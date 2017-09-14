Бийские перевозчики пытаются выжить с рынка новичка, «захватившего» лакомый маршрут

Автоперевозчики Бийска ополчились на местного индивидуального предпринимателя Юрия Матусовича, который недавно приступил к работе в их сфере. Яблоком раздора стал возобновленный администрацией 55-й маршрут. По мнению большинства автобусников, контракт с бизнесменом заключили необоснованно, следует из репортажа «Бийского телевидения».

Свои претензии автоперевозчики высказали 12 сентября во время встречи с временным руководителем городского отдела транспорта и связи Виктором Щигревым и и.о. главы администрации города Александром Студеникиным. Бийские мастодонты пассажироперевозок встретили г-на Щигрева, который заступил на место арестованного Дмитрия Брызгалова, возмущенными криками. Они выразили недовольство тем, что возобновленный маршрут № 55 не поделили между ними, а отдали на обслуживание новому перевозчику. «Почему приходит человек с новыми «ГАЗелями», с новой фирмой, о которой никто не знает, и ему отдают маршрут? Почему было не переадресовать его тем перевозчикам, которые уже сегодня есть на рынке?» - возмутился перевозчик Андрей Нелин. Его поддержали и другие, заявив чиновникам, что те действовали не по закону.

Опальный автобусник Юрий Матусович в свою очередь попытался доказать коллегам правомерность решения муниципалитета. Он пояснил, что самостоятельно разработал маршрут и в течении нескольких лет обращался в городскую администрацию с намерением получить разрешение на его возобновление, но всегда получал отказ. «В связи со строительством нового микрорайона я обратился снова, и, наконец, меня услышали и дали маршрут. Почему вы все эти годы не занимались разработкой этого маршрута, почему не ходили в администрацию? Кто вам не давал этого делать?» - дал отпор негодующим коллегам новичок.

Впрочем, представители власти поспешили усмирить горожан, встав на сторону Юрия Матусовича. Виктор Щигрев буквально прошел боевое крещение, взяв огонь перевозчиков на себя. Он пояснил, что муниципалитет действовал в соответствии с Федеральным законом № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В связи с этим временный начальник отдела транспорта и связи Бийска попросил предпринимателей быть уравновешеннее и принять такое решение как данность. Между тем г-н Студеникин решил поддержать молодого подчиненного и добавил, что все недовольные могут обратиться в прокуратуру или к антимонопольщикам, поскольку чиновники им ничем помочь не могут.

Напомним, маршрут № 55, работа которого стала невозможной в связи с плачевным состоянием некоторых улиц, попытались запустить несколько дней назад. Однако поездки по маршруту продолжались всего пару часов, после чего его решили «заморозить». 12 сентября власти заверили, что после завершения капремонта части дорог возвращение маршрута на линию станет возможным. Автобус № 55 будет курсировать мимо новостроек по улицам Матросова, Разина, Советская, Вали Максимовой, Шевченко, Иркутская, а конечная остановка планируется у ТД «Изумруд».