Партийцы и технологи разошлись в оценках «провала» алтайских единороссов

15.09.2017 09:30
Эксперты разошлись в причинах слабого выступления «Единой России» на выборах в Бийске и Рубцовске. «Партия власти» в двух городах не смогла получить абсолютного большинства, сравнявшись с КПРФ по проценту голосов, набранных по партсписку, вдобавок отдав ряд одномандатных округов оппозиционерам.
14 сентября на «круглом столе» в «Сибирской медиагруппе» итоги выборной кампании-2017 подвели представители партий, политтехнологи и журналисты. При этом присутствовавшие на мероприятии кардинально разошлись в том, из-за чего ЕР потерпела фиаско во втором и третьем по численности городах Алтайского края. Тем самым оказалась продолжена история марта 2016 года, когда «партия власти» капитулировала на выборах в представительные органы Камня-на-Оби. Интересно, что спикеры попутно оценили и перспективы того, насколько жизнеспособной может оказаться коалиция в составе КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР, которые в Бийске в сумме взяли столько же мандатов, что и «Единая Россия», а в Рубцовске и вовсе имеют некоторое превосходство.
По мнению политтехнолога Константина Лукина, коалиция оппозиционных сил возможна как в Бийской гордуме, так и в Рубцовском горсовете. При этом многое будет зависеть от того, какую позицию по данному вопросу займет руководство региональных отделений этих партий. Пока о том, что они готовы идти на компромисс, открыто заявляли только коммунисты. Позиция «жириновцев» и эсеров остается неясной.
Глава исполкома барнаульского отделения «Единой России» Константин Малышев с одной стороны признал, что партия и не ждала хороших результатов по Бийску с Рубцовском, с другой — намекнул, что у оппозиции нет шансов консолидироваться. Более того, по оценке г-на Малышева, не исключен вариант, когда часть депутатов сменит свои фракции, как это уже было в условиях политического цейтнота в Камне-на-Оби. При этом спикер заверил, что к следующим муниципальным выборам, которые пройдут через пять лет, ситуация на данных территориях может измениться в пользу «партии власти».
Константин Малышев, глава исполкома барнаульского отделения «Единой России»:
Надеюсь, «Единая Россия» сможет преодолеть тот кризис, что наблюдается у нас в Бийске и Рубцовске. Конечно, это произойдет не сразу, но, полагаю, следующие выборы в этих городах пройдут совсем по другому сценарию, нежели сейчас. В настоящее время мы, к сожалению, уже ничего изменить не можем. Что касается возможных коалиций, которые могут сложиться, то вся предыдущая практика в Алтайском крае показывает, что оппозиции это сделать не удастся. Не знаю, будут ли при этом «перетоки» из одной фракции в другую, или еще что-то — не берусь прогнозировать, но в конечном счете стабилизация и в Бийске, и в Рубцовске наступит, и та часть депутатов, что представляет ЕР, станет играть ведущую роль в органах местного самоуправления этих городов.
Экономическая ситуация здесь стабильно плохая, и пока это положение не изменится, то ожидать каких-то подвижек в политической сфере по Бийску и Рубцовску также не приходится. Отсюда и это протестное голосование. При этом сравнивать положение в трех городах (включая Барнаул — прим. ред. БФ) я бы не стал, это некорректно. Все-таки краевой центр сильно выделяется на общем фоне высоким уровнем жизни. Именно поэтому здесь особо и не идут голосовать за КПРФ.
Данную точку зрения попробовали оспорить Константин Лукин и еще один барнаульский политтехнолог Андрей Некрасов. По мнению г-на Лукина, наиболее протестное голосование всегда фиксируется в самых обеспеченных городах — таких как Москва, Новосибирск и Екатеринбург. Истиной же причиной слабого результата ЕР в Бийске и Рубцовске стал раскол местной элиты и невозможность краевой власти как-то повлиять на эти процессы. «Давно доказано практикой, что при ухудшении социально-экономической ситуации уровень протестного голосования как раз снижается, потому что люди исходят из логики - «чтобы не стало еще хуже, чем есть сейчас» - и поддерживают действующую власть. А вот там, где благополучная жизнь, как раз и выше оппозиционные настроения среди голосующих», - вывел закономерность в умонастроениях электората эксперт.
По оценке Константина Лукина, раскол среди бийской и рубцовской элиты произошел еще задолго до старта избирательной кампании. «Краевая власть утратила контроль над происходящим, местные элиты стали играть в свои игры, что все вместе и привело к такому результату для ЕР. Барнаул же в этом смысле последние годы отличается в лучшую сторону», - резюмировал политтехнолог. С коллегой отчасти согласился г-н Некрасов. По его словам, ситуация в каждом из трех крупнейших городов Алтайского края принципиально отличалась. По мнению эксперта, специфика Рубцовска в том, что горадминистрация в принципе не дружна с «Единой Россией», а три оппозиционные партии не привыкли иметь дел друг с другом.
