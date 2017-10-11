Экс-руководитель антимонопольной службы на Алтае «поплатится» штрафом за крупную взятку

Горно-Алтайский суд огласил приговор экс-руководителю УФАС по Республике Алтай Наталье Елбаевой, которую обвиняли по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). В качестве наказания ее обязали выплатить штраф равный десятикратной сумме взятки, сказано на сайте СУ СКР по региону.

Следствие и суд установили, что 24 июля 2015 года Наталья Елбаева получила взятку в сумме 300 тысяч рублей от директора ООО, которое занималось строительными работами. Деньги она получила в качестве благодарности за помощь юрлицу в победе в аукционе на выполнение работ по строительству школы в одном из сел Кош-Агачского района Республики Алтай. Цена контракта составила более 200 млн рублей. Денежные средства были переданы обвиняемой в ее личном автомобиле посредником — главой одного из муниципальных образований республики.

Напомним, что в ходе следствия распространение получила версия о том, что расследование связано с уголовным делом главы Кош-Агачского района Ауельхана Джаткамбаева, который сейчас находится под арестом. Его, а также начальника управления образования администрации района и иных лиц следствие считает участниками организованной группы, получившей взятку в крупном размере.

Судом Елбаевой назначено наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на четыре года.

В ходе расследования чиновница раскаялась и способствовала расследованию преступления. В рамках расследования в целях обеспечения исполнения приговора наложен арест на денежные средства и автомобиль Lexus на общую сумму более 2,5 млн рублей.

Добавим, что с конца мая 2017 года обязанности руководителя республиканского УФАС временно исполняет Анастасия Гуткович.