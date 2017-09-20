Республика Алтай «зажгла» «лампочку Ильича» с подачи Анатолия Чубайса

20.09.2017 16:31
Компания «Хевел» (совместное предприятие ГК «Ренова» и АО «Роснано») ввела в эксплуатацию в Республике Алтай Майминскую солнечную электростанцию мощностью 20 МВт и Онгудайскую СЭС мощностью 5 МВт. Информация размещена на сайте «Роснано».
Майминская СЭС - первая солнечная электростанция, построенная на гетероструктурных модулях российского производства. В результате общая мощность объектов солнечной генерации Республики Алтай достигла 40 МВт. Регион по-прежнему является единственным в стране субъектом, собственная генерация которого функционирует на основе возобновляемых источников энергии.
«В общей сложности сегодня мы имеем 40 МВт собственной генерации, а зимой во время пиковой нагрузки на сеть вся республика потребляет 120 МВт мощности. Таким образом, мы уже обеспечили свои потребности в электроэнергии на треть от необходимого и не собираемся останавливаться на достигнутом, - подчеркнул глава Республики Алтай Александр Бердников. - Когда окупится строительство, наверное, лет через пять, можно будет говорить о снижении тарифов». Отметим, инвестиции в Майминскую СЭС составили около 2 млрд рублей.
Г-н Бердников добавил, что такие проекты «сопоставимы с лампочкой Ильича. Это абсолютно другая инженерно-техническая культура, это будущее всего человечества». По мнению политика, к 2020 году за счет солнечных станций РА полностью закроет потребность в электроэнергии. Одновременно с пуском Майминской СЭС введена в эксплуатацию Онгудайская СЭС мощностью 5 МВт. Инвестиции в объект составили около 500 млн рублей.
В предыдущие годы в Республике Алтай уже построены три солнечных станции общей мощностью 15 МВт: в 2014 году была введена в эксплуатацию Кош-Агачская СЭС, в 2015 — ее II очередь, осенью 2016 года — Усть-Канская СЭС. Кроме того, с 2013 года в регионе работает первая в России автономная гибридная солнечно-дизельная энергоустановка мощностью 100 кВт, которая в круглосуточном режиме обеспечивает электроснабжение села Яйлю.
20.09.2017 17:48
20.09.2017 17:56
А ночью откуда электроэнергия браться будет?
20.09.2017 18:25
Есть конденсаторы - их назначение в школьной программе.
В Г-Алтайске "танко"-тележный завод ликвидирован из тяжёлой промышленности, от лёгкой -гардинка существует. На майминской горке - свои судовые генераторы.
В самой Майме что из промышленности энергоёмкой? Ремзавод... Винзавод ликвидированы.. Мясокомбинат? Поэтому лампочки Толика Чубайса рыжим светом-цветом будут светить участки населённых пунктов в створе тракта Чуйского от грани до Соузги. В Карлушке будет иллюминация -там аэропорт.
Так что ёмкости батареек на это хватит.
Прошлой весной довелось проехать вдоль по Баварии, там сотни гектаров заняты батареями, крыши зданий... На открытых участках высятся гигантские вращающиеся ветряки, для выработки электроэнергии. Они друг там друга дополняют подпитывают
А у нас, вдруг, надолго налетят дожди...наскандалят и что???