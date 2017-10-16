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Главная Лента новостей Ведущие медиахолдинги Алтайского края устроили кадровую «чехарду» к концу года

Ведущие медиахолдинги Алтайского края устроили кадровую «чехарду» к концу года

18.10.2017 09:27

Заметные перестановки произошли в алтайских медиа с начала октября. В первую очередь речь идет о кадровых решениях, принятых в «Сибирской медиагруппе» и «Катунь-24», входящей в ИД «Регион». Похоже, к «точечному усилению» команды решил прибегнуть и гендиректор ИД «Алтапресс» Юрий Пургин.

2 октября свой пост покинула гендиректор СМГ Анна Галицкая. Топ-менеджер проработала во главе медиахолдинга шесть месяцев, возглавив «Сибирскую медиагруппу» в конце февраля 2017 года. Она пришла на смену Алексею Попеко, с которым не стали перезаключать истекший контракт. Анна Галицкая продолжит развивать собственный проект «Резонанс». Новым руководителем СМГ назначена работавшая в медиахолдинге юристом Галина Габова.

Между тем вслед за сменой руководства в холдинге начались и внутренние перестановки. Так, работавший с 2006 года главным редактором сайта и журнала «ПолитСибРу» Дмитрий Негреев назначен главредом «Сибирской медиагруппы». Решение об этом принято учредителями на прошлой неделе. В его обязанности будет входить разработка и реализация информационной политики холдинга. Новым главредом «ПолитСибРу» 16 октября назначен Дмитрий Инюшин. До этого он работал редактором сайта «Комсомольская правда» - Барнаул».

Кроме того, 17 октября стало известно, что новым главным редактором «Наших новостей» стала Елена Тетерятник. До этого она являлась редактором тематических программ НН. До г-жи Тетерятник эту должность занимала Наталья Питахина, переехавшая в Калининград. По словам Елены Тетерятник, главная задача, решением которой она занимается, создание из «Наших новостей» круглосуточного телеканала.

Если изменения внутри СМГ в какой-то степени можно обозначить термином «ротация», то происходящее в «Катунь 24» (входит в ИД «Регион») начинает все больше напоминать массовый исход. Так, за два месяца свои посты оставили практически все руководители, так или иначе отвечавшие за выпускаемый контент на протяжении последних лет. Судя по всему, речь идет о кадровом кризисе. В числе тех, кто подобрал иное место работы - главный звукорежиссер, автор музыки к программам К-24 Игорь Наумов, главный продюссер канала Альбина Шатохина, главный редактор «Катунь FM» Павел Корнеев, шеф-редактор новостей «Катунь 24» Ирина Тумбарцева, замгендиректора ИД «Регион» по общим вопросам Алексей Мошкин, журналисты Яна Аксенова и Ольга Диянова и др.

Также с поста главного редактора «Катунь 24» ушел Максим Милосердов. Он получил новую должность - продюсера спецпроектов К-24, что означает фактическое понижение. На его место может прийти журналистка Ольга Штополь. По другим данным, одним из кандидатов является бывший радийщик, ведущий программы «Жесткий разговор» на К-24 Максим Голышев. По данным ИА «Банкфакс», часть журналистов, еще не покинувших «губернаторский» телеканал, всерьез задумывается о дальнейшем трудоустройстве на новом месте.

Похоже, очередной сюрприз готовит и гендиректор ИД «Алтапресс» Юрий Пургин. Медиаменеджер решил попробовать привлечь к раскрутке портала бывшего главреда ИА «Амител» Елену Пацар. По сведениям инсайдеров, ее новая должность будет звучать как медиаконсультант. Не исключено, что часть полномочий к г-же Пацар «перекочует» от редактора сайта Олега Копылова, а также издателя «Алтапресса» Андрея Никитина.

К слову, в самом коллективе к очередной задумке своего шефа отнеслись довольно настороженно. Несколько лет назад похожий эксперимент был проведен при помощи еще одного стороннего эксперта — Оксаны Силантьевой. Она занималась отладкой сайта и организацией работы так называемой «мультимедийной редакции».

