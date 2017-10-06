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Главная Лента новостей Бюджет оправдывает средства: Александр Карлин раскрыл доходы и расходы Алтайского края на 2018 год

Бюджет оправдывает средства: Александр Карлин раскрыл доходы и расходы Алтайского края на 2018 год

06.10.2017 11:34

Губернатор Александр Карлин внес законопроект «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на рассмотрение в Алтайское Заксобрание. Документ подготовлен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития и задачами, сформулированными в «майских» указах президента Владимира Путина. Согласно информации на сайте правительства, рост доходов и расходов немного перекроет инфляцию.

Согласно утвержденным параметрам, доходы краевого бюджета на 2018 год прогнозируются в сумме 83,5 млрд рублей, или 107 % к первоначальному плану наполнения казны на 2017 год. В том числе налоговые и неналоговые доходы планируются в объеме 48,3 млрд рублей, или 107 % к первоначальному плану бюджета на 2017 год. Расходы прогнозируются в сумме 88,4 млрд рублей, или 107 % к первоначальному плану краевого бюджета на 2017 год.

Во внесенном законопроекте спрогнозирован дефицит в размере 4,8 млрд рублей, что соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации. Это немногим больше, чем в 2017 году, когда показатель равнялся 4,7 млрд рублей.

В последующие годы дефицит будет нарастать. Так, на 2019 год спланированы доходы в размере 75,5 млрд рублей, расходы — 80,6 млрд рублей (дефицит — чуть более 5 млрд рублей). В 2020 году разрыв увеличится еще больше: доходы вырастут до 79,8 млрд рублей, расходы — до 85,1 млрд рублей (дефицит — 5,2 млрд рублей). Отметим, что все показатели существенно выросли по сравнению с прогнозами, озвученными накануне принятия бюджета-2017.

Отметим, что повестка грядущей сессии Алтайского Заксобрания, на которой в первом чтении будет рассмотрен законопроект о бюджете, еще не опубликована. По сложившейся практике депутаты собираются в последний четверг месяца. Первое чтение предполагает утверждение лишь общих параметров, конкретные статьи расходов станут известны ко второму чтению.


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Комментарий

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Комментариев 13
Гость

06.10.2017 11:51

Дембельский аккорд А.Б.?)))
Уберите Карлина!

06.10.2017 11:53

Мне- лес, деньги, власть! Вам- дефицит бюджета и нищенское существование!
Кyм

06.10.2017 11:58

Дембельский аккорд,будет,когда Орального засадят , как своего агента Его друзья с Новой Площади,а бюджет,распилят без него!
Подачек и грантов в бюджет края от госдепа США,не предусмотрено,ИМХО!
Гость

06.10.2017 11:58

коэффициент "инфлятор-дефлятор" плюс населению-минус новостройкам и бюджет перевыполнил показатели. Аплодирую стоя!
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

06.10.2017 12:09

Сократить на 50 процентов дармоедов которые сидят в Администрациях, один х ничего не делают вот Вам и экономия бюджета. Это моё мнение.
Валуев

06.10.2017 12:12

вообще предложил якобы обещанные надбавки к пенсиям на ЧМ по футболу сдавать минуя получателей. можно доплаты бюджетникам скинуть в один котел и поздравить В.В.П. с д/р
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

06.10.2017 12:20

Звезда в Шоке. ЕБЖ долго.
...По сложившейся практике депутаты собираются...
собрались и на открытии после ремонта детской поликлиники ЦРБ г Славгорода.
Сошко Карлин видимо после того, как на прошедшей неделе в Кремле ему побрили ...ца дистиллировался от "перерезания" ленточки почти на 40млн руб кап ремонта в сопровождении дважды коронованного казнокрада в законе без его ППЖ и фаворитки.
Зато комфортно чувствовал себя рядом с казнокрадом депутат ГД РФ Лоор И И и его оруженосец депутат АКЗС Диркс И И.
Начал своё выступление И И ...уважаемый, дорогой дважды коронованный казнокрад в законе ... а потом уже жители г Славгорода
Конечно и без Ивана жители Славгорода знают, что ....дорогой дважды коронованный казнокрад в законе.... дорого обошёлся бюджету города, она ПУСТА!
Ремонт в поликлинике сделан полагаю прекрасно, но не без ложки дёгтя. Пока я стоял подпирая стены и слушал выступления и награждения, медсестра увидела, что мой китель "собрал" со стены немного краски, помогла отряхнуть, за что ей благодарен.
Кроме того, погода позволяла делать открытие поликлиники в разрезанием ленточки якобы к 80 летию Алтайского края боле публичным, например на крыльце, но по информации - дважды коронованный казнокрад распорядился провести открытие в комнате примерно 5х8м с ограниченным кругом лиц. Основная масса лиц желавших посмотреть торжество толпилось в коридоре.
Подтвердилась инициатива И И Лоор при баллотировании в депутату ГД РФ, что лично ОН сдвинул кап ремонт.
А Сашко Карлин просто примазался, как ранее к Целько с памятником паровозу на ст Славгород ЗСЖД и использовал свои должностные полномочия для включения в программу 80х80 и ремонт ч/ свои афилированные структуры по расходованию 40млн руб.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
гость

06.10.2017 13:08

какой выход, еще два фанерных заводика не достроил, лес деловой выпилили весь, теперь некондицию надо перерабатывать.
злой пенсионер

06.10.2017 14:14

Губернатор Александр Карлин внес законопроект «О краевом бюджете на 2018 год.Не забудьте себе любимым зарплату поднять (администрация Алт.края вместе со смотрящем и депутатами).
задумался

06.10.2017 19:56

А в проекте бюджета предусмотрено еще на три мерина по 6 лямов?
СЛАВГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

06.10.2017 22:33

Уважаемый Узник ! Поликлиннику принимали все славгородские и краевые воры и болтуны. Первый из них вор Ванька Диркс ,бегает от налогов , как чёрт от грешной души. А алкаш Витька Кинцель и болтун депутат Лоор со своей красой девицей -помошницей. Ну кому они нужны в нашем городе ? Серость !!! Вот , если бы Навальный показался в нашем городе , может быть и забулькало наше БОЛОТО. Но есть хорошая новость посетил наш городишко Толик Кропик и напарились и напились до усрачки с Кинцелем у депутата -фермера Крыся Алексея.
Гость

06.10.2017 22:55

Да, с открытием они пролетели по полной, во -первых маленькое помещение, во-вторых кто же разрабатывал сценарий мероприятия, какой он был тупой, бедные детки которых хотели снять с выступления только из-за того что госпожам Коваленко и Панькив не понравились их наряды, это те детки которые везде всегда выступоют и тут двум клушам вновь пришедшим не нравится. Гнать надо таких дур от власти к чему катится город, раньше хоть приятно было ходить на концерты и разные мероприятия, а сейчас просто ужас, ни сценария нормального, ни музыки, а ведущая просто ужас была сегодня, да и не только сегодня, можно ещё припомнить день города, который позорно прошёл в этом году. Словом со сменой руководства стало не приятно и не интересно посещать мероприятия.
Славгородец

06.10.2017 23:30

А кто такая Панькив ? Не папка ли у неё Ванька , выпертый из администрации , а мамку ещё не турнули из мирового суда ? Пусть летят в свою БАНДЕРИЮ во Львовскую область , Николаевский район , там им как раз и место ворам и бандитам . Понаехали тут !