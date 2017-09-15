Еще одну алтайскую компанию могут оградить от многомиллионного контракта в Бердске

Власти Бердска могут признать недействительным аукцион на проведение капитального ремонта городской больницы, который на днях выиграла барнаульская фирма. Дело в том, что один из проигравших участников аукциона обратился в Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области с жалобой на нечестно проведенные торги, сообщает «Курьер. Среда. Бердск».

По словам главного врача БЦГБ Юрия Краморова, на данный момент самое выгодное предложение поступило от компании «Строитель» из Барнаула — она собираестя провести все необходимые работы за 60,3 млн рублей. Барнаульскую фирму уже успели признать победителем состоявшихся торгов, однако теперь бердским властям придется дождаться решения антимонопольщиков, прежде чем подписывать контракт. Известно лишь, что рассмотрение жалобы в УФАС намечено на 20 сентября.

Напомним, заявки на участие в указанном аукционе подали шесть крупных строительных компаний и один ИП. Среди фирм-участников оказалось сразу четыре представителя Алтайского края. По данным портала «Бердск online», предварительно лидером называли алтайское ООО «Сигма Групп», которое снизило заявленную начальную цену контракта сразу на 23 млн рублей. Изначальная полная стоимость общестроительных ремонтных работ по конкурсу была равна 64,8 млн рублей. Такая тактика подрядчика всерьез насторожила и заказчика, и мэрию Бердска. В результате «Сигму Групп» и еще троих участников так и не допустили к торгам по причине нехватки некоторых документов.

По итогу победителем стала барнаульская компания «Строитель», единственным учредителем и директором которого с уставным капиталом почти в 11 млн рублей является Сергей Калмыков. Он также возглавляет ООО «Регионстрой». Основным видом деятельности обеих фирм является строительство зданий и сооружений. «Регионстрой» известен тем, что в сентябре 2014 года компания выкупила площадку под строительство в нагорной части города. Аукцион по продаже земли и здания горлицея принес бюджету Барнаула 31,4 млн рублей. Кроме того, ООО «Регионстрой» возводило 17-этажный дом по улице Гущина, 150/24. На объекте появилось 34 однокомнатных (от 40,2 до 42,2 кв. м) и 135 двухкомнатных квартир (от 40,6 до 69,8 кв. м). Также около 390 кв. м выделили под офисы (семь нежилых помещений). Строительство ее началось в июле 2013 года.