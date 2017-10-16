Власти Барнаула «успокоили» депутата АКЗС, возмущенного реновацией «Изумрудного»

Новый арендатор барнаульского парка «Изумрудный» сносил деревья по распоряжению городской администрации. Такое решение власти приняли в связи с тем, что в парке наблюдалось большое количество аварийной поросли, следует из официального ответа чиновников на запрос депутата АКЗС Владислава Вакаева.

Как пояснил в письме (опубликовано в профиле г-на Вакаева в Facebook — прим.ред. БФ) первый заместитель главы администрации Барнаула по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков, депутат в любое время может явиться в мэрию и ознакомиться с данным распоряжением. Он также рассказал, что в настоящее время новые арендаторы прорабатывают вопросы реконструкции и восстановления парка как зоны семейного отдыха. Эскиз уже готов, теперь работа ведется над содержательной частью проекта. Сами чиновники с ним еще не знакомы, соответственно никакого официального разрешения экспертов проект не получил.

Вместе тем Анатолий Воронков успокоил, что все изменения в парке должны обеспечить комфортный и интересный отдых барнаульцев и гостей города. Он повторил озвученную ранее информацию арендаторов о том, что там появится зеленый лабиринт из живой изгороди, сцена для праздничных мероприятий, детский городок и зона общепита. Планируется, что большое внимание арендаторы уделят расширению центральной аллеи и продлению ее вглубь парка, ради чего и вырубали деревья, как сообщалось ранее. Также чиновник добавил, что вместо пруда появится открытый бассейн, однако старый мостик и изгородь планируют сохранить, подвергнув реконструкции. Кроме того, по периметру территории появятся беговые дорожки для спортсменов, велосипедистов и роллеров.

Представитель власти особо подчеркнул, что муниципалитет заботится о зеленых насаждениях и действует согласно Генплану города, принятому в 2010 году. На данный момент парк «Изумрудный» открыт для посещения гражданами, на его территории поддерживается общественный порядок.

Владислав Вакаев в публикации на Facebook отметил, что намерен и дальше контролировать происходящие в парке процессы. «Тему реконструкции парка надо держать на контроле, чтобы не появилось соблазна в процессе этой работы «втиснуть» какую-нибудь скромненькую многоэтажку», - заявил депутат.

Отметим, буквально несколько дней назад губернатор Алтайского края Александр Карлин раскритиковал работу властей Барнаула как раз в части реновации зеленых насаждений. По его мнению, городские чиновники совершили ошибку, допустив возмущение общественности. Он особо обратил внимание на ситуацию в парке «Изумрудный», где происходила вырубка зеленых насаждений новым арендатором. Общественность усмотрела в этом процессе подготовку к жилой застройке.

Тем не менее компания «Адалин-Строй», которая взялась за обновление «Изумрудного», заявляла, что ни одного лишнего дерева администрация им спилить не позволит, все работы будут вестись в соответствии с дальнейшими планами по реконструкции, а также очищению парка от мусора и старых деревьев. Позицию арендаторов подтверждал в интервью с ИА «Банкфакс» и глава Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков. «Около 70 % деревьев в этом парке надо было убирать просто потому, что они уже очень старые и больные. Другой вопрос, что на их место нужно сразу высаживать другие взрослые деревья, а не маленькие саженцы, чтобы замена получилась адекватной. А что до стройки жилья в «Изумрудном», о которой все СМИ пишут - никто этого не позволит. Это же парк. Так что не надо все представлять так, будто туда зашли только для того, чтобы рубить и кромсать деревья», - заявлял чиновник.

Напомним, в 2017 году после череды скандалов в парке «Изумрудном» сменился арендатор. Бывший управленец, бизнесмен Павел Тулин сворачивая деятельность прихватил с собой изношенные аттракционы, а также возведенный в прошлом году огромный бассейн, вызвавший возмущение властей.