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Зампредседателя ЦИК России подтвердил включение главы алтайского избиркома в «неудобный шорт-лист»

17.10.2017 00:01

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев подтвердил, что глава избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова попала в так называемый шорт-лист «на выбывание». Ситуацию он прокомментировал эксперту по краткосрочному наблюдению движения в защиту прав избирателей «Голос» Василию Вайсенбергу (запись имеется в распоряжении ИА «Банкфакс»).

Комментируя перспективы Ирины Акимовой, Николай Булаев фактические указал, что из такого шорт-листа один выход – через увольнение.

Николай Булаев, заместитель председателя Центризбиркома России:

У нее лично проблемы есть. Есть понимание, что не совсем справились. Но краевая комиссия не была организовывающей комиссией, по большому счету. Все, что касается ТИКов, УИКов, то вы знаете, разборки были, комиссия выезжала. Сейчас мы поставили ее в своеобразный шорт-лист по председателям. Это неудобный шорт-лист, все кто [в нем] был, давно не работают.

Напомним, ранее г-жа Акимова заявила «Банкфаксу», что г-на Булаева «передернули» и на самом заседании ЦИК 11 октября комментариев по поводу ее будущего он не давал. «Таких выводов, заключений или слов на заседании ЦИК Николай Булаев, к которому я отношусь с большим уважением, не произносил. К тому же мы, как и обычно, участвовали в мероприятии в режиме видеоконференции, и я лично ничего такого не наблюдала и не слышала. Жаль, что ваши коллеги не перепроверяют информацию, слова Николая Булаева передернули», – эмоционально заявила председатель КИК.

Отметим, что формально Ирина Акимова, очевидно, права – на камеру во время прямой трансляции Николай Булаев не делал громких заявлений. Однако его комментарий недвусмысленно дает понять, что положение главы алтайского крайизбиркома сейчас крайне шатко.


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Комментарий

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Комментариев 20
ЧЛЕН ТИК, особое мнение)))

17.10.2017 01:11

Если учитывать ФЗ" О выборах и референдуме граждан РФ", ст. 3 Конституции РФ. то в этом плане Ирина Акимова справилась полностью, ПОЛНОСТЬЮ ОБА ОСНОВНЫХ ЗАКОНА ЛИЧНО ЕЮ ДИСКРЕДИТИРОВАНЫ, ПОПРАНЫ ВСЕ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА, ИНТЕРЕСЫ И СВОБОДЫ ГРАЖДАН АЛТАЙСКОГО КРАЯ! Акимову к высшей награде - к стенке и без промаха.

Рекомендую, Контрольно - ревизионной комиссии ЦИК провести проверки во всех ТИКах и УИКах Алтайского края. Опросить всех членов ТИКов и УИКов в каком размере они получили вознаграждение за труд в 2014 году на выборах депутатов АКЗС и Госдумы, в каком размере лично каждым членом ТИК и УИК получен ведомственный коэффициент (премия).? Сравнить соотношение графиков работы по факту, проверить утверждались ли сметы на подготовку и проведение выборов? Провести проверки аналогичные и по муниципальным выборам в 2017 году. Точно знаю, все графики работы подделаны, деньги у членов ТИКов и УИКов сворованы!!! Смета готовилась очень большая, а получили копейки. Позор Акимовой(((
Переживающий

17.10.2017 02:25

9 октября состоялась встреча Путина с Председателем Центризбиркома, на которой Элла Памфилова докладывала Президенту о прошедших выборах…

Интересно, а Карлина случаем не включили в "неудобный шорт - лист" вслед за Акимовой… вот был бы праздник….
Весной

17.10.2017 06:27

Вторая волна отставок будет.
Акимову в отставку

17.10.2017 06:40

"Напомним, ранее г-жа Акимова заявила «Банкфаксу», что г-на Булаева «передернули» и на самом заседании ЦИК 11 октября комментариев по поводу ее будущего он не давал. "
"Поздравляю вас, гражданка, соврамши!"
"
УИК

