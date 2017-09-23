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Министр обороны «надел» на именитого алтайского легкоатлета новые погоны

29.09.2017 11:26

Барнаульский спортсмен, чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков досрочно удостоился звания старшего лейтенанта. Как сообщает ТАСС, соответствующий приказ был подписан министром обороны России Сергеем Шойгу 21 сентября.

По данным источника, вместе с барнаульским бегуном звание старшего лейтенанта также присвоили двукратной победительнице летних чемпионатов мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене. Оба спортсмена получили воинское звание досрочно. Такое решение министра связывают с удачным выступлением российских легкоатлетов в финале «Бриллиантовой лиги» в начале сентября текущего года, где они стали победителями.

Напомним, выступающий под нейтральным флагом Сергей Шубенков за первое место в беге на 110 м с барьерами на финальном этапе «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе получит призовые в размере $50 тысяч. Он показал время 13,14 секунды. Второе место занял испанец Орландо Ортега (13,17), третье — американец Ариес Мерритт (13,20). Для Сергея Шубенкова эта победа стала первой в текущем сезоне на этапах «Бриллиантовой лиги». «Роскошное завершение сезона! 13.14 и первая в карьере победа в лиге. Спасибо за поддержку, друзья. И до встречи в следующем году», — сразу после финала написал г-н Шубенков в Instagram.

Добавим, что на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне Шубенков завоевал «серебро», уступив в финале олимпийскому чемпиону из Ямайки Омару Маклеоду. В сезоне на этапах «Бриллиантовой лиги» россиянин дважды становился вторым и один раз третьим.


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Комментарий

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Комментариев 8
НОУ ХАУ

29.09.2017 11:41

Интересный "компот" выступающий под "нейтральным" флагом Шубенков получает офицерское звание в РОССИЙСКОЙ армии? Такой идиотизм возможен только в России!
гость

29.09.2017 11:59

Надеть одежду, одеть Надежду! Ох уж эти журналисты...
гость

29.09.2017 12:14

вот и вся "армия" рф в одной новости . интересно , по аналогии с "допинговым" скандалом , если враг нападёт
на страну шуба так же будет обосновывать это действо - типа не было у них другого выхода ....
у нас мало демократии .... а в бой шуба пойдёт в одном строю с дочей шойги в женском батальоне табуреткина ?
ФигВам

29.09.2017 12:17

НОУ ХАУ писал(а):
идиотизм возможен только в России

От чего же так мрачно?
А вдруг это тонкая игра: наш старлей берет призы, да под "нейтральным флагом"! Российская армия, значит, может всё! И - Слава Богу. А за Шубенкова - приятно: и Бриллиантовую лигу одолел, и в звании вырос )))))))
ФигВам

29.09.2017 12:20

гость писал(а):
в бой шуба пойдёт в одном строю с дочей шойги

Какие странные - мягко говоря - сексуальные у вас выверты... Вы, что женщин не любите - коли перспектива оказаться в "женском батальоне" для "Шубы" Вас так сильно напрягает?
рубанку

29.09.2017 12:26

дорогуля , а что тот батальон жуликов пойдёт на смерть в атаку , позабыв про свои парижкие хаты
, которые они купили на деньги украденные в самой армии ? если и пойдут , то под белым флагом .
последнему

29.09.2017 12:32

Значит, всё это, что они, своей кровью , искупят свои преступления, как в 1941 году и позже,во имя победы, над врагом-пенддосстаном!
Гость

29.09.2017 13:04

Отъездился Сережа по заграницам...