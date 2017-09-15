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Штаб «навальнистов» в Барнауле настиг раскол?

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Главная Лента новостей Победили и без «досрочки»: «Единая Россия» представила свой взгляд на итоги выборов в Барнауле

Победили и без «досрочки»: «Единая Россия» представила свой взгляд на итоги выборов в Барнауле

15.09.2017 16:30

Масштаб досрочного голосования в Барнауле остается одной из основных тем обсуждения результатов выборов в гордуму. Руководитель регионального исполкома «Единой России» Андрей Клюзов 15 сентября озвучил мнение о роли «досрочки» в итоге выборов и заявил, что претензии оппозиции о «краже» мандатов не обоснованны, говорится в распространенном заявлении.

Г-н Клюзов указал, что досрочное голосование позволило получить итоговую явку по Барнаулу в 19,91 %, без этой процедуры, по его мнению, в выборах приняло бы участие намного меньшее число горожан. «По итогам выборов в гордуму явка избирателей составила 19,91 %, то есть отдать свои голоса за кандидатов пришли 102,8 тысяч человек. Из них 27 тысяч сделали это досрочно — в последние дни августа или в самом начале сентября. В отсутствии цифр предварительного голосования явка в Барнауле составила бы примерно 14 %», — заявил руководитель исполкома.

Результаты «досрочки» показывают, что большинство таких голосов действительно было отдано за «партию власти». Однако г-н Клюзов отрицает нарушения и указывает, что ЕР просто мобилизовала своих сторонников, в отличие от других партий. Впрочем, и они получили голоса, поэтому говорить о «краже» мандатов бессмысленно. «Голоса в свою поддержку в ходе досрочного голосования получили все шесть партий, допущенных до выборов в Барнауле. Так за либерал-демократов при результате в единый день голосования — 14,43 %, в ходе «досрочки» свои голоса отдали более 9 % избирателей, за коммунистов, получивших 10 сентября 19,36 % голосов, предварительно проголосовали 8,26 % барнаульцев, у «Справедливой России» результаты: 15,2 % и 6,2 % соответственно. Преимущество «Единой России», разумеется, было. Однако мы и не скрываем, что максимально работали над повышением явки на выборах в Барнауле и наиболее организованно приглашали своих сторонников принять участие в голосовании», — отметил Андрей Клюзов.

Победа «Единой России», набравшей чуть более 49 % голосов по итогам голосования и 31 мандат, является абсолютной и никак не зависит от признания или непризнания «досрочки», уверен руководитель исполкома. По его мнению, политический расклад сил по итогам выборов «сохранился бы примерно в тех же пропорциях» и «кардинально на представленность разных партий в БГД» не повлияли бы. «Единая Россия» все равно набрала бы более 40 % голосов при голосовании за партии. Кроме того, при анализе результатов выборов на одномандатных округах, также становится понятно, что даже без учета мнения тех, кто проголосовал заранее, победу все равно одержали кандидаты от ЕР — это 19 мандатов, что составляет практически половину от общего числа мест в городском парламенте», — подсчитал Андрей Клюзов.

Отметим, что эти данные не совпадают с подсчетами «Справедливой России», которая выступает за «мягкое», по мнению партийцев, решение проблемы «досрочки» — отмену результатов такого голосования при признании выборов в целом. По мнению секретаря бюро совета регионального отделения партии Владислава Вакаева, если бы результаты досрочного голосования были отменены, коммунисты получили бы по спискам плюсом еще один мандат (сейчас три), один мандат получило бы «Яблоко» (партия не преодолела пятипроцентный барьер). По округам «Справедливая Россия» и КПРФ получили бы по два мандата (сейчас ни одного), и ЛДПР — один. В итоге «Единой России» достались бы только 24 места в думе, оппозиции — 16.

Тем не менее, как указывает Андрей Клюзов, отмена досрочного голосования не стоит на повестке. «Никаких доказательств того, что людей якобы принуждали голосовать заранее и тем более навязывали им какое-то мнение, нет. Об этом неоднократно заявляла председатель крайизбиркома Ирина Акимова. Эти сведения подтвердил и специально посетивший Алтайский край член Центральной избирательной комиссии Александр Кинев, работавший здесь с 7 по 11 сентября. Люди голосовали, в том числе досрочно, в соответствии со своими взглядами, убеждениями и симпатиями», — убежден функционер ЕР.

Отметим, что ЦИК РФ взял на контроль ситуацию с выборами в Барнауле. Якобы проводится исследование аномально высокой явки на досрочное голосование, однако до сих пор никаких официальных выводов на этот счет Центризбирком не озвучил.


