×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Штаб «навальнистов» в Барнауле настиг раскол?

17 |
Есть мнение
«Лезть или не лезть»: журналист «Банкфакса» Артем Кузнецов понаблюдал за барнаульскими выборами
59
Разговор
Андрей Лихторович, адвокат

Андрей Лихторович, адвокат

«Я делаю наброски для мемуаров»

102

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

«У вас плохие анализы»: бийская пенсионерка лишилась 120 тысяч рублей, поверив преступникам
Глава барнаульского горизбиркома прокомментировал отмену результатов голосования
В Барнауле впервые пройдёт массовый Парад студентов
«Интересно знать»: хоккей на траве


Резонанс
Темы недели
Александр Карлин рассказал, каким должен быть новый глава Барнаула
40
«Мы обречены на конфликты»: Виталий Снесарь дал оценку «выборным» перегибам в алтайских муниципалитетах
75
В блогах
Андрей Ляпунов

14.09.2017

Андрей Ляпунов

начальник департамента информационной политики администрации Алтайского края

Запомнилось сегодня высказывание губернатора на одном мероприятии

13
Олег Боронин

13.09.2017

Олег Боронин

глава Сибирского сельсовета Алтайского края

Так случилось в этой жизни...

7
Станислав Андрейчук

21.08.2017

Станислав Андрейчук

руководитель «Трансперенси Интернешнл - Сибирь»

О «народной законодательной инициативе»

96
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Бийские перевозчики пытаются выжить с рынка новичка, «захватившего» лакомый маршрут

Бийские перевозчики пытаются выжить с рынка новичка, «захватившего» лакомый маршрут

14.09.2017 15:00

Автоперевозчики Бийска ополчились на местного индивидуального предпринимателя Юрия Матусовича, который недавно приступил к работе в их сфере. Яблоком раздора стал возобновленный администрацией 55-й маршрут. По мнению большинства автобусников, контракт с бизнесменом заключили необоснованно, следует из репортажа «Бийского телевидения».

Свои претензии автоперевозчики высказали 12 сентября во время встречи с временным руководителем городского отдела транспорта и связи Виктором Щигревым и и.о. главы администрации города Александром Студеникиным. Бийские мастодонты пассажироперевозок встретили г-на Щигрева, который заступил на место арестованного Дмитрия Брызгалова, возмущенными криками. Они выразили недовольство тем, что возобновленный маршрут № 55 не поделили между ними, а отдали на обслуживание новому перевозчику. «Почему приходит человек с новыми «ГАЗелями», с новой фирмой, о которой никто не знает, и ему отдают маршрут? Почему было не переадресовать его тем перевозчикам, которые уже сегодня есть на рынке?» - возмутился перевозчик Андрей Нелин. Его поддержали и другие, заявив чиновникам, что те действовали не по закону.

Опальный автобусник Юрий Матусович в свою очередь попытался доказать коллегам правомерность решения муниципалитета. Он пояснил, что самостоятельно разработал маршрут и в течении нескольких лет обращался в городскую администрацию с намерением получить разрешение на его возобновление, но всегда получал отказ. «В связи со строительством нового микрорайона я обратился снова, и, наконец, меня услышали и дали маршрут. Почему вы все эти годы не занимались разработкой этого маршрута, почему не ходили в администрацию? Кто вам не давал этого делать?» - дал отпор негодующим коллегам новичок.

Впрочем, представители власти поспешили усмирить горожан, встав на сторону Юрия Матусовича. Виктор Щигрев буквально прошел боевое крещение, взяв огонь перевозчиков на себя. Он пояснил, что муниципалитет действовал в соответствии с Федеральным законом № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В связи с этим временный начальник отдела транспорта и связи Бийска попросил предпринимателей быть уравновешеннее и принять такое решение как данность. Между тем г-н Студеникин решил поддержать молодого подчиненного и добавил, что все недовольные могут обратиться в прокуратуру или к антимонопольщикам, поскольку чиновники им ничем помочь не могут.

Напомним, маршрут № 55, работа которого стала невозможной в связи с плачевным состоянием некоторых улиц, попытались запустить несколько дней назад. Однако поездки по маршруту продолжались всего пару часов, после чего его решили «заморозить». 12 сентября власти заверили, что после завершения капремонта части дорог возвращение маршрута на линию станет возможным. Автобус № 55 будет курсировать мимо новостроек по улицам Матросова, Разина, Советская, Вали Максимовой, Шевченко, Иркутская, а конечная остановка планируется у ТД «Изумруд».


Другие новости по этой теме:

 После ареста Дмитрия Брызгалова отдел транспорта и связи в Бийске поручили «выходцу» из сферы ЖКХ
 Отдел транспорта и связи администрации Бийска сменил адрес после ареста Дмитрия Брызгалова
 Высокопоставленного чиновника из администрации Бийска отправили ждать суда в СИЗО
 Начальника бийского отдела транспорта и связи задержали по подозрению в мошенничестве

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 4
Кондукторша

14.09.2017 15:31

Этот маршрут раньше обслуживал перевозчик Солдатов, с которого Гузеев с Брызгаловым вымогали взятку 400 тонн, поэтому пусть Студеникин не пи..ит если не знает. Им прокуратура один раз уже завернула ласты с этим 44 законом (без конкурса), все суды проиграли. так нет они снова за старое. Фирмочку организовали, газелек накупили. Кто же за ней стоит интересно ?
чиновник

14.09.2017 15:41

тут без Юдо-чудина не обошлось. однозначно
проф.Мориарти

14.09.2017 15:54

Во попал Студень как кур в ощип. Все громогласовско-брызгаловско-юдинские темы на нем. Кто мог подумать что Мамочка так пролетит а Диму прикроют. Теперь ни крыши, ни совета. Остается жевать сопли и нести чушь как давно они "разрабатывали" 55 маршрут. И это только начало!
Полудурку под Мариарти

14.09.2017 16:24

Ни куда он не попал. Договор заключался при нём. Бабло на выборы он брал. Поддержку у Матусовича тоже он искал представляясь Новым Главой Города. Транспортные карты он поручал выдать. Щигрева, протеже Нагайцева и Пермяковой он на руководящие должности ставил. Так что не надо из него "невиную овечку" всем представлять. Сам косячит, пусть сам и разгребается с Юдиным на пару.