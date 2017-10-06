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Главная Лента новостей Поствыборная свобода: экс-мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина выпустили из-под домашнего ареста

Поствыборная свобода: экс-мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина выпустили из-под домашнего ареста

06.10.2017 09:52

В Горно-Алтайске городской суд удовлетворил ходатайство защиты экс-мэра Виктора Облогина, обвиняемого в мошенничестве и двух эпизодах превышения должностных полномочий. Ему изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Об этом сообщают «Новости Горного Алтая» со ссылкой на представителя суда.

Удовлетворяя ходатайство, суд учел, что в судебном заседании допрошено более половины свидетелей. Также в «зачет» пошло состояние здоровья г-на Облогина, который нуждается в оперативном лечении. В целом рассмотрение уголовного дела продолжается.

Напомним, Виктор Облогин обвиняется в том, что похитил принадлежащий администрации легковой автомобиль, а также организовал незаконное изъятие части выделенных предпринимателям бюджетных субсидий. Также его обвиняют в том, что, зная о неудовлетворительном финансовом состоянии ООО «УК Центральная», фактическим владельцем части уставного капитала которого он являлся, в 2011—2012 годах он предоставил этому юридическому лицу семь муниципальных гарантий на сумму не менее 120,5 млн рублей. Обязанности по муниципальным гарантиям компания не исполнила. В результате с муниципального образования на основании исполнительных листов взыскан долг в размере не менее 107,5 млн рублей.

В целях возмещения причиненного ущерба в ходе расследования наложен арест на имущество обвиняемого – жилой дом, два земельных участка и иную недвижимость. Под домашним арестом градоначальник, отстраненный от должности на период следствия, содержался с 2016 года.

Добавим, что 10 сентября в Горно-Алтайске состоялись выборы, в результате которых был сформирован горсовет, а затем депутаты избрали из своего числа мэра города, которым стал Юрий Нечаев. Администрацией города руководит Ольга Сафронова.


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Комментарий

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Комментариев 3
Горыныч

06.10.2017 14:04

Как все-таки в нашем любимом Отечестве много желающих пнуть оступившегося льва, а уж если захромал по-серьёзному, то и вовсе сожрать
гость

06.10.2017 14:33

Облогин из захудалого аула, сделал город, а теперь его самого го-м мажут.
на этого дядю

06.10.2017 20:01

у фэйсов компромата лимонов на сто. такой вот хазяин