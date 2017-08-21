Лидию Громогласову, проигравшую мандат «всаднику на «Запорожце», снимут с поста лидера ЕР в Бийске

13.09.2017 10:30
Пока еще действующая глава Бийска Лидия Громогласова после неудачного участия в очередных выборах оставит пост секретаря городского отделения «Единой России». Об этом во время интернет-конференции заявил лидер реготделения, председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко. Источники ИА «Банкфакс» сообщили, что смена власти, вероятно, произойдет на отчетной конференции местного отделения.
Отвечая на вопрос журналистов о том, произойдет ли смена руководителя парторганизации в Бийске, г-н Романенко фактически подтвердил это предположение. «По результатам выборов любая политическая сила делает определенные выводы, и «Единая Россия» - не исключение. Безусловно, в тех муниципальных образованиях и городских округах, где депутатами не были избраны секретари местных отделений партии, смена неизбежна. Это требование наших избирателей, не оказавших доверия лидерам партии в том или ином городе или районе. Яркий тому пример, как вы понимаете, город Бийск», — ответил лидер реготделения.
Источник «Банкфакса» рассказал, что на данный момент г-жа Громогласова не направляла в партийные структуры заявление о добровольном сложении полномочий. Поэтому Лидию Громогласову, вероятнее всего, удалят с поста ближе к концу года, по итогам отчетных конференций в реготделении и отделении ЕР в Бийске. Сам же факт смены руководства партии в наукограде он назвал решенным вопросом.
Отметим, что Лидия Громогласова на старте предвыборной кампании не получила места в общепартийном списке на выборах в гордуму Бийска. Наблюдатели связали это с ее конфликтом с руководством реготделения ЕР. По данным источников «Банкфакса», г-жу Громогласову накануне выдвижения могли настойчиво просить уйти с поста главы города по примеру главы администрации Николая Нонко, чтобы снизить протестный потенциал и отвести хотя бы часть негатива от «партии власти». Однако она, вероятно, сделать это отказалась, из-за чего электоральный протест в Бийске был предельно персонифицирован.
Лидия Громогласова в итоге попыталась попасть в гордуму по одномандатному округу № 6, где ее соперником стал «политический фрик» Евгений Корчагин, известный в основном своими перфомансами и поездкой «в Кремль» за желтом «Запорожце». По итогам выборов электоральные планы г-жи Громогласовой, очевидно считавшей себя непотопляемой, потерпели крушение — она набрала в два раза меньше голосов, чем г-н Корчагин. Ее проигрыш уже окрестили одной из главных сенсаций выборов-2017 на Алтае.
Отметим, что сама Лидия Громогласова оказалась недоступна для комментариев. Таким образом, не удалось выяснить, намерена ли она добровольно уйти с поста секретаря городского отделения ЕР и каковы ее дальнейшие планы. Отметим, что сейчас Лидии Громогласовой 60 лет. С 1992 года она работала в органах власти.
13.09.2017 10:39
13.09.2017 10:43
Громогласову нужно было менять, но когда менять, всегда говорят выборы. Поддержки она не получила - пора уходить.
13.09.2017 10:51
13.09.2017 11:01
Тоже мне сенсация, все к тому шло. Сколько можно уже терпеть.
13.09.2017 11:01
13.09.2017 11:03
"Хороший уровень" понимания у него в крови.
13.09.2017 11:05
13.09.2017 11:14
Финансы в Бийскбурге уже дано отпели
13.09.2017 11:16
13.09.2017 11:19
13.09.2017 11:21
13.09.2017 11:34
Промычите чё нить.
13.09.2017 11:37
13.09.2017 11:49
13.09.2017 11:52
13.09.2017 11:53
«Уважаемые бийчане!
Выражаю вам благодарность за высокую политическую активность, которую вы проявили в ходе подготовки и проведения Единого дня голосования на выборах депутатов Думы города Бийска. 10 сентября вы дали свою оценку работе городского отделения партии, наших депутатов. Для нас ваша оценка и ваше мнение важны, и обязательно послужат поводом для дальнейших изменений в нашей работе.
Надеюсь, что новая команда депутатов сделает все, чтобы Бийск динамично развивался. Уверен, все ваши наказы, просьбы и предложения мои коллеги поставят во главу угла в своих действиях на ближайшие годы», — говорится в обращении.
13.09.2017 11:56
Ах, конечно, училеля из Сошниковской школы.
13.09.2017 13:01
13.09.2017 13:39
13.09.2017 16:11
13.09.2017 16:41
13.09.2017 17:21
13.09.2017 17:49
13.09.2017 17:52