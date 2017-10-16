Зампредседателя ЦИК России подтвердил включение главы алтайского избиркома в «неудобный шорт-лист»

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев подтвердил, что глава избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова попала в так называемый шорт-лист «на выбывание». Ситуацию он прокомментировал эксперту по краткосрочному наблюдению движения в защиту прав избирателей «Голос» Василию Вайсенбергу (запись имеется в распоряжении ИА «Банкфакс»).

Комментируя перспективы Ирины Акимовой, Николай Булаев фактические указал, что из такого шорт-листа один выход – через увольнение.

Николай Булаев, заместитель председателя Центризбиркома России: У нее лично проблемы есть. Есть понимание, что не совсем справились. Но краевая комиссия не была организовывающей комиссией, по большому счету. Все, что касается ТИКов, УИКов, то вы знаете, разборки были, комиссия выезжала. Сейчас мы поставили ее в своеобразный шорт-лист по председателям. Это неудобный шорт-лист, все кто [в нем] был, давно не работают.

Напомним, ранее г-жа Акимова заявила «Банкфаксу», что г-на Булаева «передернули» и на самом заседании ЦИК 11 октября комментариев по поводу ее будущего он не давал. «Таких выводов, заключений или слов на заседании ЦИК Николай Булаев, к которому я отношусь с большим уважением, не произносил. К тому же мы, как и обычно, участвовали в мероприятии в режиме видеоконференции, и я лично ничего такого не наблюдала и не слышала. Жаль, что ваши коллеги не перепроверяют информацию, слова Николая Булаева передернули», – эмоционально заявила председатель КИК.

Отметим, что формально Ирина Акимова, очевидно, права – на камеру во время прямой трансляции Николай Булаев не делал громких заявлений. Однако его комментарий недвусмысленно дает понять, что положение главы алтайского крайизбиркома сейчас крайне шатко.