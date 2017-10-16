Андрей Осипов высветил «ущербность» поправок алтайских коммунистов к закону о мунфильтре

17.10.2017 17:58
Недавняя заявка алтайских коммунистов снизить «губернаторский мунфильтр» в регионе с 5 % до 3 % не имеет шансов на успех, так как противоречит федеральному законодательству. Об этом 17 октября рассказал председатель комитета по правовой политике регионального Заксобрания Андрей Осипов, выступая в ходе онлайн-форума на сайте АКЗС.
Фракция КПРФ в Алтайском Заксобрании ранее заявляла о том, что намерена внести законопроект о снижении мунфильтра практически вдвое. Это позволило бы представителям оппозиционных партий самостоятельно собрать нужное количество подписей мундепов для выдвижения кандидата в губернаторы, не рассчитывая на помощь «Единой России». Между тем на сайте АКЗС уже появилась повестка октябрьской сессии, намеченной на 26 октября. В числе тем, вынесенных на заседание, поправки от коммунистов пока не значатся. Эту информацию подтвердил и Андрей Осипов, отвечая на вопрос корреспондента «Банкфакса» в ходе интернет-конференции. По словам парламентария, к настоящему времени анонсированный коммунистами проект закона в АКЗС не поступил. Вероятно, не появится он и в дополнительной повестке октябрьской сессии. Г-н Осипов при этом не стал комментировать инициативу КПРФ, подчеркнув, что обсуждать законопроект по существу и делать какие-либо заявления можно после его изучения, а также «после обсуждения положительных либо отрицательных сторон его возможного правоприменения».
При этом глава профильного комитета Заксобрания дал четко понять, что у КПРФ нет шансов на успех, так как предполагаемая поправка в региональный закон противоречит федеральному документу. В соответствии со ст. 18 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госвласти субъектов РФ» выдвижение кандидата политпартией должны поддержать от 5 % до 10 % мундепов. Такое же число подписей необходимо, к слову, собрать и самовыдвиженцу. «При этом точное число лиц, необходимое для поддержки кандидата, устанавливается законом субъекта РФ. Региональные депутаты вправе поставить подпись только за одного из кандидатов. Законом субъекта РФ не может быть установлены показатели, ниже предусмотренных федеральным законодательством», - резюмировал Андрей Осипов.
Таким образом, очевидно, пиар-ход алтайских коммунистов по «оптимизации» мунфильтра потерпел неудачу еще в предсессионный период. Вероятно, такой документ, если он все же поступит в ЗакС, забракует профильный комитет, возглавляемый г-ом Осиповым. Интересно, что еще несколько месяцев назад ряд федеральных изданий со ссылкой на источники в Кремле анонсировали отмену мунфильтра. Предполагается, что о новой политреформе вскоре официально заявит президент Владимир Путин. Это станет частью его программы перед выборами-2018. Не исключено, что единый день голосования осенью следующего года пройдет уже по новым правилам.
17.10.2017 18:36
«Фильтр будет отменен. Я от лица трех оппозиционных партий передал президенту наш протест против муниципального фильтра. Президент согласился с нашей позицией, создана рабочая группа с представителями президента. И поэтому я уверен, что фильтр будет отменен», — сказал лидер КПРФ.
Геннадий Зюганов участвует в пятой смене форума «Территория смыслов». Ранее он принял участие в панельной дискуссии с представителями парламентских партий, которую модерировал начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин.
Сейчас кандидаты на должности глав регионов должны собрать подписи депутатов представительных органов муниципальных образований. В разных регионах кандидаты должны заручиться поддержкой от 5 до 10% народных избранников.В начале июля нынешнего года ЦК КПРФ выступил с заявлением «Фильтрованные» выборы – не могут быть свободными и конкурентными!», — заявил лидер КПРФ. — Мы предупредили общественность о возможном снятии с губернаторских выборов наиболее сильных оппонентов партии власти. К сожалению, спустя три недели опасения, с которыми выступила КПРФ, подтвердились. Вновь «муниципальный фильтр» стал преградой для выдвижения сильных авторитетных политиков — оппонентов для назначенцев нынешней «партии власти». Он выродился в ПРиМИТИВНЫЙ механизм сохранения монополии на власть правящей группировки. Практика 2017 года, как и ситуация предыдущих лет, показали, что «муниципальный фильтр» создает неограниченные преимущества для слабых кандидатов от действующей власти и не позволяет оппозиции свободно выдвигать своих кандидатов»
Геннадий Зюганов подверг сомнению искренность руководителей партии власти, гарантирующих «конкурентность, открытость и честность выбора
17.10.2017 19:27
В подразделении администрации Бийского района, занимающегося приемом документов на конкурс, отказались дать информацию о кандидатах, но по данным источников информагентства, Якуба пока единственный заявившийся кандидат. Прием документов продлится до 17 часов 20 октября.
