Евгений Ракшин еще раз запустит барнаульцев в «космос»

19 июня в Барнауле повторно открывается ТРЦ «Галактика». Первым рестарт возьмет «якорь» молла - «Ашан». Между тем полный запуск центра намечен на конец III квартала 2017 года. Информация выложена в паблике «Галактики» «ВКонтакте».

Первый раз «Ашан» в барнаульском торгово-развлекательном центре «Галактика» открылся 17 ноября. Инвестиции в проект составили 560 млн рублей. Общая площадь гипермаркета составила 14 600 кв. м, при этом на торговую зону отводилось 9460 кв. м. Однако спустя полтора месяца, 26 декабря, посетители «Галактики» сообщили об обрушении потолка в гипермаркете «Ашан». Инцидент случился в отделе автотоваров, где в тот момент находилось небольшое количество горожан, поэтому ЧП обошлось без жертв. Между тем комиссия провела проверку в «Галактике» и выявила нарушения, допущенные при проектировании. Эксплуатацию самого здания на время прекратили, а вывески якорного арендатора сняли со всех стен и злополучной крыши. Позднее виновные в обрушении были привлечены к административной ответственности. Госинспекция назначила застройщику объекта и генподрядчику ООО «Строительная компания «Платформа Сибирь» наказание в размере 100 тысяч рублей каждому.

После этого проектом ТРЦ занялась Госэкспертиза. На повторную проверку, согласование и устранение недочетов ушло почти полгода. Тем временем Евгений Ракшин намерен спустя 2-3 месяца запустить и II очередь проекта. Таким образом до конца сентября молл будет полностью наполнен арендаторами. Планируется, что в ТРЦ появится более 200 магазинов одежды, в том числе Zara, «Спортмастер-Гипер», восьмизальный кинотеатр на 1200 мест, ледовый каток на крыше здания под куполом (800 кв. м) и внушительный фудкорт.

Всего в «Галактике» планируется открыть 15 ресторанов и кафе. Точный список не раскрывается, однако ожидается, что в ТРЦ появится второй в Барнауле McDonalds. Также среди претендентов ранее назывались Hesburger, Starbucks, Baskin Robbins, KFC, Subway, «Манхеттен-пицца» и «Сковородовна».