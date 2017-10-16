Следователи сменили «мусорному» боссу из Бийска домашнюю постель на казенную

Учредитель бийской фирмы-монополиста по вывозу мусора ООО «Единая городская служба ТБО» Сергей Башкатов, который является главным фигурантом громкого дела о мошенничестве, вновь оказался в СИЗО. Данный факт стал известен журналистам «Бийского телевидения».

По сведениям источника, г-н Башкатов, которого в июле текущего года посадили под домашний арест, нарушал установленный режим. В связи с этим суд вынес решение отправить бийского бизнесмена в городской следственный изолятор. Новая мера пресечения в отношении предпринимателя избрана до 18 декабря текущего года.

Напомним, в Бийске расследуется громкое уголовное дело, связанное с мошенничеством в особо крупном размере. Главным фигурантом выступает «мусорный» монополист Сергей Башкатов, которого правоохранители задержали в конце мая 2017 года.

Как стало известно «Бийскому рабочему», г-н Башкатов якобы по подложным документам оформил на свою фирму муниципальную собственность и монополизировал рынок жилищно-коммунальных услуг Бийска. В частности, речь идет о полигоне твердых бытовых отходов (городской свалке). По имеющейся у журналистов информации, городской казне был нанесен ущерб в размере 13,5 млн рублей. Источник не исключает, что в мошеннической схеме могут быть замешаны другие лица, в том числе и городские чиновники разного уровня. Расследование уголовного дела продолжается. Бизнесмена сразу поместили в СИЗО, где он провел чуть менее месяца, после чего суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

Добавим, что несмотря на подозрения, которые пали на предпринимателя, краевые власти в августе текущего года представили его к награде - юбилейной медали за заслуги перед регионом. Впрочем, это вызвало резкую критику со стороны общественности, и чиновники поспешили заявить, что бийский бизнесмен оказался в числе награжденцев по недосмотру, и вскоре исправили оплошность, исключив его из списка.