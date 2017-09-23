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Главная Лента новостей Алтайский сенатор вошел в президентский пул потенциальных кандидатов в губернаторы

Алтайский сенатор вошел в президентский пул потенциальных кандидатов в губернаторы

04.10.2017 09:56

Сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев принимает участие в тренинге по подготовке кадров на руководящие посты в регионах, который проходит с 3 по 7 октября в Сочи. Участников мероприятия называют претендентами в губернаторы, входящими в кадровый резерв президента Владимира Путина, сообщает РБК.

Образовательный тренинг «Программа развития кадрового управленческого резерва» организован для потенциальных кандидатов в главы регионов и на важные муниципальные должности. Мероприятие проходит при участии администрации президента на основе курсов Высшей школы государственного управления РАНХиГС при поддержке Московской школы управления «Сколково», корпоративного университета Сбербанка и Высшей школы экономики, следует из предварительной программы тренинга (есть у РБК).

Информацию о тренинге РБК подтвердил один из его участников. «Тут готовят кадры не только в регионы, но и [на] более мелкие, муниципальные должности», — сообщил он. Образовательный курс состоит из восьми модулей, первый из которых прошел в июне, последний назначен на февраль. На прохождение курсов по подготовке кадрового резерва были записаны 67 человек, 31 из них — представители Госдумы, Совета Федерации и правительства. Именно эта часть участников тренинга могла бы претендовать на губернаторские посты, пишет издание.

Обучение состоит из лекций, защиты проектов учащихся и личностно-профессиональной диагностики. Обучение происходит в группах и длится с 9:00 до 21:00 с перерывами на кофе-брейки, обеды и ужины. В ходе третьего и четвертого модулей прошли командообразующие мероприятия — «Парусная регата» и «Гонки на лодках-драконах».

Лекции потенциальным главам регионов читают представители Кремля. В расписании июньского модуля были заявлены выступления руководителя кремлевской администрации Антона Вайно и его первого заместителя Сергея Кириенко, курирующего внутриполитический блок Кремля, а также помощника президента по экономическим вопросам Андрея Белоусова. Для участников курсов выступали или выступят члены кабинета — в частности, заместитель председателя правительства Дмитрий Козак, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В проекте программы и расписании прошлых модулей как спикеры заявлены мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и руководитель Тюменской области Владимир Якушев, глава Сбербанка Герман Греф, глава «Роснефти» Игорь Сечин, основатель USM Holdings Алишер Усманов, сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож и глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

Разговор на лекциях идет на самые разные темы, отметил один из обучающихся в разговоре с РБК. Так, г-н Собянин рассказывал о планировании городского бюджета, транспорте и борьбе с «пробками» и развитии городской среды. В ходе первого, июньского тренинга главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования Президентской академии Наталья Зубаревич говорила об экономическом выравнивании, демографических проблемах, долгосрочных трендах социально-экономического развития регионов и преодолении кризисов, вспомнил собеседник РБК.

В списке участников лишь один представитель «двух Алтаев» — сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев. Также тренинг проходят депутаты Александр Авдеев («Единая Россия»), Антон Гетта («Единая Россия»), Владимир Гутенев («Единая Россия»), Дмитрий Исламов («Единая Россия»), Артем Кавинов («Единая Россия»), Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Владимир Панов («Единая Россия»), Михаил Шеремет («Единая Россия»), Иван Абрамов (ЛДПР), Сергей Жигарев (ЛДПР), Александр Бурков («Справедливая Россия») и бывший депутат Олег Денисенко (КПРФ), а также сенаторы Сергей Мамедов (от Самарской области), Лилия Гумерова (от Башкирии), Николай Журавлев (от Костромской области) и Мурат Хапсироков (от Адыгеи).

Также в тренинге участвуют представители министерств — глава Росстандарта Алексей Абрамов, замминистра экономического развития Станислав Воскресенский, первый заместитель министра транспорта Евгений Дитрих, заместитель министра культуры Сергей Обрывалин, заместитель министра по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев, заместитель министра энергетики Алексей Текслер, заместитель министра юстиции Максим Травников, заместитель министра образования и науки Григорий Трубников, заместитель министра финансов Илья Трунин, заместитель министра экономического развития Олег Фомичев и заместитель министра строительства Андрей Чибис.

Трое участников тренинга — сенатор от Самарской области Дмитрий Азаров, первый заместитель министра торговли и промышленности Глеб Никитин и замглавы Минэкономразвития Александр Цыбульский — на прошлой неделе были назначены главами регионов: г-н Азаров стал временно исполняющим обязанности главы Самарской области, г-н Никитин — Нижегородской области, а г-н Цыбульский — Ненецкого автономного округа.

