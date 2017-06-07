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Главная Лента новостей Евгений Ракшин еще раз запустит барнаульцев в «космос»

Евгений Ракшин еще раз запустит барнаульцев в «космос»

13.06.2017 10:22

19 июня в Барнауле повторно открывается ТРЦ «Галактика». Первым рестарт возьмет «якорь» молла - «Ашан». Между тем полный запуск центра намечен на конец III квартала 2017 года. Информация выложена в паблике «Галактики» «ВКонтакте».

Первый раз «Ашан» в барнаульском торгово-развлекательном центре «Галактика» открылся 17 ноября. Инвестиции в проект составили 560 млн рублей. Общая площадь гипермаркета составила 14 600 кв. м, при этом на торговую зону отводилось 9460 кв. м. Однако спустя полтора месяца, 26 декабря, посетители «Галактики» сообщили об обрушении потолка в гипермаркете «Ашан». Инцидент случился в отделе автотоваров, где в тот момент находилось небольшое количество горожан, поэтому ЧП обошлось без жертв. Между тем комиссия провела проверку в «Галактике» и выявила нарушения, допущенные при проектировании. Эксплуатацию самого здания на время прекратили, а вывески якорного арендатора сняли со всех стен и злополучной крыши. Позднее виновные в обрушении были привлечены к административной ответственности. Госинспекция назначила застройщику объекта и генподрядчику ООО «Строительная компания «Платформа Сибирь» наказание в размере 100 тысяч рублей каждому.

После этого проектом ТРЦ занялась Госэкспертиза. На повторную проверку, согласование и устранение недочетов ушло почти полгода. Тем временем Евгений Ракшин намерен спустя 2-3 месяца запустить и II очередь проекта. Таким образом до конца сентября молл будет полностью наполнен арендаторами. Планируется, что в ТРЦ появится более 200 магазинов одежды, в том числе Zara, «Спортмастер-Гипер», восьмизальный кинотеатр на 1200 мест, ледовый каток на крыше здания под куполом (800 кв. м) и внушительный фудкорт.

Всего в «Галактике» планируется открыть 15 ресторанов и кафе. Точный список не раскрывается, однако ожидается, что в ТРЦ появится второй в Барнауле McDonalds. Также среди претендентов ранее назывались Hesburger, Starbucks, Baskin Robbins, KFC, Subway, «Манхеттен-пицца» и «Сковородовна».

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Комментарий

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Комментариев 10
Космонаафт- подводник

13.06.2017 10:26

Женя, не надо, мы хотим жить..Не запускай свою машину убийства
Реал

13.06.2017 10:34

Летом не упадет, а зимой чистить надо постоянно, для южной Европы конструировали купола.
Оптимист одиночкин

13.06.2017 10:47

Реал писал(а):
Летом не упадет, а зимой чистить надо постоянно, для южной Европы конструировали купола.


Так а если летом ветром завалит эту сарайку? Строили то наспех и подешману. Опасно туда ходить, может и летом завалиться
рабочий

13.06.2017 11:07

когда уже чиновники исполнят требования ст 62 градостроительного кодекса и опубликуют результаты проверки причин обрушения кровли Галактики? На основе этих выводов всех алтайских строителей принуждают повторно тратить деньги на коммерческую услугу по проверке проектной документации, направляя в одну и ту же организацию, отсекая тем самым всех конкурентов. Но самих выводов никто не видел, они засекречены!
Рабочему

13.06.2017 11:34

Все просто: норматив 250 кг. на 1 кв.м. площади, нагрузка снега для Сибири. Когда обрушение, не те кг на кв.метры.
Делаем ставки, господа

13.06.2017 12:20

Теперь посмотрим, что будет. Этот строитель долго плакался, что жалко денег на госэкспертизу.
Если крыша обвалится снова, значит госэкспертиза виновата. Если все будет нормально, то не зря проверяли.
гость

13.06.2017 12:40

Кстати, а почему бы Ракшину не подать в суд на тех экспертов, которые изначально дали ему заключение, что все ОК? Получается, что Ракшин им поверил, построил, дальше сами знаете...
рабочий

13.06.2017 12:45

ощущение, что Ракшин подаст в суд на Оборонэкспертизу тогда же, когда будут опубликованы результаты обследования причин обрушения. То есть - никогда. Потому, что причина, как мне видится, не столько в экспертизе, сколько в экономии на непосредственно строительстве: использование металлолома и некачественных материалов в конструкциях. Но если об этом узнают, то получится, что Госэкспертиза зря принуждает всех застройщиков проходить под ее крышей коммерческую платную экспертизу.
гость

13.06.2017 13:13

рабочий писал(а):
Потому, что причина, как мне видится, не столько в экспертизе, сколько в экономии на непосредственно строительстве: использование металлолома и некачественных материалов в конструкциях.

Подставил всех! Говорите ему спасибо за дополнительные экспертизы.
Павел

13.06.2017 13:35

С каких фигов Женя должен подавать в суд?Многие в курсе,как он строит.Жадничает,людям не платит,подрядчики меняются,как перчатки.Какой должен быть результат?Это не торговать..хотя должен был извлечь истину-дёшево хорошо не бывает.
А вот то,что всех из-за него задолбали повторной эспертизой(причём не законно),уважения не заслуживает.