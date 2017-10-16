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Главная Лента новостей Андрей Осипов высветил «ущербность» поправок алтайских коммунистов к закону о мунфильтре

Андрей Осипов высветил «ущербность» поправок алтайских коммунистов к закону о мунфильтре

17.10.2017 17:58

Недавняя заявка алтайских коммунистов снизить «губернаторский мунфильтр» в регионе с 5 % до 3 % не имеет шансов на успех, так как противоречит федеральному законодательству. Об этом 17 октября рассказал председатель комитета по правовой политике регионального Заксобрания Андрей Осипов, выступая в ходе онлайн-форума на сайте АКЗС.

Фракция КПРФ в Алтайском Заксобрании ранее заявляла о том, что намерена внести законопроект о снижении мунфильтра практически вдвое. Это позволило бы представителям оппозиционных партий самостоятельно собрать нужное количество подписей мундепов для выдвижения кандидата в губернаторы, не рассчитывая на помощь «Единой России». Между тем на сайте АКЗС уже появилась повестка октябрьской сессии, намеченной на 26 октября. В числе тем, вынесенных на заседание, поправки от коммунистов пока не значатся. Эту информацию подтвердил и Андрей Осипов, отвечая на вопрос корреспондента «Банкфакса» в ходе интернет-конференции. По словам парламентария, к настоящему времени анонсированный коммунистами проект закона в АКЗС не поступил. Вероятно, не появится он и в дополнительной повестке октябрьской сессии. Г-н Осипов при этом не стал комментировать инициативу КПРФ, подчеркнув, что обсуждать законопроект по существу и делать какие-либо заявления можно после его изучения, а также «после обсуждения положительных либо отрицательных сторон его возможного правоприменения».

При этом глава профильного комитета Заксобрания дал четко понять, что у КПРФ нет шансов на успех, так как предполагаемая поправка в региональный закон противоречит федеральному документу. В соответствии со ст. 18 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госвласти субъектов РФ» выдвижение кандидата политпартией должны поддержать от 5 % до 10 % мундепов. Такое же число подписей необходимо, к слову, собрать и самовыдвиженцу. «При этом точное число лиц, необходимое для поддержки кандидата, устанавливается законом субъекта РФ. Региональные депутаты вправе поставить подпись только за одного из кандидатов. Законом субъекта РФ не может быть установлены показатели, ниже предусмотренных федеральным законодательством», - резюмировал Андрей Осипов.

Таким образом, очевидно, пиар-ход алтайских коммунистов по «оптимизации» мунфильтра потерпел неудачу еще в предсессионный период. Вероятно, такой документ, если он все же поступит в ЗакС, забракует профильный комитет, возглавляемый г-ом Осиповым. Интересно, что еще несколько месяцев назад ряд федеральных изданий со ссылкой на источники в Кремле анонсировали отмену мунфильтра. Предполагается, что о новой политреформе вскоре официально заявит президент Владимир Путин. Это станет частью его программы перед выборами-2018. Не исключено, что единый день голосования осенью следующего года пройдет уже по новым правилам.

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Комментарий

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Комментариев 16
ПРИМИТИВНЫЙ механизм ЕР сохранения монополии на власть

17.10.2017 18:36

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов уверен, что муниципальный фильтр на выборах глав регионов будет отменен. Такое решение, по словам Зюганова, было принято после встречи с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко в формате рабочей группы АП по изменению избирательного законодательства.
«Фильтр будет отменен. Я от лица трех оппозиционных партий передал президенту наш протест против муниципального фильтра. Президент согласился с нашей позицией, создана рабочая группа с представителями президента. И поэтому я уверен, что фильтр будет отменен», — сказал лидер КПРФ.
Геннадий Зюганов участвует в пятой смене форума «Территория смыслов». Ранее он принял участие в панельной дискуссии с представителями парламентских партий, которую модерировал начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин.
Сейчас кандидаты на должности глав регионов должны собрать подписи депутатов представительных органов муниципальных образований. В разных регионах кандидаты должны заручиться поддержкой от 5 до 10% народных избранников.В начале июля нынешнего года ЦК КПРФ выступил с заявлением «Фильтрованные» выборы – не могут быть свободными и конкурентными!», — заявил лидер КПРФ. — Мы предупредили общественность о возможном снятии с губернаторских выборов наиболее сильных оппонентов партии власти. К сожалению, спустя три недели опасения, с которыми выступила КПРФ, подтвердились. Вновь «муниципальный фильтр» стал преградой для выдвижения сильных авторитетных политиков — оппонентов для назначенцев нынешней «партии власти». Он выродился в ПРиМИТИВНЫЙ механизм сохранения монополии на власть правящей группировки. Практика 2017 года, как и ситуация предыдущих лет, показали, что «муниципальный фильтр» создает неограниченные преимущества для слабых кандидатов от действующей власти и не позволяет оппозиции свободно выдвигать своих кандидатов»
Геннадий Зюганов подверг сомнению искренность руководителей партии власти, гарантирующих «конкурентность, открытость и честность выбора
Этому ещё " фильтр " не изобрели

17.10.2017 19:27

Заявление и необходимые документы на участие в конкурсе на должность главы Бийского района подал Евгений Якуба. Комментировать свое решение по телефону Евгений Алексеевич отказался, но сам факт подтвердил, сообщило информагентство «ПОЛИТСИБРУ».

