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Главная Лента новостей Бийский сахарный завод отошел брату новосибирского думца за 170 млн рублей

Бийский сахарный завод отошел брату новосибирского думца за 170 млн рублей

21.09.2017 11:30

Новосибирская компания «СанИнвест» выкупила Бийский сахарный завод, второй год находящийся в стадии банкротства. Цена сделки составила 169,3 млн рублей, следует из информации с офсайта единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Торги по продаже имущества Бийского сахарного завода (БСЗ) состоялись 20 сентября. Заявки на аукцион подали четыре компании: ЗАО «Сибкомпроект» (Новосибирск), ЗАО «МультиКомплекс» (Москва), ООО «СанИнвест» и «Частная служба вагонного хозяйства» (Московская область). Последняя компания не была допущена до торгов.

Начальная цена лота составляла 161,329 млн рублей, «шаг аукциона» — 8,066 млн рублей. В итоге на повышение сыграл только «СанИнвест», забравший имущество сахарного завода за 169,396 млн рублей. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, уставный капитал компании составляет 50 тысяч рублей, ее директор - Александр Селянин. Учредителями являются ООО «Учет» (99 % уставного капитала) и все тот же г-н Селянин (1 %). Основной профиль компании - управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

Примечательно, что компания «Учет» в 2017 году вошла в рейтинг крупнейших владельцев торговых центров России. В Новосибирске девелопер развивает ТРЦ «Сан Сити». По данным издания «Континент Сибирь», руководителем компании «Учет» является Роман Игнатов, брат депутата Госдумы РФ, бывшего вице-мэра Новосибирска Виктора Игнатова. Любопытно, что вторая компания-участник торгов из Новосибирска - ЗАО «Сибкомпроект» является держателем 100 % доли в уставном капитале «Учета».

Как сообщалось ранее, Бийский сахарный завод входил в структуру обанкротившегося агрохолдинга «Изумрудная страна» еще с 2010 года. Внешнее управление на БСЗ было введено в марте 2015 года. На основании плана внешнего управления ожидалось, что в 2016 году предприятие будет расконсервировано и запущено, а производственные мощности загружены на 79 %. Однако под руководством конкурсного управляющего Андрея Моисеенко предприятие не только не восстановило платежеспособность, но напротив усугубило свое положение — не исполняло даже текущие обязательства. В этой связи кредиторы даже попытались отстранить конкурсного управляющего, которого уличили в целом ряде нарушений. Однако суд не согласился с этими доводами. В настоящее время г-н Моисеенко является арбитражным управляющим Бийского сахарного завода.

Отметим, в III очередь кредиторов Бийского сахарного завода были включены требования на сумму более 1,58 млрд рублей. При этом основные средства предприятия в соответствии с бухгалтерским балансом составляли менее 430 млн рублей. Крупнейшим кредитором БСЗ является «Россельхозбанк», сумма требований которого превышает 1 млрд рублей. Предприятие было признано банкротом в марте 2016 года.

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Комментарий

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Комментариев 4
гость

21.09.2017 12:36

Распродажа остатков алтайской промышленности дельцам из соседних регионов продолжается... А потом мы удивляемся, почему так плохо живем, почему зарплаты такие низкие? Да все просто - что не порушено, то нам уже не принадлежит: ни земля, ни заводы, ни турбазы... Мы давно - бесправная колония.
Радостный

21.09.2017 13:35

Ну и слава богу...хоть куда-то....
Рома

21.09.2017 16:02

А в Алтайском крае чего нибудь осталось принадлежащего его жителям? Голубой дом и тот под "москвой.
Очевидец

21.09.2017 18:55

К моменты бегства из края губернатора, в краевой собственности вообще ничего не останется! Эта ............ делает всё, чтобы довести регион, как экономический субъект, до банкротства! И ведь никак на этот процесс не повлияешь! Земли, предприятия - всё практически распродано! И миллиарды прибыли и налогов с неё уходят в другие регионы, в которых эти варяги зарегистрированы!