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Национальный вопрос: алтайский муниципалитет взял курс на «самостийность»?

12.10.2017 16:22

Усть-Коксинский район в Республике Алтай, похоже, может стать очагом нестабильности и противостояния между региональными властями и местной политэлитой. Идеологами этой «перезагрузки», по данным источников «Банкфакса», выступают новый глава Усть-Коксинского района Олег Акимов и небезызвестный в муниципалитете бизнесмен Сергей Уханов.

Почти двадцать лет Усть-Коксинским районом руководил Сергей Гречушников. Его полномочия истекли в марте 2017 года. По новому закону, главой района должен был стать спикер райсовета, которым на тот момент являлся Олег Акимов, однако восемь депутатов сложили с себя полномочия, в результате чего райсовет лишился кворума, стал неправомочным и был распущен. Досрочные выборы в представительный орган прошли в единый день голосования, 10 сентября. После этого народные избранники определились с главой района (им все же стал г-н Акимов) и теперь должны на конкурсной основе выбрать главу администрации. Конкурс назначен на 15 декабря и уже частично сформирована соответствующая комиссия.  В настоящее время обязанности главы районной администрации исполняет Ольга Абросимова.

Интересно, что в составе комиссии от райсовета нет ни одного представителя единороссов. Как пишут «Новости Горного Алтая»,  там не оказалось и депутатов с каким-либо заметным опытом работы. Наблюдатели связывают этот факт с попыткой Олега Акимова при помощи комиссии заранее подобрать «правильного» кандидата на должность главы администрации района и тем самым «узурпировать» власть. Стоит отметить, что именно с его подачи оказался нарушен паритет зарплат двух руководителей муниципалитета:  будущий глава администрации сможет зарабатывать максимум 43 тысячи рублей в месяц, тогда как сам г-н Акимов — 86 тысяч рублей. 

По утверждению инсайдеров, в действительности главным идеологом «фронды» в Усть-Коксинском районе является вовсе не г-н Акимов, а предприниматель Сергей Уханов. По данным газеты «Уймонские вести», г-н Уханов имеет довольно примечательную биографию. Так, он переехал в алтайское село Катанда из Новосибирска в 1998 году. Незадолго до этого г-н Уханов стал соучредителем нескольких фирм. Другим соучредителем некоторых компаний, где у Сергея Уханова была доля, являлся организатор и руководитель преступного сообщества Александр Трунов, ныне отбывающий 22-летний срок в колонии строгого режима за ряд громких заказных убийств, пишут «Уймонские вести». Несколько лет г-н Уханов являлся директором ОАО «Катанда», однако учредители компании уволили его «за неэффективный менеджмент и финансово-материальную недостачу». Позднее было возбуждено уголовное дело по факту хищений в ОАО «Катанда». После этого предприниматель подался в сельские депутаты, а затем и в депутаты более высокого — районного уровня.

Как отмечают эксперты, ответственность за происходящее Усть-Коксинском районе лежит, в первую очередь, на бывшем его руководителе Сергее Гречушникове, не сумевшем за 20 лет ни сплотить вокруг себя разобщенные местные элиты, ни взрастить достойного преемника. Кроме того,  местные единороссы высказывают претензии в адрес секретаря республиканского отделения «Единой России» Владимира Тюлентина, якобы бросившего подведомственную ячейку на произвол судьбы и не оказавшего должной поддержки в ходе выборов по партийной линии.  Как бы то ни было,  «ползучий переворот» в Усть-Коксинском районе  не мог не вызвать серьезную озабоченность республиканских властей: в правительстве РА опасаются не только проблем экономического характера, но и возможных демаршей в сфере национальной политики со стороны нового руководства муниципалитета. На прошлой неделе глава республики Александр Бердников уже выразил свое отношение к новой власти в районе. «В Усть-Коксе новый глава района, пусть берет на себя ответственность за ситуацию на местах. Будет хорошо работать — орденом «Тан Чолмон» наградим, плохо — пусть отвечает перед людьми. Я его всячески буду поддерживать, но вопросы с подготовкой школ нужно было решать пооперативнее», - заявил г-н Бердников, рассказывая об итогах совещания, посвященного вопросам готовности образовательных учреждений к учебному году.

Как сообщают источники ИА «Банкфакс», Олег Акимов не торопится выстраивать конструктивные отношения с региональной властью, открыто игнорируя советы «старших товарищей» по поводу организации внутренней политики в подконтрольном муниципалитете. Вряд ли такой расклад устроит команду бывшего милицейского генерала Бердникова,  в силу профессиональной специфики не склонного к долгим переговорам. По прогнозам, дальнейшее нарастание противостояния в Усть-Коксе может привести к кризису власти в муниципалитете по сценарию, напоминающему турочакский. Более того, нестабильная ситуация в районе уже спровоцировала беспокойство республиканских силовиков, чему в немалой степени способствовали пограничный характер территории (с юга муниципалитет граничит с Казахстаном, а также находится в непосредственной близости от Монголии и Китая) и высокий уровень преступности (Усть-Коксинский район, несмотря на не самое многочисленное население, является одним из лидеров в Республике по этому показателю).

Добавим, в настоящее время на федеральном уровне обсуждается вопрос о возможности введения в России особого статуса для национальных республик. Данный статус среди прочего предполагает особый порядок выделения средств из федерального бюджета, отмену прямых губернаторских выборов, расширение полномочий правоохранительных структур и т. д. В данном контексте претензии Усть-Коксинского района на «автономию» могут стать дополнительным агрументом в правомерности и своевременности принятия подобного решения. В этом случае РА может ожидать ужесточение внутренней политики и переход в разряд своеобразных «генерал-губернаторств».

Справка:

Олег Акимов родился 27 сентября 1965 года в селе Чепош Шебалинского района. Окончил Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности «Зооинженер», академию УМВД России. Был рабочим, зоотехником, председателем Огневского совета народных депутатов, 20 лет служил в органах внутренних дел. С 2013 года — председатель Усть-Коксинского районного совета.

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Комментарий

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Комментариев 1
огоньков

12.10.2017 16:43

Акимов был зам министра внутренних дел РА