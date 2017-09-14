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Штаб «навальнистов» в Барнауле настиг раскол?

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Главная Лента новостей Партийцы и технологи разошлись в оценках «провала» алтайских единороссов

Партийцы и технологи разошлись в оценках «провала» алтайских единороссов

15.09.2017 09:30

Эксперты разошлись в причинах слабого выступления «Единой России» на выборах в Бийске и Рубцовске. «Партия власти» в двух городах не смогла получить абсолютного большинства, сравнявшись с КПРФ по проценту голосов, набранных по партсписку, вдобавок отдав ряд одномандатных округов оппозиционерам.

14 сентября на «круглом столе» в «Сибирской медиагруппе» итоги выборной кампании-2017 подвели представители партий, политтехнологи и журналисты. При этом присутствовавшие на мероприятии кардинально разошлись в том, из-за чего ЕР потерпела фиаско во втором и третьем по численности городах Алтайского края. Тем самым оказалась продолжена история марта 2016 года, когда «партия власти» капитулировала на выборах в представительные органы Камня-на-Оби. Интересно, что спикеры попутно оценили и перспективы того, насколько жизнеспособной может оказаться коалиция в составе КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР, которые в Бийске в сумме взяли столько же мандатов, что и «Единая Россия», а в Рубцовске и вовсе имеют некоторое превосходство.

По мнению политтехнолога Константина Лукина, коалиция оппозиционных сил возможна как в Бийской гордуме, так и в Рубцовском горсовете. При этом многое будет зависеть от того, какую позицию по данному вопросу займет руководство региональных отделений этих партий. Пока о том, что они готовы идти на компромисс, открыто заявляли только коммунисты. Позиция «жириновцев» и эсеров остается неясной.

Глава исполкома барнаульского отделения «Единой России» Константин Малышев с одной стороны признал, что партия и не ждала хороших результатов по Бийску с Рубцовском, с другой — намекнул, что у оппозиции нет шансов консолидироваться. Более того, по оценке г-на Малышева, не исключен вариант, когда часть депутатов сменит свои фракции, как это уже было в условиях политического цейтнота в Камне-на-Оби. При этом спикер заверил, что к следующим муниципальным выборам, которые пройдут через пять лет, ситуация на данных территориях может измениться в пользу «партии власти».

Константин Малышев, глава исполкома барнаульского отделения «Единой России»:

Надеюсь, «Единая Россия» сможет преодолеть тот кризис, что наблюдается у нас в Бийске и Рубцовске. Конечно, это произойдет не сразу, но, полагаю, следующие выборы в этих городах пройдут совсем по другому сценарию, нежели сейчас. В настоящее время мы, к сожалению, уже ничего изменить не можем. Что касается возможных коалиций, которые могут сложиться, то вся предыдущая практика в Алтайском крае показывает, что оппозиции это сделать не удастся. Не знаю, будут ли при этом «перетоки» из одной фракции в другую, или еще что-то — не берусь прогнозировать, но в конечном счете стабилизация и в Бийске, и в Рубцовске наступит, и та часть депутатов, что представляет ЕР, станет играть ведущую роль в органах местного самоуправления этих городов.

Экономическая ситуация здесь стабильно плохая, и пока это положение не изменится, то ожидать каких-то подвижек в политической сфере по Бийску и Рубцовску также не приходится. Отсюда и это протестное голосование. При этом сравнивать положение в трех городах (включая Барнаул — прим. ред. БФ) я бы не стал, это некорректно. Все-таки краевой центр сильно выделяется на общем фоне высоким уровнем жизни. Именно поэтому здесь особо и не идут голосовать за КПРФ.

Данную точку зрения попробовали оспорить Константин Лукин и еще один барнаульский политтехнолог Андрей Некрасов. По мнению г-на Лукина, наиболее протестное голосование всегда фиксируется в самых обеспеченных городах — таких как Москва, Новосибирск и Екатеринбург. Истиной же причиной слабого результата ЕР в Бийске и Рубцовске стал раскол местной элиты и невозможность краевой власти как-то повлиять на эти процессы. «Давно доказано практикой, что при ухудшении социально-экономической ситуации уровень протестного голосования как раз снижается, потому что люди исходят из логики - «чтобы не стало еще хуже, чем есть сейчас» - и поддерживают действующую власть. А вот там, где благополучная жизнь, как раз и выше оппозиционные настроения среди голосующих», - вывел закономерность в умонастроениях электората эксперт.

По оценке Константина Лукина, раскол среди бийской и рубцовской элиты произошел еще задолго до старта избирательной кампании. «Краевая власть утратила контроль над происходящим, местные элиты стали играть в свои игры, что все вместе и привело к такому результату для ЕР. Барнаул же в этом смысле последние годы отличается в лучшую сторону», - резюмировал политтехнолог. С коллегой отчасти согласился г-н Некрасов. По его словам, ситуация в каждом из трех крупнейших городов Алтайского края принципиально отличалась. По мнению эксперта, специфика Рубцовска в том, что горадминистрация в принципе не дружна с «Единой Россией», а три оппозиционные партии не привыкли иметь дел друг с другом.

