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Главная Лента новостей Власти Барнаула «успокоили» депутата АКЗС, возмущенного реновацией «Изумрудного»

Власти Барнаула «успокоили» депутата АКЗС, возмущенного реновацией «Изумрудного»

19.10.2017 08:30

Новый арендатор барнаульского парка «Изумрудный» сносил деревья по распоряжению городской администрации. Такое решение власти приняли в связи с тем, что в парке наблюдалось большое количество аварийной поросли, следует из официального ответа чиновников на запрос депутата АКЗС Владислава Вакаева.

Как пояснил в письме (опубликовано в профиле г-на Вакаева в Facebook — прим.ред. БФ) первый заместитель главы администрации Барнаула по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков, депутат в любое время может явиться в мэрию и ознакомиться с данным распоряжением. Он также рассказал, что в настоящее время новые арендаторы прорабатывают вопросы реконструкции и восстановления парка как зоны семейного отдыха. Эскиз уже готов, теперь работа ведется над содержательной частью проекта. Сами чиновники с ним еще не знакомы, соответственно никакого официального разрешения экспертов проект не получил.

Вместе тем Анатолий Воронков успокоил, что все изменения в парке  должны обеспечить комфортный и интересный отдых барнаульцев и гостей города. Он повторил озвученную ранее информацию арендаторов о том, что там появится зеленый лабиринт из живой изгороди, сцена для праздничных мероприятий, детский городок и зона общепита. Планируется, что большое внимание арендаторы уделят расширению центральной аллеи и продлению ее вглубь парка, ради чего и вырубали деревья, как сообщалось ранее. Также чиновник добавил, что вместо пруда появится открытый бассейн, однако старый мостик и изгородь планируют сохранить, подвергнув реконструкции. Кроме того, по периметру территории появятся беговые дорожки для спортсменов, велосипедистов и роллеров.

Представитель власти особо подчеркнул, что муниципалитет заботится о зеленых насаждениях и действует согласно Генплану города, принятому в 2010 году. На данный момент парк «Изумрудный» открыт для посещения гражданами, на его территории поддерживается общественный порядок.

Владислав Вакаев в публикации на Facebook отметил, что намерен и дальше контролировать происходящие в парке процессы. «Тему реконструкции парка надо держать на контроле, чтобы не появилось соблазна в процессе этой работы «втиснуть» какую-нибудь скромненькую многоэтажку», - заявил депутат.

Отметим, буквально несколько дней назад губернатор Алтайского края Александр Карлин раскритиковал работу властей Барнаула как раз в части реновации зеленых насаждений. По его мнению, городские чиновники совершили ошибку, допустив возмущение общественности. Он особо обратил внимание на ситуацию в парке «Изумрудный», где происходила вырубка зеленых насаждений новым арендатором. Общественность усмотрела в этом процессе подготовку к жилой застройке.

Тем не менее компания «Адалин-Строй», которая взялась за обновление «Изумрудного», заявляла, что ни одного лишнего дерева администрация им спилить не позволит, все работы будут вестись в соответствии с дальнейшими планами по реконструкции, а также очищению парка от мусора и старых деревьев. Позицию арендаторов подтверждал в интервью с ИА «Банкфакс» и глава Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков. «Около 70 % деревьев в этом парке надо было убирать просто потому, что они уже очень старые и больные. Другой вопрос, что на их место нужно сразу высаживать другие взрослые деревья, а не маленькие саженцы, чтобы замена получилась адекватной. А что до стройки жилья в «Изумрудном», о которой все СМИ пишут - никто этого не позволит. Это же парк. Так что не надо все представлять так, будто туда зашли только для того, чтобы рубить и кромсать деревья», - заявлял чиновник.

Напомним, в 2017 году после череды скандалов в парке «Изумрудном» сменился арендатор. Бывший управленец, бизнесмен Павел Тулин сворачивая деятельность прихватил с собой изношенные аттракционы, а также возведенный в прошлом году огромный бассейн, вызвавший возмущение властей.


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Комментарий

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Комментариев 8
Гость

19.10.2017 09:06

Что делать с покойниками под ногами, вот в чем вопрос?
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

19.10.2017 09:08

Гость прав.
вороной

19.10.2017 09:15

Кому-то сильно хочется бассейн вместо озера! А воронков видно крышует это желание. Ну никак бабло покоя не даёт! Быстрей -бы губернатора меняли что-ли! Может в городе с застройкой порядка больше будет.
Конрад Маюнов

19.10.2017 09:52

Что-то уж очень сильно всё это напоминает ситуацию с бийским городским лесом на АБ.
Тоже, мол, в благих целях, благоустройства для лес повырубить и в асфальт закатать, спорта развития для.
А копнуть глубже - так финансирует это дело гендиректор торговой сети Аникс - Никитин, и нам точно так же говорили постоянно, что "никто не позволит, это же лес!" - а итоге и позволили, и заасфальтировали.
И в "Изумрудном", я уверен, не обошлось без чьих-то корыстных интересов.
Земля и есть земля.
ru.банок

19.10.2017 11:20

Веселуха,сограждане, вчитайтесь в первое предложение новости!
Как ёлки , которым 50 лет, этот гад Дугин, отнёс к категории "аварийной поросли"?
У администрации Барнеаполя и Октябьского района, то совесть есть, не#юмор
житель гостю

19.10.2017 11:44

Они будут по ночам к этим деятелям приходить,которые ради денег готовы все продать.
Для 09:06

19.10.2017 11:49

Ты же проезжаешь и ходишь по площади Свободы, а это было самое первое кладбище Барнаула с храмом. Ползунов где и был похоронен.
гость

19.10.2017 11:51

ИМ бабло заменяет и честь, и ум, и совесть! Зачем так нагло врать в лицо всему городу? Все ведь видели, какие деревья рубили - аварийных среди них не больше одного процента, пенечки кругом стояли чистенькие, беленькие, да и чурочки, аккуратно складированные по сторонам, такие же. Уроды! Гореть вам в геенне огненной, а черти чтоб эти чурочки вам подкладывали!