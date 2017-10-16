Ведущие медиахолдинги Алтайского края устроили кадровую «чехарду» к концу года

18.10.2017 09:27
Заметные перестановки произошли в алтайских медиа с начала октября. В первую очередь речь идет о кадровых решениях, принятых в «Сибирской медиагруппе» и «Катунь-24», входящей в ИД «Регион». Похоже, к «точечному усилению» команды решил прибегнуть и гендиректор ИД «Алтапресс» Юрий Пургин.
2 октября свой пост покинула гендиректор СМГ Анна Галицкая. Топ-менеджер проработала во главе медиахолдинга шесть месяцев, возглавив «Сибирскую медиагруппу» в конце февраля 2017 года. Она пришла на смену Алексею Попеко, с которым не стали перезаключать истекший контракт. Анна Галицкая продолжит развивать собственный проект «Резонанс». Новым руководителем СМГ назначена работавшая в медиахолдинге юристом Галина Габова.
Между тем вслед за сменой руководства в холдинге начались и внутренние перестановки. Так, работавший с 2006 года главным редактором сайта и журнала «ПолитСибРу» Дмитрий Негреев назначен главредом «Сибирской медиагруппы». Решение об этом принято учредителями на прошлой неделе. В его обязанности будет входить разработка и реализация информационной политики холдинга. Новым главредом «ПолитСибРу» 16 октября назначен Дмитрий Инюшин. До этого он работал редактором сайта «Комсомольская правда» - Барнаул».
Кроме того, 17 октября стало известно, что новым главным редактором «Наших новостей» стала Елена Тетерятник. До этого она являлась редактором тематических программ НН. До г-жи Тетерятник эту должность занимала Наталья Питахина, переехавшая в Калининград. По словам Елены Тетерятник, главная задача, решением которой она занимается, создание из «Наших новостей» круглосуточного телеканала.
Если изменения внутри СМГ в какой-то степени можно обозначить термином «ротация», то происходящее в «Катунь 24» (входит в ИД «Регион») начинает все больше напоминать массовый исход. Так, за два месяца свои посты оставили практически все руководители, так или иначе отвечавшие за выпускаемый контент на протяжении последних лет. Судя по всему, речь идет о кадровом кризисе. В числе тех, кто подобрал иное место работы - главный звукорежиссер, автор музыки к программам К-24 Игорь Наумов, главный продюссер канала Альбина Шатохина, главный редактор «Катунь FM» Павел Корнеев, шеф-редактор новостей «Катунь 24» Ирина Тумбарцева, замгендиректора ИД «Регион» по общим вопросам Алексей Мошкин, журналисты Яна Аксенова и Ольга Диянова и др.
Также с поста главного редактора «Катунь 24» ушел Максим Милосердов. Он получил новую должность - продюсера спецпроектов К-24, что означает фактическое понижение. На его место может прийти журналистка Ольга Штополь. По другим данным, одним из кандидатов является бывший радийщик, ведущий программы «Жесткий разговор» на К-24 Максим Голышев. По данным ИА «Банкфакс», часть журналистов, еще не покинувших «губернаторский» телеканал, всерьез задумывается о дальнейшем трудоустройстве на новом месте.
Похоже, очередной сюрприз готовит и гендиректор ИД «Алтапресс» Юрий Пургин. Медиаменеджер решил попробовать привлечь к раскрутке портала бывшего главреда ИА «Амител» Елену Пацар. По сведениям инсайдеров, ее новая должность будет звучать как медиаконсультант. Не исключено, что часть полномочий к г-же Пацар «перекочует» от редактора сайта Олега Копылова, а также издателя «Алтапресса» Андрея Никитина.
К слову, в самом коллективе к очередной задумке своего шефа отнеслись довольно настороженно. Несколько лет назад похожий эксперимент был проведен при помощи еще одного стороннего эксперта — Оксаны Силантьевой. Она занималась отладкой сайта и организацией работы так называемой «мультимедийной редакции».
18.10.2017 10:20
18.10.2017 10:28
18.10.2017 10:43
Тоже перестал амик читать. Совсем не то уже
18.10.2017 10:50
Конченная сволочь, не снимающая кастрюлю с головы!
18.10.2017 10:56
18.10.2017 10:57
18.10.2017 11:00
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18.10.2017 11:20
18.10.2017 11:23
18.10.2017 11:26
18.10.2017 11:47
18.10.2017 12:03
Оксана, вы хороший администратор и редактор, мне нравится ваш амик. Но действительно поражает, откуда у вас столько энергии и свободного времени для соцсетей. Тут работаешь, носишься, зашиваешься, чтобы побольше денег срубить. Неужели вам не жаль времени пересказывать еще и проверяя на ошибки и пунктуацию разговоры каких-то тупых мудаков из автобуса или с улицы, делать кучу селфи, которые даже не отражают пейзаж сзади,а просто показывают лицо крупным планом. Ладно семейные фото, что может быть интересно для родственников. Сбавьте вы там активность и жизнь будет интереснее. Успехов и мира вам)))
18.10.2017 12:06
18.10.2017 12:18
Есть еще БОЛЬШИЕ ! уходы из медиа и прессух !!! Большие!
Видимо напишите на слейд неделе...
18.10.2017 12:32
Але, так это и не заканчивалось никогда. работай давай. Где тонны угля?
18.10.2017 12:37
18.10.2017 13:02
а говорят Е. Поцар сейчас работает консультантом как раз на Катуни 24, не? молодец! ласковый теленок два медиахолдинга сосет))))
18.10.2017 13:05
18.10.2017 13:08
ну так рыба гниет с головы, с ихнего бессменного директора, великой и ужасной П., любимицы губернатора, не?))))
18.10.2017 13:08
18.10.2017 13:19
Согласен, там проблема одна, но главная))) А работают в основном студенты журфака. "Катунцы" сами говорят, что на телеканале сегодня самый слабый состав за всю историю его существования. Уровень учебного телевидения, смех да и только. Но журналистов и специалистов жаль, если сейчас привести список всех, кто уволился с Катуни 24 за последнее время - это был бы настоящий супертелеканал, сильнейший в Сибири. Уж поверьте мне, сам на Катуни когда-то работал. Неужели в краевом "министерстве правды" ничего этого не видят? Телеканал-то содержится на бюджетные деньги. Как бы вам всем потом сверху не прилетело))))
18.10.2017 13:37
18.10.2017 13:49
18.10.2017 14:02
вы Пашаеву имеете ввиду? это правда после ее прихода на Катуни 24 начался полный бардак, увольнения, крики, истерики и прочая фигня. не проще ли убрать одного неадекватного человечка, чем губить целый краевой телеканал? она сама то какое отношение к телевидению имеет? у нее опыта ноль и руководящего опыта тоже ноль. спросите гэтээркашников.
18.10.2017 14:11
18.10.2017 14:12
18.10.2017 14:16
18.10.2017 14:31
пока Папу Карло не уберут, все его ставленники и любимчики будут оставаться на своих местах, какие бы они не были хреновые руководители, бездарности и непрофессионалы. а Папу Карло уберут только если Путин уйдет на покой. так что уймитесь, терпилы, и не черикайте, раз в г-но попали.
18.10.2017 14:34
18.10.2017 14:52
18.10.2017 14:54
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18.10.2017 14:59
18.10.2017 15:01
18.10.2017 15:03
18.10.2017 15:07
так эти горе-руководители своей работой губера и подставляют, разве не ясно? или вернее так: кому еще не ясно?