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Комментарий

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Комментариев 30
читатель

15.09.2017 16:53

конечно ер бы и так победила. партия во время всего избирательного цикла работала, в то время как остальные партии тупо отсиживались. закономерный результат выборов
Эксперт

15.09.2017 16:56

Перезагрузка партии в конце 2016 года объективно помогла. Партия изменила формат работы со СМИ, с избирателями, с членами партии, результатом чего и стал такой результат на выборах в городскую думу.
Лайтвуд

15.09.2017 16:56

Хочется отдать должное представителем партии ЕР, работа проведена со своими избирателями- вот и результат - подавляющее большинство пришедших.
Андрей

15.09.2017 16:59

Не сомневался даже в победе единороссов ни сколько. Большое спасибо им за отремонтированные дороги, купил себе новую машину, катаюсь с удовольствием.
лесной

15.09.2017 17:00

поздно после драки кулаками махать другим партиям-что хотели- то и получили)
Вика сибирь

15.09.2017 17:01

ЕР скорее всего единственная партия которая вообще способна как-то работать с избирателями. За весь период избирательной кампании только представители партии власти приходили к нам на дворовые встречи, собирали наказы и слушали наши проблемы. Другие партии даже свой нос к нам не совали.
Рекс

15.09.2017 17:03

Сторонников надо воспитывать, а не вату катать оппозиции=)
Павел

15.09.2017 17:03

Чего хотели другие партии? Откуда бы взялось много голосов за них если не велось никакой работы с избирателями.
Гость

15.09.2017 17:13

Жопализы еровские , что конкретно сделала ваша доблестная партия ??? Да ровным счётом ничего , дугину добавили зр плату ,а бюджетникам нет ,у нас в крае может животноводчиский комплекс построили,тоже не припомню , все что сделал ваш папа это ещё сильней поставил край на колени вот чего чего ,а это у него не отнять
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

15.09.2017 17:23

Для единой России если Вы так уверены отмените до срочное голосование.Кишка тонка честно голосовать.Тогда вам победа не светит.Вы только обманом и запугиванием бюджетников можете получить большенство.Это моё мнение.
Альба

15.09.2017 17:26

Под какую статью ни зайдёшь - первые комменты от ЕР-тролльчат. Вы что там оперативный штаб по непрерывному мониторингу СМИ устроили?)))
Глупо! Только усиливаете негативное восприятие себя любимых шаблонными и туповатыми высказываниями. Если пилите бабло на якобы пиаре партии, так хоть антипиар себе не устраивайте, позорному. А то дяди из Москвы разгонят вас к едрене фене)))
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

15.09.2017 17:30

Для гостя. унас в г Славгороде столько пообещали,с херову гору и индюшатник и объездную дорогу и завод.Обещать не значит сделать одним словом пиздуны.
Ехидныйзлойвредный

15.09.2017 17:40

А эти эбанаты типа читатель эксперт вика и др. постоянно теперь будут своими тупыми детскими комментариями нормальным людям мозг выносить. Слушайте у них классный набор. то кадр был под ником социальная язва под шизика косил писал всякую ахинею. Теперь под детей строчат. Да еще забыл эту собачью морду-жополиза власть придержащих в крае. Я вас умояю\\\
Гость

15.09.2017 17:42

Победа? Ржунимагу!
1 из 10 избирателей проголосовал за ЕР, и тот БЮДЖЕТНИК!
М. Горький

15.09.2017 17:51

ВЛАДИКАВКАЗ/САСОВО/ИВНЯ, Россия (Рейтер) - На избирательном участке №333 во Владикавказе корреспонденты Рейтер насчитали лишь 256 пришедших избирателей.
Когда на этом участке были подведены официальные результаты голосования, стало известно, что там проголосовали 1867 человек, то есть в семь раз больше, чем видели репортеры, и большинство голосов ушло правящей “Единой России”.
Корреспонденты Рейтер дежурили на участке с момента его открытия в 8 часов утра до того, как был закончен подсчет голосов.
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

15.09.2017 18:22

Андрею. Ты или дурак или прикидываешься, какие дороги? Едросы сами ни хера не могут это деньги народа.Дай деньги любой партии они тоже будут пиздеть,что они это всё сделали.Так,что пи деть не мешки ворочить.
toxin