В подразделении администрации Бийского района, занимающегося приемом документов на конкурс, отказались дать информацию о кандидатах, но по данным источников информагентства, Якуба пока единственный заявившийся кандидат. Прием документов продлится до 17 часов 20 октября.

Напомним, Евгений Якуба ушел с поста главы администрации Бийского района в мае 2017 года после семи лет руководства районом. Летом этого года он принял решение идти на выборы в Бийскую городскую Думу в качестве самовыдвиженца по округу № 2. Решением городского суда 4 августа регистрация его как кандидата была признана незаконной. Иск подала кандидат от «Справедливой России» Кристина Чуй, указав на нарушения в предоставленных Якубой документах. 9 августа Евгений Алексеевич подал апелляцию на решение городского суда, но 15 августа Алтайский краевой суд оставил решение об отмене регистрации кандидата в силе.
Очевидец

17.10.2017 19:49

И что мы здесь обсуждаем? Заявления Осипова?! Но он, как не странно, выглядит в этой ситуации куда большим демократом и законником, чем коммунисты. Законность и демократия - это прежде всего главенство закона во всем и для всех в равной степени! Пока закон существует, он должен исполняться, нравится это кому-нибудь, или не нравится! Я лично категорически против закона о мунфильтрах, я никогда не голосовал за тех, кто его принял, за едросов. Но какого хрена коммуняки говорят о своём проекте регионального закона, который противоречит закону федеральному?! Они ведь прекрасно понимают, что уже после предварительного чтения проект будет отклонён! Дешёвый пиар, и не более!? Они что, действительно не понимают, что этим ходом только добавляют очки едросам, как блюстителям законности?! Либо коммуняки набрали себе хреновых политтехнологов, либо наоборот, но тогда получается, что ничего, кроме пиара, за этой фенечкой с проектом противоречащей федеральному законодательству инициативы - нет! Вы уж скажите людям правду о себе, коммуняки! Ведь есть только два варианта изменения ситуации с мунфильтрах. Озвучивать их здесь не вижу смысла...
гомосек осипов

17.10.2017 19:58

все врет.закон будет принят и он будет потом икать ишаком оправдываясь.
ОЧЕВИДЕЦ, ты точно очевидец или глупишь?

17.10.2017 20:11

Очевидец писал(а):
главенство закона во всем и для всех
кум

17.10.2017 20:45

Андрюху осипова за причинное место надо прикрепить к осиновому колу!
Переживающий

17.10.2017 22:07

Для сведения.

На сайте Российской общественной инициативы ( https://www.roi.ru/35795/) проводится голосование об отмене муниципального фильтра на губернаторских выборах.
Инициатива № 78Ф35795 Уровень инициативы: федеральный.

Из текста инициативы:
"1) Отменить муниципальный фильтр на выборах губернаторов.
2) Основанием для регистрации кандидата в губернаторы (главы субъекта РФ) сделать представленные подписи избирателей аналогично кандидатам в Президенты и депутаты. Например, для регистрации кандидата в губернаторы он должен представить 1% подписей избирателей субъекта РФ, из которых не должны быть забракованы более 10%."

После того, как наберется необходимое количество голосов - 100 тысяч, это решение передадут для рассмотрения на федеральном уровне.


ЮСТАС

17.10.2017 22:32

Ох , как боятся перемен едроссы . А вечного то ничего не бывает . И не будет вечного Осипова с его медфондами . А вот как , как они стали частными у нас в крае ? Или я чего то не доганяю ? Поясните пожалуйста.
ОСИПОВУ. «Денег нет, но вы держитесь». Отрицательный «индекс доверия» ???

17.10.2017 22:33

На минувшей неделе «Левада-центр» провел опрос, цель которого — выявить уровень доверия народа к власти. В качестве одного из показателей предлагался так называемый «индекс доверия социальным институтам» — разница между «вполне заслуживает» доверия до «совсем не заслуживает».

