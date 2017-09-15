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Не на высоте: после июньского ЧП алтайский скалодром вновь оказался в эпицентре скандала

18.09.2017 09:13

Майминский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Республике Алтай возбудил уголовное дело в связи с очередным происшествием в веревочном парке в Манжероке. На сей раз на аттракционе пострадал 14-летний подросток, которого увезли в больницу, сказано на сайте СУ.

По версии следствия, 11 сентября 2017 года днем 14-летний ребенок находился в составе туристической группы на территории скалодрома «На высоте». Речь идет о веревочном парке, принадлежащем ООО «Забота плюс» и расположенном на территории ЗАО ГЛК «Манжерок» в Майминском районе. При прохождении трассы «Скалодром» подросток сорвался с трехметровой высоты на землю, в результате чего повредил правое бедро. Уже выяснили, что причиной падения стало отделение металлической конструкции, удерживающей страховочный канат.

Пострадавшего доставили в Республиканскую больницу для оказания медицинской помощи. Госпитализация ему не потребовалась. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 3 июня текущего года 10-летний ребенок из Алтайского края пострадал в том же самом парке. Он прибыл в Республику Алтай на отдых с родителями. Мальчик упал с высоты 6 м, после чего был госпитализирован. К уголовной ответственности за это происшествие тогда привлекли инструктора, который неправильно закрепил страховочное оборудование.

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