15.09.2017 18:33

Сомневаюсь, что Клюзову надо было делать эту пресс-конференцию.
Во-первых: никто и не сомневался, что ЕР победит на выборах. Вопрос-то был "с каким счетом"? А так он фактически подтвердил, что без "добровольно-принудительного" привлечения бюджетников на досрочку счет по спискам "ЕР - Все остальные" был бы не 50/50 как сейчас, а 40/60, т.е. конечно получше, чем в Бийске/Рубцовске, но ненамного. А главное - пришлось бы оправдываться: почему не сбылся его же прогноз, данный весной.
Во-вторых, он фактически добавил "а не докажете!". Т.е. занял позицию "не пойман, не вор".
В третьих - он подсказал оппозиции, что если они сумеют представить доказательства, то у них будет шанс на отмену выборов в Барнауле. Что это может быть? Например найти людей, которые под присягой в суде расскажут как именно их "приглашали голосовать в соответствии со своими взглядами, убеждениями и симпатиями". Или найти часть пресловутых списков, по которым собирали и отправляли на досрочку бюждетников и мелких чиновников. Или проанализировать: а во всех ли регионах количество приглашений на досрочку от избиркома в десятки раз превышало приглашение собственно на единый день? Не является ли это косвенным доказательством сговора и взаимодействия избиркома и властей (читай ЕР)? Ну и так далее.
Шансов на отмену на самом деле мало, но они есть. Тем более, что в масштабах страны показательная отмена выборов в всего одном городе очень положительно сказалась бы на уважении к федеральным властям и на поднятии доверия к выборной системе в целом. Что было бы совсем нелишним в предверии выборов Президента.
И ещё. После отмены результатов на 3 участках, последовавших за этим выступлений Романенко и Клюзова, глупее всех теперь выглядит ... И. Мордовин, поторопившийся сделать реверанс своим старшим товарищам и выдать злорадную статью про "хайп" оппозиции. Чем-то он стал похож на маленького соратника Шер-Хана из известного мультфильма.
ЛАЙТФУТУ

15.09.2017 19:32

Что Вы имеете ввиду говоря,что Педра провела работу с избирателями?: "Если ты не пойдешь на досрочку- увольнение.Обязательно фотоотчет о посещении избир.участка.Твое дите не получит место в детсаде.Ты получишь такую характеристику,что тебя на помойку работать в Барнауле не возьмут." Это по Вашему работа с избирателем? Твари они.Ну а учителя,которые составляют основную массу членов избирательных комиссий,получили то,за что "боролись". Теперь радуйтесь.Решается вопрос о перводе гимназий в статус школ и сокращение зарплат на 15%. Кричите "спасибо" партии ЖУЛИКОВ и ВОРОВ.Когда уже вас жизнь научит.Или вам на...ть,кхе,простите - фиолетово на учительство региона и вообще на все население,так как ваша жизнь прообещана раздающими похлебку за закрытие глаз на воровство,мошенничество Едросни? А вашим детям и внукам тоже пообещали Светлое будущее и прекрасную безбедную жизнь? Не верьте.Вас обманут..Вернее уже обманули,как и весь народ!Только вот вы -помогли осуществить этот обман и допустили к законо(тьфу... да какой там закон...все пишется под себя любимых)творчеству самую мерзкую,вороватую ,лживую и паскудную даже по отношению к своим партийцам партийку.Партия ВЖИВ,да чтоб ты издохла.!
лесному

15.09.2017 19:35

Дак в том то и дело,что другие партии этого не хотели.Они хотели ЧЕСТНЫХ выборов.Но жулики-махинаторы не дали.
Альбе

15.09.2017 19:46

Да нет. У этой своры троллятины просто прямая связь с интернет-рессурсами. Им звонят и сообщают :"Сейчас будет размещена статейка.Готовьтесь. " И эта быдлятина высунув языки и распустив слюни сидят-ждут. Как только статья выскочила- они сразу кропать.При чем даже не читая текст. Зачем? Главное крикнуть- "ЕР -единственная мамка,которая давала сиську своим щенкам." " Спасибо милой ЕР за то,что ее члены,руководители вывернули карманы,собрали по копеечке сумму,засучили рукава,залезли в кирзовые сапоги и ОТРЕМОНТИРОВАЛИ дороги."Под каждой статьей-один и тот же набор коментов от этих быдлолизов.
Кyм

15.09.2017 19:47

Коммунисты заслуженно взяли своё второё место,с учётом подтасовок на досрочке и низкой явке избирателей!
Жирики,огрызки и поносы-в анусе,что не может не радовать!
Согласен с Фишер

15.09.2017 19:53

ЕР -это партия самовлюбленных,эгоистичных,циничных п*з*аболов.
ПРУСАКОВУ ПОРА НАГРАДИТЬ: ОРДЕНОМ КУКИША.... СОГОМОНА С !??

15.09.2017 19:56

ДЕДОМ НА ШЕЕ. Уря!! Бурные и продолжительные аплодисменты, прерываемые лозунгами СЛАВА! СЛАВА!! Согомону слава!
Читателю : КОГО ОНА ПОБЕДИЛА???

15.09.2017 20:04

читатель писал(а):
конечно ер бы и так победила


НА КУЛИКОВОМ ПОЛЕ? НА ЛЕДОВОМ ПОБОИЩЕ?

