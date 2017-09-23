Министр обороны «надел» на именитого алтайского легкоатлета новые погоны

Барнаульский спортсмен, чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков досрочно удостоился звания старшего лейтенанта. Как сообщает ТАСС, соответствующий приказ был подписан министром обороны России Сергеем Шойгу 21 сентября.

По данным источника, вместе с барнаульским бегуном звание старшего лейтенанта также присвоили двукратной победительнице летних чемпионатов мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене. Оба спортсмена получили воинское звание досрочно. Такое решение министра связывают с удачным выступлением российских легкоатлетов в финале «Бриллиантовой лиги» в начале сентября текущего года, где они стали победителями.

Напомним, выступающий под нейтральным флагом Сергей Шубенков за первое место в беге на 110 м с барьерами на финальном этапе «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе получит призовые в размере $50 тысяч. Он показал время 13,14 секунды. Второе место занял испанец Орландо Ортега (13,17), третье — американец Ариес Мерритт (13,20). Для Сергея Шубенкова эта победа стала первой в текущем сезоне на этапах «Бриллиантовой лиги». «Роскошное завершение сезона! 13.14 и первая в карьере победа в лиге. Спасибо за поддержку, друзья. И до встречи в следующем году», — сразу после финала написал г-н Шубенков в Instagram.

Добавим, что на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне Шубенков завоевал «серебро», уступив в финале олимпийскому чемпиону из Ямайки Омару Маклеоду. В сезоне на этапах «Бриллиантовой лиги» россиянин дважды становился вторым и один раз третьим.