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 39
Гость

18.10.2017 10:20

О как! Галицкая нагнала Бассауэра и теперь нагнали её. А Бассауэр теперь на амике числится, так же сидит в соцсетях в рабвремя, самулетики пускает. Куда работодатель только смотрит.? А амик превратился в ресурс недалекой домхозяйки, ибо ранее всякие рубрики и инфа типо "солим помидоры" или "время квасить капусту".....
Оксана Бассауэр

18.10.2017 10:28

Ну, началось))) Вам не надоело?)) Хоть бы представлялись что ли, а не прятались за безликим "гость"))) Всем добра и успехов!
Гость2

18.10.2017 10:43

Гость писал(а):
О как! Галицкая нагнала Бассауэра и теперь нагнали её. А Бассауэр теперь на амике числится, так же сидит в соцсетях в рабвремя, самулетики пускает. Куда работодатель только смотрит.? А амик превратился в ресурс недалекой домхозя


Тоже перестал амик читать. Совсем не то уже
Deckman

18.10.2017 10:50

Амик превратился в УГ, там засел в модераторах коммунист под ником Serg1!
Конченная сволочь, не снимающая кастрюлю с головы!
Амик форева!

18.10.2017 10:56

А чем Амик плох? как был в лидерах рейтингов так и есть! А Оксана Бассауэр, кто помнит, была главредом Новости АТН, причем в лучшие годы этой телекомпании! И марку Оксана держит! А новости дожны быть человечнее, что она и делает. Людям "большая политика"(которая имеет место быть тоже на амике) поднадоела. А капустку как поквасить или огурцы посолить правильно - это и есть разумная политика информационного ресурса!
Гость

18.10.2017 10:57

Амик жалко от всей души. Бассауэр - это газета. И не просто газета, а КП. Т.е амител станет подобием желтушного СМИ. Да уже стал - заголовки пошлые, новости отвратительные, речь идёт о количестве, на качество госпоже Бассауэр видимо плевать. Жаль сайт, когда то был хорошим. Если Оксану не уберут, изданию конец.
Гость

18.10.2017 11:00

Помню я, как в смг народ ликовал, когда Бассауэр ушла)))
Гость

18.10.2017 11:01

Согласен с тем, что самый лучший и интересный ресурс края амител стал ресурсом недалекой домохозяйки. Еще понятно. если человек, пусть и в рабочее время где-то на своей странице пишет про засолку или стаит фотки булочек. Да и Бог с ним. А когда на ленте портала. который когда-то был самым интересным, динамичным и профессиональным в крае и все начинали утро с того, чтобы посмотреть материальчики на амике, появляются новости типа "солим помидоры" или "квасим капусту", то действительно понятно, что это ресурс совсем уже скис. И даже Пацар. которую тоже много критиковали, была не худшим его редактором. Ну а Шаповалова, конечно, рулит как редактор амика!!!!!! Лучший редактор за все время!
Гость

18.10.2017 11:10

А чем Амик плох? как был в лидерах рейтингов так и есть! - ну вы же понимаете, что рейтинги можно делать желтухой, так и серьезными, глубокими материалами, работой над архитектурой сайта, своевременным подстроем под новые тенденции медиа. Но последний вариант сложнее, труднее и не такой быстрый. Так что амик делает рейтинг на капусте, заголовках "шок смотреть до конца" и на котиках. Потому что курс такой. Увы.
Александр Тимофеев

18.10.2017 11:20

Уважаемый автор статьи, убедительная просьба проверять факты и регалии "главный" в должностях перед публикацией! А. Тимофеев - на сегодняшний день является главным режиссером "Катунь 24", П. Корнеев, И. Тумбарцева - потрудитесь уточнить объективные причины ухода с канала. Подскажу - переезд в другой город. Мы всегда рады, если наши сотрудники растут профессионально и переходят в компании более высокого уровня. У нас нет и никогда не было "главных" звукорежиссеров и продюсеров. С уважением.
Гостю

18.10.2017 11:23

И я помню, как народ ликовал в СМГ))))) ох как ликовал, ибо...... Не буду писать, дерьма много
Александру Тимофееву

18.10.2017 11:26

Александр, ну ЭТО ЖЕ Банкфакс) Ну что же вы от них хотели?
гость

18.10.2017 11:47

На Катуни до 2017 не было главного продюсера. Шатохина была простым продюсером. Переехала в другой регион. Наумов был простым звукорежиссером. Тумбарцева и Корнеев переехали в другой регион. Тимофеев продолжает работать. Милосердов - вообще разговор отдельный. Понижением его должность уж точно не назовешь.
Виктор П

18.10.2017 12:03

Редко комментирую, но хочу высказаться. Нормальный амик сейчас, мне больше нравится амик Бассауэр, чем Пацар. Новые рубрики появились интересные, меньше левых федеральных новостей, картина в крае представлена полная. Ушли прекрасные срачи в комментариях из конца 2000-х, но это веяние времени. Все это переместилось в соцсети, типа барнаул22. Солим огурцы не такая уж плохая тема, если редко делать. Голый баб, мисс, подборку девушек из соцсетей поменьше делайте, мой совет. Это реал желтуха и падение уровня. Алтапресс тоже этим грешит.

