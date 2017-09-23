Подозреваемый в махинациях управделами правительства Алтайского края удалился в отпуск

04.10.2017 17:28
Управляющий делами губернатора и правительства Алтайского края Алексей Белобородов, которого подозревают в превышении должностных полномочий из-за закупок люксовых иномарок за бюджетные деньги, сейчас находится в отпуске. Эту информацию ИА «Банкфакс» подтвердил начальник департамента по информационной политике губернатора и правительства Алтайского края Андрей Ляпунов.
Как сообщил г-н Ляпунов, Алексей Белобородов находился в отпуске еще в конце сентября, когда в СМИ появились первые сообщения о вероятном интересе следственных органов к его деятельности на посту управделами. «Когда мы предоставляли следствию документы по делу, он уже был в отпуске», — сообщил начальник информационного департамента. Андрей Ляпунов затруднился оперативно сообщить, до какого числа подозреваемый чиновник будет находиться в отпуске.
Примечательно, что в управлении делами губернатора и правительства Алтайского края секретарь сообщила ИА «Банкфакс», что г-н Белобородов сегодня находится на рабочем месте. Соединить корреспондента с чиновником собеседница не смогла — он якобы находился на обеденном перерыве.
Отметим, что по данным «Коммерсанта» и собственных источников ИА «Банкфакс», следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об отстранении Алексея Белобородова от должности.
Напомним, по данным следствия, в 2016 году Алексей Белобородов, явно выходя за пределы своих полномочий, без проведения конкурсных процедур, из средств краевого бюджета, выделенных на реализацию программы по совершенствованию в регионе государственного и муниципального управления, организовал заведомо незаконное приобретение трех иномарок — по данным ИА «Банкфакс», речь идет о люксовых Mercedes. Автомобили якобы предназначались для нужд автохозяйства, подведомственного Управлению делами губернатора и правительства. Иномарки закупили у единственного поставщика на сумму более 18 млн рублей.
В результате указанных действий были существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, сообщает СУ СКР. В отношении г-на Белобородова возбуждено дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Санкция по статье варьируется от штрафа в размере до 80 тысяч рублей до лишения свободы на срок до четырех лет. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
04.10.2017 18:02
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Вот это хроническое вранье сверху до низу у вертикали власти (начиная с Путина и Карлина) - один из столпов прогнившего режима.
04.10.2017 18:04
04.10.2017 18:13
04.10.2017 18:14
Однако Конституционный Суд совету ЕБН не последовал, и в тот же день вынес заключение, в котором признал данный указ противоречащим Конституции и дал добро на отрешение его от должности. На самом деле не нужно быть юристом (ведь Конституция пишется для всех граждан, а не только для тех, у кого есть юридическое образование), чтобы это понять, достаточно прочитать 121 статью (тем более, на нее ссылался и Ельцин в своем указе):
И по действовавшему вплоть до 1995 года закону, проект конституции следовало считать принятым, только если за него проголосовало более половины от числа граждан, имеющих право голоса.
Однако
12 декабря за проект проголосовало лишь 31% от списочного числа избирателей, то есть народ проект конституции не принял.
А если не народ, то кто? Остается единственный кандидат на эту роль - тот, кто подписал указы №1400 и №1633, и поддержавшие его во время мятежа сообщники, а вовсе не "мы, многонациональный народ". И "единственным источником власти в РФ" является не "её многонациональный народ", а группа людей, имеющих достаточно силы и воли отстаивать свою власть, в том числе и с оружием в руках.
В 1993 году такой группой оказалась та самая "банда Ельцина", которая принесла нам на штыках и броне танков новую конституцию, написанную ставленниками Ельцина и отвергнутую народом. Называя все это модным тогда словом "демократией".
Теоретически, Ельцин мог и не проводить референдум, а изменить Конституцию своим собственным указом, или установить любые другие правила подсчета голосов - это было бы в той же степени незаконно.
04.10.2017 18:18
04.10.2017 18:23
Можно только удивляться наивности партий социал-демократического типа (например, КПРФ), которые уверяют, что надеются прийти к власти законным путем. О каком законном пути может идти речь, если действующая сейчас конституция, и основанные на ней законы сами по себе не законны? Равно как и все последовавшие после 1993 года выборы, приватизация, монетизация и т.д. - незаконны и не о каком сроке давности, речи быть не может. Сегодняшний режим не легитимнее режима гитлеровцев на оккупированных территориях СССР, или проамериканского режима в Ираке. И если российским трудящимся придется нарушить Конституцию, для того чтобы свергнуть этот режим, то это будет вполне справедливо.
Данная статья случайно обнаружена при переборке газет за 2008 год....
Первоначально, читая (ВЫДЕРЖКИ) данную статью, можно подумать, что она вышла из под рук писаки-коммуняки, но как бы там ни было - данные в этой статье правдивые...Погуглите.›Инкубатор›top и сами после прочтения решите проверить Практически всё подтвердилось?
