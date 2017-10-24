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«Голубой дом» возвращает контроль над «вольницей» медиацентра администрации Барнаула

25.10.2017 14:30

Екатерина Андреева
Екатерина Андреева

После увольнения Станислава Тетерятника с поста председателя городского комитета информационной политики остается открытым вопрос, кто займет его место. Медлить с решением нельзя: сейчас в Барнауле множество резонансных тем, требующих комментариев властей: от озеленения до реконструкции Барнаульского сереброплавильного завода. По данным источников ИА «Банкфакс», позицию может занять сотрудница пресс-службы правительства Алтайского края Екатерина Андреева, сейчас работающая под началом Андрея Ляпунова.

Городские чиновники публично не проливают свет на вопрос о замещении вакантной должности, и за этим может стоять не только их обычная скрытность. Вероятное назначение Екатерины Андреевой будет означать серьезное усиление влияния правительства региона на информационную политику городских властей, что, возможно, далеко не все примут благосклонно.

Г-жа Андреева, согласно информации с ее страницы «ВКонтакте», работает пресс-секретарем в администрации Алтайского края с 2004 года. По сведениям «Банкфакса», она курирует взаимодействия с краевым телеканалом «Катунь 24», «Алтайской правдой», ГТРК «Алтай» и другими медиа, которые озвучивают официальную позицию властей по разным темам. В этой роли Екатерина Андреева показала себя как крайне коммуникабельный человек, способный в том числе использовать личные достоинства в профессиональной сфере.

Интересно также, что она, будучи включенной в структуру краевой пресс-службы, очевидно находится под серьезным влиянием начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Андрея Ляпунова. Ее возможное назначение на пост главного медиа-менеджера администрации Барнаула будет означать аппаратную победу главного пиарщика «голубого дома» и хорошо укладывается в контекст увольнения Станислава Тетерятника. Он, напомним, ушел из администрации на фоне критики подхода, с которым город освещал тему реновации зеленых насаждений, прозвучавшей от губернатора Александра Карлина. Очевидно, что и глава региона хотел бы видеть на посту городского медиа-менеджера управляемую фигуру.

Вероятность назначения Екатерины Андреевой также подтверждается сведениями инсайдеров о том, что действующий глава администрации Барнаула Сергей Дугин предпочитает видеть представительницу слабого пола в роли пресс-секретаря.

Напомним, в начале недели стало известно, что Станислав Тетерятник покинул пост председателя городского комитета информационной политики. Формально его увольнение произошло по собственному желанию, однако источники ИА «Банкфакс» сообщают, что реальной причиной стало накопившееся недовольство краевых властей работой пресс-службы администрации Барнаула, в том числе в сфере использования бюджетных ресурсов.

Фото: страница Екатерины Андреевой «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 19
ПРОСТОЙ

25.10.2017 15:19

А кто и откуда "курирует " Банкфакс?
Напильник

25.10.2017 15:19

"...показала себя как крайне коммуникабельный человек, способный в том числе использовать личные достоинства в профессиональной сфере".
Интересно, а какие достоинства, кроме личных, можно использовать в работе? И что означает "крайне коммуникабельный"?
гость

25.10.2017 15:22

Официоз сначала веселил, а со временем уже тошнит от его "информативности" тенденциозности и лукавства. Так называемые независимые СМИ - четвертая ветвь дерева демократии - в АК ни чем не отличаются от официоза, только немного желтее.
гость

25.10.2017 15:36

И шо - теперь нам все правильно объяснят? И про деревья, и про "спичку", и зачем надо было лестницу ломать?
Удивленный гость

25.10.2017 15:36

О как! А кто же будет теперь Ляпунову водку на застолья для журналистов покупать и бани в командировках топить?
Гость

25.10.2017 15:49

Будет новую команду в горадма формировать. Кадры-то хорошо знает... Особенно операторов)) Особенно с Катуни))))))
И песни петь типо

25.10.2017 15:57

Огней так много заааатых на улицах саратовааааааа.............
просто читатель

25.10.2017 15:57

В
просто читатель

25.10.2017 15:59

Всё в одни руки,запахло выборами...Или совпадение,наверно,кажись...
Гость

25.10.2017 16:09

Хоть сто раз повтори халва-аорту славе не станет. Хоть за пиар я карлина, люди выходят на улицу и идут по разваленному трактату и грязному, водитель плит по дорогам и постоянно правят диски, получают счета за тепло электричество и плачет от роста тарифов . Вот вам реальный пиар.
Напильнику

25.10.2017 16:17

Характеристика "крайне коммуникабельная" по отношению к женщине крайне двусмысленна. Публичная... что ли?
Предыдущему

25.10.2017 16:19

Да во всех смыслах. Недаром же говорят, береги честь смолоду. Но в данном случае речи об этом нет
Че

25.10.2017 16:23

Всё-таки выжала она из липунова повышение. Все ж пищала и на симыкинское место лезла без мыла
а чо? для Гость 15-49

25.10.2017 16:41

а чо Андрей к операторам неравнодушен?
Неа

25.10.2017 16:51

Катерина. Че новость для вас, не))
прессек

25.10.2017 17:12

Вот за что я "люблю" журов, так эт за их профессиональное братство) Дружат между собой и с пресс-секретарями, пока кто-нить один не поднимется чуть выше по карьерной лестнице... и тут начинается: г..но прет как из рога изобилия из вчерашних братьев по цеху. Господа журналисты, постыдились бы, а если нечем стыдиться, то задумались: вдруг завтра вам судьба представит случай? Что о вас тогда скажут добрые коллеги))) Катя, ты молодец. Если то, что написано правда, прими поздравления.
подруга

25.10.2017 17:25

Катюша, удачи тебе, наша родная! Ты - талантливая умница. Журналисты, работающие с тобой, про это знают. Мы всегда тебя поддержит! Город от этого назначения только в плюсе будет, уж точно.
Гость

25.10.2017 17:33

Интересно, а Корчевая в курсе?
15-49

25.10.2017 17:33

апиратары рукосуимастера - про фокус-покус знаютумеют и баланс белого в фужере держать-
с ними весело и щекотно.