Ирине Акимовой показали «выборы будущего», подсказав, как бороться с фальсификациями

Биометрия в действии

Председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова, побывавшая в составе миссии наблюдателей от СНГ на выборах президента Киргизии, прошедших 15 октября, оказалась впечатлена увиденным на избирательных участках. Среднеазиатская республика вовсю использует биометрию, а также намного более современные аналоги российских КОИБов, автоматически «отсеивающих» недействительные бюллетени.

Ирина Акимова с АСУ

Как следует из сообщения с офсайта крайизбиркома, Ирина Акимова специально посвятила отдельную пресс-конференцию киргизской командировке. В целом председатель КИК охарактеризовала выборы президента Киргизии как «высокотехнологичные». По словам г-жи Акимовой, все избирательные участки в республике оснащены аналогами российских КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней). Отличие в том, что если отсканированный при опускании в электронную урну бюллетень опознан как недействительный, он автоматически будет направлен в отдельную урну (речь идет о так называемых автоматических считывающих урнах (АСУ) — прим. ред. БФ).

Избирком за работой

«Ключевое отличие в практике организации выборов – это применение биометрии. Граждане Киргизии имеют биометрические паспорта, предполагающие наличие отпечатков всех пальцев рук. Для получения избирательного бюллетеня необходимо пройти процедуру идентификации. Всего один-два раза мы были свидетелями того, что техника не могла считать отпечаток, и тогда проводилось сканирование сетчатки глаза», - рассказала об «азиатском high tech» руководитель КИК. По оценке председателя краевой комиссии, данные нововведения позволяют быстро допустить до голосования всех, кто включен в списки, а также исключить возможность неоднократного голосования. Более того, специальный блок для идентификации избирателя на основании биометрических данных используется членами комиссий и во время голосования вне помещения.

Осенний Бишкек

В целом, как отметила Ирина Акимова, выборы президента Киргизии прошли на высоком организационном уровне, в соответствии с законодательством и при высокой явке населения. К слову, кампания по выборам президента России в марте 2018 года может оказаться последней для г-жи Акимовой в качестве председателя КИК. О планах заменить руководителя краевой комиссии со стороны Центризбиркома РФ стало известно на прошлой неделе.

Процедура голосования

Добавим, победу на выборах президента Киргизии одержал Сооронбай Жээнбеков, представляющий правящую партию. Он набрал более 54 % голосов. На втором месте — кандидат от оппозиции Омурбек Бабанов (около 33 %). На главный пост страны претендовали 11 кандидатов. Итоговая явка составила 55,93 %. Действующим президентом Киргизии является Алмазбек Атамбаев.

Любопытно, что первые результаты выборов в Киргизии были доступны на сайте ЦИК буквально через несколько минут после завершения голосования. Данные поступали в автоматическом режиме на сайт с участков. В момент завершения выборов электронные урны связываются с сервером ЦИК и автоматически передают предварительные итоги. Параллельно избирательные комиссии сразу после закрытия участков приступили к ручному подсчету голосов – данные должны совпадать или незначительно отличаться от результатов АСУ.