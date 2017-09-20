Бийский сахарный завод отошел брату новосибирского думца за 170 млн рублей

Новосибирская компания «СанИнвест» выкупила Бийский сахарный завод, второй год находящийся в стадии банкротства. Цена сделки составила 169,3 млн рублей, следует из информации с офсайта единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Торги по продаже имущества Бийского сахарного завода (БСЗ) состоялись 20 сентября. Заявки на аукцион подали четыре компании: ЗАО «Сибкомпроект» (Новосибирск), ЗАО «МультиКомплекс» (Москва), ООО «СанИнвест» и «Частная служба вагонного хозяйства» (Московская область). Последняя компания не была допущена до торгов.

Начальная цена лота составляла 161,329 млн рублей, «шаг аукциона» — 8,066 млн рублей. В итоге на повышение сыграл только «СанИнвест», забравший имущество сахарного завода за 169,396 млн рублей. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, уставный капитал компании составляет 50 тысяч рублей, ее директор - Александр Селянин. Учредителями являются ООО «Учет» (99 % уставного капитала) и все тот же г-н Селянин (1 %). Основной профиль компании - управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

Примечательно, что компания «Учет» в 2017 году вошла в рейтинг крупнейших владельцев торговых центров России. В Новосибирске девелопер развивает ТРЦ «Сан Сити». По данным издания «Континент Сибирь», руководителем компании «Учет» является Роман Игнатов, брат депутата Госдумы РФ, бывшего вице-мэра Новосибирска Виктора Игнатова. Любопытно, что вторая компания-участник торгов из Новосибирска - ЗАО «Сибкомпроект» является держателем 100 % доли в уставном капитале «Учета».

Как сообщалось ранее, Бийский сахарный завод входил в структуру обанкротившегося агрохолдинга «Изумрудная страна» еще с 2010 года. Внешнее управление на БСЗ было введено в марте 2015 года. На основании плана внешнего управления ожидалось, что в 2016 году предприятие будет расконсервировано и запущено, а производственные мощности загружены на 79 %. Однако под руководством конкурсного управляющего Андрея Моисеенко предприятие не только не восстановило платежеспособность, но напротив усугубило свое положение — не исполняло даже текущие обязательства. В этой связи кредиторы даже попытались отстранить конкурсного управляющего, которого уличили в целом ряде нарушений. Однако суд не согласился с этими доводами. В настоящее время г-н Моисеенко является арбитражным управляющим Бийского сахарного завода.

Отметим, в III очередь кредиторов Бийского сахарного завода были включены требования на сумму более 1,58 млрд рублей. При этом основные средства предприятия в соответствии с бухгалтерским балансом составляли менее 430 млн рублей. Крупнейшим кредитором БСЗ является «Россельхозбанк», сумма требований которого превышает 1 млрд рублей. Предприятие было признано банкротом в марте 2016 года.