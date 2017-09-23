Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении управделами правительства Алтайского края

03.10.2017 14:20
Следственные органы СКР по Алтайскому краю по материалам, поступившим из краевого УФСБ России, возбудили уголовное дело в отношении управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белобородова. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сказано в сообщении следкома.
По данным следствия, в 2016 году Алексей Белобородов, явно выходя за пределы своих полномочий, без проведения конкурсных процедур, из средств краевого бюджета, выделенных на реализацию программы по совершенствованию в регионе государственного и муниципального управления, организовал заведомо незаконное приобретение трех иномарок. Автомобили якобы предназначались для нужд автохозяйства, подведомственного Управлению делами губернатора и правительства. Иномарки закупили у единственного поставщика на сумму более 18 млн рублей.
В отношении г-на Белобородова возбуждено дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Санкция по статье варьируется от штрафа в размере до 80 тысяч рублей до лишения свободы на срок до четырех лет.
В результате указанных действий были существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, сообщает СУ СКР. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По данным ИА «Банкфакс», Алексей Белобородов будет отстранен от должности. Расследование уголовного дела продолжается.
03.10.2017 14:26
03.10.2017 14:34
По данным исследования консалтинговой компании Capgemini, число долларовых миллионеров в России по итогам прошлого года быстрее всего росло именно в России.
Так, по данным исследования, число людей с состоянием больше 1 млн долларов для свободного инвестирования, как и их состояние, выросло на 19,7% (в 2015 году оно сократились на 1,8%). Их совокупное состояние превысило 1 трлн долларов, что сопоставимо с объемом ВВП страны в 1,3 трлн. В то же время, как отмечают отечественные аналитики, рост доходов основной части населения продолжает неуклонно снижаться.
– Ситуация характерная для капиталистических стран... Капиталисты или, как их ещё называют олигархи, на страже интересов которых стоит, в первую очередь государство с его законодательством, продолжают преумножать свой доход за счёт основной массы населения.
Отсюда — продолжающая расти пропасть в доходах самых богатых и самых бедных людей в стране. Что бы там ни говорили о развитии так называемого «среднего класса» — представителей малого и среднего бизнеса, госслужащих и так далее, на деле происходит его фактическое удушение. Коммунисты, не первый год выступают против этих явлений, Депутаты от КПРФ в Государственной думе постоянно говорят о мерах соцподдержки населения, взамен которой правительство и парламентское большинство намерено направить порядка триллиона рублей на поддержку одного из банков, иными словами, на поддержку, на спасение того же крупного капитала.
ПОЭТОМУ. Перспектива же социалистическая, перспектива альтернативной экономики и общества, преодолевшего буржуазное классовое деление, становится актуальной как никогда.
03.10.2017 14:35
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03.10.2017 16:23
03.10.2017 17:26
Нарушение на нарушении, а правоохранительные органы бездействуют!
И СМИ молчат!
Нарушаются:
1. СанПин.
2. Лесохозяйственный регламент Бийска.
3. Распоряжение Правительства о перечне объектов, допустимых к размещению в лесах.
Аникс купил все правоохранительные органы и всю власть в Крае?!
Где закон??!!
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03.10.2017 21:33
И нафига туда пошел Ляксей?! Потому што, чем выше тем больше тебя видней, конечно и возможностей больше, но и чревато. А скоко за собой прихлебателей гаишных припер. Неужели еще с гаишных времен мало было. Я так мыслю на безбедную старость хватило бы на двоих то. Избушка на горе есть, пенсию заработал, жирок запас, конторки работают. А нет она власть то как наркотин-опьяняет. Повелевать народом хоцца. А здря.
03.10.2017 21:50
03.10.2017 21:51
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И как всегда Карлин НЕ УДЕЛ И ХОРОШИЙ СПИТ!)
03.10.2017 22:18