×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Прощание с «Изумрудным»

23 |
Есть мнение
«Честность тоже надо показывать»: профессиональные зрители распробовали «выборный» продукт алтайских журналистов
16
Разговор
Андрей Лихторович, адвокат

Андрей Лихторович, адвокат

«Я делаю наброски для мемуаров»

106

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Власти Бийска пока не установили контакт с новым собственником сахарного завода
Владимир Путин освободил от должности губернатора Приморского края и назначил врио
Театр «Сказка» побывал на Международном фестивале «В гостях у Арлекина»
Студенты БГПК выступили в защиту преподавателя, которого, якобы, «репрессирует» директор учебного заведения


Резонанс
Темы недели
«Христианское государство» сравнило алтайский крайком КПРФ с террористами
76 |
В трагической гибели алтайского участкового может не оказаться виновных
34
В блогах
Анна Якушева

23.09.2017

Анна Якушева

руководитель пресс-службы Алтайского Заксобрания

О ситуации с Вадимом Жигульским

42
Анна Адамайтес

22.09.2017

Анна Адамайтес

заместитель главного редактора «Комсомольская правда Барнаул»

Кто сможет дочитать до конца...

36
Станислав Москаленко

20.09.2017

Станислав Москаленко

журналист, блогер

28 сентября истечет срок полномочий Думы Бийска VI созыва

14
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Подозреваемый в махинациях управделами правительства Алтайского края удалился в отпуск

Подозреваемый в махинациях управделами правительства Алтайского края удалился в отпуск

04.10.2017 17:28

Управляющий делами губернатора и правительства Алтайского края Алексей Белобородов, которого подозревают в превышении должностных полномочий из-за закупок люксовых иномарок за бюджетные деньги, сейчас находится в отпуске. Эту информацию ИА «Банкфакс» подтвердил начальник департамента по информационной политике губернатора и правительства Алтайского края Андрей Ляпунов.

Как сообщил г-н Ляпунов, Алексей Белобородов находился в отпуске еще в конце сентября, когда в СМИ появились первые сообщения о вероятном интересе следственных органов к его деятельности на посту управделами. «Когда мы предоставляли следствию документы по делу, он уже был в отпуске», — сообщил начальник информационного департамента. Андрей Ляпунов затруднился оперативно сообщить, до какого числа подозреваемый чиновник будет находиться в отпуске.

Примечательно, что в управлении делами губернатора и правительства Алтайского края секретарь сообщила ИА «Банкфакс», что г-н Белобородов сегодня находится на рабочем месте. Соединить корреспондента с чиновником собеседница не смогла — он якобы находился на обеденном перерыве.

Отметим, что по данным «Коммерсанта» и собственных источников ИА «Банкфакс», следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об отстранении Алексея Белобородова от должности.

Напомним, по данным следствия, в 2016 году Алексей Белобородов, явно выходя за пределы своих полномочий, без проведения конкурсных процедур, из средств краевого бюджета, выделенных на реализацию программы по совершенствованию в регионе государственного и муниципального управления, организовал заведомо незаконное приобретение трех иномарок — по данным ИА «Банкфакс», речь идет о люксовых Mercedes. Автомобили якобы предназначались для нужд автохозяйства, подведомственного Управлению делами губернатора и правительства. Иномарки закупили у единственного поставщика на сумму более 18 млн рублей.

В результате указанных действий были существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, сообщает СУ СКР. В отношении г-на Белобородова возбуждено дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Санкция по статье варьируется от штрафа в размере до 80 тысяч рублей до лишения свободы на срок до четырех лет. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.


