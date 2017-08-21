Лидию Громогласову, проигравшую мандат «всаднику на «Запорожце», снимут с поста лидера ЕР в Бийске

Пока еще действующая глава Бийска Лидия Громогласова после неудачного участия в очередных выборах оставит пост секретаря городского отделения «Единой России». Об этом во время интернет-конференции заявил лидер реготделения, председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко. Источники ИА «Банкфакс» сообщили, что смена власти, вероятно, произойдет на отчетной конференции местного отделения.

Отвечая на вопрос журналистов о том, произойдет ли смена руководителя парторганизации в Бийске, г-н Романенко фактически подтвердил это предположение. «По результатам выборов любая политическая сила делает определенные выводы, и «Единая Россия» - не исключение. Безусловно, в тех муниципальных образованиях и городских округах, где депутатами не были избраны секретари местных отделений партии, смена неизбежна. Это требование наших избирателей, не оказавших доверия лидерам партии в том или ином городе или районе. Яркий тому пример, как вы понимаете, город Бийск», — ответил лидер реготделения.

Источник «Банкфакса» рассказал, что на данный момент г-жа Громогласова не направляла в партийные структуры заявление о добровольном сложении полномочий. Поэтому Лидию Громогласову, вероятнее всего, удалят с поста ближе к концу года, по итогам отчетных конференций в реготделении и отделении ЕР в Бийске. Сам же факт смены руководства партии в наукограде он назвал решенным вопросом.

Отметим, что Лидия Громогласова на старте предвыборной кампании не получила места в общепартийном списке на выборах в гордуму Бийска. Наблюдатели связали это с ее конфликтом с руководством реготделения ЕР. По данным источников «Банкфакса», г-жу Громогласову накануне выдвижения могли настойчиво просить уйти с поста главы города по примеру главы администрации Николая Нонко, чтобы снизить протестный потенциал и отвести хотя бы часть негатива от «партии власти». Однако она, вероятно, сделать это отказалась, из-за чего электоральный протест в Бийске был предельно персонифицирован.

Лидия Громогласова в итоге попыталась попасть в гордуму по одномандатному округу № 6, где ее соперником стал «политический фрик» Евгений Корчагин, известный в основном своими перфомансами и поездкой «в Кремль» за желтом «Запорожце». По итогам выборов электоральные планы г-жи Громогласовой, очевидно считавшей себя непотопляемой, потерпели крушение — она набрала в два раза меньше голосов, чем г-н Корчагин. Ее проигрыш уже окрестили одной из главных сенсаций выборов-2017 на Алтае.

Отметим, что сама Лидия Громогласова оказалась недоступна для комментариев. Таким образом, не удалось выяснить, намерена ли она добровольно уйти с поста секретаря городского отделения ЕР и каковы ее дальнейшие планы. Отметим, что сейчас Лидии Громогласовой 60 лет. С 1992 года она работала в органах власти.