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Главная Лента новостей «С сосен валится кора»: туристов в Барнауле взбодрит медвежий drum 'n' bass

«С сосен валится кора»: туристов в Барнауле взбодрит медвежий drum 'n' bass

26.09.2017 11:26

В Барнауле завершили подготовку клипа, посвященного легенде о «Деде Медведе». Четырехминутный ролик выложен на YouTube.

Итоги конкурса на право «разработать продукты для притяжения туристов» подвели еще в марте 2017 года. Гранты главы администрации Барнаула на общую сумму в 1 млн рублей выиграли шесть соискателей. Все проекты так или иначе приспособлены под нужды туркластера. Одной из наиболее экзотичных идей стал видеоклип «Легенда о Деде Медведе». Сколько конкретно потратили на ролик, не сообщается.

Клипом занималась видеостудия «Дюшес Видео» (некогда вышла из стен классического госуниверситета). В ролике главным героем стал относительно новый туристический символ Барнаула — медведь. Автором текста и исполнителем указан Александр Волокитин, сценаристом и режиссером значится Егор Гришак. Добавим, что сама легенда о так называемом «Деде Медведе» вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях. Ряд комментаторов раскритиковали замысел за примитивизм, а также указали, что активно эксплуатируемый в последние годы местными чиновниками образ животного наводит на мысль о том, что город переживает серьезный кризис. В самой «легенде» говорится: «Медведь чаще появлялся в городе в трудные для Барнаула времена».

Видео: YouTube пользователь dyshesvideo

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Комментарий

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Комментариев 16
Примитив

26.09.2017 12:13

Примитив. Ни звука ни сюжета внятного. Нагромождение сюжетов мелькающих с непонятным бессмысловым текстом читаемым необработанным для клипа закадровым голосом. Как то так. В общем херня какая то кустарная.
Массаж мозга

26.09.2017 12:13

Горжусь моёй малой родиной!
Овальныши -не пройдут,не любят у нас в Сибири геев,педерастов,розовых бабёнок,да всяких шоушенков!
Пусть говорят,что я-гад!
Гореть в огне Горбачу,Яковлеву,Гайдару,Коху,Ельцину,Чубайсу и прочей мрази,развалившей СССР!
А

26.09.2017 12:18

Сибиркина Т.П., Вы что Курите? Я имею ввиду, какое вещество употребляете? Полное безобразие!
Ru.банок

26.09.2017 12:19

Трупы туристов,погибших в 04,за чей счёт эвакуировать будут?
Нет слов

26.09.2017 12:40

Это просто мрак какой-то(((( безвкусица,бессмыслица
Переживающий

26.09.2017 13:02

И это "продукт для притяжения туристов"?

А в чем притяжение… не понятно….

Да таким клипом скорее можно разогнать жителей края, чем привлечь туристов….

Жаль только денег бюджетных…


ТУРИСТОВ на АЛТАЙ МОЖЕТ ПРИВЛЕЧЬ НЕ МЕДВЕДЬ !! А !?

26.09.2017 13:03

сектантка САНТА АНГЕЛОВНА с её ШАМБОЛОЙ ЛЮБВИ и по опыту опытного менеджера сетевого маркетинга, обладающая способностью предания любой траве - МУРАВЕ качества БАДа исцеления по заказу страждущих туристов, с её желанием развить КООПЕРАЦИЮ на весь мир и естественно вплоть до изготовления веников для МУСОРА используемых в стране ШАМБАЛА и , конечно, народных берёзовых веничков от народного губернатора Евдокимова для бань А ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЕНИКОВ - СУВЕНИРОВ подняло бы с колен гайдаро опущенную промышленность края... Нашлась бы работёнка и для СТАШКО и для скомороха - спойлера БОРОНИНА, которые только за счёт организации ПРИЧАСТИЙ к БОЛОТНОМУ ДЕЛУ могли обеспечить привлечение ежегодно туристов под флагом СИБИРСКОГО ДАВОСА Рыжкова, С ПРОГРАММОЙ оздоровительно - банной. ДЕРЗАЙТЕ!!
Превед, Медвед!

26.09.2017 13:29

Сумасшедший "дед Медвед" - результат поедания галлюциногенных грибов (про грибы - это из текста клипа, кстати! - слушайте внимательно) определенной частью чиновников и местных так называемых "креаклов". Но фарс получился говорящий: некогда зеленый и уютный провинциальный город стремительными темпами превращается в выжженную солнцем пустыню (на месте Барнаула когда-то шумели леса - сообщается в незатейливой песенке из клипа); город гибнет под натиском вороватых и недалеких временщиков (Медвед появляется в трудные времена, как сообщает "легенда"), захлебываясь во лжи (сам жанр легенды предполагает достаточно древнее ее происхождение, но увы! - среди массы прекрасных легенд, в том числе связанных с сереброплавильным заводом, нет ничего подобного! - спросите краеведов, только, чур, настоящих!) и жутком китче.
Кармен

26.09.2017 13:30

" когда в провинции нечем гордиться"... Кажется, авторы вдохновлялись клипом нейромонаха Феофана " надо поле притоптать". Но у того повеселее будет.
Вольфсон Т.И.

26.09.2017 14:47

Ну,что вы взъелись? Город Мышкин вообще с мышами повсюду живет и ЗДРАВСТВУЕТ! Чем вам медведь не угодил?
маша

26.09.2017 15:08

Медведь чаще появлялся в городе в трудные для Барнаула времена
_________________________
Похоже, эти трудные времена наступили, коли появился сей клип с Медведом.
Марта

26.09.2017 16:01

пожалуйста, оставьте лучше нам ленточный бор!!! Вот он действительно и древний, и легендарный и реликтовый. Не надо сводить его под корень... А Медведа - да ну его к лешему.
ПОХОЖЕ ШО РОЛЬ МЕДВЕДА НА АЛТАЕ ИГРАЕТ !??

26.09.2017 16:19

РЫЖАК СТАРШИЙ. который поимел вроде дела с сереброплавильным.... да и с ВОЛЬФСОНОМ у АКЗС ?? И вроде и Ленточным занимался... Е чем гордится КАРМЕН!!
nazailmanov

26.09.2017 18:06

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
Вольфсон Т.И.

26.09.2017 20:07

Не поняла,о чем написано?Что и кто поимел в АКЗС? Рыжак и Вольфсон -это не просто разные стороны,это разные планеты,если что.
Алексей

26.09.2017 21:37

Стрем то какой позорный, одним словом, провинциальный уровень, в худшем смысле этого слова