Подобных кампаний по подготовке Кремлем кадрового резерва для назначения в регионы еще не было, рассказали РБК политологи Евгений Минченко и Дмитрий Орлов. Ранее г-н Кириенко и его предшественник на посту первого замруководителя АП Вячеслав Володин устраивали семинары для губернаторов и вице-губернаторов, но системной подготовкой потенциальных глав регионов прежде не занимались, сообщили они.

«На этот раз прямо целенаправленно натаскивают на повышение», — отметил г-н Минченко. По его мнению, самым важным и новым в программе тренинга является то, что у участников тренинга выстраиваются горизонтальные связи. «Они воспринимают себя как общую команду. У губернаторов не будет проблем позвонить замминистра, и это хорошо», — пояснил эксперт.

Отметим, что ряд политических каналов в Telegram уже сообщил о том, что г-н Полетаев может возглавить Республику Алтай. «В общую концепцию, с небольшими оговорками, он вписывается — ему 42 года, его знают в республике и он знает особенности региона», — сообщается на канале «ПолитАлтай». Представляется, что такая возможность действительно не исключена, однако говорить о грядущем назначении пока явно преждевременно: как указывает РБК, тренинги запланированы до февраля и состоявшееся назначение некоторых его участников на губернаторские посты не говорит о сформировавшемся тренде.


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Комментарий

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Комментариев 31
Бердников

04.10.2017 11:06

Хрен ему, а не Республику Алтай!
КОДЕКС

04.10.2017 11:20

А обучают тому как своровать бюджетные деньги и не попасться?
Ххх

04.10.2017 11:42

Мдаа, если такие кадры готовят, что же дальше будет?
Кyм

04.10.2017 11:46

Вот ЕГЭ сдам,покажу,почему, престарелых губеров,мой Президент снимает с должностей!
Ru.банок

04.10.2017 12:26

Мож на мне покажежь,не?
Павел

04.10.2017 12:31

Все лучше,чем военный.
Павлу

04.10.2017 12:38

Чем?
Виктор - Кодексу

04.10.2017 12:44

Их обучают не тому, что бы не попасться, а тому чтобы лишнего не взять и вовремя поделится. Воруют-то они на виду.
Напильник

04.10.2017 13:06

Вот кое-что о прошлом Владимира Полетаева.

17 февраля 2006 года в Чойском районе Республики Алтай при досмотре автомобиля Toyota Highlux Surf (госномер к 902 кк 22 RUS) были обнаружены три свежевыделанные шкуры медведя и медвежье мясо. Документов, разрешающих охоту, у пассажиров автомобиля, среди которых был председатель Барнаульской городской думы (Алтайский край) Сергей Краснов, не было. Об этом со ссылкой на источники в МВД сообщает ИА REGNUM.

Как установила предварительная проверка, Краснов, а также замгендиректора барнаульского завода "Топливных насосов" Игорь Кислицин, их водители и три жителя села Каракокша Чойского района рано утром 17 февраля устроили охоту в урочище "Устье Саганы", расположенное в 40 километрах от Каракокши. Местные жители, организовавшие охоту, в том числе председатель семейной общины коренных малочисленных народов "Ырысту" Валерий Чепканаков, показали барнаульцам берлогу. Охотники расстреляли ее из трех карабинов, убив медведицу и двух маленьких медвежат. Шкуры охотники из Барнаула забрали себе, часть мяса оставили местным жителям, заплатив им также 30 тыс рублей.

В ходе досмотра изъятого оружия выяснилось, что один из карабинов "Вепрь" принадлежит министру имущественных отношений Республики Алтай Владимиру Полетаеву. Как пояснил позже в милиции сам Полетаев, гости из Барнаула звали его "на отдых в лес". Он согласился, а заодно собрался пристрелять новый карабин, загрузил его к ним машину. Однако потом якобы из-за большой занятости он не смог поехать.
Напильник

04.10.2017 13:24

Как сообщал источник газеты «Коммерсант» в правоохранительных органах, расследование происшествия сталкивается с трудностями: «На оперативников со стороны некоторых высокопоставленных чиновников республиканского правительства оказывается давление». Понятно, что это давление было связано с персоной Полетаева, так или иначе причастного к совершению преступления.
Старик Казанин

04.10.2017 14:23

А что тут надфили моего товрища Серегу Краснова к Поелтаеву прислоняют? И ничего я не оказывал давления-сказал.чтоб от человека отстали- они и отстали. Работали мы рядом-я федеральный инспектор, а Серега Гордумой рулил.