«Что касается Барнаула, то здесь разговоры о выработке каких-то совместных действий ведутся только на уровне партийных руководителей, остальные же в принципе представляют собой «болото» - как скажут, так и будет сделано, - попробовал спрогнозировать развитие ситуации Андрей Некрасов. - Что до Бийска, то «партия власти» полностью потеряла контроль над ситуацией, здесь стали возникать новые группы и отношения — в итоге вышло так, как вышло». Политтехнолог особо отметил, что судя по итогам муниципальной кампании-2017 можно сделать вывод, что новое молодое поколение политиков появилось у ЛДПР и СР, что на практике означает смену элит у этих партий на региональном уровне.

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Комментарий

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Комментариев 24
Иконика

15.09.2017 09:52

Бийск и Рубцовск всегда отличались своей не однозначностью, однако в целом победила ЕР.
Костя

15.09.2017 09:53

Ну взяли оппозиционные партии мандаты и что теперь они будут делать?Играть в большую политику?Ведь они глупые люди,которые абсолютно ни на что не способны.
Коммунист

15.09.2017 09:54

Да не про ер надо говорить, а про КПРФ. А в ней назревает мощный политический скандал. Маша крайне негативно относится к Веронике, а Вероника в открытую конфликтует с Машей. скоро противостояние выльется в СМИ
Дарина

15.09.2017 09:55

Малышев прав в том,что возможно кто-то перебежит в партию власти, как только увидит,что его однопартийцы не способны заниматься чем-то путным.
20-15

15.09.2017 09:56

На следующие выборы часть из партий опять перейдет к "Единой России", как бы ее там не ругала оппозиция- это реальные факты против которых не попрешь
Игорян

15.09.2017 09:57

Как вообще народ выбирал КПРФ????Что сделала эта партия???Я видел только одни упрёки к единороссам,но никакой реальной работы!!!!
Псион

15.09.2017 09:58

Несмотря на смену элит в оппозиционных партиях, как ни крути, а у единороссов элит поболее и они намного конкурентноспособнее.
Ни смотря ни на что

15.09.2017 09:59

Ер всегда выделяется своей чёткой и слаженной работой,без сомнений они и поведут весь горсовет.
Крохотный гуглёныш

15.09.2017 10:02

Хм..Интересно,оппозиция будет спорить и упираться до последнего,если ер будут вносить какие-либо предложения по улучшению города. По принципу" ни себе ни людям"?Ведь их абсолютно не интересуют люди и их благополучия.
Идеалистка

15.09.2017 10:04

"..Судя по итогам муниципальной кампании-2017 можно сделать вывод, что новое молодое поколение политиков появилось у ЛДПР и СР, что на практике означает смену элит у этих партий на региональном уровне..."" Элит?))) Ахахах,давно у них молоко на губах обсохло,чтобы элитой то стать?))
Икса

15.09.2017 10:05

КПРФ вообще провалились на выборах на многих участках.
Полит-попкорн

15.09.2017 10:07

Никакой выборной кампании у кпрф даже не было!Только агрессию в сторону других партий!На таком негативе долго не протянешь.Так что скоро они потеряют своё авторитет для людей.Ведь если раньше они кричали,что им не дают ничего делать,то теперь когда есть мандаты,нужно реально работать! Чего они делать не умеют.
Гость

15.09.2017 10:17

Псион писал(а):
они намного конкурентноспособнее

Так говорят либо неграмотные люди, либо наш гарант.
Гражданин

15.09.2017 10:25

Давно доказано практикой, что при ухудшении социально-экономической ситуации уровень протестного голосования как раз снижается, потому что люди исходят из логики - «чтобы не стало еще хуже, чем есть сейчас» - и поддерживают действующую власть. А вот там, где благополучная жизнь, как раз и выше оппозиционные настроения среди голосующих», - вывел закономерность в умонастроениях электората эксперт.(с)

