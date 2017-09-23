×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Прощание с «Изумрудным»

23 |
Есть мнение
«Честность тоже надо показывать»: профессиональные зрители распробовали «выборный» продукт алтайских журналистов
16
Разговор
Андрей Лихторович, адвокат

Андрей Лихторович, адвокат

«Я делаю наброски для мемуаров»

106

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Бийск попал в число городов России с самыми лучшими дорогами
Вице-спикер Госдумы стал врио главы Дагестана
Театр «Студия. project» покажет четыре спектакля в Барнауле
Как из сотен моделей одежды выбрать ту самую — стильную и по доступной цене?


Резонанс
Темы недели
«Христианское государство» сравнило алтайский крайком КПРФ с террористами
65 |
В трагической гибели алтайского участкового может не оказаться виновных
34
В блогах
Анна Якушева

23.09.2017

Анна Якушева

руководитель пресс-службы Алтайского Заксобрания

О ситуации с Вадимом Жигульским

42
Анна Адамайтес

22.09.2017

Анна Адамайтес

заместитель главного редактора «Комсомольская правда Барнаул»

Кто сможет дочитать до конца...

34
Станислав Москаленко

20.09.2017

Станислав Москаленко

журналист, блогер

28 сентября истечет срок полномочий Думы Бийска VI созыва

14
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении управделами правительства Алтайского края

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении управделами правительства Алтайского края

03.10.2017 14:20

Следственные органы СКР по Алтайскому краю по материалам, поступившим из краевого УФСБ России, возбудили уголовное дело в отношении управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белобородова. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сказано в сообщении следкома.

По данным следствия, в 2016 году Алексей Белобородов, явно выходя за пределы своих полномочий, без проведения конкурсных процедур, из средств краевого бюджета, выделенных на реализацию программы по совершенствованию в регионе государственного и муниципального управления, организовал заведомо незаконное приобретение трех иномарок. Автомобили якобы предназначались для нужд автохозяйства, подведомственного Управлению делами губернатора и правительства. Иномарки закупили у единственного поставщика на сумму более 18 млн рублей.

В отношении г-на Белобородова возбуждено дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Санкция по статье варьируется от штрафа в размере до 80 тысяч рублей до лишения свободы на срок до четырех лет.

В результате указанных действий были существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, сообщает СУ СКР. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По данным ИА «Банкфакс», Алексей Белобородов будет отстранен от должности. Расследование уголовного дела продолжается.


Другие новости по этой теме:

 Управделами губернатора и правительства Алтайского края «приглянулся» следователям

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 28
Гость

03.10.2017 14:26

Геббельсовская ложь Карлина и его прислужников в очередной раз дала трещину.
Нарушены охраняемые гос-вом законные интересы???

03.10.2017 14:34

А ВОТ по итогам 2016 года наша страна оказалась на первом месте по росту числа долларовых миллионеров, при том, что у основной части населении реальные доходы продолжают падать.

По данным исследования консалтинговой компании Capgemini, число долларовых миллионеров в России по итогам прошлого года быстрее всего росло именно в России.

Так, по данным исследования, число людей с состоянием больше 1 млн долларов для свободного инвестирования, как и их состояние, выросло на 19,7% (в 2015 году оно сократились на 1,8%). Их совокупное состояние превысило 1 трлн долларов, что сопоставимо с объемом ВВП страны в 1,3 трлн. В то же время, как отмечают отечественные аналитики, рост доходов основной части населения продолжает неуклонно снижаться.


– Ситуация характерная для капиталистических стран... Капиталисты или, как их ещё называют олигархи, на страже интересов которых стоит, в первую очередь государство с его законодательством, продолжают преумножать свой доход за счёт основной массы населения.

