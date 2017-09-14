Барнаульские чиновники решили начать отопительный сезон, не дожидаясь морозов

Администрация Барнаула приступила к подготовке проекта постановления о начале отопительного периода 2017/2018 годов на территории города. Ориентировочно тепло начнут подавать с 20 сентября — независимо от уличной температуры в эти даты. Решение связано с обращениями жителей Барнаула, жалующихся на холод, сказано на сайте администрации Барнаула.

Как уточнили в городском комитете по энергоресурсам и газификации, возможна подача отопления в жилые дома и социальные объекты даже раньше обозначенного срока. Однако для этого нужно написать заявление. Алгоритм действий в подобной ситуации следующий: исполнители коммунальных услуг по заявкам потребителей обращаются в теплоснабжающие организации для подачи теплоносителя на объект, напомнили в комитете.

Уже сейчас город готов к пуску отопления, хотя сезон формально начинается с 15 сентября. Об этом 12 сентября на еженедельном совещании руководителей городских служб заявили директор «Барнаульской тепломагистральной компании» Александр Гросс и главный инженер МУП «Энергетик» Барнаула Василий Гросс. Отметим, что для энергетиков ранний старт отопительного сезона выгоден, так как они получают довольно существенную плату за услугу.

Напомним, что по действующим нормам отопительный сезон длится с 15 октября по 15 апреля, но может быть начат раньше, если среднесуточная температура (среднее арифметическое между самой высокой и самой низкой температурой за день) составляет менее 8 градусов. Пока в Барнауле такой температуры зафиксировано не было.