А то что пинка с пресс-служб дали, что с Республики,что с Края-эт чтоб шевелился, это гражданин Нипильник ничего, Вам должно быть привычно. Только вот незадача- непонятно кто губернатором-то будет, а работать на потрянных во времени грядущих отставников- дело грустное
111

04.10.2017 15:00

"нашим" ......... назови любую фамилию, как то связанную с Алтаем, они сразу в бой и давай г.....цо на вентилятор кидать... ... Еще же не чего не произошло человек учится!
Максим

04.10.2017 15:34

В Алтайский край бы такого губернатора, чтобы умел всё как надо делать
онегин

04.10.2017 15:39

пул,это жидкай стул?
Аноним

04.10.2017 15:41

Воровать деньги и так все умеют, без обучения. А там, глядишь, научать чему-нибудь полезному
Влад

04.10.2017 15:49

Почему цари раньше грамотные были? потому что учились с детства управлению. А сейчас что? кто-попало лезет к власти, чтобы свои интересы соблюсти. Так что инициаатива однозначно полезная
Доброжелатель

04.10.2017 15:53

Владими Владимирович однозначно молодец, всегда правильно делает
Напильник

04.10.2017 16:16

111 писал(а):
Еще же не чего не произошло человек учится!

- Я так думаю, что в президентском резерве должны быть кристально честные люди с безупречной репутацией. В конце концов, это дело чести и реноме самого ВВП. Лично против Полетаева ничего не имею, специально компромат не собирал. Просто случайно всплыло его имя в связи с грязным скандалом. Это факт. Разве не является компрометирующим обстоятельством, что оружие высокопоставленного чиновника разъезжает в чьем-то багажнике и в итоге оказывается на месте совершения преступления? Даже если оно и не стреляло.
Саня

04.10.2017 16:18

Надо чтобы всех чиновников сам Путин лично учил, тренировал и только потом сажал на должность)
Василий

04.10.2017 16:21

Нету нынче кристально чистых людей. Были бы в меру порядочные ..
Сергей

04.10.2017 16:29

Ну, а почему бы и нет, возможно будет толк
шутник

04.10.2017 16:49

2 чая этому автору
Директор СССР

04.10.2017 17:03

Я не пойму, все губернаторы из черного списка уже написали заявления об отставке. а наш чего ждет?
Кеша

04.10.2017 17:35

Давно пора чиновников учить работать нормально. Только проверять ещё нужно, как усвоили уроки
Напильнику

04.10.2017 17:44

Напильник писал(а):
- Я так думаю, что в президентском резерве должны быть кристально честные люди с безупречной репутацией.
Вспомни Сердюкова и его дальнейший "праведный" путь. Ну или хотя бы Марину Салье и её доклад о коррупции самого Путина...
директору ссср

04.10.2017 17:51

Успокойся. Наш ещё простудится на твоих поронах. Дурилка картонная.
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ

04.10.2017 18:43

Кристально чистые- это Святые, а среди психофизически развитых политиков таковые отсутствуют, психоДуховно развитых дефицит, а Духовно развитых еще меньше. Деградация достигла пика, коррупция дальше некуда, кто- то миллионами ворует, а кто- то миллиардами, соблазн велик, Идейных единицы, а 99% карьеристы- ЭГоисты. Индиго пока молоды 30-35 лет. Большинство людей в бессознательном состоянии, не ведают что творят, а Золотой Телец- МАСТЕР, испытания деньгами и властью проходят единицы, КОРРУПЦИЯ. Полицейских проверяли на детекторах лжи, а они что творят. Вы думаете наш губернатор кристально чистый человек? прокурор, доктор юридических наук? поназначал сам себе слабых, уголовных дел полно, а в отставку не собирается, человек, который ни за что не отвечает, тоже слабый. Сами же говорили что кадровый голод, кадровый кризис, хорошие новости- кристально чистые или экологически чистые люди есть, но они в другом месте, а политики- интеллектуалы ведут людей по- ложному пути потому что Духовно не развиты. Психофизическое развитие не подразумевает честность, это бессознательное состояние, не ведают что творят, их Совесть спит летаргическим сном, их интересует только карьера, самореализация, конечно, не все еще деградировали, 1% кристально чистых есть, из остальных 99% испытания деньгами и властью проходят ЕДИНИЦЫ и их считают не нормальными. Как узнать в толпе Святого? это уровень мыслей. Да и любой преступник может стать Святым. 5 раса подразумевает бессознательное состояние, карму, а вот в 6 как раз кристально чистых полно, попробуйте перейти туда, погрешность 0,618. Реальность такова, но не безнадежна. Берегите себя, Земляки!
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ

