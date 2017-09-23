×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Прощание с «Изумрудным»

23 |
Есть мнение
«Честность тоже надо показывать»: профессиональные зрители распробовали «выборный» продукт алтайских журналистов
16
Разговор
Андрей Лихторович, адвокат

Андрей Лихторович, адвокат

«Я делаю наброски для мемуаров»

106

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Власти Бийска пока не установили контакт с новым собственником сахарного завода
Владимир Путин освободил от должности губернатора Приморского края и назначил врио
Театр «Сказка» побывал на Международном фестивале «В гостях у Арлекина»
Студенты БГПК выступили в защиту преподавателя, которого, якобы, «репрессирует» директор учебного заведения


Резонанс
Темы недели
«Христианское государство» сравнило алтайский крайком КПРФ с террористами
76 |
В трагической гибели алтайского участкового может не оказаться виновных
34
В блогах
Анна Якушева

23.09.2017

Анна Якушева

руководитель пресс-службы Алтайского Заксобрания

О ситуации с Вадимом Жигульским

42
Анна Адамайтес

22.09.2017

Анна Адамайтес

заместитель главного редактора «Комсомольская правда Барнаул»

Кто сможет дочитать до конца...

36
Станислав Москаленко

20.09.2017

Станислав Москаленко

журналист, блогер

28 сентября истечет срок полномочий Думы Бийска VI созыва

14
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Директора скандальной УК «Старый Барнаул» осудили за миллионные махинации

Директора скандальной УК «Старый Барнаул» осудили за миллионные махинации

04.10.2017 14:27

В сентябре 2017 года вступил в законную силу обвинительный приговор Центрального районного суда Барнаула в отношении коммунального менеджера Андрея Суковатцина. Занимая руководящие должности в нескольких городских управляющих компаниях, он в течение двух лет похитил более 16,6 млн рублей, которые предназначались «Сибирской генерирующей компании», сообщает пресс-служба предприятия.

Суд установил, что в 2013-2014 годах г-н Суковатцин являлся директором трех организаций - ООО «УК ЖЭУ № 8», ООО «УК «Старый город» и ООО «УК ЖЭУ № 7». Он собирал деньги с населения и не перечислял их теплоснабжающей организации – АО «Барнаульская теплосетевая компания» (СГК). В течение нескольких лет мужчина обналичивал деньги через подставные фирмы, оформляя различные документы о якобы проделанных работах или оказанных услугах. Г-ну Суковатцину предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ, (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Суд принял во внимание тот факт, что обвиняемый полностью признал свою вину, выразил готовность возместить ущерб, а также помог следствию изобличить соучастника преступления. В итоге Андрея Суковатцина признали виновным по двум эпизодам и приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Возмещение же материального ущерба по иску АО «Барнаульская теплосетевая компания» в размере 16 618 288,93 рублей суд оставил до рассмотрения основного уголовного дела.

Стоит напомнить, что г-н Суковатцин не раз оказывался в эпицентре коммунальных скандалов. Так, в марте текущего года, будучи директором УК «Старый Барнаул», он никак не мог урегулировать конфликт с жильцами дома по Тимуровской, 38, где частично обрушился потолок. Никто из жильцов ветхого дома тогда, к счастью, не пострадал, однако дыра в потолке зияла какое-то время. При этом управляющая компания ждала материальных вложений от собственников жилья и была готова заняться поддерживающим ремонтом кровли только летом текущего года. Сам гендиректор тогда отмечал, что собранных жильцами денег на текущее содержание жилья никак не хватает на тот ремонт крыши, какого требует ситуация.

Несколькими месяцами ранее похожая история произошла в доме по улице Телефонная, 36, который также обслуживала УК «Старый Барнаул». Кровля начала осыпаться в подъезде здания еще в декабре 2016 года, однако сотрудники УК ограничились установкой подпорок и до весны забыли о жильцах. История получила резонанс, когда граждане не выдержали и обратились за помощью к СМИ и в приемную президента.

Еще одни подопечные г-на Суковатцина, проживающие в многоквартирном доме по улице Чеглецова, 9, стали известны благодаря тому, что осенью прошлого года, не дожидаясь капремонта, самостоятельно заменили крышу. Помимо кровли горожане уделили внимание и фасаду. При этом все работы жильцы провели за свой счет под чутким руководством УК «Старый Барнаул».


Другие новости по этой теме:

 Барнаульские спасатели ночью эвакуировали людей из горевшей двухэтажки
 Барнаульская УК назвала обрушение потолка в старой двухэтажке плановым

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 8
ересная

04.10.2017 14:44

За 16 лямов условно? Это что ? Чем больше своруешь тем меньше дадут!!!!!
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

04.10.2017 14:59

Воруй вагонами и всё будет хорошо .а за мешок картошки получишь пятерку ,чем больше украдёшь меньше получишь .
Матер Шинник

04.10.2017 15:32

Воруй, [удалено в соответствии с законом о СМИ] и мойся и не об чем не беспокойся.
в курсе

04.10.2017 16:00

Да походу заложил он своего учередителя-Дениску. С. Вот и отвертелся от реального
Лингвист

04.10.2017 17:10

Ему только за одну фамилию надо только штыковую лопату доверять... с совковой вперемешку )))))
585

04.10.2017 18:09

ту да же следом надо отправить бесформенную тупую тушу семенькова из ук центр(Рубцовск) и его идиотку числящуюся мастером, выжившую из ума старуху, с виду напоминающую пакоцанную мышь
Очевидец

04.10.2017 21:17

Вот именно! Нужно признать свою вину, покаяться, не забыть про прощённое воскресение, отбашляет кому надо - и с чистой совестью во все тяжкие! А главное - хапнуть столько, чтобы было, чем отбашлять!
otrudoviu

05.10.2017 06:47

Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com