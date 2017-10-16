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Главная Лента новостей Помощь из краевого бюджета «спасла» Бийск от резкого повышения налогов в 2018 году

Помощь из краевого бюджета «спасла» Бийск от резкого повышения налогов в 2018 году

19.10.2017 16:28

Администрация Бийска сняла с повестки очередной сессии гордумы 19 октября три вопроса о повышении налоговых ставок в наукограде до уровня, сравнимого с барнаульским. Экстренно наполнять городской бюджет за счет населения не пришлось, поскольку накануне правительство Алтайского края решило выделить муниципалитетам дополнительно около 2 млрд рублей на погашение задолженности перед бюджетными и социальными фондами. Об этом ИА «Банкфакс» рассказал депутат Евгений Корчагин.

Изначально в повестку сессии были включены вопросы об изменениях в исчислении налогов на землю, на имущество физлиц и ЕНВД для отдельных видов предпринимательской деятельности. По замыслу авторов, ставки должны были существенно вырасти и приблизиться к тем, что действуют в Барнауле — это вызвало негативную реакцию части депутатов, в соцсетях распространялись сообщения о том, что приравнивать Барнаул и Бийск нельзя из-за якобы сильной разницы в уровне жизни.

По словам Евгения Корчагина, необходимость повышения объяснялась тяжелой ситуацией в городском бюджете. «По моей информации, несколько крупных предпринимателей прекратили деятельность или перерегистрировались в других населенных пунктах. Из-за этого городской бюджет суммарно недосчитался около 9,5 млн рублей налогов. Для компенсации городские власти и решили поднять ставки», — рассказал собеседник.

В итоге вопросы были рассмотрены на заседаниях фракций накануне сессии. Как пояснил Евгений Корчагин, все депутатские объединения высказались против повышения ставок. Администрация наукограда решила снять вопросы, объяснив это тем, что краевое правительство выделило Бийску дополнительные средства на исполнение обязательств. К тому же резкое повышение не приведет к мгновенному наполнению казны. «Сегодня нам сообщили, что Бийску достанется существенная сумма в рамках краевого транша. Также надо понимать, что спасение бюджета через повышение налогов — это перспектива 2019 года. К примеру, если бы сейчас мы повысили ставки, то эти деньги начали бы поступать в городской бюджет только в 2019 году», — сказал депутат.

Напомним, правительство Алтайского края решило внести коррективы в бюджет региона на 2017 год — муниципалитеты получат дополнительно около 2 млрд рублей на погашение задолженности перед бюджетными и социальными фондами. Выделенные деньги большей частью вновь вернутся в казну региона — они пойдут на погашение долгов перед краем. Еще 200 млн рублей муниципалитетам выделят бонусом — эти деньги они смогут потратить по своему усмотрению. 


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Комментарий

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Комментариев 3
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

19.10.2017 17:37

Вот , как по умному рассуждает депутат от КПРФ Евгений Корчагин. А у нас и прошлый состав , а про нынешний и говорить нечего , потому что он не лигитимный , приравняли себя к не к Барнулу , а к Москве .До небес подняли налоги на имущество и на землю , увеличив стоимость земли как в Москве. Но перед этим в центре города настроили 50 гаражей под сдачу в аренду , как эта земля оформлялась и кому ,всё покрыто мраком .Жители города поговаривают , что всё это действо дело рук главы и его дружков . А они уже стоят года три и никому не нужны , так как люд нищий и нафиг их гаржи . Ешьте сами не подавитесь .И только интересно ,кто платит за них налог на имущество , налог на землю ? А в городе есть как бы и ФНС и Прокуратура и Следственный комитет ,Полиция, ФСБ или только вывески можно читать ?
бБийск

19.10.2017 17:51

... Несколько КРУПНЫХ предпринимателей перерегистрировались и бюджет недосчитался 9,5 млн. рублей налогов))))
Господин депутат)))) 9,5 миллионов в рублей в год налоговых отчислений - это вес муравья...
Предлагаю ознакомиться с материальной частью.
Ссылки на Налоговый Кодекс и Бюджетный Кодекс - не прилагаю.
Погуглите сами.
PS Наверное, мой голос тоже был бы отдан за Вас (не тот участок) при условии , что будете расти и получать новые непривычные пока для Вас знания. Ничего страшного - освоитесь.
Конрад Маюнов

19.10.2017 18:18

бБийск писал(а):
9,5 миллионов в рублей в год налоговых отчислений - это вес муравья...


Вы очень глубоко заблуждаетесь!
Это - сумма, которую Бийск тратит, например, на футбол.
На эти средства можно обеспечить несколько молодых семей жильём.
Благоустройство нового погоста стоило половину этой суммы.
А если вложить - можно получить и прибыль.
Рачительный хозяин считает каждую копейку, экономит на всём, но при этом также и подсчитывает целесообразность, зная, что иногда стоит заплатить подороже, выиграв на сроке службы товара.
И именно из таких вот "весов муравья" и формируются в итоге многомиллиардные прибыли.
С каждого китайца по рублю - и вы миллиардер.
То же самое относится и к экономии, сокращению издержек.