Отсюда — продолжающая расти пропасть в доходах самых богатых и самых бедных людей в стране. Что бы там ни говорили о развитии так называемого «среднего класса» — представителей малого и среднего бизнеса, госслужащих и так далее, на деле происходит его фактическое удушение. Коммунисты, не первый год выступают против этих явлений, Депутаты от КПРФ в Государственной думе постоянно говорят о мерах соцподдержки населения, взамен которой правительство и парламентское большинство намерено направить порядка триллиона рублей на поддержку одного из банков, иными словами, на поддержку, на спасение того же крупного капитала.

ПОЭТОМУ. Перспектива же социалистическая, перспектива альтернативной экономики и общества, преодолевшего буржуазное классовое деление, становится актуальной как никогда.
гость

03.10.2017 14:35

это по 6 лимонов за штуку? ?? интересно, какие машины?
Гостю

03.10.2017 14:43

Мерсы это, Мерсы.
Добрый

03.10.2017 14:56

А кто на этих Меринах скачет? Под чье седалище приобретались?
ха-ха

03.10.2017 15:00

белая борода привыкла беспредельничать в отдельно взятом зоопарке - ГАИ-ГИБДД, который является государством в государстве. Ну и продолжила в апдминистрации, только забыла, что пивнякам нужно на общак отстегивать.
Правый полузащитник

03.10.2017 15:02

Если будет сотрудничать со следствием, то и штрафом отделается.
Смотритель маяка

03.10.2017 15:07

Если уж Денисова не отмазали, то за этого и пальцем не пошевелят.
кость

03.10.2017 15:23

Такие покупки в Администрации самостоятельно, думается, не делаются. Хотя бы движение бровей сверху нужно.
Интересующийся

03.10.2017 15:51

Прикольно. Руководитель как бы не при делах, за действия подчиненных. В других ведомствах за подчиненных отвечают тоже.
Она

03.10.2017 16:08

Глава края был в Москве и не знал что затратели 18 лимонов бывает и такое сумма то не значительная вот так и живём.
горец

03.10.2017 16:13

Скарее бы пересадили всех чиновников на ишаков, а то мэрин это роскашь. Глядишь и денежки в копилку, для детей которым на операции с миру по нитки позорище.
Гостю 14:26

03.10.2017 16:16

Аккуратней с высказываниями - У КАРЛИНА НАСТОЯЩАЯ ФАМИЛИЯ "ГЕБЕЛЬ", А ОТЧЕСТВО "КАРЛОВИЧ"!!!?
Свежие новости

03.10.2017 16:23

Скоро школу будут строить 450 млн. руб за 4400 кв.м. Сотка за квадрат, а стены в школах поштукатурены и покрашены обычной краской, потолки водоэмульсионкой сбрызнут. Мэрсы - детство.
Конрад Маюнов

03.10.2017 17:26

Когда возбудят дело в отношении деятелей из Аникса и незаконной застройки ими городского леса АБ?
Нарушение на нарушении, а правоохранительные органы бездействуют!
И СМИ молчат!
Нарушаются:
1. СанПин.
2. Лесохозяйственный регламент Бийска.
3. Распоряжение Правительства о перечне объектов, допустимых к размещению в лесах.
Аникс купил все правоохранительные органы и всю власть в Крае?!
Где закон??!!
Ветеран

03.10.2017 17:43

Неужели этот ТРУС решился под носом у ПАПЫ !!! скрысить. Не верится .
Гость

03.10.2017 17:45

В начале то слух шел о четырех машинах
гость

03.10.2017 17:58

Так для кого эти машины, когда их купили, кто на них ездит? Почему сделку не остановили? Да там целая свора должна к посадкам готовиться, а не один Белобородов.
СТРАННО

03.10.2017 19:25

Странно, что не возбудили дело по ныне модной статье 290 УК РФ. Тогда сел бы надолго . А то, что нет доказательств, так они судам сейчас и не требуются как показала практика . План по коррупции и телефонное право рулят.
тьфу

