Ведущие медиахолдинги Алтайского края устроили кадровую «чехарду» к концу года

Заметные перестановки произошли в алтайских медиа с начала октября. В первую очередь речь идет о кадровых решениях, принятых в «Сибирской медиагруппе» и «Катунь-24», входящей в ИД «Регион». Похоже, к «точечному усилению» команды решил прибегнуть и гендиректор ИД «Алтапресс» Юрий Пургин.

2 октября свой пост покинула гендиректор СМГ Анна Галицкая. Топ-менеджер проработала во главе медиахолдинга шесть месяцев, возглавив «Сибирскую медиагруппу» в конце февраля 2017 года. Она пришла на смену Алексею Попеко, с которым не стали перезаключать истекший контракт. Анна Галицкая продолжит развивать собственный проект «Резонанс». Новым руководителем СМГ назначена работавшая в медиахолдинге юристом Галина Габова.

Между тем вслед за сменой руководства в холдинге начались и внутренние перестановки. Так, работавший с 2006 года главным редактором сайта и журнала «ПолитСибРу» Дмитрий Негреев назначен главредом «Сибирской медиагруппы». Решение об этом принято учредителями на прошлой неделе. В его обязанности будет входить разработка и реализация информационной политики холдинга. Новым главредом «ПолитСибРу» 16 октября назначен Дмитрий Инюшин. До этого он работал редактором сайта «Комсомольская правда» - Барнаул».

Кроме того, 17 октября стало известно, что новым главным редактором «Наших новостей» стала Елена Тетерятник. До этого она являлась редактором тематических программ НН. До г-жи Тетерятник эту должность занимала Наталья Питахина, переехавшая в Калининград. По словам Елены Тетерятник, главная задача, решением которой она занимается, создание из «Наших новостей» круглосуточного телеканала.

Если изменения внутри СМГ в какой-то степени можно обозначить термином «ротация», то происходящее в «Катунь 24» (входит в ИД «Регион») начинает все больше напоминать массовый исход. Так, за два месяца свои посты оставили практически все руководители, так или иначе отвечавшие за выпускаемый контент на протяжении последних лет. Судя по всему, речь идет о кадровом кризисе. В числе тех, кто подобрал иное место работы - главный звукорежиссер, автор музыки к программам К-24 Игорь Наумов, главный продюссер канала Альбина Шатохина, главный редактор «Катунь FM» Павел Корнеев, шеф-редактор новостей «Катунь 24» Ирина Тумбарцева, замгендиректора ИД «Регион» по общим вопросам Алексей Мошкин, журналисты Яна Аксенова и Ольга Диянова и др.

Также с поста главного редактора «Катунь 24» ушел Максим Милосердов. Он получил новую должность - продюсера спецпроектов К-24, что означает фактическое понижение. На его место может прийти журналистка Ольга Штополь. По другим данным, одним из кандидатов является бывший радийщик, ведущий программы «Жесткий разговор» на К-24 Максим Голышев. По данным ИА «Банкфакс», часть журналистов, еще не покинувших «губернаторский» телеканал, всерьез задумывается о дальнейшем трудоустройстве на новом месте.

Похоже, очередной сюрприз готовит и гендиректор ИД «Алтапресс» Юрий Пургин. Медиаменеджер решил попробовать привлечь к раскрутке портала бывшего главреда ИА «Амител» Елену Пацар. По сведениям инсайдеров, ее новая должность будет звучать как медиаконсультант. Не исключено, что часть полномочий к г-же Пацар «перекочует» от редактора сайта Олега Копылова, а также издателя «Алтапресса» Андрея Никитина.

К слову, в самом коллективе к очередной задумке своего шефа отнеслись довольно настороженно. Несколько лет назад похожий эксперимент был проведен при помощи еще одного стороннего эксперта — Оксаны Силантьевой. Она занималась отладкой сайта и организацией работы так называемой «мультимедийной редакции».