В Тальменке депутаты пошли против планов администрации «прибрать к рукам» рабочий поселок

Скандалом закончилось первое после выборов заседание поселкового совета Тальменки, на котором депутаты должны были утвердить кандидатуру нового главы администрации поссовета. Вопреки лоббистским планам районной администрации депутаты отказались согласовывать на пост предложенного кандидата, который взял бы под контроль финансовые потоки в одном из немногих райцентров Алтайского края с профицитным бюджетом. Об этом ИА «Банкфакс» рассказал один из участников заседания, информацию подтвердил депутат Александр Есин.

После выборов депутатов поссовета в Тальменке десять народных избранников представляют «Единую Россию», пятеро — самовыдвиженцы. Из других партий в выборах принял участие лишь один представитель ЛДПР, не сумевший набрать необходимого числа голосов. На первой сессии присутствовали 14 человек, перед которыми был поставлен вопрос о голосовании за нового главу администрации вместо ушедшего с поста Валерия Пантилеева. На должность претендовали два человека, одного из которых собеседник «Банкфакса» назвал техническим — он снял свою кандидатуру в пользу второго — бывшего замглавы администрации района Николая Аксенова, назначение которого лоббируют чиновники.

В ходе первого голосования семь человек высказались «против», пятеро — «за», еще двое воздержались. Представителей района такой расклад не устроил и они потребовали повторения процедуры, мотивировав это некими ошибками при составлении бюллетеней. Во время «перевыборов» голоса «за» и «против» разделились ровно пополам, что не позволило избрать нового главу администрации. «После второго голосования представители района заявили — будете сидеть и голосовать, пока не выберете нужного человека. Естественно, депутаты в ответ на это зашумели, их такая постановка вопроса не устроила. Новая сессия поссовета назначена на 18 октября», — рассказал собеседник.

Александр Есин подтвердил ИА «Банкфакс», что голосование складывалось именно таким образом, добавив, что у депутатов нет претензий к кандидату Николаю Аксенову. «Здесь ничего личного. Если бы районной администрацией была нормально проведена подготовка к сессии — по-человечески и доходчиво до депутатов довели, почему этот человек рекомендуется — то не вышло бы и конфликта. По большому счету противоречия возникли даже не между депутатами и районом в целом, а между частью депутатов и частью сотрудников администрации, которые с позиции силы хотели убедить депутатов голосовать так, как нужно», — сказал г-н Есин.

По словам собеседника, больше никто не выдвинулся, потому что работа главой администрации поссовета — «не очень благодарная». «Молодежь в ней точно не заинтересована, а старшие не хотят этот груз брать. К тому же теперь в требованиях прописан муниципальный стаж, так что абы кто выдвигаться не мог», — сообщил Александр Есин.

Расклад, при котором из десяти единороссов как минимум двое проголосовали против ставленника райадминистрации депутат назвал естественным. «Депутаты от «Единой России» тоже люди. Они не из Москвы приехали, они наши, тальменские. Поэтому когда с одной стороны партийная дисциплина, а с другой — такое давление, они по-человечески отреагировали. Ведь если спокойную кошку стукнуть пару раз головой об пол, она обозлится», — сравнивает г-н Есин.

Он не исключает, что 18 октября депутаты все же утвердят Николая Аксенова на посту. Однако для этого, по его словам, «районные власти должны правильно себя повести». Собеседник, присутствовавший на сессии, утверждает, что власти не намерены публиковать информацию о сорвавшемся голосовании в районной газете. Если этого действительно не случится, произойдет нарушение закона. О ситуации в Тальменке уже проинформированы представители прокуратуры.

Напомним, что положение дел в Тальменском районе уже несколько месяцев остается напряженным. В марте текущего года глава администрации района Игорь Жарков сообщил о намерении взять отпуск вплоть до окончания своих полномочий, 2 мая 2017 года. Такое решение чиновника в кулуарах связывали с тем, что г-н Жарков не раз довольно резко критиковал решения краевых властей и в целом был слишком инициативным в желании самостоятельно развивать район. Однако сам муниципал с такими рассуждениями не согласился. Журналистам он пояснил, что просто подошло время оставить данный пост.

Спустя несколько дней после заявления об уходе прокуратура поспешила привлечь его к ответственности за «былые заслуги». Выяснилось, что сити-менеджер нарушал сроки рассмотрения заявлений граждан, что повлекло нарушение их прав. По результатам проверки прокурор района возбудил в отношении г-на Жаркова дело по ст. 5.59 КоАП РФ. Постановлением мирового судьи главе администрации Тальменского района назначили штраф в размере 5 тысяч рублей.

Впрочем, на фоне последовавшего за этим сообщения алтайского следкома, действия надзорного органа может расценить как обыкновенный формализм. В середине апреля стало известно, что следственные органы возбудили уголовное дело в отношении г-на Жаркова. Его подозревают в нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере. По версии следствия, Игорь Жарков, занимая должность главы администрации Тальменского района, с 2014 по 2016 год расходовал средства дорожного фонда на цели, не соответствующие условиям их получения. По предварительным данным, общая сумма нецелевого расходования бюджетных средств составляет более 35 млн рублей. В настоящее время следователи проводят сбор доказательств по делу по п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ.