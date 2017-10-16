Ирине Акимовой показали «выборы будущего», подсказав, как бороться с фальсификациями

19.10.2017 12:30
Председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова, побывавшая в составе миссии наблюдателей от СНГ на выборах президента Киргизии, прошедших 15 октября, оказалась впечатлена увиденным на избирательных участках. Среднеазиатская республика вовсю использует биометрию, а также намного более современные аналоги российских КОИБов, автоматически «отсеивающих» недействительные бюллетени.
Как следует из сообщения с офсайта крайизбиркома, Ирина Акимова специально посвятила отдельную пресс-конференцию киргизской командировке. В целом председатель КИК охарактеризовала выборы президента Киргизии как «высокотехнологичные». По словам г-жи Акимовой, все избирательные участки в республике оснащены аналогами российских КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней). Отличие в том, что если отсканированный при опускании в электронную урну бюллетень опознан как недействительный, он автоматически будет направлен в отдельную урну (речь идет о так называемых автоматических считывающих урнах (АСУ) — прим. ред. БФ).
«Ключевое отличие в практике организации выборов – это применение биометрии. Граждане Киргизии имеют биометрические паспорта, предполагающие наличие отпечатков всех пальцев рук. Для получения избирательного бюллетеня необходимо пройти процедуру идентификации. Всего один-два раза мы были свидетелями того, что техника не могла считать отпечаток, и тогда проводилось сканирование сетчатки глаза», - рассказала об «азиатском high tech» руководитель КИК. По оценке председателя краевой комиссии, данные нововведения позволяют быстро допустить до голосования всех, кто включен в списки, а также исключить возможность неоднократного голосования. Более того, специальный блок для идентификации избирателя на основании биометрических данных используется членами комиссий и во время голосования вне помещения.
В целом, как отметила Ирина Акимова, выборы президента Киргизии прошли на высоком организационном уровне, в соответствии с законодательством и при высокой явке населения. К слову, кампания по выборам президента России в марте 2018 года может оказаться последней для г-жи Акимовой в качестве председателя КИК. О планах заменить руководителя краевой комиссии со стороны Центризбиркома РФ стало известно на прошлой неделе.
Добавим, победу на выборах президента Киргизии одержал Сооронбай Жээнбеков, представляющий правящую партию. Он набрал более 54 % голосов. На втором месте — кандидат от оппозиции Омурбек Бабанов (около 33 %). На главный пост страны претендовали 11 кандидатов. Итоговая явка составила 55,93 %. Действующим президентом Киргизии является Алмазбек Атамбаев.
Любопытно, что первые результаты выборов в Киргизии были доступны на сайте ЦИК буквально через несколько минут после завершения голосования. Данные поступали в автоматическом режиме на сайт с участков. В момент завершения выборов электронные урны связываются с сервером ЦИК и автоматически передают предварительные итоги. Параллельно избирательные комиссии сразу после закрытия участков приступили к ручному подсчету голосов – данные должны совпадать или незначительно отличаться от результатов АСУ.
Фото: сайт крайизбиркома
19.10.2017 13:02
19.10.2017 13:11
19.10.2017 13:19
19.10.2017 13:30
В Российской Федерации, в 1993-м декабре от Рождества Христова, было организовано голосование за написанный под диктовку наших закадычных "партнёров и партнёрш" ПРОЕКТ Конституции РФ. Проект получил менее 50% голосов при самой низкой явке и принят в качестве Основного Закона государства не был. Выходит что? Проект остался проектом, причём, никем не узаконенным.
Раз так, то главная губерня с губерниями ниже, гуляет - кто во что горазд, а г-жа Ирина ещё и удивляется.
Далее, Конституция РСФСР никаким Законом, кроме пальбы из танковых пушек, на сегодня не отменена.
Чего удивляться и кому выгодно отсутствие Основного Закона в нашем государстве? Может французам, которые по стародавней своей Конституции отмечают "День взятия Бастилии" и в качестве гимна -поют ту самую революционную "Марсельезу"?
19.10.2017 13:46
19.10.2017 14:08
19.10.2017 15:09
Акимова действовала по указанию сверху. И пока что-то не видно, что его снимут с должности.
19.10.2017 15:17
РИА Новости https://ria.ru/radio_brief/20171019/1507134650.html
_______________________________________________________________
КОНСТИТУЦИИ, которая законно в РФ не закреплена и не существует.
Стало быть по ПОНЯТИЯМ: КСЮХУ НА ЦАРСТВО!
19.10.2017 17:13
обрыганок, рыгай под своим ником, падаль старая