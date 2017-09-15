История «униженных» барнаульских школьников начала обрастать новыми свидетельствами в суде

Судья Ирина Любимова 14 сентября полдня заслушивала свидетелей по объединенному делу «униженных» школьников барнаульского лицея №112. Одна из родительниц дала послушать аудиозапись из школы маме еще одного ученика. Теперь родительницы вместе пытаются взыскать с учебного заведения по 200 тысяч рублей.

Резонансное дело уже не первый месяц активно обсуждается в преподавательской среде — учителя опасаются, что положительное решение по искам двух матерей в Индустриальном районном суде может спровоцировать вал претензий со стороны родителей учеников, которые и без того довольно критично подходят к образовательному процессу в школах.

Многочисленные свидетели по делу со стороны ответчика, в числе которых оказались представители краевого Минобра, городского комитета по образованию, сотрудники лицея, знакомые и близкие одной из заявительниц добавили истории новых граней, но точно не сделали ее исход легко прогнозируемым.

Мама второго школьника, в отношении которого прозвучали нелицеприятные высказывания учителя Галины Худяшовой, зафиксированные диктофоном, получила запись еще год назад от родительницы, которая сначала рассказала свою историю СМИ, а затем вступила и в судебный спор. Женщина сочла нужным подключиться к разбирательствам и сейчас настаивает, что именно резкий тон учителя и обидные слова спровоцировали болезненное состояние и без того слабого здоровьем ребенка. За это школа должна заплатить ей 200 тысяч рублей. Подробностям взаимоотношений именно ее сына с учителем было посвящено заседание. Мама не отрицала на суде, что ребенку тяжело давалась учеба, однако настаивала, что после перевода в новый класс ситуация в корне поменялась.

Мама барнаульского школьника, подавшая второй иск к лицею №112: После того как моего ребенка перевели в другой класс, он вздохнул. Мы обратились в суд, потому что учительница не понесла никакого наказания — все сошло ей с рук. Обучаясь у Галины Худяшовой, мой ребенок перенес неврозоподобное состояние. Он стоит на учете у невролога с 2012 года после травмы. Учитель его оскорбляла и пугала. Он говорил мне об этом с сентября 2016 года. Более того, все началось еще в «нулевом» классе, когда я не сдала 3-3,5 тысячи рублей в качестве школьного сбора. Появилось предвзятое отношение к моему ребенку. Его посадили за сломанную парту. Мы обратились к директору и парту заменили. Но после наших обращений учитель становилась все агрессивнее по отношению к моему ребенку. Раз или два его не пускали в класс из-за опоздания в 2015 году. Зимой он потерял шапку и учитель кричала, что он пойдет в библиотеку без нее, если не найдет. Ребенка не пускали в туалет, хотя это важно, поскольку он принимает лекарства. Мальчик проходил лечение у окулиста, но она не посадила ребенка за первую парту, пока не появилось заключение врача. Учитель называла его двоечником и также говорила обо мне. Он терялся у доски, потому что она не сделала замечаний детям, которые строили рожицы. В итоге ребенок получил неудовлетворительную оценку за стихотворение, которое выучил. Позже она настаивала на переводе ребенка в другую школу. Я тоже хотела этого, но в другой школе не было мест, как и в другом классе.

На разительные перемены после перехода ребенка в новый класс в ходе суда упирала и бабушка, по словам которой, бывший двоечник перечитал всю летнюю подборку литературы и получает одни пятерки. При этом так и не стало понятно, почему как Галина Худяшова, так и новый классный руководитель мальчика инициировали психолого-педагогические консилиумы, которые обычно используются как особый метод воздействия на учащегося. К слову, директор лицея Геннадий Гаврин суть метода доносил с трудом, ссылаясь на то, что процедура предусмотрена министерскими нормами и учитель вправе назначать ее по своему усмотрению. В целом было видно, что изрядно уставший от разбирательств директор лицея готов уже к любому исходу. На уточняющий вопрос юриста истиц Марии Доценко, должна ли школа отвечать за действия учителя, он неожиданно заявил, что за действия учителя отвечает директор. Вообще директору действительно уже пришлось ответить. Известно, что комитет по образованию Барнаула объявил ему замечание по итогам собственной проверки лицея и на полгода лишил 25 % стимулирующей части зарплаты. Саму запись, на которой все свидетели отмечают три самых ярких эпизода, директор слышал, признал ее неэтичной, но считает, что он уже за все ответил.

Гораздо более интересным представляется положение самой учительницы, которая до сих пор работает в лицее. Она молча одного за одним заслушивала свидетелей. Напомним, что неэтичным свое поведение в объяснительной признает и она. Однако, как рассказала в ходе судебного заседания главный специалист отдела государственного контроля и надзора в области образования краевого Минобра Лариса Чигишева, объяснительная учителя, которую получило ведомство в рамках внеплановой проверки, была переписана по просьбе членов комиссии. Правда, свидетельница оговорилась, что изменения учитель вносила по собственной воле. Отметим, что юристы Галины Худяшовой настаивают, что на педагога могли оказать давление. Напомним, что после нескольких месяцев разбирательств школа наложила дисциплинарное взыскание на педагога, однако затем суд данное решение отменил. Это было сделано из-за пропущенных сроков, когда к учителю можно применить наказание. К слову, судебное разбирательство о компенсации морального вреда семьям учеников уже не может повлиять на вступившее в силу решение суда по делу Галины Худяшовой.

Пикантности судебному процессу придали откровения одной из свидетельниц ответчика. Речь идет о соседке по дому семьи второй истицы. По словам женщины, мама ребенка проводит время на детской площадке в беседах с подругами за пивом и сигаретами, кроме того, в 2015 году она якобы выпала с пятого этажа собственной квартиры при неизвестных обстоятельствах. Позже данные о злоупотреблении алкоголем и никотином с жаром принялась опровергать мать заявительницы, которая живет вместе с дочерью и ее малолетним сыном. Историю с падением с высоты женщина обсуждать категорически отказывалась, несмотря на настойчивые просьбы юриста со стороны ответчика. Позже она все же обронила, что дочь упала с балкона и 10 дней провела в больнице, из-за чего ребенок, конечно, переживал.

Юристы со стороны ответчика настаивают, что этот эпизод должен быть рассмотрен судом, поскольку определенным образом характеризует семью. Судья частично удовлетворила ходатайство, поэтому материалы полиции по инциденту 7 июля 2015 года будут исследованы, вопреки мнению юриста истиц Марии Доценко. Также будет запрошена запись разговора учителя с учениками, которая была предоставлена специалистам Минобра. На данном этапе в деле объявлен перерыв до 18 сентября.

Напомним, что истроией двоих школьников и их родителей после публикаций в СМИ заинтересовались в краевом следкоме. Однако, как стало известно ИА «Банкфакс», после истечения срока доследственной проверки в конце августа, материалы дела переданы по подследственности в Индустриальный райотдел полиции Барнаула.