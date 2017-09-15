Победили и без «досрочки»: «Единая Россия» представила свой взгляд на итоги выборов в Барнауле

15.09.2017 16:30
Масштаб досрочного голосования в Барнауле остается одной из основных тем обсуждения результатов выборов в гордуму. Руководитель регионального исполкома «Единой России» Андрей Клюзов 15 сентября озвучил мнение о роли «досрочки» в итоге выборов и заявил, что претензии оппозиции о «краже» мандатов не обоснованны, говорится в распространенном заявлении.
Г-н Клюзов указал, что досрочное голосование позволило получить итоговую явку по Барнаулу в 19,91 %, без этой процедуры, по его мнению, в выборах приняло бы участие намного меньшее число горожан. «По итогам выборов в гордуму явка избирателей составила 19,91 %, то есть отдать свои голоса за кандидатов пришли 102,8 тысяч человек. Из них 27 тысяч сделали это досрочно — в последние дни августа или в самом начале сентября. В отсутствии цифр предварительного голосования явка в Барнауле составила бы примерно 14 %», — заявил руководитель исполкома.
Результаты «досрочки» показывают, что большинство таких голосов действительно было отдано за «партию власти». Однако г-н Клюзов отрицает нарушения и указывает, что ЕР просто мобилизовала своих сторонников, в отличие от других партий. Впрочем, и они получили голоса, поэтому говорить о «краже» мандатов бессмысленно. «Голоса в свою поддержку в ходе досрочного голосования получили все шесть партий, допущенных до выборов в Барнауле. Так за либерал-демократов при результате в единый день голосования — 14,43 %, в ходе «досрочки» свои голоса отдали более 9 % избирателей, за коммунистов, получивших 10 сентября 19,36 % голосов, предварительно проголосовали 8,26 % барнаульцев, у «Справедливой России» результаты: 15,2 % и 6,2 % соответственно. Преимущество «Единой России», разумеется, было. Однако мы и не скрываем, что максимально работали над повышением явки на выборах в Барнауле и наиболее организованно приглашали своих сторонников принять участие в голосовании», — отметил Андрей Клюзов.
Победа «Единой России», набравшей чуть более 49 % голосов по итогам голосования и 31 мандат, является абсолютной и никак не зависит от признания или непризнания «досрочки», уверен руководитель исполкома. По его мнению, политический расклад сил по итогам выборов «сохранился бы примерно в тех же пропорциях» и «кардинально на представленность разных партий в БГД» не повлияли бы. «Единая Россия» все равно набрала бы более 40 % голосов при голосовании за партии. Кроме того, при анализе результатов выборов на одномандатных округах, также становится понятно, что даже без учета мнения тех, кто проголосовал заранее, победу все равно одержали кандидаты от ЕР — это 19 мандатов, что составляет практически половину от общего числа мест в городском парламенте», — подсчитал Андрей Клюзов.
Отметим, что эти данные не совпадают с подсчетами «Справедливой России», которая выступает за «мягкое», по мнению партийцев, решение проблемы «досрочки» — отмену результатов такого голосования при признании выборов в целом. По мнению секретаря бюро совета регионального отделения партии Владислава Вакаева, если бы результаты досрочного голосования были отменены, коммунисты получили бы по спискам плюсом еще один мандат (сейчас три), один мандат получило бы «Яблоко» (партия не преодолела пятипроцентный барьер). По округам «Справедливая Россия» и КПРФ получили бы по два мандата (сейчас ни одного), и ЛДПР — один. В итоге «Единой России» достались бы только 24 места в думе, оппозиции — 16.
Тем не менее, как указывает Андрей Клюзов, отмена досрочного голосования не стоит на повестке. «Никаких доказательств того, что людей якобы принуждали голосовать заранее и тем более навязывали им какое-то мнение, нет. Об этом неоднократно заявляла председатель крайизбиркома Ирина Акимова. Эти сведения подтвердил и специально посетивший Алтайский край член Центральной избирательной комиссии Александр Кинев, работавший здесь с 7 по 11 сентября. Люди голосовали, в том числе досрочно, в соответствии со своими взглядами, убеждениями и симпатиями», — убежден функционер ЕР.
Отметим, что ЦИК РФ взял на контроль ситуацию с выборами в Барнауле. Якобы проводится исследование аномально высокой явки на досрочное голосование, однако до сих пор никаких официальных выводов на этот счет Центризбирком не озвучил.
15.09.2017 16:53
15.09.2017 16:56
15.09.2017 16:56
15.09.2017 16:59
15.09.2017 17:00
15.09.2017 17:01
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15.09.2017 17:03
15.09.2017 17:13
15.09.2017 17:23
15.09.2017 17:26
Глупо! Только усиливаете негативное восприятие себя любимых шаблонными и туповатыми высказываниями. Если пилите бабло на якобы пиаре партии, так хоть антипиар себе не устраивайте, позорному. А то дяди из Москвы разгонят вас к едрене фене)))
15.09.2017 17:30
15.09.2017 17:40
15.09.2017 17:42
1 из 10 избирателей проголосовал за ЕР, и тот БЮДЖЕТНИК!
15.09.2017 17:51
Когда на этом участке были подведены официальные результаты голосования, стало известно, что там проголосовали 1867 человек, то есть в семь раз больше, чем видели репортеры, и большинство голосов ушло правящей “Единой России”.