Вот тут не соглашусь с экспертом. Пример: Заринск. Тихое, мирное и благополучное (по сравнению с остальными городами и сёлами края) болото. Завод работает, работяги работают. Там и итог голосования как в Чечне! Почти все - единоросы. Но это там, верхушка айсберга. Было бы всё замечательно, молодежь оттуда бы не бежала. В хорошие времена более 55 тыс. людей там жило, а сейчас 48 тыс. что ли, город пенсионеров. )))
А вот в Бийске и Рубцовске как раз и было протестное голосование! Да-да, то самое, которое помогло победить в своё время Евдокимову. Надо понимать, что да, народ боится, что будет ещё хуже. Но тут выбор то небольшой: 1) либо будет хуже, но уже сменить вороватую власть и попробовать хоть что-то 2) будет точно хуже, оставить всё и всех как есть и дальше подыхать и деградировать с этой властью. Вот первый вариант и показывает, что народ-то стал малость шевелить своими мозгами. Так и 17-ый сто лет назад случился: гибнуть под пятой царизма и дальше терпеть господ и графов или же с боем, войной, риском для жизни построить СВОЮ жизнь, ДЛЯ СЕБЯ и ДЛЯ НАРОДА. Вот так то, бывшие комсомольцы и члены КПСС.
Вам ли этого не знать...
Ну тем не менее, жизнь продолжается и всё это далеко не конец, это всё ещё самое начало.
Повторюсь. Нам хорошей жизни при нынешних условиях ждать не нужно. Не будет её. Не приедет ни Карлин, ни Лукин, ни Романенко, ни Путин и Шойгу к нам и не сделают нашу жизнь такой, какой мы хотим её видеть. Либо мы делаем это сами, либо опускаем голову и живём так, как нам скажут господа чиновники.
Нам здесь жить. Нам и выбирать.

Гражданин.
Граф Вертиго

15.09.2017 10:33

Уважаемый Гражданин , насчет царизма полегче, у Союза нерушимого немало и своих красных пятен на карте.Не будем скатываться в пустую полемику красных и белых, ко всему этот ваш тезис неуважителен к тем у кого иные политические взгляды, если берете плохое берите и хорошее, нельзя половинчато брать исторические процессы только в негативном русле.
Рубцовчанин

15.09.2017 10:41

Что остаётся "едроссам"? Только скулить и обливать оппозицию . "Умники" довели страну до ручки, а " глупые", как высказывается Костик будут работать, чтобы дела едресни исправить.
Бийчанка

15.09.2017 10:49

я не вникла, выборы вроде кончились, А БОТЫ ПРОДОЛЖАЮТ ЗАСИРАТЬ эфир ! Им не прекратили финансирование ??????? Счетная палата, ау
Гражданин

15.09.2017 10:54

Граф Вертиго писал(а):
насчет царизма полегче, у Союза нерушимого немало и своих красных пятен на карте.


А я и не спорю. И даже не идеализирую то время. Но и вы должны понимать когда страна расколота на "своих и чужих", на "за и против", на "белых и красных", там третьего то и не дано. Что период начала 20 века, что развал СССР, да и нынешняя Украина из свежего. Попробуй-ка в такой ситуации займи нейтральное положение или же третью сторону! Кому надо, быстро найдут в твоём прошлом белые пятна, зададут парочку неудобных вопросов и выведут на свет божий. Но это лирика.

Суть. Я никого и не старался оскорбить. Не так воспитан. Наверное, я просто высказал свои мысли, а кому-то они пришлись не по душе. Согласитесь, оскорбления тут ещё и поискать нужно. Увы, такая ситуация у нас: население России стареет, молодежь уезжает в центральную Россию, села и деревни загибаются. Возьмите карту России, посмотрите на площадь от Урала до Камчатки, вспомните из школьного курса географии сколько полезных ископаемых, природных богатств и посмотрите сколько людей живёт на этой территории. И как живёт. А теперь посмотрите на Южную Корею, Индонезию, Австралию или Финляндию. Не говорю уже про загибающийся Запад. Уровень жизни - посмотреть и ахнуть.
Ну и про перетекающие млрд. денежек в Кипр, Люксембург, Виргинские острова и говорить не стоит. Заметьте, наши деньги туда вывозят, а к нам что-то никто не спешит! ))) Только если такие, как Бобокулова...
Ну да ладно, поработаю малость. Подниму немного ВВП страны. Будет время, приглашайте на стопку чая.

Гражданин.
Позорище!

15.09.2017 10:54

Продажный Малышев кому только не продавался! Репутация циника и ничтожества! Единая Россия дошла до ручки, раз связалась с таким упырем, дальше плыть некуда! Полный провал в Бийске и Рубцовске! Суд и и отмены итогов выборов! Вот и вся работа политтехнолога Костика Малышева!
с сельмаша

15.09.2017 10:55

Слухи о кончине КПРФ сильно преувеличены...
гость

15.09.2017 11:47

В Барнауле просто больше тех, кого на досрочке "нагнуть" можно. Ну и больше возможностей пускать пыль в глаза всякими "кластерами". Отсюда и результат партии власти. А по факту - достали уже до печенок везде и всех.
Делать они будут ровно то же, что и все остальные политики

15.09.2017 12:01

Костя писал(а):

То есть тырить народное добро в свой карман. Приличные люди в политику не лезут!
Как же все обрыгло

15.09.2017 12:41

Тырить , тырить и еще раз тырить
КАК БЫ КОММУНИСТУ

15.09.2017 12:43

Что же ты, паскудник , грязь вбрасываешь про какие-то назревающие скандалы в КПРФ. Партия как никогда сплочена , боевита и пользуется поддержкой народа. Это показали и нынешние выборы. НЕ ДОЖДЁТЕСЬ!!!