Оксана, вы хороший администратор и редактор, мне нравится ваш амик. Но действительно поражает, откуда у вас столько энергии и свободного времени для соцсетей. Тут работаешь, носишься, зашиваешься, чтобы побольше денег срубить. Неужели вам не жаль времени пересказывать еще и проверяя на ошибки и пунктуацию разговоры каких-то тупых мудаков из автобуса или с улицы, делать кучу селфи, которые даже не отражают пейзаж сзади,а просто показывают лицо крупным планом. Ладно семейные фото, что может быть интересно для родственников. Сбавьте вы там активность и жизнь будет интереснее. Успехов и мира вам)))
C Писарев

18.10.2017 12:06

Оксана! А поехали пить кофе)))
да уж!

18.10.2017 12:18

сдался ам этот Амик... я вообще за ресурс не считаю ( лично мое мнение, не навязываю )...

Есть еще БОЛЬШИЕ ! уходы из медиа и прессух !!! Большие!

Видимо напишите на слейд неделе...

Представь меня в ванной

18.10.2017 12:32

Оксана Бассауэр писал(а):
Ну, началось))) Вам не надоело?)) Хоть бы представлялись что ли, а не прятались за безликим "гость"))) Всем добра и успехов!


Але, так это и не заканчивалось никогда. работай давай. Где тонны угля?
Юрий Пурген - усатый начальник

18.10.2017 12:37

Приютил Пацар, говорите? Ну Альтайпресс, вешайтесь. Кончилось ваше тихое болотце. Невростеничку внедрили изяшно. Хахаха. Это вам не туповатую Силентьевну забижать
клерк

18.10.2017 13:02

Юрий Пурген - усатый начальник писал(а):
Приютил Пацар, говорите? Ну Альтайпресс, вешайтесь. Кончилось ваше тихое болотце. Невростеничку внедрили изяшно. Хахаха. Это вам не туповатую Силентьевну забижать


а говорят Е. Поцар сейчас работает консультантом как раз на Катуни 24, не? молодец! ласковый теленок два медиахолдинга сосет))))
коллега

18.10.2017 13:05

На Катуни 24 с кадрами теперь беда, тонет канал, стремительно идет ко дну, а жаль. Были и у них свои удачные проекты и звездные часы...
клерк

18.10.2017 13:08

коллега писал(а):
На Катуни 24 с кадрами теперь беда, тонет канал, стремительно идет ко дну, а жаль. Были и у них свои удачные проекты и звездные часы...


ну так рыба гниет с головы, с ихнего бессменного директора, великой и ужасной П., любимицы губернатора, не?))))
Читатель

18.10.2017 13:08

Госпожа Басауэр отметилась практически во всех СМИ этого города и нигде о ней не вспоминают добрым словом. Передают как ненужный трофей. Странно, что после неудачи на ТВ, ее вообще пригласили в Амител, все таки это серьезное, крупное агентство, явно не ее формат. И за него, какие бы тут хвалебные оды сама себе не оставляла Оксана, весьма обидно - видно, в какое болото скатывается Амик. А подняться на прежний уровень будет крайне сложно, а при таком редакторе и вовсе невозможно.
коллега

18.10.2017 13:19

клерк писал(а):
ну так рыба гниет с головы, с ихнего бессменного директора, великой и ужасной П., любимицы губернатора, не?))))

Согласен, там проблема одна, но главная))) А работают в основном студенты журфака. "Катунцы" сами говорят, что на телеканале сегодня самый слабый состав за всю историю его существования. Уровень учебного телевидения, смех да и только. Но журналистов и специалистов жаль, если сейчас привести список всех, кто уволился с Катуни 24 за последнее время - это был бы настоящий супертелеканал, сильнейший в Сибири. Уж поверьте мне, сам на Катуни когда-то работал. Неужели в краевом "министерстве правды" ничего этого не видят? Телеканал-то содержится на бюджетные деньги. Как бы вам всем потом сверху не прилетело))))
Виктор П

18.10.2017 13:37

На Катуни как всегда поют: "наши сотрудники уходят на повышение" ляляля. Бегут скорее. Часто бывает и на повышение, но не все уходят от хорошей жизни и достойной зарплаты. Многие проходят эту школу выживания, что потом готовы питаться дошираком и не спать сутками, но зато в Москве или другом городе. Или находят на Алтае места поспокойнее. Потому что зарплата на катуни копеечная, а объем работы завышенный. Но самое главное мат-перемат и тяжелое руководство в лице ОП и ОК.
Иван

18.10.2017 13:49

Подскажите, если кто-то знает, радио Энерджи - это фм-продакшн или нет? Кто там главный редактор и как с ним связаться?
Маша

18.10.2017 14:02

клерк писал(а):

ну так рыба гниет с головы, с ихнего бессменного директора, великой и ужасной П., любимицы губернатора, не?))))

