Подозреваемый в махинациях управделами правительства Алтайского края удалился в отпуск

Управляющий делами губернатора и правительства Алтайского края Алексей Белобородов, которого подозревают в превышении должностных полномочий из-за закупок люксовых иномарок за бюджетные деньги, сейчас находится в отпуске. Эту информацию ИА «Банкфакс» подтвердил начальник департамента по информационной политике губернатора и правительства Алтайского края Андрей Ляпунов.

Как сообщил г-н Ляпунов, Алексей Белобородов находился в отпуске еще в конце сентября, когда в СМИ появились первые сообщения о вероятном интересе следственных органов к его деятельности на посту управделами. «Когда мы предоставляли следствию документы по делу, он уже был в отпуске», — сообщил начальник информационного департамента. Андрей Ляпунов затруднился оперативно сообщить, до какого числа подозреваемый чиновник будет находиться в отпуске.

Примечательно, что в управлении делами губернатора и правительства Алтайского края секретарь сообщила ИА «Банкфакс», что г-н Белобородов сегодня находится на рабочем месте. Соединить корреспондента с чиновником собеседница не смогла — он якобы находился на обеденном перерыве.

Отметим, что по данным «Коммерсанта» и собственных источников ИА «Банкфакс», следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об отстранении Алексея Белобородова от должности.

Напомним, по данным следствия, в 2016 году Алексей Белобородов, явно выходя за пределы своих полномочий, без проведения конкурсных процедур, из средств краевого бюджета, выделенных на реализацию программы по совершенствованию в регионе государственного и муниципального управления, организовал заведомо незаконное приобретение трех иномарок — по данным ИА «Банкфакс», речь идет о люксовых Mercedes. Автомобили якобы предназначались для нужд автохозяйства, подведомственного Управлению делами губернатора и правительства. Иномарки закупили у единственного поставщика на сумму более 18 млн рублей.

В результате указанных действий были существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, сообщает СУ СКР. В отношении г-на Белобородова возбуждено дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Санкция по статье варьируется от штрафа в размере до 80 тысяч рублей до лишения свободы на срок до четырех лет. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.