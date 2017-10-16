Алтайские архитекторы написали Владимиру Мединскому о судьбе Барнаульского сереброплавильного завода

Планируется отделить историческую часть территории от пригодной для освоения

Председатель правления Алтайской организации Союза архитекторов России Петр Анисифоров и председатель Алтайской организации Союза художников России Дмитрий Петренко направили министру культуры РФ Владимиру Мединскому письмо с просьбой обратить внимание на ситуацию вокруг Барнаульского сереброплавильного завода. Алтайские СМИ поспешили сообщить о конфликте архитекторов с собственником объекта — девелоперской компанией «Матч», аффилированной с известными бизнес-семействами Ракшиных и Шонии. Однако г-н Анисифоров объяснил ИА «Банкфакс», что информация не соответствует истине.

Телеканал «Наши новости» рассказал о том, что проект межевания территории сереброплавильного завода заказала компания Нодара Шонии «Селф», сын г-на Шонии Владислав — один из руководителей «Матча». Согласно информации издания, межевание нужно, чтобы отделить чисто историческую часть «Спички» от территории, пригодной для обновления и застройки. Публичные слушания по проекту должны пройти 2 ноября. В то же время архитекторы и художники написали Владимиру Мединскому письмо с описанием текущей ситуации на территории сереброплавильного завода. Некоторые издания интерпретировали это как прямой выпад архитектурного сообщества в сторону «Матча».

На территории запланировано обустройство множества архитектурных объектов

СМИ сообщают, что Петр Анисифоров и Дмитрий Петренко якобы просят Владимира Мединского «защитить» барнаульскую «Спичку» от застройки торговыми объектами. Однако председатель правления Алтайской организации Союза архитекторов России рассказал «Банкфаксу», что в письме министру речь идет лишь о сохранении профессионального подхода к реконструкции территории и документ в целом носит информационный характер. «В письме отражены рабочие вопросы, Минкультуры просто должно быть в курсе. Там нет ничего скандального. Обидно, что СМИ начали так раздувать и преподносить эту тему», — сказал г-н Анисифоров.

В письме в основном затрагиваются вопросы проектирования и сохранения охранных зон «Мы просим министерство культуры внимательно отнестись к этому вопросу и информируем о том, что все последующие действия должны быть совершены согласно законодательству. В документе обозначается вопрос о профессиональном и внимательном отношении к сереброплавильному заводу — то есть, фактически мы напоминаем, что «Спичка» имеет статус памятника федерального значения и не хотим, чтобы министерство отпускало тему на самотек», — сообщил Петр Анисифоров.

Более того, архитектор заявил, что торговые объекты жизненно необходимы «Спичке», чтобы вдохнуть в нее жизнь и окупить затраты инвестора. Архитектор уточнил, что с компанией «Матч» поддерживается конструктивный диалог. «Торговые помещения можно и даже нужно строить, новую жизнь нужно вдыхать в сереброплавильный завод. И мы понимаем, что собственнику нужно окупать вложенные деньги. Но эта новая жизнь должна быть организованная, ее нужно виртуозно вписать в существующий архитектурный и исторический ландшафт. Конечно, строить там такие большие гипермаркеты, как «Лента» ангарного типа, неприемлемо», — отмечает собеседник, уточнив, что письмо является коллективным.

Как заявил ИА «Банкфакс» источник, близкий к проекту, шумиха, создаваемая вокруг «Спички», вызывает недоумение. «Тема публичных слушаний 2 ноября — обсуждение только планировки территории. Самая главная задача, которую надо решить, — это зафиксировать территорию, где будет невозможно ничего построить. В частности, речь идет о природоохранной зоне парка и территории с объектами культурного наследия (сам серебреплавильный завод и комплекс сооружений)», — пояснил собеседник, фактически подтвердив слова г-на Анисифорова.

Отметим, что согласно проекту, на территории вокруг сереброплавильного завода в рамках кластера «Барнаул — горнозаводской город» планируется обустроить фонтан, летний театр, памятник основателям Барнаула, отреставрировать заводоуправление и лабораторию завода и провести другие работы.

Напомним, в марте собственником Барнаульского сереброплавильного завода стала компания «Матч». Ей владеют сын предпринимателя Нодара Шонии Владислав и племянник основателя сети «Мария-Ра» Александра Ракшина Виталий Денисов. Исторический памятник обошелся «Матчу» в 162,3 млн рублей. Владельцы завода сразу заявили, что часть территории и объектов планируется сделать коммерческими. При этом они подчеркивали, что намерены соблюдать и социальные интересы.

Ранее сообщалось о том, что Барнаульский сереброплавильный завод может попасть в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Для этого нужно вначале отреставрировать исторический памятник, по предварительным подсчетам данный этап может обойтись в миллиарды рублей.

Стоит также отметить, что в конце сентября текущего года барнаульские власти открыто признали, что судьба исторического комплекса Сереброплавильного завода находится под угрозой. Главный архитектор города Сергей Боженко даже заявлял, что ожидаемое строительство гипермаркета на территории «Спички» способно уничтожить уникальный памятник.