Партийцы и технологи разошлись в оценках «провала» алтайских единороссов

Эксперты разошлись в причинах слабого выступления «Единой России» на выборах в Бийске и Рубцовске. «Партия власти» в двух городах не смогла получить абсолютного большинства, сравнявшись с КПРФ по проценту голосов, набранных по партсписку, вдобавок отдав ряд одномандатных округов оппозиционерам.

14 сентября на «круглом столе» в «Сибирской медиагруппе» итоги выборной кампании-2017 подвели представители партий, политтехнологи и журналисты. При этом присутствовавшие на мероприятии кардинально разошлись в том, из-за чего ЕР потерпела фиаско во втором и третьем по численности городах Алтайского края. Тем самым оказалась продолжена история марта 2016 года, когда «партия власти» капитулировала на выборах в представительные органы Камня-на-Оби. Интересно, что спикеры попутно оценили и перспективы того, насколько жизнеспособной может оказаться коалиция в составе КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР, которые в Бийске в сумме взяли столько же мандатов, что и «Единая Россия», а в Рубцовске и вовсе имеют некоторое превосходство.

По мнению политтехнолога Константина Лукина, коалиция оппозиционных сил возможна как в Бийской гордуме, так и в Рубцовском горсовете. При этом многое будет зависеть от того, какую позицию по данному вопросу займет руководство региональных отделений этих партий. Пока о том, что они готовы идти на компромисс, открыто заявляли только коммунисты. Позиция «жириновцев» и эсеров остается неясной.

Глава исполкома барнаульского отделения «Единой России» Константин Малышев с одной стороны признал, что партия и не ждала хороших результатов по Бийску с Рубцовском, с другой — намекнул, что у оппозиции нет шансов консолидироваться. Более того, по оценке г-на Малышева, не исключен вариант, когда часть депутатов сменит свои фракции, как это уже было в условиях политического цейтнота в Камне-на-Оби. При этом спикер заверил, что к следующим муниципальным выборам, которые пройдут через пять лет, ситуация на данных территориях может измениться в пользу «партии власти».

Константин Малышев, глава исполкома барнаульского отделения «Единой России»: Надеюсь, «Единая Россия» сможет преодолеть тот кризис, что наблюдается у нас в Бийске и Рубцовске. Конечно, это произойдет не сразу, но, полагаю, следующие выборы в этих городах пройдут совсем по другому сценарию, нежели сейчас. В настоящее время мы, к сожалению, уже ничего изменить не можем. Что касается возможных коалиций, которые могут сложиться, то вся предыдущая практика в Алтайском крае показывает, что оппозиции это сделать не удастся. Не знаю, будут ли при этом «перетоки» из одной фракции в другую, или еще что-то — не берусь прогнозировать, но в конечном счете стабилизация и в Бийске, и в Рубцовске наступит, и та часть депутатов, что представляет ЕР, станет играть ведущую роль в органах местного самоуправления этих городов. Экономическая ситуация здесь стабильно плохая, и пока это положение не изменится, то ожидать каких-то подвижек в политической сфере по Бийску и Рубцовску также не приходится. Отсюда и это протестное голосование. При этом сравнивать положение в трех городах (включая Барнаул — прим. ред. БФ) я бы не стал, это некорректно. Все-таки краевой центр сильно выделяется на общем фоне высоким уровнем жизни. Именно поэтому здесь особо и не идут голосовать за КПРФ.

Данную точку зрения попробовали оспорить Константин Лукин и еще один барнаульский политтехнолог Андрей Некрасов. По мнению г-на Лукина, наиболее протестное голосование всегда фиксируется в самых обеспеченных городах — таких как Москва, Новосибирск и Екатеринбург. Истиной же причиной слабого результата ЕР в Бийске и Рубцовске стал раскол местной элиты и невозможность краевой власти как-то повлиять на эти процессы. «Давно доказано практикой, что при ухудшении социально-экономической ситуации уровень протестного голосования как раз снижается, потому что люди исходят из логики - «чтобы не стало еще хуже, чем есть сейчас» - и поддерживают действующую власть. А вот там, где благополучная жизнь, как раз и выше оппозиционные настроения среди голосующих», - вывел закономерность в умонастроениях электората эксперт.

По оценке Константина Лукина, раскол среди бийской и рубцовской элиты произошел еще задолго до старта избирательной кампании. «Краевая власть утратила контроль над происходящим, местные элиты стали играть в свои игры, что все вместе и привело к такому результату для ЕР. Барнаул же в этом смысле последние годы отличается в лучшую сторону», - резюмировал политтехнолог. С коллегой отчасти согласился г-н Некрасов. По его словам, ситуация в каждом из трех крупнейших городов Алтайского края принципиально отличалась. По мнению эксперта, специфика Рубцовска в том, что горадминистрация в принципе не дружна с «Единой Россией», а три оппозиционные партии не привыкли иметь дел друг с другом.

«Что касается Барнаула, то здесь разговоры о выработке каких-то совместных действий ведутся только на уровне партийных руководителей, остальные же в принципе представляют собой «болото» - как скажут, так и будет сделано, - попробовал спрогнозировать развитие ситуации Андрей Некрасов. - Что до Бийска, то «партия власти» полностью потеряла контроль над ситуацией, здесь стали возникать новые группы и отношения — в итоге вышло так, как вышло». Политтехнолог особо отметил, что судя по итогам муниципальной кампании-2017 можно сделать вывод, что новое молодое поколение политиков появилось у ЛДПР и СР, что на практике означает смену элит у этих партий на региональном уровне.