04.10.2017 19:09

Честным был Евдокимов М.С. помню как окружению его честность очень не нравилась, крови попили, в том числе Солнцева... Кристально честный- это тот кто смог НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ, а у политиков одни амбиции, ЭГО, по пальцам можно пересчитать кристально честных, т.е. Благородных. Они есть, но как вы их узнаете? Состояний сознания 4, если общество развито психофизически на 90%, 9% различают что такое хорошо,а что такое плохо, у них Совесть есть, но деньги и власть- это испытание не для слабых, а для тех у кого Сильный Дух, слабых больштнство,а вот Сильный Дух у единиц, ЕДИНИЦЫ!!! проходят испытания Огонь, Вода и Медные Трубы, наш губернатор ЕР миллионер Карлин не проходит, ПИВНЯКИ не проходят, политики не проходят, за небольшим исключением, кристально честный политик- это исключение, можно сравнить со Штирлицем, это как Шойгу в ЕР... Кстати, у кристальной честности есть и недостатки, я подобных персонажей называю голубая кровь, встречала... очень тонко присутствует комплекс превосходства, еще это можно назвать Духовный ЭГОизм. Так что факт в том, что кристально честные- Святые, но их мало кто узнает. Как узнать в толпе Святого? это уровень мыслей. Мы оказываем какому- то честному человеку доверие, мы ему доверяем, а гарантировать что пройдет он испытания не можем. Вы думаете, что Путин кристально честный человек? Это Сильный Дух! но не Святой, пока в истории человечества кристально честным относительно можно назвать Махатма Ганди(Великая Душа), я имею ввиду власть, а водителей человечества кристально честных все знают, Христос, Будда, люди- Боги Арии... есть люди в состоянии сознания БОГ, но они не президенты стран и государств... в будущем в России(Святая Русь) будет кристально честный президент, скоро... Чтобы быть кристально честным нужно заниматься Духовной практикой, Садханой, эти люди не врут, не воруют, не злоупотребляют, не накапливают сверхмеры...а у нас что ни Слуга Народа, то миллионер при МРОТ 7800, вот вам и вся кристальная честность.Берегите себя, Земляки!
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ

04.10.2017 20:08

Мир двойственности, дуальности, двойных стандартов, 5 раса- это бессознательное состояние, когда Совесть спит, Совесть частично есть у тех, кто развит психоДуховно о них говорят- хороший человек или его уважают, сейчас это большая редкость, честность, т.е. ПРАВДА у каждого состояния сознания своя, это вы знаете что правду говорите, а люди думают что врете, лапши на уши вешаете... Мы всегда даем аванс тому кому верим и мало кто понимает, знает ПРИЧИНЫ происходящего, лично я редко за кого могу поручится- это исключение. У каждого человека есть Свобода Выбора, единицы берут на себя ответственность за свой выбор, все ищут виноватых, кто- то виноват в том что с вами происходит. Когда вы берете на себя ответственность кто вас может обмануть? это ваш выбор, выбирайте правильно. Один из Принципов Гуманного Поведения- ВСЕГДА ГОВОРИТЬ ПРАВДУ, но есть исключительные случаи, ложь во впасение, это очень Благородный поступок, Духовность- это очень тонко, а психофизическое развитие грубо, там одна самореализация, например, карьера, статус... и часто не учитываются интересы других людей, ЭГО. Иногда люди живут вместе десятки лет и друг- друга не знают... Кристально честных в мире двойственности дуальности, практически не существует, они в другой реальности, в мире Любви, а сейчас у большинства, 90%...не достаточно Любви. НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ не просто... Мозг работает 1% у среднего человека, мозг не дружит с Сердцем, какая кристальная честность?патриотов, государственников очень мало... миссионеров единицы...И ОХЛАДЕЕТ В СЕРДЦАХ ЛЮБОВЬ...Берегите себя, Земляки!
Очевидец

04.10.2017 21:53

У меня только один вопрос после ознакомления с этой информацией возник: как, кем и по каким критериям определялся персональный состав участников этих дрессировок, которые проводятся на базе гайдаровско-чубайсовского РАНХиГСа?! Ну, то, что им уготована судьба не народных избранников, а назначенцев, и то, что никаких выборов на указанные должности в ближайшее время не предвидится - это понятно! Но ведь опять весь этот"праздник" будущих небожителей от ЕР за счёт налогоплательщиков! Или были спонсоры? Огласите их список, пожалуйста! Хотя бы будет понятно, кто эту девушку танцует!
otrudoviu

05.10.2017 06:29

Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com