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Главная Лента новостей Алтайский бизнес-клан «Мария-Ра» добавил 10 млрд рублей в рейтинге Forbes

Алтайский бизнес-клан «Мария-Ра» добавил 10 млрд рублей в рейтинге Forbes

18.10.2017 16:25

Продвижение «Мария-Ра» в рейтинге Forbes
Продвижение «Мария-Ра» в рейтинге Forbes

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 крупнейших частных российский компаний, куда в очередной раз вошла алтайская торговая сеть «Мария-Ра». По итогам 2016 года ритейлер, который в списке стал единственным представителем региона, вновь занял 106-е место, следует из публикации.

Выручка торговой сети за год составила 76,3 млрд рублей, что на 9,9 млрд рублей больше, чем в 2015 году. Численность персонала компании не изменилась и осталась равной 18 тысячам человек. Кроме ритейлера, ни одна алтайская частная фирма в списке не значится. Ближайшие конкуренты торговой сети в Алтайском крае и за его пределами в большинстве своем также улучшили свои позиции. Так, краснодарский «Магнит» (выручка 1,074 трлн рублей) стал вторым сразу вслед за «Лукойлом», а московский X5 Retail Group замкнул тройку с показателем в 1,033 трлн рублей.

Кроме того, петербургская «Лента» заняла 21-ое место, увеличив выручку до 306,4 млрд рублей, а сеть из Новосибирска «Холидей» разместилась на 145-ом месте, потеряв за год сразу 32 позиции. Кроме того, упала и выручка ритейлера — с 61,8 млрд рублей до 56,5 млрд рублей. Вероятно, это могло стать одной из причин продажи «Холидея» ее основателем Николаем Скороходовым «Магниту». Отметим, ранее Forbes оценил состояние семьи Ракшиных, которые являются совладельцами «Мария-Ра». Речь идет об Александре и Галине Ракшиных, а также их детях — Евгении и Алле. По данным издания, состояние бизнес-клана оценивается в 18 млрд рублей или $310 млн.

Похоже, что на состоянии алтайского ритейлера не отразилась история с многомесячным простоем ТРЦ «Галактика», запущенным Евгением Ракшиным. В результате падения крыши более полугода был закрыт основной якорь «Ашан», также сдвинулись сроки запуска II очереди объекта. Между тем в недавнем интервью «Алтапресс» девелопер похоже снял с себя всю ответственность за произошедшеев декабре 2016 года ЧП. «Обрушилась рекламная конструкция. Стали разбираться — выяснили, что ошиблась сначала проектная организация, а затем и экспертная. Это вопрос к системе экспертизы проектов в целом. После этого мы провели полное обследование не только помещений «Ашана», но и всего здания, подали, по сути, исполнительную документацию на повторную, уже государственную экспертизу. Проходили ее четыре месяца. Были важные замечания - и нужные изменения конструкций мы сделали. После чего прошла тщательнейшая проверка построенного объекта Госстройнадзором», – «назначил» виновных за временную остановку «Галактики» Ракшин-младший.

Фото: Forbes

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Комментарий

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Комментариев 4
гость

18.10.2017 19:10

АЛТАЙСКИЙ БИЗНЕС-КЛАН «МАРИЯ-РА» ДОБАВИЛ 10 МЛРД РУБЛЕЙ
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Не бизнес -клан добавил, а жители Алтая вынуждены были отнести 10 млрд рублей в ближайшие магазины. Поскольку всюду одни Маришки, а проезд на ОТ дорог, у покупателей выбора нет.
Иваныч

18.10.2017 19:15

Народ проедает всю зарплату, нет денег на отпуск, а некоторые семейки все богатеют! Кризис, кризис говорят! Кому война, а кому мать родна!А тут число работников не увеличивали, используют рабов в шерсть и в гриву, прибыль у Ракшиных выше и выше. Зарплата у работников меньше, трудятся интенсивнее, зато цены растут.
Иванычу по-секрету

18.10.2017 21:11

Иваныч писал(а):
Народ проедает всю зарплату, нет денег на отпуск


это все Трамп-чмо вашу зарплату проел пока вы помои от Шейниса и Киселя хлебали.
Иваныч

18.10.2017 22:45

Иванычу по-секрету писал(а):
Трамп-чмо...от Шейниса и Киселя

21:11, поясни, что за личности вышеназванные . TV не смотрю с 2013 года, телевизор использую как большой монитор. А вы, чувствуется, завзятый телезритель, смотрите все подряд по зомбоящику, который формирует ваши взгляды.