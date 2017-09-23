«С сосен валится кора»: туристов в Барнауле взбодрит медвежий drum 'n' bass

В Барнауле завершили подготовку клипа, посвященного легенде о «Деде Медведе». Четырехминутный ролик выложен на YouTube.

Итоги конкурса на право «разработать продукты для притяжения туристов» подвели еще в марте 2017 года. Гранты главы администрации Барнаула на общую сумму в 1 млн рублей выиграли шесть соискателей. Все проекты так или иначе приспособлены под нужды туркластера. Одной из наиболее экзотичных идей стал видеоклип «Легенда о Деде Медведе». Сколько конкретно потратили на ролик, не сообщается.

Клипом занималась видеостудия «Дюшес Видео» (некогда вышла из стен классического госуниверситета). В ролике главным героем стал относительно новый туристический символ Барнаула — медведь. Автором текста и исполнителем указан Александр Волокитин, сценаристом и режиссером значится Егор Гришак. Добавим, что сама легенда о так называемом «Деде Медведе» вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях. Ряд комментаторов раскритиковали замысел за примитивизм, а также указали, что активно эксплуатируемый в последние годы местными чиновниками образ животного наводит на мысль о том, что город переживает серьезный кризис. В самой «легенде» говорится: «Медведь чаще появлялся в городе в трудные для Барнаула времена».