×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Штаб «навальнистов» в Барнауле настиг раскол?

16 |
Есть мнение
«Лезть или не лезть»: журналист «Банкфакса» Артем Кузнецов понаблюдал за барнаульскими выборами
59
Разговор
Андрей Лихторович, адвокат

Андрей Лихторович, адвокат

«Я делаю наброски для мемуаров»

102

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

В Алтайский край вновь возвращается тепло
Утренний комментарий: Начало торгов без выраженного негатива
Театр музкомедии открыл новый театральный сезон. Фоторепортаж
Иван Воронков: какие задачи ставит перед ВК «Университет» главный тренер


Резонанс
Темы недели
Александр Карлин рассказал, каким должен быть новый глава Барнаула
40
«Мы обречены на конфликты»: Виталий Снесарь дал оценку «выборным» перегибам в алтайских муниципалитетах
74
В блогах
Станислав Андрейчук

21.08.2017

Станислав Андрейчук

руководитель «Трансперенси Интернешнл - Сибирь»

О «народной законодательной инициативе»

97
Константин Емешин

21.08.2017

Константин Емешин

общественник, блогер

А народу-то нужна народная инициатива?

73
Андрей Абрамов

17.08.2017

Андрей Абрамов

депутат Алтайского Заксобрания

Об инициативе по установке бюстов Жаркову и Пушкину

16
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Лидию Громогласову, проигравшую мандат «всаднику на «Запорожце», снимут с поста лидера ЕР в Бийске

Лидию Громогласову, проигравшую мандат «всаднику на «Запорожце», снимут с поста лидера ЕР в Бийске

13.09.2017 10:30

Пока еще действующая глава Бийска Лидия Громогласова после неудачного участия в очередных выборах оставит пост секретаря городского отделения «Единой России». Об этом во время интернет-конференции заявил лидер реготделения, председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко. Источники ИА «Банкфакс» сообщили, что смена власти, вероятно, произойдет на отчетной конференции местного отделения.

Отвечая на вопрос журналистов о том, произойдет ли смена руководителя парторганизации в Бийске, г-н Романенко фактически подтвердил это предположение. «По результатам выборов любая политическая сила делает определенные выводы, и «Единая Россия» - не исключение. Безусловно, в тех муниципальных образованиях и городских округах, где депутатами не были избраны секретари местных отделений партии, смена неизбежна. Это требование наших избирателей, не оказавших доверия лидерам партии в том или ином городе или районе. Яркий тому пример, как вы понимаете, город Бийск», — ответил лидер реготделения.

Источник «Банкфакса» рассказал, что на данный момент г-жа Громогласова не направляла в партийные структуры заявление о добровольном сложении полномочий. Поэтому Лидию Громогласову, вероятнее всего, удалят с поста ближе к концу года, по итогам отчетных конференций в реготделении и отделении ЕР в Бийске. Сам же факт смены руководства партии в наукограде он назвал решенным вопросом.

Отметим, что Лидия Громогласова на старте предвыборной кампании не получила места в общепартийном списке на выборах в гордуму Бийска. Наблюдатели связали это с ее конфликтом с руководством реготделения ЕР. По данным источников «Банкфакса», г-жу Громогласову накануне выдвижения могли настойчиво просить уйти с поста главы города по примеру главы администрации Николая Нонко, чтобы снизить протестный потенциал и отвести хотя бы часть негатива от «партии власти». Однако она, вероятно, сделать это отказалась, из-за чего электоральный протест в Бийске был предельно персонифицирован.

Лидия Громогласова в итоге попыталась попасть в гордуму по одномандатному округу № 6, где ее соперником стал «политический фрик» Евгений Корчагин, известный в основном своими перфомансами и поездкой «в Кремль» за желтом «Запорожце». По итогам выборов электоральные планы г-жи Громогласовой, очевидно считавшей себя непотопляемой, потерпели крушение — она набрала в два раза меньше голосов, чем г-н Корчагин. Ее проигрыш уже окрестили одной из главных сенсаций выборов-2017 на Алтае.

