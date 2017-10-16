Пожилой барнаулец лишился квартиры из-за нехватки денег на лекарства

18.10.2017 11:30
Пенсионер из Барнаула Юрий Рейник стал очередной жертвой одной из городских микрофинансовых организаций. Взяв в долг всего 10 тысяч рублей, пожилой мужчина остался без жилья, сообщают «Наши новости».
Как удалось выяснить журналистам, потерпевший имеет высшее музыкальное образование, всю жизнь он работал в данной сфере и уже давно вышел на пенсию. Из-за нехватки денег барнаульцу постоянно приходилось подрабатывать. Когда очередного заработка не хватило на лекарства, он решил обратиться за помощью в компанию, предоставляющую микрозаймы. Фирму пожилой человек нашел по объявлению в газете. Позвонив по указанному номеру телефона, он заявил, что желает получит в долг 6 тысяч рублей, и договорился о встрече с одним из сотрудников, который представился Романом.
На встречу с пенсионером дважды приезжал один и тот же представительный мужчина на дорогом автомобиле. Он уговорил пожилого человека взять займ под 5 % в размере 10 тысяч рублей на полгода. В качестве гарантии оплаты барнаулец должен был подписать документы о предоставлении своей квартиры в качестве залога. У пенсионера не возникло мысли о возможном мошенничестве, и он со спокойствием решился на сделку. Однако спустя короткое время, мужчине позвонили неизвестные и потребовали покинуть жилое помещение, так как он больше не является его собственником. Оказалось, что вместо залоговых документов он подписал договор купли-продажи, который имеет полную юридическую силу.
Пенсионер обратился с заявлением о мошенничестве в правоохранительные органы и прокуратуру. Однако ведомства ответили отказом в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на имеющийся договор. Адвокат потерпевшего также сомневается в возможности подзащитного вернуть квартиру, поскольку все документы на продажу собственности оформлены законно.
Фото: PrintScreen сюжета «Нащих новостей»
18.10.2017 11:35
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18.10.2017 11:50
Отчего же? Человек пожилой, жить обманом не приучен, напротив - учили верить людям...
Нд-а. Капитализм во всей своей красе, а "ближний ближнему - волк".
18.10.2017 11:53
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18.10.2017 15:00
Никому в регцентре сто лет не нужны ваши выписки из лицевого счета !
Всего-то надо предоставить свидетельство о регистрации права на квартиру и выписку из домовой книги, если собственник один и детей в квартире не прописано! И для какой цели риелтор - денег лишних много - нанимай, но 40% продавцов сами успешно со всем этим справляются!