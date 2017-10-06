Бюджет оправдывает средства: Александр Карлин раскрыл доходы и расходы Алтайского края на 2018 год

Губернатор Александр Карлин внес законопроект «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на рассмотрение в Алтайское Заксобрание. Документ подготовлен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития и задачами, сформулированными в «майских» указах президента Владимира Путина. Согласно информации на сайте правительства, рост доходов и расходов немного перекроет инфляцию.

Согласно утвержденным параметрам, доходы краевого бюджета на 2018 год прогнозируются в сумме 83,5 млрд рублей, или 107 % к первоначальному плану наполнения казны на 2017 год. В том числе налоговые и неналоговые доходы планируются в объеме 48,3 млрд рублей, или 107 % к первоначальному плану бюджета на 2017 год. Расходы прогнозируются в сумме 88,4 млрд рублей, или 107 % к первоначальному плану краевого бюджета на 2017 год.

Во внесенном законопроекте спрогнозирован дефицит в размере 4,8 млрд рублей, что соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации. Это немногим больше, чем в 2017 году, когда показатель равнялся 4,7 млрд рублей.

В последующие годы дефицит будет нарастать. Так, на 2019 год спланированы доходы в размере 75,5 млрд рублей, расходы — 80,6 млрд рублей (дефицит — чуть более 5 млрд рублей). В 2020 году разрыв увеличится еще больше: доходы вырастут до 79,8 млрд рублей, расходы — до 85,1 млрд рублей (дефицит — 5,2 млрд рублей). Отметим, что все показатели существенно выросли по сравнению с прогнозами, озвученными накануне принятия бюджета-2017.

Отметим, что повестка грядущей сессии Алтайского Заксобрания, на которой в первом чтении будет рассмотрен законопроект о бюджете, еще не опубликована. По сложившейся практике депутаты собираются в последний четверг месяца. Первое чтение предполагает утверждение лишь общих параметров, конкретные статьи расходов станут известны ко второму чтению.