Реки электропередач: томские ученые исследовали проводимость Бии, Катуни и Оби в Алтайском крае

Радиофизики Томского госуниверситета изучили диэлектрические свойства воды в реках Сибири и Алтая и выяснили, что наименьшее количество примесей присутствует в Катуни, а наибольшее – в Оби рядом с селом Чажемто в Томской области — это связано с близостью минеральных источников. Обь у городов Алтайского края также попала в список наименее загрязненных рек, сказано на сайте ТГУ.

Сотрудники лаборатории терагерцовых иследований сконструировали датчики, с помощью которых исследовали удельную электропроводность на частоте 1 кГц, а также диэлектрическую проницаемость воды в реках в диапазоне 100 МГц – 40 ГГц. Этот диапазон наиболее чувствителен к изменениям состава и структуры воды и водных растворов. Радиофизики взяли пробы из 20 рек в разных местах их течений, исследовав Томь, Обь, Катунь, Бию, Малую Черную, Бровку, Разбойную и другие. Все измерения проводились при температуре 10° С и 23° С.

Ученые выяснили, что наименьшая электропроводность у Катуни (0,122 мСм/м), а значит в ней меньше всего проводящих примесей. Также достаточно чистыми в этом смысле являются реки Бия в районе Бийска, Томь в районе Томска и Обь в районе Барнаула. Больше всего примесей оказалось в Оби рядом с селом Чажемто на севере Томской области (2,495 мСм/м), это связано с близостью минеральных источников — в селе разливают минеральную воду под собственным брендом. Значительное количество примесей также присутствует в реках Разбойная (2,053 мСм/м) и Аба (1,242 мСм/м).

Метод радиофизиков также подходит для мониторинга изменения климата: недавние исследования показали, что удельная проводимость воды, образовавшаяся в результате таяния и осаждения льда (дождь, снег и другие) в высоких широтах, отличается от воды в результате таяния вечной мерзлоты. «Мы не оцениваем качество примесей, при изучении электрофизических свойств воды можно только сказать, есть они или нет и в каком количестве. При помощи нашего метода можно дистанционно и на большом расстоянии оценивать качество воды. Если примесей слишком много, то экологам следует обратить внимание на реку», – сказала доцент ТГУ Татьяна Кочеткова.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, готовится публикация в журнале «Известия вузов. Физика».