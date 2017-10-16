Андрей Осипов высветил «ущербность» поправок алтайских коммунистов к закону о мунфильтре

Недавняя заявка алтайских коммунистов снизить «губернаторский мунфильтр» в регионе с 5 % до 3 % не имеет шансов на успех, так как противоречит федеральному законодательству. Об этом 17 октября рассказал председатель комитета по правовой политике регионального Заксобрания Андрей Осипов, выступая в ходе онлайн-форума на сайте АКЗС.

Фракция КПРФ в Алтайском Заксобрании ранее заявляла о том, что намерена внести законопроект о снижении мунфильтра практически вдвое. Это позволило бы представителям оппозиционных партий самостоятельно собрать нужное количество подписей мундепов для выдвижения кандидата в губернаторы, не рассчитывая на помощь «Единой России». Между тем на сайте АКЗС уже появилась повестка октябрьской сессии, намеченной на 26 октября. В числе тем, вынесенных на заседание, поправки от коммунистов пока не значатся. Эту информацию подтвердил и Андрей Осипов, отвечая на вопрос корреспондента «Банкфакса» в ходе интернет-конференции. По словам парламентария, к настоящему времени анонсированный коммунистами проект закона в АКЗС не поступил. Вероятно, не появится он и в дополнительной повестке октябрьской сессии. Г-н Осипов при этом не стал комментировать инициативу КПРФ, подчеркнув, что обсуждать законопроект по существу и делать какие-либо заявления можно после его изучения, а также «после обсуждения положительных либо отрицательных сторон его возможного правоприменения».

При этом глава профильного комитета Заксобрания дал четко понять, что у КПРФ нет шансов на успех, так как предполагаемая поправка в региональный закон противоречит федеральному документу. В соответствии со ст. 18 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госвласти субъектов РФ» выдвижение кандидата политпартией должны поддержать от 5 % до 10 % мундепов. Такое же число подписей необходимо, к слову, собрать и самовыдвиженцу. «При этом точное число лиц, необходимое для поддержки кандидата, устанавливается законом субъекта РФ. Региональные депутаты вправе поставить подпись только за одного из кандидатов. Законом субъекта РФ не может быть установлены показатели, ниже предусмотренных федеральным законодательством», - резюмировал Андрей Осипов.

Таким образом, очевидно, пиар-ход алтайских коммунистов по «оптимизации» мунфильтра потерпел неудачу еще в предсессионный период. Вероятно, такой документ, если он все же поступит в ЗакС, забракует профильный комитет, возглавляемый г-ом Осиповым. Интересно, что еще несколько месяцев назад ряд федеральных изданий со ссылкой на источники в Кремле анонсировали отмену мунфильтра. Предполагается, что о новой политреформе вскоре официально заявит президент Владимир Путин. Это станет частью его программы перед выборами-2018. Не исключено, что единый день голосования осенью следующего года пройдет уже по новым правилам.