Вот вам и наша "всенародно принятая, демократическая конституция", господа!!!
04.10.2017 18:40
- Это как? Это что? Сочетание энуреза и диареи, что ли?))) Вы тут прекращайте негуманные диагнозы ставить!
04.10.2017 18:41
Депутаты КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым вновь внесли в четверг в Госдуму законопроект, которым предлагается объявить 7 ноября выходным днем, а также ввести новый выходной день 18 марта — в День воссоединения Крыма с Россией.
04.10.2017 18:50
Депутаты КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым вновь внесли в четверг в Госдуму законопроект, которым предлагается объявить 7 ноября выходным днем, а также ввести новый выходной день 18 марта — в День воссоединения Крыма с Россией." А ты предложи вести выходной в день освобождения Руси от Батыя. Все поддержат!
04.10.2017 18:55
и прЕдложи)))
04.10.2017 19:00
«В проекте предлагается 31 декабря, 1, 2 и 3 января объявить нерабочими новогодними праздничными днями вместо нынешних новогодних каникул, длящихся с 1 по 6 января и 8 января», — отмечают авторы. На их взгляд, «данная норма позволит гражданам спокойно подготовиться к празднованию Нового года без суеты и затрат рабочего времени, что имеет место быть в настоящее время».
Одновременно предлагается исключить из числа нерабочих праздничных дней новогодние каникулы, а именно: 4,5,6 и 8 января. По словам авторов, «по вопросу упразднения новогодних каникул депутатам и в СМИ поступает много обращений граждан с требованием сократить количество дней в новогодние праздники». «В настоящее время граждане России в начале нового года остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере», — отмечают коммунисты.
04.10.2017 19:06
04.10.2017 19:45
04.10.2017 20:00
...следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об отстранении Алексея Белобородова от должности..
что-то трудно в это верится.
Генерал-лейтенант Долгалёв Е Г не без помощи управляющего делами губернатора и полагаю лично Сашко Карлина получил это высокое звание, поэтому он даст своим следователям команду мутить публично в СМИ воду, как с нашим дважды коронованным казнокрадом и ППЖ и фавориткой, в конечном итоге опять будет ... возбуждено уголовное дело в отношении НЕ установленных лиц ... или даст команду как ранее: 19 01 2015г отделом дознания МО МВД России «Славгородский» возбуждено уголовное дело №355512 по признакам преступления предусмотренные УК РФ п.2
а при передаче по подследтвенности
начальником отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов СК РФ по АК старшим советником юстиции В В Овсянниковым по чьей-то команде была проведена «замена» действующего депутата Диркс И В на некоего НЕ ДЕПУТАТА Пяткова Н В ??? к совершению данного преступления подпадающее под действие п.2 ст 258 УК РФ «Незаконная охота».
Причастность иных лиц к совершению преступления, в т.ч. действующего депутата АКЗС г-на Диркс И В ., и его оруженосца Токмакова В В., ЯКОБЫ не подтвердилась!!!
Тогда по закону подсудность НЕ ДЕПУТАТА Пяткова В В полагаю под давлением в т.ч. и за хорошее вознаграждение взявшего на себя не им совершённое преступление возвращается в МО МВД России «Славгородский», но это и ФСБ пока неизвестно.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
04.10.2017 20:07
04.10.2017 20:30
04.10.2017 20:55
04.10.2017 21:09
04.10.2017 21:49
- отпуск - это когда ты уезжаешь и больше никогда не возвращаешься
04.10.2017 22:03
04.10.2017 22:10
Проверьте ОАО "Алтайское управление водопроводов", 100% акций принадлежат Администрации Алтайского края.
Организация, почти лежащая на боку, приобрела в 2015 году автомобиль, стоимостью 1,5 млн. рублей, без проведения конкурсных процедур.
И все ходят свободно, не жужжат и все чинно и благородно. И директора никто под следствие не брал.
Наоборот.....
04.10.2017 22:32
Невыгодно полное разоблачение тех, на ком лежит ответственность за бойню, развязанную Ельциным и его кликой. Но главное преступление, которое было ими совершено, очевидно полностью. Это уничтожение социального государства и народовластия. И утверждение принципов социального геноцида абсолютного меньшинства по отношению к абсолютному большинству. Вот что принесли нам танки, стрелявшие по Верховному Совету и целившие при этом в саму Россию, в ее безопасность и независимость, в ее будущее, в самые святые для нее ценности. Эхом этого расстрела отдается сегодняшний системный кризис, сегодняшнее массовое обнищание и вопиющее социальное неравенство.
04.10.2017 23:24
05.10.2017 03:11
05.10.2017 06:24
05.10.2017 07:49
...следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об отстранении Алексея Белобородова от должности..
что-то трудно в это верится.
Долбоеб ты а не УЗНИК г.Славгорода!!!!!!!!!!!!!!!!!