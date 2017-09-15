Победили и без «досрочки»: «Единая Россия» представила свой взгляд на итоги выборов в Барнауле

Масштаб досрочного голосования в Барнауле остается одной из основных тем обсуждения результатов выборов в гордуму. Руководитель регионального исполкома «Единой России» Андрей Клюзов 15 сентября озвучил мнение о роли «досрочки» в итоге выборов и заявил, что претензии оппозиции о «краже» мандатов не обоснованны, говорится в распространенном заявлении.

Г-н Клюзов указал, что досрочное голосование позволило получить итоговую явку по Барнаулу в 19,91 %, без этой процедуры, по его мнению, в выборах приняло бы участие намного меньшее число горожан. «По итогам выборов в гордуму явка избирателей составила 19,91 %, то есть отдать свои голоса за кандидатов пришли 102,8 тысяч человек. Из них 27 тысяч сделали это досрочно — в последние дни августа или в самом начале сентября. В отсутствии цифр предварительного голосования явка в Барнауле составила бы примерно 14 %», — заявил руководитель исполкома.

Результаты «досрочки» показывают, что большинство таких голосов действительно было отдано за «партию власти». Однако г-н Клюзов отрицает нарушения и указывает, что ЕР просто мобилизовала своих сторонников, в отличие от других партий. Впрочем, и они получили голоса, поэтому говорить о «краже» мандатов бессмысленно. «Голоса в свою поддержку в ходе досрочного голосования получили все шесть партий, допущенных до выборов в Барнауле. Так за либерал-демократов при результате в единый день голосования — 14,43 %, в ходе «досрочки» свои голоса отдали более 9 % избирателей, за коммунистов, получивших 10 сентября 19,36 % голосов, предварительно проголосовали 8,26 % барнаульцев, у «Справедливой России» результаты: 15,2 % и 6,2 % соответственно. Преимущество «Единой России», разумеется, было. Однако мы и не скрываем, что максимально работали над повышением явки на выборах в Барнауле и наиболее организованно приглашали своих сторонников принять участие в голосовании», — отметил Андрей Клюзов.

Победа «Единой России», набравшей чуть более 49 % голосов по итогам голосования и 31 мандат, является абсолютной и никак не зависит от признания или непризнания «досрочки», уверен руководитель исполкома. По его мнению, политический расклад сил по итогам выборов «сохранился бы примерно в тех же пропорциях» и «кардинально на представленность разных партий в БГД» не повлияли бы. «Единая Россия» все равно набрала бы более 40 % голосов при голосовании за партии. Кроме того, при анализе результатов выборов на одномандатных округах, также становится понятно, что даже без учета мнения тех, кто проголосовал заранее, победу все равно одержали кандидаты от ЕР — это 19 мандатов, что составляет практически половину от общего числа мест в городском парламенте», — подсчитал Андрей Клюзов.

Отметим, что эти данные не совпадают с подсчетами «Справедливой России», которая выступает за «мягкое», по мнению партийцев, решение проблемы «досрочки» — отмену результатов такого голосования при признании выборов в целом. По мнению секретаря бюро совета регионального отделения партии Владислава Вакаева, если бы результаты досрочного голосования были отменены, коммунисты получили бы по спискам плюсом еще один мандат (сейчас три), один мандат получило бы «Яблоко» (партия не преодолела пятипроцентный барьер). По округам «Справедливая Россия» и КПРФ получили бы по два мандата (сейчас ни одного), и ЛДПР — один. В итоге «Единой России» достались бы только 24 места в думе, оппозиции — 16.

Тем не менее, как указывает Андрей Клюзов, отмена досрочного голосования не стоит на повестке. «Никаких доказательств того, что людей якобы принуждали голосовать заранее и тем более навязывали им какое-то мнение, нет. Об этом неоднократно заявляла председатель крайизбиркома Ирина Акимова. Эти сведения подтвердил и специально посетивший Алтайский край член Центральной избирательной комиссии Александр Кинев, работавший здесь с 7 по 11 сентября. Люди голосовали, в том числе досрочно, в соответствии со своими взглядами, убеждениями и симпатиями», — убежден функционер ЕР.

Отметим, что ЦИК РФ взял на контроль ситуацию с выборами в Барнауле. Якобы проводится исследование аномально высокой явки на досрочное голосование, однако до сих пор никаких официальных выводов на этот счет Центризбирком не озвучил.