вы Пашаеву имеете ввиду? это правда после ее прихода на Катуни 24 начался полный бардак, увольнения, крики, истерики и прочая фигня. не проще ли убрать одного неадекватного человечка, чем губить целый краевой телеканал? она сама то какое отношение к телевидению имеет? у нее опыта ноль и руководящего опыта тоже ноль. спросите гэтээркашников.
Есть кто в теме?

18.10.2017 14:11

"Часть полномочий от Никитина". Что бы это значило.
Читателю

18.10.2017 14:12

Каким-то образом обойдя пару человек, которые согласовывают кандидатуры такого плана как редактор амик, лдпээровец Семёнов засунул её на это место. Кто её порекомендовал Семенову -история умалчивает, хотя..... Она же раньше в толибанных СМИ работала. Короче, когда узнали эти "согласователи" , кого посадили на амик - потребовали сатисфакцию, то есть пересмотреть немедля. Ибо кроме того, что она не профи, ленива, скандальна, она ещё про одного из согласователей регулярно распускала сплетни. О чем ему естессно доносили. Ситуацию вроде утолкли, но.... Достоверно знаю, что договоренность следующая: как только согласователь, уделанный этой дамой, скажет - а пошла вон! Она пойдёт вон!
журналист

18.10.2017 14:16

Шатохина, Корнеев и Тумбарцева переехали в другой город по семейным причинам и негативно об организации никогда не отзывались. За остальных ничего сказать не могу, канал покинул тоже из-за переезда.
Злой

18.10.2017 14:31

Маша писал(а):
вы Пашаеву имеете ввиду? это правда после ее прихода на Катуни 24 начался полный бардак, увольнения, крики, истерики и прочая фигня. не проще ли убрать одного неадекватного человечка, чем губить целый краевой телеканал? она сама то какое отношение к телевидению имеет? у нее опыта ноль и руководящего опыта тоже ноль. спросите гэтээркашников.

пока Папу Карло не уберут, все его ставленники и любимчики будут оставаться на своих местах, какие бы они не были хреновые руководители, бездарности и непрофессионалы. а Папу Карло уберут только если Путин уйдет на покой. так что уймитесь, терпилы, и не черикайте, раз в г-но попали.
Макс

18.10.2017 14:34

Читаю комменты, и вот странно, на ГТРК Алтай почему-то нет кадровой чехарды, а на Катунь 24 постоянно. Это как и почему?
Буратинки

18.10.2017 14:52

...ну, не любит нас Папа Карло, износились трошки, а он всё стругает и стругает )))))
читатель

18.10.2017 14:54

Все кто ушел с той же "катуни" за последнее время это относительно молодые специалисты. нормальный процесс - поработал, набрался опыта, поехал в другой регион в более серьезные компании или в Москву к федералам. Ничего удивительного в этом нет, так всегда было на региональных каналах. Другой вопрос, когда уходят и не молодые, те кто с самого начала почти развивали канал - те же Мошкин, Наумов или Милосердов. Тут тогда стоит задуматься над причинами такой массовости. Всем удачи)
гость

18.10.2017 14:56

Рада за Никитина
Медиалог

18.10.2017 14:57

У Катуни 24 есть одна проблема и фамилия у нее Пашаева
читатель

18.10.2017 14:59

И такой момент - если все эти люди находят место "на более серьезных местах", как пишут некоторые комментаторы, значит действительно канал дает необходимый уровень и опыт. давно не смотрю катунь, но по отзывам сейчас контент, новости, ведение и тд сильно упали. Не знаю так или нет, но говорят
гость

18.10.2017 15:01

ГТРК - это бренд, это свои лица, ведущие и журналисты, которых знает весь край. А кого из эфира той же катуни весь край знает, любит и прислушивается?
гость

18.10.2017 15:03

http://katun24.ru/news/319707/ отличный пример
Маша

18.10.2017 15:07

Злой писал(а):
пока Папу Карло не уберут, все его ставленники и любимчики будут оставаться на своих местах, какие бы они не были хреновые руководители, бездарности и непрофессионалы. а Папу Карло уберут только если Путин уйдет на покой. так что уймитесь, терпилы, и не черикайте, раз в г-но попали.

так эти горе-руководители своей работой губера и подставляют, разве не ясно? или вернее так: кому еще не ясно?