Отметим, что сама Лидия Громогласова оказалась недоступна для комментариев. Таким образом, не удалось выяснить, намерена ли она добровольно уйти с поста секретаря городского отделения ЕР и каковы ее дальнейшие планы. Отметим, что сейчас Лидии Громогласовой 60 лет. С 1992 года она работала в органах власти.


Другие новости по этой теме:

 «Избранные» партии прокомментировали итоги дня голосования в Алтайском крае
 Внеплановый срыв: малые города Алтайского края стали ареной реальной борьбы оппозиции с «партией власти»

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 24
А когда в Рубцовске

13.09.2017 10:39

снимут лидера ЕР - Черноиванова и разгонят политсовет, состоящий из проигравших выборы Брагина, Пчелякова, Бобровского и их главаря Зобнева? Краевым товарищам следует поторопиться, пока остальные здравомыслящие члены ЕР не сдали мандаты. Работать не с кем будет. Какие там реновации)))
читатель

13.09.2017 10:43

Романенко как всегда показывает хороший уровень понимания ситуации в партии: «По результатам выборов любая политическая сила делает определенные выводы, и «Единая Россия» - не исключение».

Громогласову нужно было менять, но когда менять, всегда говорят выборы. Поддержки она не получила - пора уходить.
Городок

13.09.2017 10:51

Громогласова проиграла не только Корчагину, но еще какому-то неизвестному кандидату. Это показатель того, что все ее предыдущие выборы в депутаты были фиктивными. Мало ей наград и медалюшек перед выборами навесили. Дайте ей билет в теплые края, куда она посылала бийчан
***

13.09.2017 11:01

Ее проигрыш уже окрестили одной из главных сенсаций выборов-2017 на Алтае.

Тоже мне сенсация, все к тому шло. Сколько можно уже терпеть.
Неснесарь

13.09.2017 11:01

Громогласову нельзя так просто отпускать. Пусть отчитается о состоянии казны наукограда, муниципальных предприятий, что с Трамвайным управлением, как и из каких средств погашать миллиардный долг. Еще вчера эта так называемая "глава города" бодро трещала о перспективах развития Бийска как наукограда, ей аплодировали шестерки. Клялась доверием горожан. Теперь пусть расскажет как нам всем из этой жопы выбираться, пока она получает положенную себе пенсию из бюджета.
Раманенко - поздний секретарь ВЛКСМ перевёртыш

13.09.2017 11:03

читатель писал(а):
Романенко как всегда показывает хороший уровень понимания ситуации в партии


"Хороший уровень" понимания у него в крови.
дембель нонко

13.09.2017 11:05

РЖУНИМАГУ )))))))))))))))))
Перфомансы возникают, тада, када финансы ПОЮТ романсы

13.09.2017 11:14

Евгений Корчагин, известный в основном своими перфомансами и....


Финансы в Бийскбурге уже дано отпели
гость

13.09.2017 11:16

Калининград всем пример! Нашей мафии не долго еще у сиськи загорать - пора и в спортивные полосатые костюмы переодеваться.
Иванов

13.09.2017 11:19

Самый красавчик в этой истории - Губернатор. Ведь он эту камарилью держал у власти и корыта до последнего. Гляньте на весь первый призыв алтайских сити-менеджеров, его назначенцев, кого осудили, остранили посадили, кто-то уже освободился, а Громогласова с Нонко были неприкасаемы. Для этого надо было обрушить позиции "партии власти" во втором городе края, опозорится на весь мир с выскочкой из запорожца. Теперь удовлетворенный Богданыч может спокойно отбыть нах Москау. Разгребать будут без него
Гость

13.09.2017 11:21

Так же как и в Зональном районе - главный единорос Басов, гл. врач Црб не избран депутатом по3-х мандатному округу, тоесть занял 4 или 5 место. Вот вам и доверие руководителям района, зато он в региональном политсовете заседает ,катается на бюджетные дегьги . Клоуны при власти! Завалили строительство поликлиники по 80 на 80, больница ветшает, вся в долгах, не говоря уже про медобслуживание. И административный ресурс уже дает сбой при очень низкой явке в районе, никто не шел на выброры, всех эта районная верхушка достала. Такие громогласовы во многих районах засели!
Нука Гномы Гномычи педрисята - рупоры Клюзова и Романенки

