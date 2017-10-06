Бюджет оправдывает средства: Александр Карлин раскрыл доходы и расходы Алтайского края на 2018 год

06.10.2017 11:34
Губернатор Александр Карлин внес законопроект «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на рассмотрение в Алтайское Заксобрание. Документ подготовлен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития и задачами, сформулированными в «майских» указах президента Владимира Путина. Согласно информации на сайте правительства, рост доходов и расходов немного перекроет инфляцию.
Согласно утвержденным параметрам, доходы краевого бюджета на 2018 год прогнозируются в сумме 83,5 млрд рублей, или 107 % к первоначальному плану наполнения казны на 2017 год. В том числе налоговые и неналоговые доходы планируются в объеме 48,3 млрд рублей, или 107 % к первоначальному плану бюджета на 2017 год. Расходы прогнозируются в сумме 88,4 млрд рублей, или 107 % к первоначальному плану краевого бюджета на 2017 год.
Во внесенном законопроекте спрогнозирован дефицит в размере 4,8 млрд рублей, что соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации. Это немногим больше, чем в 2017 году, когда показатель равнялся 4,7 млрд рублей.
В последующие годы дефицит будет нарастать. Так, на 2019 год спланированы доходы в размере 75,5 млрд рублей, расходы — 80,6 млрд рублей (дефицит — чуть более 5 млрд рублей). В 2020 году разрыв увеличится еще больше: доходы вырастут до 79,8 млрд рублей, расходы — до 85,1 млрд рублей (дефицит — 5,2 млрд рублей). Отметим, что все показатели существенно выросли по сравнению с прогнозами, озвученными накануне принятия бюджета-2017.
Отметим, что повестка грядущей сессии Алтайского Заксобрания, на которой в первом чтении будет рассмотрен законопроект о бюджете, еще не опубликована. По сложившейся практике депутаты собираются в последний четверг месяца. Первое чтение предполагает утверждение лишь общих параметров, конкретные статьи расходов станут известны ко второму чтению.
06.10.2017 11:51
06.10.2017 11:53
06.10.2017 11:58
Подачек и грантов в бюджет края от госдепа США,не предусмотрено,ИМХО!
06.10.2017 11:58
06.10.2017 12:09
06.10.2017 12:12
06.10.2017 12:20
...По сложившейся практике депутаты собираются...
собрались и на открытии после ремонта детской поликлиники ЦРБ г Славгорода.
Сошко Карлин видимо после того, как на прошедшей неделе в Кремле ему побрили ...ца дистиллировался от "перерезания" ленточки почти на 40млн руб кап ремонта в сопровождении дважды коронованного казнокрада в законе без его ППЖ и фаворитки.
Зато комфортно чувствовал себя рядом с казнокрадом депутат ГД РФ Лоор И И и его оруженосец депутат АКЗС Диркс И И.
Начал своё выступление И И ...уважаемый, дорогой дважды коронованный казнокрад в законе ... а потом уже жители г Славгорода
Конечно и без Ивана жители Славгорода знают, что ....дорогой дважды коронованный казнокрад в законе.... дорого обошёлся бюджету города, она ПУСТА!
Ремонт в поликлинике сделан полагаю прекрасно, но не без ложки дёгтя. Пока я стоял подпирая стены и слушал выступления и награждения, медсестра увидела, что мой китель "собрал" со стены немного краски, помогла отряхнуть, за что ей благодарен.
Кроме того, погода позволяла делать открытие поликлиники в разрезанием ленточки якобы к 80 летию Алтайского края боле публичным, например на крыльце, но по информации - дважды коронованный казнокрад распорядился провести открытие в комнате примерно 5х8м с ограниченным кругом лиц. Основная масса лиц желавших посмотреть торжество толпилось в коридоре.
Подтвердилась инициатива И И Лоор при баллотировании в депутату ГД РФ, что лично ОН сдвинул кап ремонт.
А Сашко Карлин просто примазался, как ранее к Целько с памятником паровозу на ст Славгород ЗСЖД и использовал свои должностные полномочия для включения в программу 80х80 и ремонт ч/ свои афилированные структуры по расходованию 40млн руб.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
06.10.2017 13:08
06.10.2017 14:14
06.10.2017 19:56
06.10.2017 22:33
06.10.2017 22:55
06.10.2017 23:30