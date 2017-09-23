Директора скандальной УК «Старый Барнаул» осудили за миллионные махинации

В сентябре 2017 года вступил в законную силу обвинительный приговор Центрального районного суда Барнаула в отношении коммунального менеджера Андрея Суковатцина. Занимая руководящие должности в нескольких городских управляющих компаниях, он в течение двух лет похитил более 16,6 млн рублей, которые предназначались «Сибирской генерирующей компании», сообщает пресс-служба предприятия.

Суд установил, что в 2013-2014 годах г-н Суковатцин являлся директором трех организаций - ООО «УК ЖЭУ № 8», ООО «УК «Старый город» и ООО «УК ЖЭУ № 7». Он собирал деньги с населения и не перечислял их теплоснабжающей организации – АО «Барнаульская теплосетевая компания» (СГК). В течение нескольких лет мужчина обналичивал деньги через подставные фирмы, оформляя различные документы о якобы проделанных работах или оказанных услугах. Г-ну Суковатцину предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ, (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Суд принял во внимание тот факт, что обвиняемый полностью признал свою вину, выразил готовность возместить ущерб, а также помог следствию изобличить соучастника преступления. В итоге Андрея Суковатцина признали виновным по двум эпизодам и приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Возмещение же материального ущерба по иску АО «Барнаульская теплосетевая компания» в размере 16 618 288,93 рублей суд оставил до рассмотрения основного уголовного дела.

Стоит напомнить, что г-н Суковатцин не раз оказывался в эпицентре коммунальных скандалов. Так, в марте текущего года, будучи директором УК «Старый Барнаул», он никак не мог урегулировать конфликт с жильцами дома по Тимуровской, 38, где частично обрушился потолок. Никто из жильцов ветхого дома тогда, к счастью, не пострадал, однако дыра в потолке зияла какое-то время. При этом управляющая компания ждала материальных вложений от собственников жилья и была готова заняться поддерживающим ремонтом кровли только летом текущего года. Сам гендиректор тогда отмечал, что собранных жильцами денег на текущее содержание жилья никак не хватает на тот ремонт крыши, какого требует ситуация.

Несколькими месяцами ранее похожая история произошла в доме по улице Телефонная, 36, который также обслуживала УК «Старый Барнаул». Кровля начала осыпаться в подъезде здания еще в декабре 2016 года, однако сотрудники УК ограничились установкой подпорок и до весны забыли о жильцах. История получила резонанс, когда граждане не выдержали и обратились за помощью к СМИ и в приемную президента.

Еще одни подопечные г-на Суковатцина, проживающие в многоквартирном доме по улице Чеглецова, 9, стали известны благодаря тому, что осенью прошлого года, не дожидаясь капремонта, самостоятельно заменили крышу. Помимо кровли горожане уделили внимание и фасаду. При этом все работы жильцы провели за свой счет под чутким руководством УК «Старый Барнаул».