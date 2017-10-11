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Главная Лента новостей Алтайские коммунисты собрались переписать «закон о мунфильтре» под себя

Алтайские коммунисты собрались переписать «закон о мунфильтре» под себя

12.10.2017 17:31

Фракция КПРФ в Алтайском Заксобрании намерена внести законопроект о снижении муниципального фильтра с 5 % до 3 %. Это позволило бы представителям оппозиционных партий самостоятельно собрать нужное количество подписей мундепов для выдвижения кандидата в губернаторы, не рассчитывая на помощь «Единой России».

Законопроект, практически вдвое снижающий мунфильтр в Алтайском крае, внесут в повестку октябрьской сессии АКЗС коммунисты. Как подчеркнула персек Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова, также возглавляющая фракцию КПРФ в Заксобрании, актуальность принятия законопроекта должна быть очевидна всем, включая единороссов. «Например, в марте 2017 года инициативу о снижении муниципального фильтра проявил глава Ярославской области. И был поддержан со стороны председателя ЦИК. В апреле три думские фракции направили обращение президенту Владимиру Путину с просьбой отменить так называемый муниципальный фильтр для думских партий на губернаторских выборах, приняв для этого «политическое решение». И в начале августа председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что «норму о муниципальном фильтре в нынешнем виде надо отменять». Также речь шла о том, что «чтобы депутаты не по одной подписи ставили, а сколько хотят». Отмечу, что Элла Памфилова заявила, что количество подписей может быть ниже 5 %», - предпочла сослаться на федеральные авторитеты г-жа Прусакова.

Как сообщалось ранее, в 2014 году в ходе губернаторских выборов в Алтайском крае кандидаты от трех оппозиционных партий - КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» не могли самостоятельно получить необходимое число подписей мундепов. Всего требовалось 549 автографов. Тогда с «благословения» краевого руководства «Единой России» часть муниципальных представителей «партии власти» все же согласились расписаться за своих идеологических противников. К слову, избирательная кампания-2017 в Алтайском крае, в ходе которой замещалось около 6 тысяч мандатов на местном уровне, также оставила оппозицию без шансов самостоятельно пройти через сито мунфильтра, если он останется в прежнем виде. Добавим, следующие губернаторские выборы должны пройти в Алтайском крае в сентябре 2019 года.

В случае, если коммунистам вдруг удастся провести законопроект, речь может идти о 330 депутатских подписях, что примерно соответствует числу депутатов от КПРФ на местах (с учетом формальных самовыдвиженцев). Также эта цифра близка к представительству на муниципальном уровне у эсеров. Единственная партия из «большой четверки», где не располагают такими возможностями, является ЛДПР. Правда, учитывая возросшую за последнее время лояльность «жириновцев» в отнощении ЕР, а также умение либерал-демократов договариваться в кулуарах, думается, пройти мунфильтр кандидату от ЛДПР большого труда не составит.

К слову, в конце июля ряд федеральных изданий со ссылкой на источники в Кремле анонсировали отмену мунфильтра. Предполагается, что о новой политреформе вскоре официально заявит президент Владимир Путин. Это станет частью его программы перед выборами-2018. Не исключено, что единый день голосования осенью 2018 года пройдет уже по новым правилам.

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Комментарий

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Комментариев 7
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

12.10.2017 20:22

Мунфильтр так же был рождён в стенах Кремля , тут и дитяти из детсада понятно. Вертикаль есть вертикаль. Много нареканий на партию ЛДПР и я со многими согласна. Но вот сегодня на заседании правительства именно депутат от партии ЛДПР конкретно сказал , что бы пополнить бюджет страны нужно менять плоскую шкалу налогообложения по доходам .И привёл пример -у 200 олигархов нашей страны доходы выросли на 100 миллиардов долларов в 2017году ,а доходы граждан наооборот сократились и что доходы олигархов сравнялись с бюдетом страны. Ни в одной стране мира нет такого беспредела (моё понимание) .Поддержали его и комунисты и справороссы и только пухленький очкарик Исаев из ЕР начал доказывать обратное в пользу плоской шкалы. Так что сограждане россияне будет пить нашу кровушку едроссия и не ждать нам повышения пенсий и зарплат.
ПОДАЙТЕ ПЖАЛСТА БЫВШЕМУ ФИНИНСПЕКТОРЫ СССР БРЕДЕР !??

12.10.2017 20:53

ЛДПР на содержание..... В ЛДПР ни ручками ни головкой думать не могут а только вертикалями и шкалами... Гы.....
Deckman

12.10.2017 20:57

Не надо присваевать инициативу по введению прогрессивной шкалы налогообложения доходов,выдвинутой моей партией(КПРФ),Валюша!
ШКАЛА Dekmana НЫЗЫВЕТСЯ ПИСТОЛЬ КАМО У !??

12.10.2017 21:13

ВИСКА......
твоей партии

12.10.2017 21:15

Deckman писал(а):
выдвинутой моей партией(КПРФ)
надонаучиться самой не воровать, прежде всего Зюггану платить налог по прогрессивной шкале доходов, а потом требовать с других. А он сам, как я считаю, первый вор, и кричат, держи вора. Не пора ль кума оборотиться на себя? тьфу....
АЛТАЙСКИЕ КОММУНИСТЫ СОБРАЛИСЬ ПЕРЕПИСАТЬ «ЗАКОН О МУНФИЛЬТРЕ» ПОД СЕБЯ

12.10.2017 21:17

а им что-то другое остаётся? вор кричит держи вора)(
Караул устал

12.10.2017 22:04

Пока эту партию возглавляет продажный(96) предатель(93) ЗЮ, народ эту партию всерьёз не примет. Нужен вождь который скажет - "Есть такая партия!". Прусакова кстати годится.