ТЕБЕ, ОСЁЛ, ЧТО НЕВДОМЁК, ЧТО В СВОЕЙ СТРАНЕ НЕ ПОБЕЖДАЮТ , А ДЕЛАЮТ ОБЩЕЕ ДЕЛО?
ВЫ, троль-педрисня, ТУТ ПОСТОЯННО ПОДТАЛКИВАЕТЕ К СМУТЕ В СТРАНЕ, которая может иметь непредсказуемые последствия, на фоне сложной международной обстановки.
Для НАТО, небось, дорожку стелете? Бабло нахапанное за бугром, хаты там, дети там.
А вы тут временщики ещё и победы одерживаете. ПАРАДОКС!
Жаль что нет таких пока спецслужб чтобы проверять нутро "читателей"...37 год сказкой бы показался, если тряхнуть
Александр Юрьевич, он же "социальная язва", чуешь, как нод-дурочка старается

15.09.2017 20:07

ПРУСАКОВУ ПОРА НАГРАДИТЬ: ОРДЕНОМ КУКИША.... СОГОМОНА С !?? писал(а):
Согомону слава!
Антитроль

15.09.2017 20:23

Никто им, троллям, не звонит, поскольку они сидят в здании горадминистрации. Начальство по фамилии Франк даёт им команду фас и мы хлебаем эти помои. Забавно здесь то, что именно этот Франк составлял списки работников, включая их родственников и соседей и выгонял работников администрации и бюджетников на досрочное голосование, подсказывая им за кого голосовать. Разумеется, по меньшей мере два из трёх, голосовавших досрочно, предполагали (не без оснований) , что у Франка и К есть возможности проверить, кто и как из них голосовал. Отсюда и высокий процент у ЕР в досрочке. Кстати, и платят троллям неплохо, коли новые машины покупают.
Коменты А Клюзову на "Политсиб RU"

15.09.2017 20:24

"Выбирать ЕР" никто не хочет, институт выборов деградировал, а Клюзова все устраивает, ну не дурак ли я?
Всю Идею выборов ЕР дискредитировала.
РЕСПЕКТ!!! 100 процентное попадание!

15.09.2017 20:26

Антитроль писал(а):
Разумеется, по меньшей мере два из трёх, голосовавших досрочно, предполагали (не без оснований) , что у Франка и К есть возможности проверить, кто и как из них голосовал. Отсюда и высокий процент у ЕР в досрочке. Кстати, и платят троллям неплохо, коли новые машины покупают.
Лидер КПРФ Г.А. Зюганов поздравил жителей Алтайского края с 80-летием региона

15.09.2017 20:42


1937 год был годом стремительного развития и выдающихся успехов нашей страны. Триумф на Всемирной выставки в Париже, где павильон СССР собрал самый большой «урожай» наград и медалей. Покорение Северного полюса и стратосферы. Сверхдальние перелёты краснокрылых машин и открытие канала Москва - Волга, многое, многое другое.

Среди важных успехов в управлении государством было новое административное деление страны, когда были сформированы новые края и области, улучшена инфраструктура. Новое деление оказалось настолько удачным, что сохранилось, в основных чертах, и поныне.

Воистину маленькой страной, отражением России, стал Алтай! Удивительной красоты природа, мощная промышленность, созданная в советское время, целина, ставшая богатой урожаями пашней – не зря Алтайский край дважды награждался орденом Ленина! Но самое главное богатство Алтая – его люди. Второй космонавт Земли, самый молодой космонавт в истории, коммунист, член фракции КПРФ в Госдуме II созыва Герман Титов. Великий конструктор Михаил Калашников – дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Сталинской премий. Василий Шукшин, самый русский писатель, режиссёр, артист. Создатель советской киноклассики, неувядающих шедевров, Иван Пырьев, шестикратный лауреат Сталинской премии. И можно смело сказать, что воспитала их и вознесла к небывалым высотам Советская власть, открывавшая путь к звёздам простым деревенским ребятам с далёкого Алтая.

Поздравляя с юбилеем жителей чудесного Алтайского края, я желаю всем доброго здоровья, успехов в труде, радости и любви в жизни, тепла и уюта в доме, мирного неба и тёплого солнца. Уверен, что возродят алтайцы всё разрушенное «перестройкой» и «реформами»...
Поздравляя с юбилеем жителей чудесного Алтайского края,

15.09.2017 20:44

.... я желаю всем доброго здоровья, успехов в труде, радости и любви в жизни, тепла и уюта в доме, мирного неба и тёплого солнца. Уверен, что возродят алтайцы всё разрушенное «перестройкой» и «реформами», и что снова будет открыта дорога талантливым самородкам Алтая к вершинам науки, техники, культуры и искусства. За это борется фракция КПРФ в Государственной Думе, все коммунисты России.

С праздником, с юбилеем дорогие товарищи!

Председатель ЦК КПРФ,

Руководитель фракции КПРФ

в Государственной Думе


Г.А. Зюганов.