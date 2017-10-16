Зампредседателя ЦИК России подтвердил включение главы алтайского избиркома в «неудобный шорт-лист»

17.10.2017 00:01
Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев подтвердил, что глава избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова попала в так называемый шорт-лист «на выбывание». Ситуацию он прокомментировал эксперту по краткосрочному наблюдению движения в защиту прав избирателей «Голос» Василию Вайсенбергу (запись имеется в распоряжении ИА «Банкфакс»).
Комментируя перспективы Ирины Акимовой, Николай Булаев фактические указал, что из такого шорт-листа один выход – через увольнение.
Николай Булаев, заместитель председателя Центризбиркома России:
У нее лично проблемы есть. Есть понимание, что не совсем справились. Но краевая комиссия не была организовывающей комиссией, по большому счету. Все, что касается ТИКов, УИКов, то вы знаете, разборки были, комиссия выезжала. Сейчас мы поставили ее в своеобразный шорт-лист по председателям. Это неудобный шорт-лист, все кто [в нем] был, давно не работают.
Напомним, ранее г-жа Акимова заявила «Банкфаксу», что г-на Булаева «передернули» и на самом заседании ЦИК 11 октября комментариев по поводу ее будущего он не давал. «Таких выводов, заключений или слов на заседании ЦИК Николай Булаев, к которому я отношусь с большим уважением, не произносил. К тому же мы, как и обычно, участвовали в мероприятии в режиме видеоконференции, и я лично ничего такого не наблюдала и не слышала. Жаль, что ваши коллеги не перепроверяют информацию, слова Николая Булаева передернули», – эмоционально заявила председатель КИК.
Отметим, что формально Ирина Акимова, очевидно, права – на камеру во время прямой трансляции Николай Булаев не делал громких заявлений. Однако его комментарий недвусмысленно дает понять, что положение главы алтайского крайизбиркома сейчас крайне шатко.
17.10.2017 01:11
Рекомендую, Контрольно - ревизионной комиссии ЦИК провести проверки во всех ТИКах и УИКах Алтайского края. Опросить всех членов ТИКов и УИКов в каком размере они получили вознаграждение за труд в 2014 году на выборах депутатов АКЗС и Госдумы, в каком размере лично каждым членом ТИК и УИК получен ведомственный коэффициент (премия).? Сравнить соотношение графиков работы по факту, проверить утверждались ли сметы на подготовку и проведение выборов? Провести проверки аналогичные и по муниципальным выборам в 2017 году. Точно знаю, все графики работы подделаны, деньги у членов ТИКов и УИКов сворованы!!! Смета готовилась очень большая, а получили копейки. Позор Акимовой(((
17.10.2017 02:25
Интересно, а Карлина случаем не включили в "неудобный шорт - лист" вслед за Акимовой… вот был бы праздник….
17.10.2017 06:27
17.10.2017 06:40
"Поздравляю вас, гражданка, соврамши!"
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17.10.2017 08:36
17.10.2017 09:44
17.10.2017 10:02
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17.10.2017 15:07
ЕР -руллиз!
Остальные - в месте Орального!
Радует поддержка населения Барнаула своего сите -менеджера -Дугина,вставшего грудью,за ЕР!
17.10.2017 15:56
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17.10.2017 19:21
17.10.2017 20:00
Точно,исполнитель она отличный.Все.что ей спустит партия власти( Карлуша) - то она и исполнит. Все результаты подтасует и выборы пройдут ХОРОШО.
17.10.2017 22:44
17.10.2017 23:01