Пожилой барнаулец лишился квартиры из-за нехватки денег на лекарства

Юрий Рейник

Пенсионер из Барнаула Юрий Рейник стал очередной жертвой одной из городских микрофинансовых организаций. Взяв в долг всего 10 тысяч рублей, пожилой мужчина остался без жилья, сообщают «Наши новости».

Как удалось выяснить журналистам, потерпевший имеет высшее музыкальное образование, всю жизнь он работал в данной сфере и уже давно вышел на пенсию. Из-за нехватки денег барнаульцу постоянно приходилось подрабатывать. Когда очередного заработка не хватило на лекарства, он решил обратиться за помощью в компанию, предоставляющую микрозаймы. Фирму пожилой человек нашел по объявлению в газете. Позвонив по указанному номеру телефона, он заявил, что желает получит в долг 6 тысяч рублей, и договорился о встрече с одним из сотрудников, который представился Романом.

На встречу с пенсионером дважды приезжал один и тот же представительный мужчина на дорогом автомобиле. Он уговорил пожилого человека взять займ под 5 % в размере 10 тысяч рублей на полгода. В качестве гарантии оплаты барнаулец должен был подписать документы о предоставлении своей квартиры в качестве залога. У пенсионера не возникло мысли о возможном мошенничестве, и он со спокойствием решился на сделку. Однако спустя короткое время, мужчине позвонили неизвестные и потребовали покинуть жилое помещение, так как он больше не является его собственником. Оказалось, что вместо залоговых документов он подписал договор купли-продажи, который имеет полную юридическую силу.

Пенсионер обратился с заявлением о мошенничестве в правоохранительные органы и прокуратуру. Однако ведомства ответили отказом в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на имеющийся договор. Адвокат потерпевшего также сомневается в возможности подзащитного вернуть квартиру, поскольку все документы на продажу собственности оформлены законно.