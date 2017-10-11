Алтайские коммунисты собрались переписать «закон о мунфильтре» под себя

Фракция КПРФ в Алтайском Заксобрании намерена внести законопроект о снижении муниципального фильтра с 5 % до 3 %. Это позволило бы представителям оппозиционных партий самостоятельно собрать нужное количество подписей мундепов для выдвижения кандидата в губернаторы, не рассчитывая на помощь «Единой России».

Законопроект, практически вдвое снижающий мунфильтр в Алтайском крае, внесут в повестку октябрьской сессии АКЗС коммунисты. Как подчеркнула персек Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова, также возглавляющая фракцию КПРФ в Заксобрании, актуальность принятия законопроекта должна быть очевидна всем, включая единороссов. «Например, в марте 2017 года инициативу о снижении муниципального фильтра проявил глава Ярославской области. И был поддержан со стороны председателя ЦИК. В апреле три думские фракции направили обращение президенту Владимиру Путину с просьбой отменить так называемый муниципальный фильтр для думских партий на губернаторских выборах, приняв для этого «политическое решение». И в начале августа председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что «норму о муниципальном фильтре в нынешнем виде надо отменять». Также речь шла о том, что «чтобы депутаты не по одной подписи ставили, а сколько хотят». Отмечу, что Элла Памфилова заявила, что количество подписей может быть ниже 5 %», - предпочла сослаться на федеральные авторитеты г-жа Прусакова.

Как сообщалось ранее, в 2014 году в ходе губернаторских выборов в Алтайском крае кандидаты от трех оппозиционных партий - КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» не могли самостоятельно получить необходимое число подписей мундепов. Всего требовалось 549 автографов. Тогда с «благословения» краевого руководства «Единой России» часть муниципальных представителей «партии власти» все же согласились расписаться за своих идеологических противников. К слову, избирательная кампания-2017 в Алтайском крае, в ходе которой замещалось около 6 тысяч мандатов на местном уровне, также оставила оппозицию без шансов самостоятельно пройти через сито мунфильтра, если он останется в прежнем виде. Добавим, следующие губернаторские выборы должны пройти в Алтайском крае в сентябре 2019 года.

В случае, если коммунистам вдруг удастся провести законопроект, речь может идти о 330 депутатских подписях, что примерно соответствует числу депутатов от КПРФ на местах (с учетом формальных самовыдвиженцев). Также эта цифра близка к представительству на муниципальном уровне у эсеров. Единственная партия из «большой четверки», где не располагают такими возможностями, является ЛДПР. Правда, учитывая возросшую за последнее время лояльность «жириновцев» в отнощении ЕР, а также умение либерал-демократов договариваться в кулуарах, думается, пройти мунфильтр кандидату от ЛДПР большого труда не составит.

К слову, в конце июля ряд федеральных изданий со ссылкой на источники в Кремле анонсировали отмену мунфильтра. Предполагается, что о новой политреформе вскоре официально заявит президент Владимир Путин. Это станет частью его программы перед выборами-2018. Не исключено, что единый день голосования осенью 2018 года пройдет уже по новым правилам.