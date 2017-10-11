Вандалы выкорчевали молодые ели, высаженные у Мемориала Славы в Барнауле по программе «реновации»

От елей остались лишь ямки

В ночь на 11 октября вандалы выкопали 22 молодые ели, посаженные у Мемориала Славы в Барнауле в рамках программы обновления зеленых насаждений. Об этом сообщает ИА «Амител» со ссылкой на главного агронома МУП «Горзеленхоз» Людмилу Белоусову.

По ее словам, «Горзеленхозом» только в минувшее воскресенье, 8 октября, были завершены работы по высадке молодых елей. Те, что выкопаны, были посажены чуть пораньше — работы было много, и она проводилась в несколько этапов. «Вряд ли это кому-то на сад. 22 елочки в саду не посадишь», — г-жа Белоусова.

Всего планировалось высадить порядка 1000 саженцев хвойных деревьев, чтобы создать из них живую зеленую изгородь по всему периметру Мемориала Славы. «Так жалко — старались, чтобы было красиво, чтобы было уютно. Жалко наш труд. Жаль, что у людей нет чувства уважения к таким местам», — отмечают работники «Горзеленхоза».

Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы. Как сообщили ИА «Банкфакс» в пресс-службе ГУ МВД по Алатйскому краю, по данному факту проводится проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. С камер видеонаблюдения близлежащих зданий изъяты записи, на которых может быть зафиксирован момент кражи, их сейчас изучают специалисты. Предпринимаются меры к установлению подозреваемых. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.