03.10.2017 19:32

А Ляпунов то, Андрюшка, опять врал, что мол нет обысков, все хорошо, прекрасная маркиза
Очевидец

03.10.2017 19:45

Вот что самое интересное в этом сообщении:-"нарушены интересы ОБЩЕСТВА и ГОСУДАРСТВА"! То есть официально, а СУ - это официальный государственный орган - признано, что это два совершенно самостоятельных субъекта населения страны! Наконец-то! А вот шевельнулось бы это самое СУ, если бы интересы государства при нарушении интересов общества не были бы нарушены?! Я что-то дико в этом сомневаюсь! Товарисч из едросовсовских дармоедов просто зажрался, уверовал в свою безнаказанность и вседозволенность, берега потерял и не поделился! Для справки: государство - это часть населения страны, которая якобы от имени всего остального населения распоряжается природным и экономическим потенциалом страны в своих личных интересах, используя для этого созданные им политические и законодательные институты. Вот если туда влез, то не нарушай неписанные внутренние интересы, и тогда за нарушение интересов общества тебе даже пальчиком никто не погрозит! Ну, вроде-бы, государство наше от безмозглых очищается, но разделение на себя любимых и остальных ликвидировать в ближайшее время даже не планирует!
ИМХО

03.10.2017 20:09

Первые преступники, постоянно превышающие полномочия, вымогающие взятки, фабрикующие дела ради плана или на заказ, в этом самом СУ СК и работают!
Вольфсон Т.И.

03.10.2017 20:13

Я никогда не поверю,что ТЕ,для кого покупались авто,не знали КАК и ЗА КАКИЕ деньги их купили!Видимо, Карлин не хочет уходить, вот из Москвы пинок и пришел.Уже,можно сказать, самое святое,пнули. Ну,подумайте сами,наш губернатор,даже директоров в Русско-немецком доме САМ назначал.А тут авто! Да и знаю я,как работает СК. Без особой причины , так близко, к власти не подходит. Посмотрим очередное кино.
Добрый человек

03.10.2017 21:04

Следственный Комитет поработайте хоть во благо справедливости , во благо народа , ни как обычно с пальчика власти и во благо власти , капните глубже там целые ...ЛЯРДЫ у нищенского населения края ворует эта зажравшаеся верхушка .
Злойвредныйехидный

03.10.2017 21:33


И нафига туда пошел Ляксей?! Потому што, чем выше тем больше тебя видней, конечно и возможностей больше, но и чревато. А скоко за собой прихлебателей гаишных припер. Неужели еще с гаишных времен мало было. Я так мыслю на безбедную старость хватило бы на двоих то. Избушка на горе есть, пенсию заработал, жирок запас, конторки работают. А нет она власть то как наркотин-опьяняет. Повелевать народом хоцца. А здря.
ССГ

03.10.2017 21:50

По всей видимости кольцо вокруг АБК сужается, видимо конец его губернаторской карьеры близок.
ЯВНАЯ КОРЫСТЬ ПРОСМАТРИВАЕТСЯ - НЕ ПОДЕЛИЛСЯ С КАРЛИНЫМ, И СЛИЛИ.... кто следом?

03.10.2017 21:51

По данным следствия, в 2016 году Алексей Белобородов, явно выходя за пределы своих полномочий, без проведения конкурсных процедур, из средств краевого бюджета, выделенных на реализацию программы по совершенствованию в регионе государственного и муниципального управления, организовал заведомо незаконное приобретение трех иномарок. Автомобили якобы предназначались для нужд автохозяйства, подведомственного Управлению делами губернатора и правительства. Иномарки закупили у единственного поставщика на сумму более 18 млн рублей.
========================================================================================
И как всегда Карлин НЕ УДЕЛ И ХОРОШИЙ СПИТ!)
гость

03.10.2017 22:18

в любой кодле по всем понятиям мусора первым списывают вот и тут ... знал с кем из одной плошки кашу ел