17.10.2017 08:36

Успокойтесь уже. Должен возобладать здравый смысл. Нужно быть полным идиотом, чтобы в Президентскую кампанию избиркомы края обезглавить и оставить без специалиста-профессионала. ЦИК пусть поменьше умничают, а реальным фактам больше доверяют. Что же такие умные и ничего не нашли - неделю трое человек шерстили!!!
Давно

17.10.2017 09:44

Уже пора Акимову к Денисову в хату отправить.
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

17.10.2017 10:02

Акимову нельзя убирать. Кто как не она сможет Едросам набрать нужное количество голосов.Если убирать её то и Карлина тоже .Они идут в одной упряжке. Это моё мнение.
со стороны

17.10.2017 10:18

сталкивался с этим человеком достаточное количество раз и по работе, и просто в личном общении. Грамотный специалист, с чувством юмора, с адекватной реакцией на происходящее, что не всегда встретишь у топ-менеджеров краевой администрации. было бы глупо убирать ее перед выборами главы государства, так как еще раз повторюсь специалист она грамотный и отличный исполнитель. выборы в регионе пройдут хорошо, и дело тут не изберкоме а в том, что выбирать будет не из кого, и мы сами проголосуем за В.В. (это единственный кандидат за кого можно проголосовать). единственное на, что надеюсь так это на то, что выборы пройдут при другом губернаторе...хотя надежды с каждым днем все больше и больше таят.
Гнать поганой метлой!

17.10.2017 10:42

Как раз тот случай, когда простота хуже воровства! Такая простая, с юмором занимается уголовнонаказуемыми деяниями, совершает должностные преступления. Верх цинизма! Оставляя ее в крае полностью дискредитируют выборы! Люди смеются над вами, господа так называемые профессионалы воровства и подлога!
Имею мнение

17.10.2017 13:18

Проверить всех председателей тиков и саму Акимову . Подлогов уйма ! Веяли бюджетными деньгами и на лево и на право . Хатёнки их проверить и на кого записаны. Воровство было , сравнимое с Оборонсервисом, за все годы правления этой очень уж умной , грамотной дамы. У нас только на больных детей не хватает денег и на пенсии и низклоплаченных за людей не считают , а как на выборы себя любимых , то лейся река , широка.Сейчас дней десять будут фестивалить , потом бомбить , потом мост достраивать , а там и новый 2018год и снова лейся река широка.
Массаж мозга

17.10.2017 15:00

Ну и что,КПРФ,заняла второе место,а место оральнышей-у параши!
Кyм

17.10.2017 15:07

Как,мне,результаты выборов , полностью устраивают,мы победили!
ЕР -руллиз!
Остальные - в месте Орального!
Радует поддержка населения Барнаула своего сите -менеджера -Дугина,вставшего грудью,за ЕР!
маленькому муКу

17.10.2017 15:56

Кyм писал(а):
Как,мне,результаты выборов , полностью устраивают,мы победили!
Не уписайся от восторга.....
Точно!!!

