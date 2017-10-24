«Голубой дом» возвращает контроль над «вольницей» медиацентра администрации Барнаула

Екатерина Андреева

После увольнения Станислава Тетерятника с поста председателя городского комитета информационной политики остается открытым вопрос, кто займет его место. Медлить с решением нельзя: сейчас в Барнауле множество резонансных тем, требующих комментариев властей: от озеленения до реконструкции Барнаульского сереброплавильного завода. По данным источников ИА «Банкфакс», позицию может занять сотрудница пресс-службы правительства Алтайского края Екатерина Андреева, сейчас работающая под началом Андрея Ляпунова.

Городские чиновники публично не проливают свет на вопрос о замещении вакантной должности, и за этим может стоять не только их обычная скрытность. Вероятное назначение Екатерины Андреевой будет означать серьезное усиление влияния правительства региона на информационную политику городских властей, что, возможно, далеко не все примут благосклонно.

Г-жа Андреева, согласно информации с ее страницы «ВКонтакте», работает пресс-секретарем в администрации Алтайского края с 2004 года. По сведениям «Банкфакса», она курирует взаимодействия с краевым телеканалом «Катунь 24», «Алтайской правдой», ГТРК «Алтай» и другими медиа, которые озвучивают официальную позицию властей по разным темам. В этой роли Екатерина Андреева показала себя как крайне коммуникабельный человек, способный в том числе использовать личные достоинства в профессиональной сфере.

Интересно также, что она, будучи включенной в структуру краевой пресс-службы, очевидно находится под серьезным влиянием начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Андрея Ляпунова. Ее возможное назначение на пост главного медиа-менеджера администрации Барнаула будет означать аппаратную победу главного пиарщика «голубого дома» и хорошо укладывается в контекст увольнения Станислава Тетерятника. Он, напомним, ушел из администрации на фоне критики подхода, с которым город освещал тему реновации зеленых насаждений, прозвучавшей от губернатора Александра Карлина. Очевидно, что и глава региона хотел бы видеть на посту городского медиа-менеджера управляемую фигуру.

Вероятность назначения Екатерины Андреевой также подтверждается сведениями инсайдеров о том, что действующий глава администрации Барнаула Сергей Дугин предпочитает видеть представительницу слабого пола в роли пресс-секретаря.

Напомним, в начале недели стало известно, что Станислав Тетерятник покинул пост председателя городского комитета информационной политики. Формально его увольнение произошло по собственному желанию, однако источники ИА «Банкфакс» сообщают, что реальной причиной стало накопившееся недовольство краевых властей работой пресс-службы администрации Барнаула, в том числе в сфере использования бюджетных ресурсов.