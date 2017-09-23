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Главная Лента новостей Конструктивное соглашательство: оппозиция Бийска пустила единоросса на пост председателя гордумы

Конструктивное соглашательство: оппозиция Бийска пустила единоросса на пост председателя гордумы

29.09.2017 11:53

29 сентября проходит первая сессия нового созыва гордумы Бийска, на которой депутаты решают в первую очередь организационные вопросы. Наибольший интерес вызвала тема назначения нового председателя и то, согласится ли оппозиция поддержать единоросса. В итоге в городском парламенте пришли к компромиссу: фракции единогласно поддержали кандидатуру Сергея Ларейкина, сообщил в Facebook депутат АКЗС Владислав Вакаев (СР), присутствующий на сессии.

Как написал г-н Вакаев, Сергей Ларейкин выступил перед депутатами с краткой речью и рассказал о себе. Судя по всему, это была формальность, поскольку вопрос о новом председателе, очевидно, был решен намного раньше. «Нужно отметить, что его кандидатуру поддержали все фракции. Это говорит о том, что сейчас в Бийске достигнут определенный консенсус», - написал Владислав Вакаев, ранее утверждавший, что в малых городах края «Справедливая Россия» «выбрала нишу конструктивной оппозиции, поскольку ниша радикальной оппозиции уже занята». Между тем до изменения Устава города исполнять обязанности председателя гордумы будет гендиректор ООО «ТД «Продмаш», единоросс Анатолий Чуй.

Кроме того Людмила Быкова стала председателем комитета по социальной политике (какой и возглавляла в прошлой Думе), Игорь Степанов также остался руководителем комитета по предпринимательству, комитет по законности и местному самоуправлению возглавил Анатолий Чуй, бюджетный комитет - Наталья Быкова. Новым председателем комитета по ЖКХ стал единоросс Евгений Беляев, а по земельным отношениям Руслан Курасов, сообщается в канале «ПолитАлтай» в Telegram.

Предполагается, что избранный председатель гордумы наукограда будет работать на неосвобожденной основе. Также планируется увеличить количество заместителей председателя. Эти вопросы будут вынесены на общественные слушания.

Отметим также, что сейчас в Бийске сложилась юридическая коллизия, при которой в рамках процесса изменения Устава проигравшая выборы глава города Лидия Громогласова де-юре остается на своем посту. Как сообщали ИА «Банкфакс» несколько депутатов, из-за бюрократических тонкостей ее полномочия истекут лишь с назначением по конкурсу нового главы-менеджера, уже в рамках «одноглавой» структуры власти. По сложившейся практике в рамках ликвидации «двуглавости» руководители представительных органов слагают полномочия после подведения итогов выборов. Однако г-жа Громогласова сделать это якобы отказалась, из-за чего продлила свои формальные полномочия и трудовые отношения с гордумой еще на несколько месяцев.

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Комментарий

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Комментариев 7
Бийчанин

29.09.2017 11:58

"ГОСПОДА" Депутаты вы охренели что ли? Вы еще в замы Тяна определите. Во смеху будет !
Кто

29.09.2017 12:11

такой Чуй, это что ли один из бийских мафиози? Да дожили до ручки.
Бийск

29.09.2017 12:15

Избрали председателем Ларейкина а председателем будет Чуй. И громогласова продлила трудовые отношения с думой. Это що за хренотень такая ? Три председателя будет? Вы ещё Ноньке доверенность выпишите на управление городом. Компромиссище будет
Анка-пулеметчица

29.09.2017 12:30

кароче в администрации как был бардак так и останется. Никого не почистили, все на местах. Один нюанс Пермячиха будет бегать сразу на третий этаж, минуя второй. Но никакой трагедии нет. Бийчане сами выбрали эту апозицию, которая щас ещё главного единороса на главу города поддержит. За что боролись ,..........,?
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

29.09.2017 12:42

Звезда в Шоке. ЕБЖ долго.
...Однако г-жа Громогласова сделать это якобы отказалась, из-за чего продлила свои формальные полномочия и трудовые отношения с гордумой еще на несколько месяцев...
урок для Сашко Карлина не в прок. Аналогичная юридической коллизии была и в Славгороде, когда в 2015г не имевший абсолютно никаких полномочий с молчаливого согласия прокурора все документы подписывал экз Ушанёв А М. В ход в суд шли даже в октябре 2105г доверенности от 16 07 15г № 2131 / принимали фейковые доверенности на основании регистрации Устава Славгорода в редакции МЮ РФ АК 27 08 2009г № PU 223100002009033судьи Нелина Е Н и Павраскун ТИ согласно судьи – лже-докладчика Довиденко Елены Анатольевны…никто ничего не читал/ в то время зарегистрирован был Устав Славгорода в МЮ РФ АК 24 09 15г № PU 2231000020115607.
Сейчас только очнулись в т.ч. и Нелина Е Н с Параскун Т И написали явку с повинной в т.ч и ККС АК жду оттуда результата
Поэтому Громогласова такая, если судьи даже в АКС у нас фейковые ИМЕНЕМ РФ не только обворовывают , но ещё и грабят, ПОКА судах РФ не поставили коробки передач с задним ходом.
Это подтверждаем и г-н Пиманов в передаче Человек и Закон 22 09 17г и председатель ВС РФ Лебедев 13 03 15г на встрече с Путиным ...Неопределённость в любой деятельности – это негативные последствия, а в суде – это ошибка, что означает ограничение прав и свобод человека. Негативнее, по-моему, в судебной практике ничего не может быть...
Но до сих пор в судах РФ нет ...коробки передач с задним ходом... иначе полетели бы Нелины, Параскуны, Соньки с "Золотыми ручками", с Котряловыми, Носковыми и им подобными..
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.

Хьюго Баскервиль

29.09.2017 13:10

Первым делом новые депутаты хотят увеличить количество думских постов. Это очень важный и своевременный вопрос для города и бийчан. Вместо одного три лоботряса "с портфелем" от каждой фракции. Ну теперь заживем, наукоградцы! Больше на общественные слушания вынести нечего
Alles

29.09.2017 13:21

С бардаком, разобрались!))) В очередной раз.