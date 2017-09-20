Республика Алтай «зажгла» «лампочку Ильича» с подачи Анатолия Чубайса

Компания «Хевел» (совместное предприятие ГК «Ренова» и АО «Роснано») ввела в эксплуатацию в Республике Алтай Майминскую солнечную электростанцию мощностью 20 МВт и Онгудайскую СЭС мощностью 5 МВт. Информация размещена на сайте «Роснано».

Майминская СЭС - первая солнечная электростанция, построенная на гетероструктурных модулях российского производства. В результате общая мощность объектов солнечной генерации Республики Алтай достигла 40 МВт. Регион по-прежнему является единственным в стране субъектом, собственная генерация которого функционирует на основе возобновляемых источников энергии.

«В общей сложности сегодня мы имеем 40 МВт собственной генерации, а зимой во время пиковой нагрузки на сеть вся республика потребляет 120 МВт мощности. Таким образом, мы уже обеспечили свои потребности в электроэнергии на треть от необходимого и не собираемся останавливаться на достигнутом, - подчеркнул глава Республики Алтай Александр Бердников. - Когда окупится строительство, наверное, лет через пять, можно будет говорить о снижении тарифов». Отметим, инвестиции в Майминскую СЭС составили около 2 млрд рублей.

Г-н Бердников добавил, что такие проекты «сопоставимы с лампочкой Ильича. Это абсолютно другая инженерно-техническая культура, это будущее всего человечества». По мнению политика, к 2020 году за счет солнечных станций РА полностью закроет потребность в электроэнергии. Одновременно с пуском Майминской СЭС введена в эксплуатацию Онгудайская СЭС мощностью 5 МВт. Инвестиции в объект составили около 500 млн рублей.

В предыдущие годы в Республике Алтай уже построены три солнечных станции общей мощностью 15 МВт: в 2014 году была введена в эксплуатацию Кош-Агачская СЭС, в 2015 — ее II очередь, осенью 2016 года — Усть-Канская СЭС. Кроме того, с 2013 года в регионе работает первая в России автономная гибридная солнечно-дизельная энергоустановка мощностью 100 кВт, которая в круглосуточном режиме обеспечивает электроснабжение села Яйлю.