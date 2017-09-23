Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении управделами правительства Алтайского края

Следственные органы СКР по Алтайскому краю по материалам, поступившим из краевого УФСБ России, возбудили уголовное дело в отношении управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белобородова. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сказано в сообщении следкома.

По данным следствия, в 2016 году Алексей Белобородов, явно выходя за пределы своих полномочий, без проведения конкурсных процедур, из средств краевого бюджета, выделенных на реализацию программы по совершенствованию в регионе государственного и муниципального управления, организовал заведомо незаконное приобретение трех иномарок. Автомобили якобы предназначались для нужд автохозяйства, подведомственного Управлению делами губернатора и правительства. Иномарки закупили у единственного поставщика на сумму более 18 млн рублей.

В отношении г-на Белобородова возбуждено дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Санкция по статье варьируется от штрафа в размере до 80 тысяч рублей до лишения свободы на срок до четырех лет.

В результате указанных действий были существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, сообщает СУ СКР. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По данным ИА «Банкфакс», Алексей Белобородов будет отстранен от должности. Расследование уголовного дела продолжается.