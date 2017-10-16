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Главная Лента новостей Ирине Акимовой показали «выборы будущего», подсказав, как бороться с фальсификациями

Ирине Акимовой показали «выборы будущего», подсказав, как бороться с фальсификациями

19.10.2017 12:30

Биометрия в действии
Биометрия в действии

Председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова, побывавшая в составе миссии наблюдателей от СНГ на выборах президента Киргизии, прошедших 15 октября, оказалась впечатлена увиденным на избирательных участках. Среднеазиатская республика вовсю использует биометрию, а также намного более современные аналоги российских КОИБов, автоматически «отсеивающих» недействительные бюллетени.

Ирина Акимова с АСУ
Ирина Акимова с АСУ

Как следует из сообщения с офсайта крайизбиркома, Ирина Акимова специально посвятила отдельную пресс-конференцию киргизской командировке. В целом председатель КИК охарактеризовала выборы президента Киргизии как «высокотехнологичные». По словам г-жи Акимовой, все избирательные участки в республике оснащены аналогами российских КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней). Отличие в том, что если отсканированный при опускании в электронную урну бюллетень опознан как недействительный, он автоматически будет направлен в отдельную урну (речь идет о так называемых автоматических считывающих урнах (АСУ) — прим. ред. БФ).

Избирком за работой
Избирком за работой

«Ключевое отличие в практике организации выборов – это применение биометрии. Граждане Киргизии имеют биометрические паспорта, предполагающие наличие отпечатков всех пальцев рук. Для получения избирательного бюллетеня необходимо пройти процедуру идентификации. Всего один-два раза мы были свидетелями того, что техника не могла считать отпечаток, и тогда проводилось сканирование сетчатки глаза», - рассказала об «азиатском high tech» руководитель КИК. По оценке председателя краевой комиссии, данные нововведения позволяют быстро допустить до голосования всех, кто включен в списки, а также исключить возможность неоднократного голосования. Более того, специальный блок для идентификации избирателя на основании биометрических данных используется членами комиссий и во время голосования вне помещения.

Осенний Бишкек
Осенний Бишкек

В целом, как отметила Ирина Акимова, выборы президента Киргизии прошли на высоком организационном уровне, в соответствии с законодательством и при высокой явке населения. К слову, кампания по выборам президента России в марте 2018 года может оказаться последней для г-жи Акимовой в качестве председателя КИК. О планах заменить руководителя краевой комиссии со стороны Центризбиркома РФ стало известно на прошлой неделе.

Процедура голосования
Процедура голосования

Добавим, победу на выборах президента Киргизии одержал Сооронбай Жээнбеков, представляющий правящую партию. Он набрал более 54 % голосов. На втором месте — кандидат от оппозиции Омурбек Бабанов (около 33 %). На главный пост страны претендовали 11 кандидатов. Итоговая явка составила 55,93 %. Действующим президентом Киргизии является Алмазбек Атамбаев.

Любопытно, что первые результаты выборов в Киргизии были доступны на сайте ЦИК буквально через несколько минут после завершения голосования. Данные поступали в автоматическом режиме на сайт с участков. В момент завершения выборов электронные урны связываются с сервером ЦИК и автоматически передают предварительные итоги. Параллельно избирательные комиссии сразу после закрытия участков приступили к ручному подсчету голосов – данные должны совпадать или незначительно отличаться от результатов АСУ.

Фото: сайт крайизбиркома

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Комментарий

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Комментариев 9
гость

19.10.2017 13:02

Не, у нас такое применять нельзя - мало ли чего народ там наволеизъявляет! Такое ответственное дело нашему народу доверять нельзя! Да и политтехнологов куда девать?
Переживающий

19.10.2017 13:11

Высокая явка населения говорит о том, что жители доверяют избирательной комиссии, а когда доверяя нет – нет и явки избирателей….
Житель края

19.10.2017 13:19

Удавку -досрочку ещё никто не отменил в Росии , так что поволокут , сжимая потуже удавку.
"Окраины" СССР

19.10.2017 13:30

руководствуются демократическими началами.


В Российской Федерации, в 1993-м декабре от Рождества Христова, было организовано голосование за написанный под диктовку наших закадычных "партнёров и партнёрш" ПРОЕКТ Конституции РФ. Проект получил менее 50% голосов при самой низкой явке и принят в качестве Основного Закона государства не был. Выходит что? Проект остался проектом, причём, никем не узаконенным.
Раз так, то главная губерня с губерниями ниже, гуляет - кто во что горазд, а г-жа Ирина ещё и удивляется.
Далее, Конституция РСФСР никаким Законом, кроме пальбы из танковых пушек, на сегодня не отменена.
Чего удивляться и кому выгодно отсутствие Основного Закона в нашем государстве? Может французам, которые по стародавней своей Конституции отмечают "День взятия Бастилии" и в качестве гимна -поют ту самую революционную "Марсельезу"?
кум

19.10.2017 13:46

Предпоследнему-хватит уже опускать Орального, все и так в панике от его сисей 3-го размера!
Хромой утке!

19.10.2017 14:08

Решение по Акимовой принято- скоро на вылет. Но как же не хочется расставаться с местом и положением!Пресконференции дает- стахановка подлога !
Алексей

19.10.2017 15:09

Хромой утке! писал(а):
Решение по Акимовой принято- скоро на вылет. Но как же не хочется расставаться с местом и положением!Пресконференции дает- стахановка подлога !

Акимова действовала по указанию сверху. И пока что-то не видно, что его снимут с должности.
НУ, КОНЕЧ-НО же...

19.10.2017 15:17

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, отметил, что "Ксения полностью подходит под положение нашей Конституции"

РИА Новости https://ria.ru/radio_brief/20171019/1507134650.html
_______________________________________________________________

КОНСТИТУЦИИ, которая законно в РФ не закреплена и не существует.

Стало быть по ПОНЯТИЯМ: КСЮХУ НА ЦАРСТВО!
пидарку-рубанку

19.10.2017 17:13

кум писал(а):
Предпоследнему-хватит уже опускать Орального, все и так в панике от его сисей 3-го размера!


обрыганок, рыгай под своим ником, падаль старая