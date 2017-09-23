Алтайский сенатор вошел в президентский пул потенциальных кандидатов в губернаторы

04.10.2017 09:56
Сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев принимает участие в тренинге по подготовке кадров на руководящие посты в регионах, который проходит с 3 по 7 октября в Сочи. Участников мероприятия называют претендентами в губернаторы, входящими в кадровый резерв президента Владимира Путина, сообщает РБК.
Образовательный тренинг «Программа развития кадрового управленческого резерва» организован для потенциальных кандидатов в главы регионов и на важные муниципальные должности. Мероприятие проходит при участии администрации президента на основе курсов Высшей школы государственного управления РАНХиГС при поддержке Московской школы управления «Сколково», корпоративного университета Сбербанка и Высшей школы экономики, следует из предварительной программы тренинга (есть у РБК).
Информацию о тренинге РБК подтвердил один из его участников. «Тут готовят кадры не только в регионы, но и [на] более мелкие, муниципальные должности», — сообщил он. Образовательный курс состоит из восьми модулей, первый из которых прошел в июне, последний назначен на февраль. На прохождение курсов по подготовке кадрового резерва были записаны 67 человек, 31 из них — представители Госдумы, Совета Федерации и правительства. Именно эта часть участников тренинга могла бы претендовать на губернаторские посты, пишет издание.
Обучение состоит из лекций, защиты проектов учащихся и личностно-профессиональной диагностики. Обучение происходит в группах и длится с 9:00 до 21:00 с перерывами на кофе-брейки, обеды и ужины. В ходе третьего и четвертого модулей прошли командообразующие мероприятия — «Парусная регата» и «Гонки на лодках-драконах».
Лекции потенциальным главам регионов читают представители Кремля. В расписании июньского модуля были заявлены выступления руководителя кремлевской администрации Антона Вайно и его первого заместителя Сергея Кириенко, курирующего внутриполитический блок Кремля, а также помощника президента по экономическим вопросам Андрея Белоусова. Для участников курсов выступали или выступят члены кабинета — в частности, заместитель председателя правительства Дмитрий Козак, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
В проекте программы и расписании прошлых модулей как спикеры заявлены мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и руководитель Тюменской области Владимир Якушев, глава Сбербанка Герман Греф, глава «Роснефти» Игорь Сечин, основатель USM Holdings Алишер Усманов, сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож и глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.
Разговор на лекциях идет на самые разные темы, отметил один из обучающихся в разговоре с РБК. Так, г-н Собянин рассказывал о планировании городского бюджета, транспорте и борьбе с «пробками» и развитии городской среды. В ходе первого, июньского тренинга главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования Президентской академии Наталья Зубаревич говорила об экономическом выравнивании, демографических проблемах, долгосрочных трендах социально-экономического развития регионов и преодолении кризисов, вспомнил собеседник РБК.
В списке участников лишь один представитель «двух Алтаев» — сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев. Также тренинг проходят депутаты Александр Авдеев («Единая Россия»), Антон Гетта («Единая Россия»), Владимир Гутенев («Единая Россия»), Дмитрий Исламов («Единая Россия»), Артем Кавинов («Единая Россия»), Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Владимир Панов («Единая Россия»), Михаил Шеремет («Единая Россия»), Иван Абрамов (ЛДПР), Сергей Жигарев (ЛДПР), Александр Бурков («Справедливая Россия») и бывший депутат Олег Денисенко (КПРФ), а также сенаторы Сергей Мамедов (от Самарской области), Лилия Гумерова (от Башкирии), Николай Журавлев (от Костромской области) и Мурат Хапсироков (от Адыгеи).
Также в тренинге участвуют представители министерств — глава Росстандарта Алексей Абрамов, замминистра экономического развития Станислав Воскресенский, первый заместитель министра транспорта Евгений Дитрих, заместитель министра культуры Сергей Обрывалин, заместитель министра по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев, заместитель министра энергетики Алексей Текслер, заместитель министра юстиции Максим Травников, заместитель министра образования и науки Григорий Трубников, заместитель министра финансов Илья Трунин, заместитель министра экономического развития Олег Фомичев и заместитель министра строительства Андрей Чибис.
