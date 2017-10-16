Депутатов Алтайского Заксобрания «атаковали» поборники тишины и защитники животных

В Алтайском Заксобрании прошло заседание рабочих групп по законам «О тишине» и «Содержании домашних животных». Судя по количеству и разнонаправленности поступивших поправок, документы, принятые в I чтении на сессии в сентябре, предстоит серьезно дорабатывать. По признанию самих депутатов, на это может уйти до двух месяцев.

С 28 сентября по 12 октября законопроекты были опубликованы на офсайте АКЗС для обсуждения. После этого за поступившие поправки от жителей взялись народные избранники. В заседании рабочих групп приняли участие депутаты, представители краевого правительства, муниципалитетов, общественники и ученые. Председатель комитета по правовой политике Заксобрания Андрей Осипов признал, что принятие «Закона о тишине» неизбежно ущемит интересы одной группы граждан, но защитит интересы другой. От этого нельзя уйти, но при этом, по его мнению, вторая группа куда более многочисленная. Г-н Осипов отметил, что до сих пор непонятно, как привлекать к ответственности шумных жителей. Это связано с тем, что полицейские не всегда выезжают на обращения по поводу нарушения тишины и редко составляют протоколы. Кроме того, депутат выразил надежду на возросшую сознательность самих жителей после окончательного принятия документа.

Кстати, до сих пор нет ясности и с тем, в какие часы будет прописан запрет нарушать тишину и покой граждан, например, в связи со строительными работами. В итоге законодатели решили «зарезервировать» время после обеда по будням (с 13:00 до 15:00) на «тихий час». Было решено оставить открытым список с перечнем действий, нарушающих тишину. В настоящее время в него входят использование звуковоспроизводящих устройств на транспортных средствах, крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, использование пиротехники, неоднократное срабатывание сигнализации, а также ремонтные работы.

К слову, было решено исключить «индульгенцию» для массовых мероприятий. Например, зампредседателя комитета по правовой политике Сергей Писарев вспомнил о традиционных гуляниях в день ВДВ на площади Ветеранов. Как правило, десантники, размещаются под окнами Краевой клинической больницы скорой медпомощи. «Там кардиологические больные лежат, восстанавливаются после операций, а под окнами идет пальба из автоматов. Я понимаю десантников, но по отношению к больным это просто кощунство», - поделился мнением г-н Писарев.

Не меньше споров вызвала и доработка закона «О домашних животных». Одно из принципиальных дополнений, которое высказала руководитель приюта для бездомных животных «Ласка» Софья Куликова, касалось введения штрафа для владельцев животных за бесконтрольный выгул. «У нас много случаев в практике, когда мы отлавливаем в Барнауле по контракту с городом бродячее животное, за которым потом приходит хозяин и просто забирает его без какой-то ответственности. Хотя его собака, как и бродячие, могла кого-то покусать или принесет бесконтрольный приплод, который потом оказывается на улицах», - рассказала г-жа Куликова.

Также было поддержано предложение наделить муниципалитеты полномочиями по определению мест для выгула собак и их погребения. Помимо прочего, парламентарии решили прописать в законе запрет на коммерческую деятельность с использованием экзотических животных, где предполагается непосредственный контакт. Таким образом в число тех, кто угодит в ближайшее время под санкции, окажутся контактные зоопарки и частные лица, предлагающие сфотографироваться с животными на улицах города и в торговых центрах. Представители Управления ветеринарии Алтайского края рассказали, что ежемесячно к ним поступает не менее пяти обращений по поводу укушенных такими животными. При этом оказывается непросто выяснить, откуда такое животное попало в регион, и есть ли у него какие-либо заболевания и прививки.

Вероятно, в документе будет прописана еще одна спорная норма, касающаяся максимальной численности питомцев, которые могут находиться в квартире. «Надеюсь, итоговый документ позволит нам навести порядок не только в обращении хозяев с домашними питомцами, но и позволит сократить численность оставленных животных», - резюмировал Андрей Осипов.