Другие новости по этой теме:

 Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении управделами правительства Алтайского края
 Управделами губернатора и правительства Алтайского края «приглянулся» следователям

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 26
гость

04.10.2017 18:02

Примечательно, что в управлении делами губернатора и правительства Алтайского края секретарь сообщила ИА «Банкфакс», что г-н Белобородов сегодня находится на рабочем месте. Соединить корреспондента с чиновником собеседница не смогла — он якобы находился на обеденном перерыве.
------------------------------------------------------
Вот это хроническое вранье сверху до низу у вертикали власти (начиная с Путина и Карлина) - один из столпов прогнившего режима.
гость

04.10.2017 18:04

Будет как с Денисовым - сначала зацепочка, а там в процессе следствия раскрутят на полную катушку? Так что надо успеть кое-что подчистить - потому и как бы в отпуске и как бы на работе. Засуетились...
мнение

04.10.2017 18:13

Мерсы по видимому должны были отстояться где то, по документам списывали бы моторесурс, а потом г-н Белобородов стал бы хозяином "бэушного" мерина с 15-ти километровым пробегом на спидометре, а по документам пробег составлял 500 тыс. км.. Но это версия, данный гражданин отличается сообразительностью, поэтому вариантов несчесть.
РЕКВИЕМ. - Через года, через века -помните....

04.10.2017 18:14

...21 сентября президент Ельцин издает печально известный указ №140011, в котором прекращает деятельность Съезда народных депутатов, Верховного Совета, "рекомендует" Конституционному Суду не проводить заседания, и отменяет все положения действующей Конституции, противоречащие данному указу.

Однако Конституционный Суд совету ЕБН не последовал, и в тот же день вынес заключение, в котором признал данный указ противоречащим Конституции и дал добро на отрешение его от должности. На самом деле не нужно быть юристом (ведь Конституция пишется для всех граждан, а не только для тех, у кого есть юридическое образование), чтобы это понять, достаточно прочитать 121 статью (тем более, на нее ссылался и Ельцин в своем указе):

И по действовавшему вплоть до 1995 года закону, проект конституции следовало считать принятым, только если за него проголосовало более половины от числа граждан, имеющих право голоса.

Однако
12 декабря за проект проголосовало лишь 31% от списочного числа избирателей, то есть народ проект конституции не принял.

А если не народ, то кто? Остается единственный кандидат на эту роль - тот, кто подписал указы №1400 и №1633, и поддержавшие его во время мятежа сообщники, а вовсе не "мы, многонациональный народ". И "единственным источником власти в РФ" является не "её многонациональный народ", а группа людей, имеющих достаточно силы и воли отстаивать свою власть, в том числе и с оружием в руках.

В 1993 году такой группой оказалась та самая "банда Ельцина", которая принесла нам на штыках и броне танков новую конституцию, написанную ставленниками Ельцина и отвергнутую народом. Называя все это модным тогда словом "демократией".

Теоретически, Ельцин мог и не проводить референдум, а изменить Конституцию своим собственным указом, или установить любые другие правила подсчета голосов - это было бы в той же степени незаконно.
заботливый.........

04.10.2017 18:18

Может быть у Белобородова от страха началась диурея (понос) и заступники высоко поставленные не помогают, Лешенька? А Лпунов как лепил так и лепит дезу, как таких пиз...болов держат?
РЕКВИЕМ . Тропка - "отпускника"- вьётся отсюда...

04.10.2017 18:23

Тут может возникнуть вопрос, а что делать в такой ситуации? Может быть, следует попытаться опротестовать результаты референдума? Такая попытка была в 1996 году, когда группа депутатов Государственной Думы обратилась в Конституционный Суд с запросом о проверке конституционности указа №1633. КС дал определение, в котором не признал указ ни конституционным (что было бы слишком похоже на вранье), ни антиконституционным, а вообще отказался рассматривать данный вопрос. Суть ответа КС заключалась в том, что оценка конституционности указа, является косвенной оценкой законности Конституции РФ, а КС проверять законность Конституции не может, нет у него таких полномочий. То, что получилось в итоге - напоминает детскую сказку про лису с ледяной избушкой и зайца с лубяной: один раз впустили, теперь по-хорошему не избавишься (напомню, в сказке борьбу за освобождение избы вел петух, вооруженный косой).
Можно только удивляться наивности партий социал-демократического типа (например, КПРФ), которые уверяют, что надеются прийти к власти законным путем. О каком законном пути может идти речь, если действующая сейчас конституция, и основанные на ней законы сами по себе не законны? Равно как и все последовавшие после 1993 года выборы, приватизация, монетизация и т.д. - незаконны и не о каком сроке давности, речи быть не может. Сегодняшний режим не легитимнее режима гитлеровцев на оккупированных территориях СССР, или проамериканского режима в Ираке. И если российским трудящимся придется нарушить Конституцию, для того чтобы свергнуть этот режим, то это будет вполне справедливо.
Данная статья случайно обнаружена при переборке газет за 2008 год....
Первоначально, читая (ВЫДЕРЖКИ) данную статью, можно подумать, что она вышла из под рук писаки-коммуняки, но как бы там ни было - данные в этой статье правдивые...Погуглите.›Инкубатор›top и сами после прочтения решите проверить Практически всё подтвердилось?
Вот вам и наша "всенародно принятая, демократическая конституция", господа!!!

Напильник

04.10.2017 18:40

заботливый......... писал(а):
от страха началась диурея

- Это как? Это что? Сочетание энуреза и диареи, что ли?))) Вы тут прекращайте негуманные диагнозы ставить!
"Подозреваемые" будут приходить и удаляться

04.10.2017 18:41

ЭТО ИХ ВРЕМЯ.
Депутаты КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым вновь внесли в четверг в Госдуму законопроект, которым предлагается объявить 7 ноября выходным днем, а также ввести новый выходной день 18 марта — в День воссоединения Крыма с Россией.
озабоченному

04.10.2017 18:50

"ЭТО ИХ ВРЕМЯ.
Депутаты КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым вновь внесли в четверг в Госдуму законопроект, которым предлагается объявить 7 ноября выходным днем, а также ввести новый выходной день 18 марта — в День воссоединения Крыма с Россией." А ты предложи вести выходной в день освобождения Руси от Батыя. Все поддержат!
Нудык, 18-50

04.10.2017 18:55

озабоченному писал(а):
Руси от Батыя


и прЕдложи)))
"Отпускника" и мгер-хунвейбины теперь могут и на стену позора занести

04.10.2017 19:00



«В проекте предлагается 31 декабря, 1, 2 и 3 января объявить нерабочими новогодними праздничными днями вместо нынешних новогодних каникул, длящихся с 1 по 6 января и 8 января», — отмечают авторы. На их взгляд, «данная норма позволит гражданам спокойно подготовиться к празднованию Нового года без суеты и затрат рабочего времени, что имеет место быть в настоящее время».

Одновременно предлагается исключить из числа нерабочих праздничных дней новогодние каникулы, а именно: 4,5,6 и 8 января. По словам авторов, «по вопросу упразднения новогодних каникул депутатам и в СМИ поступает много обращений граждан с требованием сократить количество дней в новогодние праздники». «В настоящее время граждане России в начале нового года остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере», — отмечают коммунисты.
Deckwomen

04.10.2017 19:06

Я вот никак понять не могу,чей это результат работы,моих коллег с Ленина 30 или трансестита Стасика,списанного по утрате доверия в Моську?
и

04.10.2017 19:45

в комментах бред какой-то... Вдумайтесь, это бюджет ведь, для покупки нужны соотв. распоряжения министерству финансов.., безналичный расчет со всеми вытекающими документами.., заключение договоров купли-продажи.., постановка на учет в гибдд на юрлицо.. и т.д. И все это Белобородов в тихую? Ха-ха.. Он скорее "паровоз"...
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

