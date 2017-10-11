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Главная Лента новостей Вандалы выкорчевали молодые ели, высаженные у Мемориала Славы в Барнауле по программе «реновации»

Вандалы выкорчевали молодые ели, высаженные у Мемориала Славы в Барнауле по программе «реновации»

11.10.2017 12:50

От елей остались лишь ямки
От елей остались лишь ямки

В ночь на 11 октября вандалы выкопали 22 молодые ели, посаженные у Мемориала Славы в Барнауле в рамках программы обновления зеленых насаждений. Об этом сообщает ИА «Амител» со ссылкой на главного агронома МУП «Горзеленхоз» Людмилу Белоусову.

По ее словам, «Горзеленхозом» только в минувшее воскресенье, 8 октября, были завершены работы по высадке молодых елей. Те, что выкопаны, были посажены чуть пораньше — работы было много, и она проводилась в несколько этапов. «Вряд ли это кому-то на сад. 22 елочки в саду не посадишь», — г-жа Белоусова.

Всего планировалось высадить порядка 1000 саженцев хвойных деревьев, чтобы создать из них живую зеленую изгородь по всему периметру Мемориала Славы. «Так жалко — старались, чтобы было красиво, чтобы было уютно. Жалко наш труд. Жаль, что у людей нет чувства уважения к таким местам», — отмечают работники «Горзеленхоза».

Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы. Как сообщили ИА «Банкфакс» в пресс-службе ГУ МВД по Алатйскому краю, по данному факту проводится проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. С камер видеонаблюдения близлежащих зданий изъяты записи, на которых может быть зафиксирован момент кражи, их сейчас изучают специалисты. Предпринимаются меры к установлению подозреваемых. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ИА «Амител»


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Комментарий

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Комментариев 5
ФигВам

11.10.2017 13:05

Уроды моральные, конечно, "копатели". Это - понятно.
Но вот что там нельзя камеру наблюдения повесить? Коли такое народец там захаживает...
гость

11.10.2017 13:07

а чем не бизнес? утром посадил, вечем выкопал, а на следующее утро второй раз продал властям) ну а если без шуток, то варвары есть всегда, привыкли жить в г...не
ОЧЕВИДЦЫ БОТАЛЫ И ФигВамы ВЫ НАВЕРНО ПРОШЛИ КУРС ОБУЧЕНИЯ НА !??

11.10.2017 13:23

провокаторов пятой колонны в ЯБЛО центре....
ЕЛИ садятся на расстоянии ШЕСТИ МЕТРОВ друг от друга.... При меньшем расстоянии они зачахнут.
В общем получили ФигВам господа ПРОВОКАТОРЫ.
Переживающий

11.10.2017 13:52

Странно не только то, что сотрудники Горзеленхоза высадили молодые ели так близко друг к другу… существуют ведь нормативы посадки…. но странно и то, что, вандалы какие-то очень щепетильные – после себя даже лунки засыпали… не торопились видимо….
ну ты

11.10.2017 14:56

ОЧЕВИДЦЫ БОТАЛЫ И ФигВамы ВЫ НАВЕРНО ПРОШЛИ КУРС ОБУЧЕНИЯ НА !?? писал(а):
господа ПРОВОКАТОРЫ

и придурок. Хотя - это все и так знают...