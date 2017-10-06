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Главная Лента новостей Продажа московского бизнеса «Бахетле» не повлияет на магазин сети в Алтайском крае

Продажа московского бизнеса «Бахетле» не повлияет на магазин сети в Алтайском крае

10.10.2017 08:34

Создательница «Бахетле» Муслима Латыпова продает московскую часть бизнеса с ежегодным оборотом в 2,5 млрд рублей, продолжая развитие в родном для сети Татарстане и по франшизе. События в столице не повлияют на развитие бизнеса в других регионах, заявила г-жа Латыпова в интервью «Бизнес Online». Совладелец компании «Новые торговые системы» Виталий Насоленко, который развивает «Бахетле» в Сибири, добавил ИА «Банкфакс», что единственный магазин в Барнауле имеет хорошие показатели, и происходящие в нем изменения, в частности, обновление системы лояльности, были запланированы давно.

Муслима Латыпова опровергла появившиеся в федеральных СМИ слухи о продаже всей сети, но уточнила, что изначально бизнес-модель предусматривала открытие гипермаркетов в Москве с их последующей капитализацией. «Доля правды в этом есть. Но именно что доля правды, и она состоит в том, что мы действительно рассматриваем вопрос продажи «Бахетле» по Москве. И только по Москве <...> В Москве у нас сейчас восемь супермаркетов, в Татарстане — 18. Изначально, когда в 2006 году мы шли в столицу, бизнес-модель предусматривала последующую продажу бизнеса. Мы ставили себе цель открыть сеть, сделать ее успешной, поставить на траекторию устойчивого развития и продать. Я это говорила и раньше, повторю и сейчас, потому это, в общем-то, не новость», — заявила она в интервью «Бизнес Online».

В качестве одной из ключевых причин продажи столичного бизнеса г-жа Латыпова назвала возраст и желание больше времени уделять семье. «Я четко понимаю, что длина денег совершенно не определяет длину твоей жизни. Заниматься здоровьем, продлить жизнь для своей семьи — это одна из задач, наверное, каждого человека. А у меня отдыха чистого не бывает. Всегда параллельно приходится уделять время работе. В Москву на неделе летать приходится по два раза. Если я сейчас Москву не продам, так и буду жить в самолете. Помните фильм «Приключения итальянцев в России», где герои все время летают?.. И когда же я буду жить? Нельзя превращать жизнь только в работу — это неправильный подход», — сказала она в интервью.

Муслима Латыпова добавила, что сеть запланировала выход в соседнюю Уфу через франшизу. «Примерно так мы сделали в Новосибирске, где тоже есть «Бахетле», работающее по такому принципу. Но до этого, наверное, еще как минимум год», — сказала создательница сети.

Совладелец «Новых торговых систем» Виталий Насоленко подтвердил «Банкфаксу», что магазин в Барнауле продолжит работать. «Магазин в Алтайском крае один, в Барнауле, он работает успешно. В Новосибирске магазины также работают успешно. Нам удалось сформировать хорошую лояльность, завоевать признание покупателей. Сейчас мы работаем над улучшением качества», — сказал г-н Насоленко.

По его словам, сеть запланировала изменения в ассортименте и системе лояльности. В частности, в барнаульском «Бахетле» появятся алтайские фермерские продукты, обычная скидочная карта с фиксированным процентом с 2018 года будет заменена на накопительную карту, действующую по «коалиционной» схеме. «Мы запускаем программу «Янтарная карта». Она будет уникальной по сервису и предоставляемым услугам. Покупатели смогут накапливать «янтарные рубли», которыми можно расплачиваться, причем не только в «Бахетле». С помощью нашей карты в будущем можно будет оплатить услуги на бензозаправках, в поликлиниках, аптеках, фитнес-центрах и так далее», — заявил Виталий Насоленко.

Напомним, что до 2015 года в Барнауле действовало два магазина «Бахетле». «Супермаркет домашней еды» ушел из ТЦ «Весна» в конца мая, когда собственники площадей заставили ритейлера съехать. Официальная причина — многочисленные нарушения арендного договора в части оплаты, который торговый центр в итоге в одностороннем порядке расторг.


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Комментарий

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Комментариев 1
Гость

10.10.2017 14:39

Что-то давно не захаживала в Бахетле. . Раньше после работы регулярно ходили. Всё вкусно, но вредноооо)))