Помощь из краевого бюджета «спасла» Бийск от резкого повышения налогов в 2018 году

Администрация Бийска сняла с повестки очередной сессии гордумы 19 октября три вопроса о повышении налоговых ставок в наукограде до уровня, сравнимого с барнаульским. Экстренно наполнять городской бюджет за счет населения не пришлось, поскольку накануне правительство Алтайского края решило выделить муниципалитетам дополнительно около 2 млрд рублей на погашение задолженности перед бюджетными и социальными фондами. Об этом ИА «Банкфакс» рассказал депутат Евгений Корчагин.

Изначально в повестку сессии были включены вопросы об изменениях в исчислении налогов на землю, на имущество физлиц и ЕНВД для отдельных видов предпринимательской деятельности. По замыслу авторов, ставки должны были существенно вырасти и приблизиться к тем, что действуют в Барнауле — это вызвало негативную реакцию части депутатов, в соцсетях распространялись сообщения о том, что приравнивать Барнаул и Бийск нельзя из-за якобы сильной разницы в уровне жизни.

По словам Евгения Корчагина, необходимость повышения объяснялась тяжелой ситуацией в городском бюджете. «По моей информации, несколько крупных предпринимателей прекратили деятельность или перерегистрировались в других населенных пунктах. Из-за этого городской бюджет суммарно недосчитался около 9,5 млн рублей налогов. Для компенсации городские власти и решили поднять ставки», — рассказал собеседник.

В итоге вопросы были рассмотрены на заседаниях фракций накануне сессии. Как пояснил Евгений Корчагин, все депутатские объединения высказались против повышения ставок. Администрация наукограда решила снять вопросы, объяснив это тем, что краевое правительство выделило Бийску дополнительные средства на исполнение обязательств. К тому же резкое повышение не приведет к мгновенному наполнению казны. «Сегодня нам сообщили, что Бийску достанется существенная сумма в рамках краевого транша. Также надо понимать, что спасение бюджета через повышение налогов — это перспектива 2019 года. К примеру, если бы сейчас мы повысили ставки, то эти деньги начали бы поступать в городской бюджет только в 2019 году», — сказал депутат.

Напомним, правительство Алтайского края решило внести коррективы в бюджет региона на 2017 год — муниципалитеты получат дополнительно около 2 млрд рублей на погашение задолженности перед бюджетными и социальными фондами. Выделенные деньги большей частью вновь вернутся в казну региона — они пойдут на погашение долгов перед краем. Еще 200 млн рублей муниципалитетам выделят бонусом — эти деньги они смогут потратить по своему усмотрению.