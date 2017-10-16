Депутатов Алтайского Заксобрания «атаковали» поборники тишины и защитники животных

16.10.2017 12:29
В Алтайском Заксобрании прошло заседание рабочих групп по законам «О тишине» и «Содержании домашних животных». Судя по количеству и разнонаправленности поступивших поправок, документы, принятые в I чтении на сессии в сентябре, предстоит серьезно дорабатывать. По признанию самих депутатов, на это может уйти до двух месяцев.
С 28 сентября по 12 октября законопроекты были опубликованы на офсайте АКЗС для обсуждения. После этого за поступившие поправки от жителей взялись народные избранники. В заседании рабочих групп приняли участие депутаты, представители краевого правительства, муниципалитетов, общественники и ученые. Председатель комитета по правовой политике Заксобрания Андрей Осипов признал, что принятие «Закона о тишине» неизбежно ущемит интересы одной группы граждан, но защитит интересы другой. От этого нельзя уйти, но при этом, по его мнению, вторая группа куда более многочисленная. Г-н Осипов отметил, что до сих пор непонятно, как привлекать к ответственности шумных жителей. Это связано с тем, что полицейские не всегда выезжают на обращения по поводу нарушения тишины и редко составляют протоколы. Кроме того, депутат выразил надежду на возросшую сознательность самих жителей после окончательного принятия документа.
Кстати, до сих пор нет ясности и с тем, в какие часы будет прописан запрет нарушать тишину и покой граждан, например, в связи со строительными работами. В итоге законодатели решили «зарезервировать» время после обеда по будням (с 13:00 до 15:00) на «тихий час». Было решено оставить открытым список с перечнем действий, нарушающих тишину. В настоящее время в него входят использование звуковоспроизводящих устройств на транспортных средствах, крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, использование пиротехники, неоднократное срабатывание сигнализации, а также ремонтные работы.
К слову, было решено исключить «индульгенцию» для массовых мероприятий. Например, зампредседателя комитета по правовой политике Сергей Писарев вспомнил о традиционных гуляниях в день ВДВ на площади Ветеранов. Как правило, десантники, размещаются под окнами Краевой клинической больницы скорой медпомощи. «Там кардиологические больные лежат, восстанавливаются после операций, а под окнами идет пальба из автоматов. Я понимаю десантников, но по отношению к больным это просто кощунство», - поделился мнением г-н Писарев.
Не меньше споров вызвала и доработка закона «О домашних животных». Одно из принципиальных дополнений, которое высказала руководитель приюта для бездомных животных «Ласка» Софья Куликова, касалось введения штрафа для владельцев животных за бесконтрольный выгул. «У нас много случаев в практике, когда мы отлавливаем в Барнауле по контракту с городом бродячее животное, за которым потом приходит хозяин и просто забирает его без какой-то ответственности. Хотя его собака, как и бродячие, могла кого-то покусать или принесет бесконтрольный приплод, который потом оказывается на улицах», - рассказала г-жа Куликова.
Также было поддержано предложение наделить муниципалитеты полномочиями по определению мест для выгула собак и их погребения. Помимо прочего, парламентарии решили прописать в законе запрет на коммерческую деятельность с использованием экзотических животных, где предполагается непосредственный контакт. Таким образом в число тех, кто угодит в ближайшее время под санкции, окажутся контактные зоопарки и частные лица, предлагающие сфотографироваться с животными на улицах города и в торговых центрах. Представители Управления ветеринарии Алтайского края рассказали, что ежемесячно к ним поступает не менее пяти обращений по поводу укушенных такими животными. При этом оказывается непросто выяснить, откуда такое животное попало в регион, и есть ли у него какие-либо заболевания и прививки.
Вероятно, в документе будет прописана еще одна спорная норма, касающаяся максимальной численности питомцев, которые могут находиться в квартире. «Надеюсь, итоговый документ позволит нам навести порядок не только в обращении хозяев с домашними питомцами, но и позволит сократить численность оставленных животных», - резюмировал Андрей Осипов.
16.10.2017 13:02
16.10.2017 13:26
16.10.2017 13:58
В статье 23 этого закона написано " 3. Содержание жилых помещений должно отвечать санитарным правилам", т. е при принятии закона о тишине необходимо учитывать СанПин 2.1.2.2645-10, особенно приложение № 3, в котором указываются допустимые уровни звука, проникающего шума в помещениях жилых зданий…
Закон о тишине в Алтайском крае, опубликованный на офсайте АКЗС, противоречит нормам СанПин 2.1.2.2645-10.
А депутатам советую при принятии закона о тишине, изучить федеральный закон, СанПин, а также прочитать законы тишине, которые утверждены в других регионах России, будет полезно, и вопросов о проведение массовых мероприятий в крае не будет, не будет и вопросов об ущемлении какой-либо части группы населения….
16.10.2017 14:14
Вы считаете нормой пальбу из автоматов рядом с больницей кощунством, а рядом с детским садом, со школой, с жилым домом и детской площадкой….это что, нормально?
С вашей точки это допустимо….
И это говорит депутат… позор…
Изучите закон об оружии от 13.12.1996 № 150-ФЗ.
Из статьи 24 этого закона:
"Лицам, владеющим на законном основании оружием и имеющим право на его ношение, запрещается ношение оружия в состоянии опьянения, запрещается иметь при себе оружие во время участия в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании, религиозных обрядах и церемониях, культурно-развлекательных, спортивных и иных публичных мероприятиях,"…
Никто не имеет право запрещать жителям массовые гулянья во время праздников, а для обеспечения порядка в городе во время этих гуляний имеются соответствующие правоохранительные организации, которые и обязаны предупреждать пальбу из автоматов….
Если правоохранители не выполняют свои прямые обязанности, то вы, депутат Писарев, имеете право привлечь их к административному или другому наказанию…
И тогда, в следующий праздник ВДВ, никакой стрельбы не будет…
16.10.2017 15:33
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16.10.2017 19:00
16.10.2017 19:42
Конечно, все зависит от вас, депутатов, которых мы избрали и которые должны не забывать своих избирателей…
Надеюсь, вы учтете мнения всех, принявших в обсуждении, и примите закон, который не будет ущемлять интересы жителей…
Даже тех, кто покупает жилье в старом фонде (где требуется почти капитальный ремонт) и тех, кто регулярно проводит в квартирах ремонт, для поддержания своего жилья в нормальном состоянии, как того требует и жилищный кодекс, и федеральные законы.
16.10.2017 22:52