13.09.2017 11:34

Гость писал(а):
главный единорос Басов,


Промычите чё нить.
Солонешенская правда

13.09.2017 11:37

Лидия ушла, но что делать с ее журнаглистами - "цветом советской журналистики" ильчнко, холуйком виталькой, пресс-тролль- хатой сочинявших и печатавших иносказательные байки и пасквили о будущем депутате "Корчажке". Афанасьевна, возьмешь их себе в Лесное, в теплые края. Или они уже дважды отреклись от тебя ? готовы новым панам очки вылизывать
Вы хотели сказать-ЖУРНАШЛЮШКАМИ?

13.09.2017 11:49

Солонешенская правда писал(а):
с ее журнаглистами - "цветом советской журналистики
тем кто прозональное

13.09.2017 11:52

Вины Баскова в неизбрании нет. Билютни неправильно посчитали.
У тю-тю... как мы рады))))

13.09.2017 11:53

Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания, секретарь Алтайского регионального отделения ВПП «Единая Россия» Александр Романенко направил жителям Бийска слова благодарности в связи с прошедшими выборами в муниципальные органы власти.


«Уважаемые бийчане!

Выражаю вам благодарность за высокую политическую активность, которую вы проявили в ходе подготовки и проведения Единого дня голосования на выборах депутатов Думы города Бийска. 10 сентября вы дали свою оценку работе городского отделения партии, наших депутатов. Для нас ваша оценка и ваше мнение важны, и обязательно послужат поводом для дальнейших изменений в нашей работе.

Надеюсь, что новая команда депутатов сделает все, чтобы Бийск динамично развивался. Уверен, все ваши наказы, просьбы и предложения мои коллеги поставят во главу угла в своих действиях на ближайшие годы», — говорится в обращении.
А хто в комиссии то был? Ни СибЛОНы с 5-колонны

13.09.2017 11:56

тем кто прозональное писал(а):
Билютни неправильно посчитали


Ах, конечно, училеля из Сошниковской школы.
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

13.09.2017 13:01

Громогласова не виновата,что проиграла она понадеялась на ЕР но у них,что то пошло не так.Барнаул с досрочниками отработали лучше Не всегда коту масленица.ЕР умойтесь и сопите в тряпочку.Без нарушений ЕР была бы в жопе.
Солонешенской правде

13.09.2017 13:39

А че Корчажка после того, как стал мундепом, перестал быть корчажкой? Все ведь справедливо было написано... ДОрвлася до денежного сундука, как до шуб в бурной воровской молодости. За ним теперь глаз да глаз нужен..
13-39 тебя откудо выпустили? Не из-за забора на Льва Толстого 130?

13.09.2017 16:11

Солонешенской правде писал(а):
ДОрвлася до денежного сундука
От холуйка слышу

13.09.2017 16:41

Причем тут халуйки и независимая пресса города Бийска? Власть сменится, но придет другая, и ей также нужен будет положительный имидж...
нехолуйку из "Нашего Бийска"

13.09.2017 17:21

вот ты и создал своей блевотиной "положительный имидж" сначале насяльнику нонке, затем насяльнице лидке ) где их теперь искать. поэтому тебя и дурильченко надо подальше держать от "независимой прессы" пока вы еще какого нибудь мэра не уконтрабобили, сявки )))
От холуйка привет

13.09.2017 17:49

Не сявкай, красно-коричневая блевотина... Вас таких много по миру без дела мается, а Колыма уж заждалась по ходу...
Кот

13.09.2017 17:52

Вот почитаешь иной раз комменты - столько агрессии и против власти и против СМИ, так и хочется спросить - а за кого вы то? Диванные герои: горры, маюновы, голуновы и корчагины...Вы хоть одно доброе дело в своей жизни сделали? Что ВЫ можете? А нисяго, так и не открывайте лишний раз свои ванильные ротики....Самоутверждайтесь по утрам в туалетах лучше за любимыми делами...