Корреспонденты Рейтер дежурили на участке с момента его открытия в 8 часов утра до того, как был закончен подсчет голосов.
15.09.2017 18:22
15.09.2017 18:33
Во-первых: никто и не сомневался, что ЕР победит на выборах. Вопрос-то был "с каким счетом"? А так он фактически подтвердил, что без "добровольно-принудительного" привлечения бюджетников на досрочку счет по спискам "ЕР - Все остальные" был бы не 50/50 как сейчас, а 40/60, т.е. конечно получше, чем в Бийске/Рубцовске, но ненамного. А главное - пришлось бы оправдываться: почему не сбылся его же прогноз, данный весной.
Во-вторых, он фактически добавил "а не докажете!". Т.е. занял позицию "не пойман, не вор".
В третьих - он подсказал оппозиции, что если они сумеют представить доказательства, то у них будет шанс на отмену выборов в Барнауле. Что это может быть? Например найти людей, которые под присягой в суде расскажут как именно их "приглашали голосовать в соответствии со своими взглядами, убеждениями и симпатиями". Или найти часть пресловутых списков, по которым собирали и отправляли на досрочку бюждетников и мелких чиновников. Или проанализировать: а во всех ли регионах количество приглашений на досрочку от избиркома в десятки раз превышало приглашение собственно на единый день? Не является ли это косвенным доказательством сговора и взаимодействия избиркома и властей (читай ЕР)? Ну и так далее.
Шансов на отмену на самом деле мало, но они есть. Тем более, что в масштабах страны показательная отмена выборов в всего одном городе очень положительно сказалась бы на уважении к федеральным властям и на поднятии доверия к выборной системе в целом. Что было бы совсем нелишним в предверии выборов Президента.
И ещё. После отмены результатов на 3 участках, последовавших за этим выступлений Романенко и Клюзова, глупее всех теперь выглядит ... И. Мордовин, поторопившийся сделать реверанс своим старшим товарищам и выдать злорадную статью про "хайп" оппозиции. Чем-то он стал похож на маленького соратника Шер-Хана из известного мультфильма.
15.09.2017 19:32
15.09.2017 19:35
15.09.2017 19:46
15.09.2017 19:47
Жирики,огрызки и поносы-в анусе,что не может не радовать!
15.09.2017 19:53
15.09.2017 19:56
15.09.2017 20:04
НА КУЛИКОВОМ ПОЛЕ? НА ЛЕДОВОМ ПОБОИЩЕ?
ТЕБЕ, ОСЁЛ, ЧТО НЕВДОМЁК, ЧТО В СВОЕЙ СТРАНЕ НЕ ПОБЕЖДАЮТ , А ДЕЛАЮТ ОБЩЕЕ ДЕЛО?
ВЫ, троль-педрисня, ТУТ ПОСТОЯННО ПОДТАЛКИВАЕТЕ К СМУТЕ В СТРАНЕ, которая может иметь непредсказуемые последствия, на фоне сложной международной обстановки.
Для НАТО, небось, дорожку стелете? Бабло нахапанное за бугром, хаты там, дети там.
А вы тут временщики ещё и победы одерживаете. ПАРАДОКС!
Жаль что нет таких пока спецслужб чтобы проверять нутро "читателей"...37 год сказкой бы показался, если тряхнуть
15.09.2017 20:07
15.09.2017 20:23
15.09.2017 20:24
Всю Идею выборов ЕР дискредитировала.
15.09.2017 20:26
15.09.2017 20:42
1937 год был годом стремительного развития и выдающихся успехов нашей страны. Триумф на Всемирной выставки в Париже, где павильон СССР собрал самый большой «урожай» наград и медалей. Покорение Северного полюса и стратосферы. Сверхдальние перелёты краснокрылых машин и открытие канала Москва - Волга, многое, многое другое.
Среди важных успехов в управлении государством было новое административное деление страны, когда были сформированы новые края и области, улучшена инфраструктура. Новое деление оказалось настолько удачным, что сохранилось, в основных чертах, и поныне.
Воистину маленькой страной, отражением России, стал Алтай! Удивительной красоты природа, мощная промышленность, созданная в советское время, целина, ставшая богатой урожаями пашней – не зря Алтайский край дважды награждался орденом Ленина! Но самое главное богатство Алтая – его люди. Второй космонавт Земли, самый молодой космонавт в истории, коммунист, член фракции КПРФ в Госдуме II созыва Герман Титов. Великий конструктор Михаил Калашников – дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Сталинской премий. Василий Шукшин, самый русский писатель, режиссёр, артист. Создатель советской киноклассики, неувядающих шедевров, Иван Пырьев, шестикратный лауреат Сталинской премии. И можно смело сказать, что воспитала их и вознесла к небывалым высотам Советская власть, открывавшая путь к звёздам простым деревенским ребятам с далёкого Алтая.
Поздравляя с юбилеем жителей чудесного Алтайского края, я желаю всем доброго здоровья, успехов в труде, радости и любви в жизни, тепла и уюта в доме, мирного неба и тёплого солнца. Уверен, что возродят алтайцы всё разрушенное «перестройкой» и «реформами»...
15.09.2017 20:44
С праздником, с юбилеем дорогие товарищи!
Председатель ЦК КПРФ,
Руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе
Г.А. Зюганов.