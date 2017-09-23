«С сосен валится кора»: туристов в Барнауле взбодрит медвежий drum 'n' bass

26.09.2017 11:26
В Барнауле завершили подготовку клипа, посвященного легенде о «Деде Медведе». Четырехминутный ролик выложен на YouTube.
Итоги конкурса на право «разработать продукты для притяжения туристов» подвели еще в марте 2017 года. Гранты главы администрации Барнаула на общую сумму в 1 млн рублей выиграли шесть соискателей. Все проекты так или иначе приспособлены под нужды туркластера. Одной из наиболее экзотичных идей стал видеоклип «Легенда о Деде Медведе». Сколько конкретно потратили на ролик, не сообщается.
Клипом занималась видеостудия «Дюшес Видео» (некогда вышла из стен классического госуниверситета). В ролике главным героем стал относительно новый туристический символ Барнаула — медведь. Автором текста и исполнителем указан Александр Волокитин, сценаристом и режиссером значится Егор Гришак. Добавим, что сама легенда о так называемом «Деде Медведе» вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях. Ряд комментаторов раскритиковали замысел за примитивизм, а также указали, что активно эксплуатируемый в последние годы местными чиновниками образ животного наводит на мысль о том, что город переживает серьезный кризис. В самой «легенде» говорится: «Медведь чаще появлялся в городе в трудные для Барнаула времена».
Видео: YouTube пользователь dyshesvideo
26.09.2017 12:13
26.09.2017 12:13
Овальныши -не пройдут,не любят у нас в Сибири геев,педерастов,розовых бабёнок,да всяких шоушенков!
Пусть говорят,что я-гад!
Гореть в огне Горбачу,Яковлеву,Гайдару,Коху,Ельцину,Чубайсу и прочей мрази,развалившей СССР!
26.09.2017 12:18
26.09.2017 12:19
26.09.2017 12:40
26.09.2017 13:02
А в чем притяжение… не понятно….
Да таким клипом скорее можно разогнать жителей края, чем привлечь туристов….
Жаль только денег бюджетных…
26.09.2017 13:03
26.09.2017 13:29
26.09.2017 13:30
26.09.2017 14:47
26.09.2017 15:08
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Похоже, эти трудные времена наступили, коли появился сей клип с Медведом.
26.09.2017 16:01
26.09.2017 16:19
26.09.2017 18:06
26.09.2017 20:07
26.09.2017 21:37