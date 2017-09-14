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Главная Лента новостей Барнаульские чиновники решили начать отопительный сезон, не дожидаясь морозов

Барнаульские чиновники решили начать отопительный сезон, не дожидаясь морозов

14.09.2017 12:52

Администрация Барнаула приступила к подготовке проекта постановления о начале отопительного периода 2017/2018 годов на территории города. Ориентировочно тепло начнут подавать с 20 сентября — независимо от уличной температуры в эти даты. Решение связано с обращениями жителей Барнаула, жалующихся на холод, сказано на сайте администрации Барнаула.

Как уточнили в городском комитете по энергоресурсам и газификации, возможна подача отопления в жилые дома и социальные объекты даже раньше обозначенного срока. Однако для этого нужно написать заявление. Алгоритм действий в подобной ситуации следующий: исполнители коммунальных услуг по заявкам потребителей обращаются в теплоснабжающие организации для подачи теплоносителя на объект, напомнили в комитете.

Уже сейчас город готов к пуску отопления, хотя сезон формально начинается с 15 сентября. Об этом 12 сентября на еженедельном совещании руководителей городских служб заявили директор «Барнаульской тепломагистральной компании» Александр Гросс и главный инженер МУП «Энергетик» Барнаула Василий Гросс. Отметим, что для энергетиков ранний старт отопительного сезона выгоден, так как они получают довольно существенную плату за услугу.

Напомним, что по действующим нормам отопительный сезон длится с 15 октября по 15 апреля, но может быть начат раньше, если среднесуточная температура (среднее арифметическое между самой высокой и самой низкой температурой за день) составляет менее 8 градусов. Пока в Барнауле такой температуры зафиксировано не было.


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Комментарий

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Комментариев 8
Переживающий

14.09.2017 13:05

Ориентировочно тепло начнут подавать с 20 сентября — независимо от уличной температуры в эти даты. – из статьи.

Тепло подадут в дома не зависимо от уличной температуры… а если будет на улице 20 градусов тепла, тоже тепло дадут… опять будем отапливать улицу…
Переживающему

14.09.2017 13:18

Так на следующей неделе действительно будет до 20 градусов тепла. И кто у нас замерз? Покажите их лица.
Завсегдатай

14.09.2017 13:26

В принципе, отопление можно подавать хоть в августе, но температура теплоносителя должна соответствовать температуре воздуха. А у нас, судя по всему, управление осуществляет дядя Ваня "на глаз", с помощью задвижки.
гость

14.09.2017 13:30

То есть замерзают люди сейчас, а топить начнут через неделю? Конгениально, как сказал бы Великий Комбинатор!
что тут не понятного.... Лишь бы по гундеть...

14.09.2017 14:19

"... ИСПОЛНИТЕЛИ коммунальных услуг по заявкам ПОТРЕБИТЕЛЕЙ обращаются в ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ организации для подачи теплоносителя на объект ..." 1. исполнители коммунальных услуг - это ЖЭУ 2. потребители - это собственники объекта (домовладельцы) 3. тепло снабжающие организации - это тепло снабжающие организации. Ключевое слово этого звена СОБСТВЕННИКИ объекта.
гость

14.09.2017 14:32

Сказать-то много чего можно! Вот только сильно сомневаюсь, что по заявке включат отопление в отдельно взятой пятиэтажке и ради 120 квартир будут гонять котельную. Ну или это отпление обойдется нам втридорога.
гость

14.09.2017 15:01

Ну вспоминая прошлые зимы, как отапливали улицу, при теплой погоде, то ничего странного. Главное больше накрутить поборов на жителей
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

14.09.2017 15:10

Славгород не Барнаул У нас ещё конь не валялся .нет угля котельные не готовы А глава города пьёт ему всё по хер и когда уберут этого алкаша Я готов проплатить билет до Магадана Витя обращайся Ты освободишь город и горожане тебя не забудут.