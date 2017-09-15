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Главная Лента новостей Начальника отделения «Почты России» в Барнауле будут судить из-за «утечек»

Начальника отделения «Почты России» в Барнауле будут судить из-за «утечек»

18.09.2017 17:25

Прокуратура Барнаула утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отделения почтовой связи ФГУП «Почта России», которую подозревают в воровстве денег у пенсионеров. Фигурантка подделывала подписи и «обогатилась» за счет самых незащищенных слоев населения на 500 тысяч рублей, сказано в сообщении.

По версии следствия, с 1 июля по 5 сентября 2016 года обвиняемая, используя свое служебное положение, подделывала подписи получателей пенсии и компенсации за жилищно-коммунальные услуги. Таким образом она похитила вверенные ей деньги в сумме более 500 тысяч рублей. Ими она распорядилась по своему усмотрению. Тем самым ФГУП «Почта России» были причинен материальный ущерб в крупным размере.

Уголовное дело расследовано следователем СУ УМВД России по Барнаулу и направлено прокуратурой города с утвержденным обвинительным заключением в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

Отметим, в начале мая стало известно об аналогичном случае также в Октябрьском районе, однако тогда прокуратура сообщала о группе сотрудников «Почты России». Жертвами работников почтового отделения стали шесть пожилых людей. Номер и расположение отделения в сообщении не приводилось. Однако известно, что гражданские иски о взыскании недополученных денег рассматривал мировой судья судебного участка № 2. Согласно информации на сайте участка, в его территориальной подсудности часть микрорайона Потока и несколько улиц на обрывах Оби за проспектом Калинина. Эти дома обслуживают почтовые отделения №№ 10, 12, 36.

Сейчас вынесены решения о взыскании с филиала «Почты России» почти 74 тысяч рублей, причем, судя по заявлению прокуратуры, это не вся сумма, которой лишились пенсионеры.


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Комментарий

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Комментариев 3
Завсегдатай

18.09.2017 19:45

Фигурантка подделывала подписи и «обогатилась» за счет самых незащищенных слоев населения

Тем самым ФГУП «Почта России» были причинен материальный ущерб в крупным размере.

Может стоит определиться у кого конкретно были украдены деньги?
....у кого конкретно были украдены деньги?

18.09.2017 20:19

В конечном итоге пенсионеры свои пенсии все таки получили. Почта России несет полную ответственность за нанесенный ею материальный ущерб пенсионерам по доставке пенсий, социальных и других выплат населению. Согласно действующему законодательству Почта РФ выплатила пенсионерам пенсии за счет собственных средств. "Почтовые мошенники" в конечном итоге нанесли "крупный ущерб" бюджету Почты РФ.
Deckman

19.09.2017 00:23

Денег нет, но вы держитесь, дарагие рассияне, бха-га-га-га-га!!