04.10.2017 20:00

Звезда в ШОКЕ. ЕБЖ долго.
...следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об отстранении Алексея Белобородова от должности..
что-то трудно в это верится.
Генерал-лейтенант Долгалёв Е Г не без помощи управляющего делами губернатора и полагаю лично Сашко Карлина получил это высокое звание, поэтому он даст своим следователям команду мутить публично в СМИ воду, как с нашим дважды коронованным казнокрадом и ППЖ и фавориткой, в конечном итоге опять будет ... возбуждено уголовное дело в отношении НЕ установленных лиц ... или даст команду как ранее: 19 01 2015г отделом дознания МО МВД России «Славгородский» возбуждено уголовное дело №355512 по признакам преступления предусмотренные УК РФ п.2
а при передаче по подследтвенности
начальником отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов СК РФ по АК старшим советником юстиции В В Овсянниковым по чьей-то команде была проведена «замена» действующего депутата Диркс И В на некоего НЕ ДЕПУТАТА Пяткова Н В ??? к совершению данного преступления подпадающее под действие п.2 ст 258 УК РФ «Незаконная охота».
Причастность иных лиц к совершению преступления, в т.ч. действующего депутата АКЗС г-на Диркс И В ., и его оруженосца Токмакова В В., ЯКОБЫ не подтвердилась!!!
Тогда по закону подсудность НЕ ДЕПУТАТА Пяткова В В полагаю под давлением в т.ч. и за хорошее вознаграждение взявшего на себя не им совершённое преступление возвращается в МО МВД России «Славгородский», но это и ФСБ пока неизвестно.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
Владимир

04.10.2017 20:07

Аж страшно становится. Передо мной сборище вонючих скунсов, смакующих, а сколько дадут. Хотя человек выполнял чью-то заявку,кто-то выделял деньги, кто-то издавал распоряжение и т.д.
гость

04.10.2017 20:30

Ляпунова наверно спроси, как его фамилия, он и здесь даст витиеватый ответ. Одно слово "профессионал"
Гостю предыдущему

04.10.2017 20:55

Ему определение "профессионал" даже в кавычках незаслуженный комплимент.
Очевидец

04.10.2017 21:09

А почему бы губернатору не взять на себя солидарную ответственность за делишки своих прямых подчинённых? Может Напильник, поющий дифирамбы губернатору, объяснит?!
Седьмой

04.10.2017 21:49

Как в замечательном фильме Форрест Гамп:
- отпуск - это когда ты уезжаешь и больше никогда не возвращаешься
999

04.10.2017 22:03

гы-гы.....штраф до 80 тысяч. лёха по синьке в бане с девками и поболее оставлял, нетрудовые - как приходят , так и уходят.
ЭЭЭЭХ

04.10.2017 22:10

А что только он покупает автомобили без соблюдения процедур????!!!!!!
Проверьте ОАО "Алтайское управление водопроводов", 100% акций принадлежат Администрации Алтайского края.
Организация, почти лежащая на боку, приобрела в 2015 году автомобиль, стоимостью 1,5 млн. рублей, без проведения конкурсных процедур.
И все ходят свободно, не жужжат и все чинно и благородно. И директора никто под следствие не брал.
Наоборот.....
Пожинаем плоды той эпохи???

04.10.2017 22:32

Многие подробности совершенного в октябре 93-го преступления до сих пор сохраняются в тайне. Следственная группа, занимавшаяся расследованием антиконституционного переворота, была распущена еще в начале 1994 года. И сегодняшней власти, остающейся наследницей лихих 90-х, тоже невыгоден честный анализ того, что произошло тогда.

Невыгодно полное разоблачение тех, на ком лежит ответственность за бойню, развязанную Ельциным и его кликой. Но главное преступление, которое было ими совершено, очевидно полностью. Это уничтожение социального государства и народовластия. И утверждение принципов социального геноцида абсолютного меньшинства по отношению к абсолютному большинству. Вот что принесли нам танки, стрелявшие по Верховному Совету и целившие при этом в саму Россию, в ее безопасность и независимость, в ее будущее, в самые святые для нее ценности. Эхом этого расстрела отдается сегодняшний системный кризис, сегодняшнее массовое обнищание и вопиющее социальное неравенство.
Для 22:32

04.10.2017 23:24

Не пей на ночь
А вот интересно

05.10.2017 03:11

Что означает эта нелепая фраза "Звезда в ШОКЕ"?
otrudoviu

05.10.2017 06:24

Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
гость

05.10.2017 07:49

Звезда в ШОКЕ. ЕБЖ долго.
...следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об отстранении Алексея Белобородова от должности..
что-то трудно в это верится.

Долбоеб ты а не УЗНИК г.Славгорода!!!!!!!!!!!!!!!!!