Трое участников тренинга — сенатор от Самарской области Дмитрий Азаров, первый заместитель министра торговли и промышленности Глеб Никитин и замглавы Минэкономразвития Александр Цыбульский — на прошлой неделе были назначены главами регионов: г-н Азаров стал временно исполняющим обязанности главы Самарской области, г-н Никитин — Нижегородской области, а г-н Цыбульский — Ненецкого автономного округа.
Подобных кампаний по подготовке Кремлем кадрового резерва для назначения в регионы еще не было, рассказали РБК политологи Евгений Минченко и Дмитрий Орлов. Ранее г-н Кириенко и его предшественник на посту первого замруководителя АП Вячеслав Володин устраивали семинары для губернаторов и вице-губернаторов, но системной подготовкой потенциальных глав регионов прежде не занимались, сообщили они.
«На этот раз прямо целенаправленно натаскивают на повышение», — отметил г-н Минченко. По его мнению, самым важным и новым в программе тренинга является то, что у участников тренинга выстраиваются горизонтальные связи. «Они воспринимают себя как общую команду. У губернаторов не будет проблем позвонить замминистра, и это хорошо», — пояснил эксперт.
Отметим, что ряд политических каналов в Telegram уже сообщил о том, что г-н Полетаев может возглавить Республику Алтай. «В общую концепцию, с небольшими оговорками, он вписывается — ему 42 года, его знают в республике и он знает особенности региона», — сообщается на канале «ПолитАлтай». Представляется, что такая возможность действительно не исключена, однако говорить о грядущем назначении пока явно преждевременно: как указывает РБК, тренинги запланированы до февраля и состоявшееся назначение некоторых его участников на губернаторские посты не говорит о сформировавшемся тренде.
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04.10.2017 13:06
17 февраля 2006 года в Чойском районе Республики Алтай при досмотре автомобиля Toyota Highlux Surf (госномер к 902 кк 22 RUS) были обнаружены три свежевыделанные шкуры медведя и медвежье мясо. Документов, разрешающих охоту, у пассажиров автомобиля, среди которых был председатель Барнаульской городской думы (Алтайский край) Сергей Краснов, не было. Об этом со ссылкой на источники в МВД сообщает ИА REGNUM.
Как установила предварительная проверка, Краснов, а также замгендиректора барнаульского завода "Топливных насосов" Игорь Кислицин, их водители и три жителя села Каракокша Чойского района рано утром 17 февраля устроили охоту в урочище "Устье Саганы", расположенное в 40 километрах от Каракокши. Местные жители, организовавшие охоту, в том числе председатель семейной общины коренных малочисленных народов "Ырысту" Валерий Чепканаков, показали барнаульцам берлогу. Охотники расстреляли ее из трех карабинов, убив медведицу и двух маленьких медвежат. Шкуры охотники из Барнаула забрали себе, часть мяса оставили местным жителям, заплатив им также 30 тыс рублей.
В ходе досмотра изъятого оружия выяснилось, что один из карабинов "Вепрь" принадлежит министру имущественных отношений Республики Алтай Владимиру Полетаеву. Как пояснил позже в милиции сам Полетаев, гости из Барнаула звали его "на отдых в лес". Он согласился, а заодно собрался пристрелять новый карабин, загрузил его к ним машину. Однако потом якобы из-за большой занятости он не смог поехать.
04.10.2017 13:24
04.10.2017 14:23
А то что пинка с пресс-служб дали, что с Республики,что с Края-эт чтоб шевелился, это гражданин Нипильник ничего, Вам должно быть привычно. Только вот незадача- непонятно кто губернатором-то будет, а работать на потрянных во времени грядущих отставников- дело грустное
04.10.2017 15:00
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- Я так думаю, что в президентском резерве должны быть кристально честные люди с безупречной репутацией. В конце концов, это дело чести и реноме самого ВВП. Лично против Полетаева ничего не имею, специально компромат не собирал. Просто случайно всплыло его имя в связи с грязным скандалом. Это факт. Разве не является компрометирующим обстоятельством, что оружие высокопоставленного чиновника разъезжает в чьем-то багажнике и в итоге оказывается на месте совершения преступления? Даже если оно и не стреляло.
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