«Что касается Барнаула, то здесь разговоры о выработке каких-то совместных действий ведутся только на уровне партийных руководителей, остальные же в принципе представляют собой «болото» - как скажут, так и будет сделано, - попробовал спрогнозировать развитие ситуации Андрей Некрасов. - Что до Бийска, то «партия власти» полностью потеряла контроль над ситуацией, здесь стали возникать новые группы и отношения — в итоге вышло так, как вышло». Политтехнолог особо отметил, что судя по итогам муниципальной кампании-2017 можно сделать вывод, что новое молодое поколение политиков появилось у ЛДПР и СР, что на практике означает смену элит у этих партий на региональном уровне.
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15.09.2017 10:07
15.09.2017 10:17
Так говорят либо неграмотные люди, либо наш гарант.
15.09.2017 10:25
Вот тут не соглашусь с экспертом. Пример: Заринск. Тихое, мирное и благополучное (по сравнению с остальными городами и сёлами края) болото. Завод работает, работяги работают. Там и итог голосования как в Чечне! Почти все - единоросы. Но это там, верхушка айсберга. Было бы всё замечательно, молодежь оттуда бы не бежала. В хорошие времена более 55 тыс. людей там жило, а сейчас 48 тыс. что ли, город пенсионеров. )))
А вот в Бийске и Рубцовске как раз и было протестное голосование! Да-да, то самое, которое помогло победить в своё время Евдокимову. Надо понимать, что да, народ боится, что будет ещё хуже. Но тут выбор то небольшой: 1) либо будет хуже, но уже сменить вороватую власть и попробовать хоть что-то 2) будет точно хуже, оставить всё и всех как есть и дальше подыхать и деградировать с этой властью. Вот первый вариант и показывает, что народ-то стал малость шевелить своими мозгами. Так и 17-ый сто лет назад случился: гибнуть под пятой царизма и дальше терпеть господ и графов или же с боем, войной, риском для жизни построить СВОЮ жизнь, ДЛЯ СЕБЯ и ДЛЯ НАРОДА. Вот так то, бывшие комсомольцы и члены КПСС.
Вам ли этого не знать...
Ну тем не менее, жизнь продолжается и всё это далеко не конец, это всё ещё самое начало.
Повторюсь. Нам хорошей жизни при нынешних условиях ждать не нужно. Не будет её. Не приедет ни Карлин, ни Лукин, ни Романенко, ни Путин и Шойгу к нам и не сделают нашу жизнь такой, какой мы хотим её видеть. Либо мы делаем это сами, либо опускаем голову и живём так, как нам скажут господа чиновники.
Нам здесь жить. Нам и выбирать.
Гражданин.
15.09.2017 10:33
15.09.2017 10:41
15.09.2017 10:49
15.09.2017 10:54
А я и не спорю. И даже не идеализирую то время. Но и вы должны понимать когда страна расколота на "своих и чужих", на "за и против", на "белых и красных", там третьего то и не дано. Что период начала 20 века, что развал СССР, да и нынешняя Украина из свежего. Попробуй-ка в такой ситуации займи нейтральное положение или же третью сторону! Кому надо, быстро найдут в твоём прошлом белые пятна, зададут парочку неудобных вопросов и выведут на свет божий. Но это лирика.
Суть. Я никого и не старался оскорбить. Не так воспитан. Наверное, я просто высказал свои мысли, а кому-то они пришлись не по душе. Согласитесь, оскорбления тут ещё и поискать нужно. Увы, такая ситуация у нас: население России стареет, молодежь уезжает в центральную Россию, села и деревни загибаются. Возьмите карту России, посмотрите на площадь от Урала до Камчатки, вспомните из школьного курса географии сколько полезных ископаемых, природных богатств и посмотрите сколько людей живёт на этой территории. И как живёт. А теперь посмотрите на Южную Корею, Индонезию, Австралию или Финляндию. Не говорю уже про загибающийся Запад. Уровень жизни - посмотреть и ахнуть.
Ну и про перетекающие млрд. денежек в Кипр, Люксембург, Виргинские острова и говорить не стоит. Заметьте, наши деньги туда вывозят, а к нам что-то никто не спешит! ))) Только если такие, как Бобокулова...
Ну да ладно, поработаю малость. Подниму немного ВВП страны. Будет время, приглашайте на стопку чая.
Гражданин.
15.09.2017 10:54
15.09.2017 10:55
15.09.2017 11:47
15.09.2017 12:01
То есть тырить народное добро в свой карман. Приличные люди в политику не лезут!
15.09.2017 12:41
15.09.2017 12:43