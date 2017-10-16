Алтайский бизнес-клан «Мария-Ра» добавил 10 млрд рублей в рейтинге Forbes

Продвижение «Мария-Ра» в рейтинге Forbes

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 крупнейших частных российский компаний, куда в очередной раз вошла алтайская торговая сеть «Мария-Ра». По итогам 2016 года ритейлер, который в списке стал единственным представителем региона, вновь занял 106-е место, следует из публикации.

Выручка торговой сети за год составила 76,3 млрд рублей, что на 9,9 млрд рублей больше, чем в 2015 году. Численность персонала компании не изменилась и осталась равной 18 тысячам человек. Кроме ритейлера, ни одна алтайская частная фирма в списке не значится. Ближайшие конкуренты торговой сети в Алтайском крае и за его пределами в большинстве своем также улучшили свои позиции. Так, краснодарский «Магнит» (выручка 1,074 трлн рублей) стал вторым сразу вслед за «Лукойлом», а московский X5 Retail Group замкнул тройку с показателем в 1,033 трлн рублей.

Кроме того, петербургская «Лента» заняла 21-ое место, увеличив выручку до 306,4 млрд рублей, а сеть из Новосибирска «Холидей» разместилась на 145-ом месте, потеряв за год сразу 32 позиции. Кроме того, упала и выручка ритейлера — с 61,8 млрд рублей до 56,5 млрд рублей. Вероятно, это могло стать одной из причин продажи «Холидея» ее основателем Николаем Скороходовым «Магниту». Отметим, ранее Forbes оценил состояние семьи Ракшиных, которые являются совладельцами «Мария-Ра». Речь идет об Александре и Галине Ракшиных, а также их детях — Евгении и Алле. По данным издания, состояние бизнес-клана оценивается в 18 млрд рублей или $310 млн.

Похоже, что на состоянии алтайского ритейлера не отразилась история с многомесячным простоем ТРЦ «Галактика», запущенным Евгением Ракшиным. В результате падения крыши более полугода был закрыт основной якорь «Ашан», также сдвинулись сроки запуска II очереди объекта. Между тем в недавнем интервью «Алтапресс» девелопер похоже снял с себя всю ответственность за произошедшеев декабре 2016 года ЧП. «Обрушилась рекламная конструкция. Стали разбираться — выяснили, что ошиблась сначала проектная организация, а затем и экспертная. Это вопрос к системе экспертизы проектов в целом. После этого мы провели полное обследование не только помещений «Ашана», но и всего здания, подали, по сути, исполнительную документацию на повторную, уже государственную экспертизу. Проходили ее четыре месяца. Были важные замечания - и нужные изменения конструкций мы сделали. После чего прошла тщательнейшая проверка построенного объекта Госстройнадзором», – «назначил» виновных за временную остановку «Галактики» Ракшин-младший.