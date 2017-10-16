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Главная Лента новостей Пожилой барнаулец лишился квартиры из-за нехватки денег на лекарства

Пожилой барнаулец лишился квартиры из-за нехватки денег на лекарства

18.10.2017 11:30

Юрий Рейник
Юрий Рейник

Пенсионер из Барнаула Юрий Рейник стал очередной жертвой одной из городских микрофинансовых организаций. Взяв в долг всего 10 тысяч рублей, пожилой мужчина остался без жилья, сообщают «Наши новости».

Как удалось выяснить журналистам, потерпевший имеет высшее музыкальное образование, всю жизнь он работал в данной сфере и уже давно вышел на пенсию. Из-за нехватки денег барнаульцу постоянно приходилось подрабатывать. Когда очередного заработка не хватило на лекарства, он решил обратиться за помощью в компанию, предоставляющую микрозаймы. Фирму пожилой человек нашел по объявлению в газете. Позвонив по указанному номеру телефона, он заявил, что желает получит в долг 6 тысяч рублей, и договорился о встрече с одним из сотрудников, который представился Романом.

На встречу с пенсионером дважды приезжал один и тот же представительный мужчина на дорогом автомобиле. Он уговорил пожилого человека взять займ под 5 % в размере 10 тысяч рублей на полгода. В качестве гарантии оплаты барнаулец должен был подписать документы о предоставлении своей квартиры в качестве залога. У пенсионера не возникло мысли о возможном мошенничестве, и он со спокойствием решился на сделку. Однако спустя короткое время, мужчине позвонили неизвестные и потребовали покинуть жилое помещение, так как он больше не является его собственником. Оказалось, что вместо залоговых документов он подписал договор купли-продажи, который имеет полную юридическую силу.

Пенсионер обратился с заявлением о мошенничестве в правоохранительные органы и прокуратуру. Однако ведомства ответили отказом в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на имеющийся договор. Адвокат потерпевшего также сомневается в возможности подзащитного вернуть квартиру, поскольку все документы на продажу собственности оформлены законно.

Фото: PrintScreen сюжета «Нащих новостей»


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Комментарий

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Комментариев 12
Бред

18.10.2017 11:35

Бред какой-то. Как можно на кухне одной подписью продать свою квартиру? Без регцентра, без сбора справок и оформления доверенности в конце концов? Скорее всего мужик реально хату продал, деньги потратил, а теперь решил включить заднюю.
Пузырек

18.10.2017 11:44

Тоже вызывает глубокое сомнение озвученный пенсионером вариант событий.
ФигВам

18.10.2017 11:50

Пузырек писал(а):
глубокое сомнение озвученный пенсионером вариант

Отчего же? Человек пожилой, жить обманом не приучен, напротив - учили верить людям...
Нд-а. Капитализм во всей своей красе, а "ближний ближнему - волк".
Кошмар

18.10.2017 11:53

Вот она- горькая правда нашей жизни.... Граждане великой страны, помогающей всем и вся, вынуждены изыскивать деньги на лекарства при помощи кредитов! Охринеть!!! Это не тунеядец, не беспробудный пьяница, это человек, посвятивший свою жизнь музыке. Позор системе!!!!
Мошенники- либералгайдаровцы скачут впереди

18.10.2017 12:09

Стадо ВЫНУЖДЕННЫХ (!!!) безработных баранов с кредитной удавкой и умилением движется к краю пропасти.
Пузырек ФигВаму

18.10.2017 12:11

Расскажите такой способ продажи. Не сказано, что документы у нотариуса подписывались, посещали регцентр. Т.е. вы реально верите, что подписав пару документов "на кухне" можно продать квартиру и оформить переход права собственности? Что-то там по-другому было, чем по версии пенсионера. Я не исключаю мошеннических действий, но не за 10 000 рублей.
гость

18.10.2017 12:12

Я чот не догоняю - он же пенсионер, а не умалишенный! Ну да, да, мы, советские, доверчивы как дети, мы не привыкли читать документы, которые подписываем, и т.д., и т.п. Но здравый смысл-то никто не отменял! Брать в долг шесть-десять тысяч под залог квартиры - это ж надо додуматься! И человек вроде образованный и трезвый... Не понимаю...
DECKMAN

18.10.2017 12:15

Это его личная проблема, ума нет, у анального не занять!
Бред

18.10.2017 12:55

Любой гражданин задумав продать квартиру, как правило нанимает риэлтора на которого оформляет нотариально заверенную доверенность. И даже если сам занимается продажей, то собирает кучу справок - выписку из домовой книги о составе семьи, выписку из управляющей компании об отсутствии задолженности по коммунальным платежам, справку из горэлектросети и прочая... после этого сделка оформляется в регцентре.
Вася

18.10.2017 13:41

Мутновато ... Либо тут озвучено в сокращенной драматургии либо пенсионер много чего не договаривает. Даже если он единственный собственник квартиры,то без нотариуса ее сейчас все равно не продать.
Васе 13:41

18.10.2017 13:51

Нет пока только продажа доли обяз. для нотариального заявления. В целом пока не принято ,но рассматривается. К тому же в других публикациях этот дед не отрицает , что подписал именно договор купли продажи, но не придал этому значения.
неравнодушная

18.10.2017 15:00

БРЕД, вы несете бред!
Никому в регцентре сто лет не нужны ваши выписки из лицевого счета !
Всего-то надо предоставить свидетельство о регистрации права на квартиру и выписку из домовой книги, если собственник один и детей в квартире не прописано! И для какой цели риелтор - денег лишних много - нанимай, но 40% продавцов сами успешно со всем этим справляются!