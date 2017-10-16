×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Кубики для фронтовиков

9 |
Есть мнение
Гуру МСУ Стелла Штань о феномене алтайской «трехглавости»: «Я бы на месте глав муниципалитетов на переходный период просто отказалась от зарплаты»
23
Разговор
Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

«Надо как-то удивлять»

224

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Завершен прием заявлений на конкурс главы Бийска: кандидатов — девять
Огромная трещина появилась на террасе Нагорного парка в Барнауле
В проекте «Большая сцена» начались занятия с хореографом
Иногородним студентам Алтайского госуниверситета критически не хватает мест в общежитиях


Резонанс
Темы недели
Стало известно, кто возглавил крупнейшую алтайскую больницу вместо Валерия Елыкомова
87 |
Казаки вызвали спикера Алтайского Заксобрания на подмогу в «штурме» Барнаульского элеватора
43 |
В блогах
Олег Боронин

16.10.2017

Олег Боронин

глава Сибирского сельсовета Алтайского края

Время как волчица

15
Владислав Вакаев

11.10.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Приближается дата весьма значимого для многих жителей Алтайского края юбилея...

45
Александр Карлин

10.10.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Не рубите сгоряча

33
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Следователи сменили «мусорному» боссу из Бийска домашнюю постель на казенную

Следователи сменили «мусорному» боссу из Бийска домашнюю постель на казенную

20.10.2017 08:31

Учредитель бийской фирмы-монополиста по вывозу мусора ООО «Единая городская служба ТБО» Сергей Башкатов, который является главным фигурантом громкого дела о мошенничестве, вновь оказался в СИЗО. Данный факт стал известен журналистам «Бийского телевидения».

По сведениям источника, г-н Башкатов, которого в июле текущего года посадили под домашний арест, нарушал установленный режим. В связи с этим суд вынес решение отправить бийского бизнесмена в городской следственный изолятор. Новая мера пресечения в отношении предпринимателя избрана до 18 декабря текущего года.

Напомним, в Бийске расследуется громкое уголовное дело, связанное с мошенничеством в особо крупном размере. Главным фигурантом выступает «мусорный» монополист Сергей Башкатов, которого правоохранители задержали в конце мая 2017 года.

Как стало известно «Бийскому рабочему», г-н Башкатов якобы по подложным документам оформил на свою фирму муниципальную собственность и монополизировал рынок жилищно-коммунальных услуг Бийска. В частности, речь идет о полигоне твердых бытовых отходов (городской свалке). По имеющейся у журналистов информации, городской казне был нанесен ущерб в размере 13,5 млн рублей. Источник не исключает, что в мошеннической схеме могут быть замешаны другие лица, в том числе и городские чиновники разного уровня. Расследование уголовного дела продолжается. Бизнесмена сразу поместили в СИЗО, где он провел чуть менее месяца, после чего суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

Добавим, что несмотря на подозрения, которые пали на предпринимателя, краевые власти в августе текущего года представили его к награде - юбилейной медали за заслуги перед регионом. Впрочем, это вызвало резкую критику со стороны общественности, и чиновники поспешили заявить, что бийский бизнесмен оказался в числе награжденцев по недосмотру, и вскоре исправили оплошность, исключив его из списка.


Другие новости по этой теме:

 Краевые власти не немерены лишать бийского «мусорного» босса юбилейной медали из-за ареста
 Арестованный «мусорный» монополист из Бийска удостоился губернаторской награды
 Главного «мусорного» монополиста в Бийске выпустили из СИЗО
 Силовики задержали бийского предпринимателя, прибравшего к рукам городской полигон ТБО

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 5
pirogovaso

20.10.2017 10:11

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
Директор СССР

20.10.2017 11:29

Тебя посодют, а ты не воруй!
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

20.10.2017 11:35

А где мусорщики г Славгород вместе с алкашом Кинцелим тюрьма давно их ждёт. Не хорошо заставлять себя ждать.
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

20.10.2017 11:45

Уважаемый Банкфакс прошу вас пожалуйста поинтересуйтесь не представил ли к награде у нас в Славгороде за" вывоз ТБО , озеленение и уборку снега " ВСЕСИБИРСКОГО афериста Ярцева Юрия Викторовоча и краевого депутата Диркса Ивана Викторовича и их жёнок Диркс Юлию Юрьевну и Терентьеву Ирину Михайловну, которые являются учредителями ООО Благоустройство , а Ванёк , как вроде бы и не при делах, а десятки миллионов контрактов проходят через них.Была на днях в администрации и спросила у начальника ЖКХ Кому платить за вывоз отходов ? Отвечает в ООО Благоустройство , спрашиваю ,а где МУП Благоустройство ? В Уставе города прописано , что занимается ТБО МУП Благоустройство . Начальник ЖКХ Посылкин С.Г. ответил мне, что там остался только один директор. Так кем командует директор ? И как на базе МУП Благоустройство образовались вышеназванные аферисты ? И кому текут десятки миллионов ? А тут в местной газете статья -общественность должна обращаться в краевой ФСБ , а что уже славгородской ФСБ и славгородской прокуратуре нет доверия ? Уже год МУСОЛИТ проверку по БЛАГОустройству ОЭБ и ПК , а воз и ныне там. Значит в Б ийске нашли виноватого , а в Славгороде ищут и найдут ли ?
Кум

20.10.2017 12:13

Первому,и так всю банкфаксовскую общественность,ты задолбал с уменьшением сисей Орального,пошёл бы ты в Сирию,воевать за Россию!