Конструктивное соглашательство: оппозиция Бийска пустила единоросса на пост председателя гордумы

29 сентября проходит первая сессия нового созыва гордумы Бийска, на которой депутаты решают в первую очередь организационные вопросы. Наибольший интерес вызвала тема назначения нового председателя и то, согласится ли оппозиция поддержать единоросса. В итоге в городском парламенте пришли к компромиссу: фракции единогласно поддержали кандидатуру Сергея Ларейкина, сообщил в Facebook депутат АКЗС Владислав Вакаев (СР), присутствующий на сессии.

Как написал г-н Вакаев, Сергей Ларейкин выступил перед депутатами с краткой речью и рассказал о себе. Судя по всему, это была формальность, поскольку вопрос о новом председателе, очевидно, был решен намного раньше. «Нужно отметить, что его кандидатуру поддержали все фракции. Это говорит о том, что сейчас в Бийске достигнут определенный консенсус», - написал Владислав Вакаев, ранее утверждавший, что в малых городах края «Справедливая Россия» «выбрала нишу конструктивной оппозиции, поскольку ниша радикальной оппозиции уже занята». Между тем до изменения Устава города исполнять обязанности председателя гордумы будет гендиректор ООО «ТД «Продмаш», единоросс Анатолий Чуй.

Кроме того Людмила Быкова стала председателем комитета по социальной политике (какой и возглавляла в прошлой Думе), Игорь Степанов также остался руководителем комитета по предпринимательству, комитет по законности и местному самоуправлению возглавил Анатолий Чуй, бюджетный комитет - Наталья Быкова. Новым председателем комитета по ЖКХ стал единоросс Евгений Беляев, а по земельным отношениям Руслан Курасов, сообщается в канале «ПолитАлтай» в Telegram.

Предполагается, что избранный председатель гордумы наукограда будет работать на неосвобожденной основе. Также планируется увеличить количество заместителей председателя. Эти вопросы будут вынесены на общественные слушания.

Отметим также, что сейчас в Бийске сложилась юридическая коллизия, при которой в рамках процесса изменения Устава проигравшая выборы глава города Лидия Громогласова де-юре остается на своем посту. Как сообщали ИА «Банкфакс» несколько депутатов, из-за бюрократических тонкостей ее полномочия истекут лишь с назначением по конкурсу нового главы-менеджера, уже в рамках «одноглавой» структуры власти. По сложившейся практике в рамках ликвидации «двуглавости» руководители представительных органов слагают полномочия после подведения итогов выборов. Однако г-жа Громогласова сделать это якобы отказалась, из-за чего продлила свои формальные полномочия и трудовые отношения с гордумой еще на несколько месяцев.