Напомним, Евгений Якуба ушел с поста главы администрации Бийского района в мае 2017 года после семи лет руководства районом. Летом этого года он принял решение идти на выборы в Бийскую городскую Думу в качестве самовыдвиженца по округу № 2. Решением городского суда 4 августа регистрация его как кандидата была признана незаконной. Иск подала кандидат от «Справедливой России» Кристина Чуй, указав на нарушения в предоставленных Якубой документах. 9 августа Евгений Алексеевич подал апелляцию на решение городского суда, но 15 августа Алтайский краевой суд оставил решение об отмене регистрации кандидата в силе.
17.10.2017 19:49
17.10.2017 19:58
17.10.2017 20:11
17.10.2017 20:45
17.10.2017 22:07
На сайте Российской общественной инициативы ( https://www.roi.ru/35795/) проводится голосование об отмене муниципального фильтра на губернаторских выборах.
Инициатива № 78Ф35795 Уровень инициативы: федеральный.
Из текста инициативы:
"1) Отменить муниципальный фильтр на выборах губернаторов.
2) Основанием для регистрации кандидата в губернаторы (главы субъекта РФ) сделать представленные подписи избирателей аналогично кандидатам в Президенты и депутаты. Например, для регистрации кандидата в губернаторы он должен представить 1% подписей избирателей субъекта РФ, из которых не должны быть забракованы более 10%."
После того, как наберется необходимое количество голосов - 100 тысяч, это решение передадут для рассмотрения на федеральном уровне.
17.10.2017 22:32
17.10.2017 22:33
Интересно, что за 2 года на 5% этот индекс сократился у носителя верховной власти — самого президента, несмотря на его постоянное присутствие в медийном пространстве, на 8% он снизился и у религиозных организаций. Вырос уровень доверия к армии и спецслужбам.
Однако, уже у верхней палаты российского парламента — Совета федерации, индекс доверия составил всего 2%, хотя ранее был равен 10%. У Государственной думы этот индекс два года назад был, как в это не трудно поверить, положительным, однако, несмотря на все разговоры о «новой Думе», к 2017 году он оказался отрицательным — минус 9%.
«Крымский фактор» перестает действовать в отношении парламентариев, россияне с трудом, но начинают осознавать связь своего непростого финансового положения с тем, что делается в Государственной думе.
Недавнее решение «Единой России» в очередной раз отклонить прогрессивную шкалу подоходного налога с одной стороны и сохранить транспортный налог — с другой, также, скорее всего, внесет свою лепту в формирование негативного образа российского парламента.
Низок уровень доверия и к правительству, его «индекс доверия» также величина отрицательная (-5%), при этом еще 2 года назад этот показатель составил 15%. Правда, тогда опрос проводился еще до того, как Дмитрий Медведев сказал про то, что «Денег нет, но вы держитесь».
Отрицательный «индекс доверия» и у областных и городских органов власти, которые в большинстве случаев оказываются захваченными одной политической силой — «Единой Россией», а также у печати, радио и телевидения — средства массовой информации в современной России также связаны с политической элитой и редко когда высказываются против ее действий.
Андрей Осипов, Вы под политит элитой себя чистите?
17.10.2017 22:37
17.10.2017 22:46
В Верх-Суетке в гостях у первого секретаря Верх-Суетского местного отделения КПРФ Ольги Приходько. В баньке она нас парила и бражкой из гарилки на техническом спирту угощала... Расслабуха была... вот и голосование прочмокали...
17.10.2017 22:58
17.10.2017 23:02
В 1993 году народу руссиянскому был предложен для голосования ВСЕГО ЛИШЬ Проект Конституции РФ. За него проголосовало 36%. Проект не был принят!
Поэтому закреплённого юридически Основного Закона Конституции Российской Федерации нет!
Главное, что при букво-сочетании " ЗЮГАНОВ" у тебя вся шерсть дыбом встаёт в животе урчит ))) и ты всегда этим веселишь публику троллей из МГЕР.
Жди от них перевода к пензии 15 рэ за очередной "Я"-кающий пост
17.10.2017 23:08
Ты до сих пор в руководящем списке Сайта краевой организации КПРФ значишься с телефоном, симку то ты поменяла? Скопировать список и выставить на БФ?
17.10.2017 23:20
Артём Иваныч, похоже, что наша с Вами медиа подружка, экс-доярка из В-Суетки, с катушек всё же слетела))) Отрекается сама от себя)))
18.10.2017 01:11