Интересно, что за 2 года на 5% этот индекс сократился у носителя верховной власти — самого президента, несмотря на его постоянное присутствие в медийном пространстве, на 8% он снизился и у религиозных организаций. Вырос уровень доверия к армии и спецслужбам.
Однако, уже у верхней палаты российского парламента — Совета федерации, индекс доверия составил всего 2%, хотя ранее был равен 10%. У Государственной думы этот индекс два года назад был, как в это не трудно поверить, положительным, однако, несмотря на все разговоры о «новой Думе», к 2017 году он оказался отрицательным — минус 9%.
«Крымский фактор» перестает действовать в отношении парламентариев, россияне с трудом, но начинают осознавать связь своего непростого финансового положения с тем, что делается в Государственной думе.

Недавнее решение «Единой России» в очередной раз отклонить прогрессивную шкалу подоходного налога с одной стороны и сохранить транспортный налог — с другой, также, скорее всего, внесет свою лепту в формирование негативного образа российского парламента.


Низок уровень доверия и к правительству, его «индекс доверия» также величина отрицательная (-5%), при этом еще 2 года назад этот показатель составил 15%. Правда, тогда опрос проводился еще до того, как Дмитрий Медведев сказал про то, что «Денег нет, но вы держитесь».

Отрицательный «индекс доверия» и у областных и городских органов власти, которые в большинстве случаев оказываются захваченными одной политической силой — «Единой Россией», а также у печати, радио и телевидения — средства массовой информации в современной России также связаны с политической элитой и редко когда высказываются против ее действий.

Андрей Осипов, Вы под политит элитой себя чистите?

А я считаю!!!

17.10.2017 22:37

В соответствии со ст. 18 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госвласти субъектов РФ» выдвижение кандидата политпартией должны поддержать от 5 % до 10 % мундепов. Такое же число подписей необходимо, к слову, собрать и самовыдвиженцу. «При этом точное число лиц, необходимое для поддержки кандидата, устанавливается законом субъекта РФ. - этот закон полностью противоречит ст. 3 Конституции Российской Федерации и его давным давно нужно было вовсе не принимать. Но такие горе коммунисты как Зюганов проснулись только сейчас, а где вы были когда его принимали??? На кнопочки жали и соглашались полностью боясь потерять кормушку. А теперь всё своровано, всё продано, прихватизировано, выведено в офшоры, и надо же.... хватило же совести у Зюганова проснуться? может пора и вовсе Конституцию Российской Федерации отменить? Думать раньше надо было мозгами, а у коммунистов их ни когда не было и не будет. Одна пыль и вонь(((
Где, Где???)))

17.10.2017 22:46

А я считаю!!! писал(а):
а где вы были когда его принимали


В Верх-Суетке в гостях у первого секретаря Верх-Суетского местного отделения КПРФ Ольги Приходько. В баньке она нас парила и бражкой из гарилки на техническом спирту угощала... Расслабуха была... вот и голосование прочмокали...
Толи дурак?

17.10.2017 22:58

Где, Где???))) писал(а):
В Верх-Суетке в гостях у первого секретаря Верх-Суетского местного отделения КПРФ Ольги Приходько.
Никогда и ни в какой КПРФ Ольга Приходько сроду из Верх-Суетки не была, не дурнее вас потому что))) Так как по факту, вся КПРФ Алтайского края имитация и клоунада....
Шизонутой Оле

17.10.2017 23:02

А я считаю!!! писал(а):
может пора и вовсе Конституцию Российской Федерации отменить?


В 1993 году народу руссиянскому был предложен для голосования ВСЕГО ЛИШЬ Проект Конституции РФ. За него проголосовало 36%. Проект не был принят!

Поэтому закреплённого юридически Основного Закона Конституции Российской Федерации нет!
Главное, что при букво-сочетании " ЗЮГАНОВ" у тебя вся шерсть дыбом встаёт в животе урчит ))) и ты всегда этим веселишь публику троллей из МГЕР.
Жди от них перевода к пензии 15 рэ за очередной "Я"-кающий пост
Ты чего запоносила -то так?

17.10.2017 23:08

Толи дурак? писал(а):
в какой КПРФ Ольга Приходько сроду из Верх-Суетки не была


Ты до сих пор в руководящем списке Сайта краевой организации КПРФ значишься с телефоном, симку то ты поменяла? Скопировать список и выставить на БФ?
Блогеру БФ " напильник"

17.10.2017 23:20

Толи дурак? писал(а):
Никогда и ни в какой КПРФ Ольга Приходько сроду из Верх-Суетки не была,


Артём Иваныч, похоже, что наша с Вами медиа подружка, экс-доярка из В-Суетки, с катушек всё же слетела))) Отрекается сама от себя)))
yakepetrov

18.10.2017 01:11

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com