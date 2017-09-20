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Главная Лента новостей Новоалтайск обещает несколько заводов в обмен на спецстатус

Новоалтайск обещает несколько заводов в обмен на спецстатус

21.09.2017 08:32

В Новоалтайске планируется строительство новых и расширение действующих производств. На данный момент речь ведется о возведении заводов по производству литья, фанеры, а также об активном развитии пищевой промышленности. Однако это станет возможным только после присвоения городу статуса территории опережающего развития (ТОР), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра экономического развития Алтайского края Николая Чинякова.

По его словам, инвестиции от резидентов ТОР в Новоалтайске составят 1,4 млрд рублей. «На данный момент подписано соглашение с инвестором, который рассматривает вопрос строительства небольшого завода по производству литья. Также мы рассматриваем вопрос развития пищевых производств, в частности, там предполагается организация производства сыра», - заявил г-н Чиняков. Он отметил, что в настоящее время власти региона уже ведут переговоры о создании в Новоалтайске производства фанеры. В целом предприятия могут войти в ТОР с инвестициями от 5 млн рублей.

В свою очередь пресс-центр алтайского правительства уточняет, что в настоящее время намерения разместить новые и расширить действующие производства в границах территории опережающего развития Новоалтайска подтвердили сразу семь инвесторов. По их предварительным расчетам, положительный эффект от реализации заявленных проектов для краевого и местного бюджетов за период функционирования территории превысит 1,4 млрд рублей. Заявка Алтайского края на создание ТОР уже представлена в Минэкономразвития РФ.

Как сообщалось ранее, профильное министерство России одобрило создание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в 11 моногородах, расположенных на территории девяти субъектов РФ. Среди них оказался и Заринск, включение которого в перечень ТОСЭР еще в конце 2015 года представители Алтайского края лоббировали в Совете Федерации.


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