17.10.2017 18:02

В Верх-Суетке председатель ТИК все сметы расходов УИК вообще не утверждала, финансовый отчёт по выборам и подготовке вообще ни одному члену ТИК и УИК не озвучила до сих пор. Члены ТИК и УИК отработали на муниц.выборах только на председателя, заместителя председателя и секретаря, стыдобище несусветное, за три месяца работы в комиссии получили по 4700 руб за весь период, и это из сметы в 257 000 руб, а где вознаграждение за труд? Почему прямое нарушение ФЗ "О выборах и референдуме"? И прокуратура и ФСБ и ЦИК и Контрольно - ревизионная комиссия молчат... До каких пор будете дурачить всех членов УИК и ТИК в Суетском районе. Председатель на работе вообще не находилась, кроме заседаний комиссии, ни дня ни разу за три месяца не дежурила, заместитель председателя работал по основному месту работы, каким образом он совмещал 2 работы? комиссия дежурила всего по 3-2 часа в сутки, всего председателем проставлено членам ТИК по 30 часов в месяц, а сколько себе проставлено???? наглости нет предела!!! зам председателя ни разу не дежурил, так как находился по ГАС выборам, кроме заседаний комиссии ни какого участия в выборах не принимал, секретарь на основном месте работы, представитель партии ЕР, ИЛИ ИМ ВСЁ МОЖНО? Кроме бардака в Избирательной комиссии Алтайского края Суетского района ни чего нет, Деньги присвоены считаю председателем не законно, её деятельность не осуществлялась ни как, избиратели даже не знали какие выборы проходят, вот где начинать разгребать и откуда. И Акимова со Сметаниным в теме, всё они знают, и делают вид что пусть гавкают, а караван идёт. Только куда идёт, до них тупарья махинаторов не доходит!!!. Пора заканчивать с бардаком, кумовством, коррупцией в Избирательной комиссии Алтайского края, я лично такого мнения, Иначе грянет гром среди ясного неба))!!!
Второе место на параше да заняла!!!

17.10.2017 18:12

Массаж мозга писал(а):
Ну и что,КПРФ,заняла второе место
С чем искренне КПРФ поздавлямши!!! Параша на параше и у параши(((
Избиратель

17.10.2017 19:07

Если бы Ирина набралась отваги и мужества и рассказала, как Карлин через Снесаря заставлял её идти на нарушения...
Сторожил

17.10.2017 19:21

Она действительно очень демократичная,умная и располагающая женщина. Она думаю,пострадает за мягкий характер,поскольку надо было всех выборных ГОНЯТЬ как следует и пугать их выборами. К примеру Трофимов,который просто не должен был занимать кресло председателя ЕР в крае,поскольку для выборов он абсолютно бесперспективен. Губернатор много делает для края,но,не хочет нравиться и абсолютно не демократичен. И так по всем можно было бы пройтись,и это должна была делать Акимова,но в результате ей пришлось корчится как карась на сковородке за всё и за всех. Плохо работают и пресс-службы руководителей и партий. В крае идёт бешеный негатив,очень часто злобного и неконструктивного характера. Приличные люди просто перестают высказывать свои разумные оценки,поскольку сыпятся оскорбления и часто и регуляторы не пропускают взвешенные оценки работы власти. Думаю,что к выборам Президента положение нужно исправлять глубинными действиями,а не непродуманными отставками.
тому,кто "со стороны"

17.10.2017 20:00

"отличный исполнитель. выборы в регионе пройдут хорошо"
Точно,исполнитель она отличный.Все.что ей спустит партия власти( Карлуша) - то она и исполнит. Все результаты подтасует и выборы пройдут ХОРОШО.
И чем они её заставляли???????

17.10.2017 22:44

Избиратель писал(а):
Если бы Ирина набралась отваги и мужества и рассказала, как Карлин через Снесаря заставлял её идти на нарушения...
Если я не хочу нарушать законы, я их не нарушаю, а она воровала нагло у всех членов ТИКов и УИКов деньги, наплевав на все приказы, законы, указы, и давайте её по головке погладим и пожалеем, какая Ирочка умничка, умеет воровать и молчать. Ну прям к награде - ствол в зубы!!!
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

17.10.2017 23:01

Да , если бы Акимова хоть на ойту была честной и порядочной , то давно бы сложила свои полномочия.И работу нашла бы ,она выходец из какого -то университета. И разные снесаря к ней бы не лепилисьс подвохами ( а ведь он истиный дзержинец или как ?) А видимо Акимову удерживала одна , но пламенная страсть -жажда денег ! За почти десятилетнюю свою работу в УИКЕ пришла к такому мнению. Браво комментатору из В-Суетки , точно так работают все ТИКИ и УИКИ (все из неделимой нерушимой ЕР или , как мой земляк узник любит величать эту партию - ПЖиВ.)