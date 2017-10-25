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Главная Лента новостей «Продают за доллары»: глава алтайского Минстройтранса объяснил, откуда «растут ноги» угольных проблем региона

«Продают за доллары»: глава алтайского Минстройтранса объяснил, откуда «растут ноги» угольных проблем региона

26.10.2017 09:31

Вечером 25 октября в Парламентском центре Алтайского края прошел «правительственный час», на котором депутаты краевого Заксобрания заслушали главу Минстройтранса региона Ивана Гилева. Главное обсуждение развернулось вокруг ситуации с поставками угля для теплоснабжающих предприятий региона: выяснилось, что горняки Кузбасса нашли валютных покупателей топлива, поэтому в 2017 году не слишком заинтересованы в поставках в Алтайский край.

Иван Гилев рассказал, что сейчас суммарный запас угля на объектах малой энергетики региона составляет 143 тысячи тонн (103 % от нормативного запаса), включая краевой резервный запас в размере 30 тысяч тонн. Эти объемы в обычное время не используются для отопления, они предназначены для решения экстренных проблем с поставками, если они возникнут во время отопительного сезона.

Депутат Алексей Кривенко обратил внимание, что в сентябре 2017 года стоимость угольной продукции в сравнении с тем же месяцем 2016 года выросла на 25 %, по его данным цена вырастет еще на 10 % к декабрю. Он спросил у краевого министра, рассматривает ли правительство края тему субсидирования стоимости топлива для теплоснабжающих предприятий. Г-н Гилев обратил внимание, что органы власти по закону не могут оказывать прямую материальную помощь коммерческим теплоснабжающим предприятиям. В то же время он подтвердил наличие некоторых проблем.

По его словам, последние четыре года власти проводят политику совместных закупок угля для теплоэнергетиков, в рамках этой схемы стоимость угля не повышалась, росла только стоимость перевозок. Обычно через такие закупки обеспечивается примерно треть потребностей региона. Однако сейчас угольщики Кузбасса нашли покупателей угля, которые рассчитываются в валюте, поэтому они не заинтересованы в продаже топлива за рубли. «Они продают за доллары, куда-то они его везут, все считают большие деньги, и Алтайский край, честно скажу, не особо им интересен. Плюс у нас есть большие долги — к сожалению, наша малая теплоэнергетика не в полной мере исполняет свои обязанности по оплате», — сказал Иван Гилев, обратив внимание, что власти все же пытаются решить проблему неучастия поставщиков в объявленных мелкими предприятиями аукционов.

Вариантов выхода из ситуации два — повышение энергоэффективности малых котельных и рост тарифов. «На повышение энергоэффективности в 2017 году направлено около 0,5 млрд рублей. В этом году впервые деньги направлены не только на закрытие проблем с надежностью и качеством, но и для решения экономических задач. Сейчас многие котельные загружены не на 100 %, в том числе в связи с более высокими ожиданиями потребления, заложенными в советский период. Сейчас в ряде случаев мы объединяем контуры, либо уменьшаем мощность котельных, чтобы повысить их КПД. По некоторым объектам просчитывается окупаемость за 2-3 года. <...> К сожалению, при росте составляющих у нас должен расти и тариф. Сейчас мы стараемся максимально укладываться в те ограничения по росту, которые доводятся федеральным правительством. Они очень маленькие. К примеру, для Москвы предельный рост был установлен в размере 7 %, для Алтайского края — 3,2 %. Я считаю, что это не справедливо, потому что зимы у нас холоднее», — заявил министр.

Тему продолжил депутат Владислав Вакаев, который обратил внимание на дефицит угля в малых населенных пунктах, где потребителями являются домовладения. Г-н Гилев подтвердил эту информацию. «Стоимость растет, и сложился дефицит угля, как и подвижного состава. Это обсуждается даже на федеральных селекторах с участием министров из других регионов. Проблема есть, как ее решать на уровне частных лиц — я не совсем понимаю, да и не ставлю такую задачу. Наша задача — обеспечить качественным и максимально дешевым углем котельные, в приоритете — центральное теплоснабжение», — сказал глава Минстройтранса.

Иван Гилев прокомментировал и жалобы жителей нескольких районов края на поздний старт отопительного сезона. По его словам, в ряде районов теплоэнергетики действительно замешкались, однако это не привело к серьезным проблемам. «Были сложности в Немецком, Мамонтовском, Шипуновском, Чарышском... Но хочу обратить внимание: в 2017 году мы сознательно объявили старт отопительного сезона раньше обычного, чтобы тепло было запущено до наступления холодов. Мы не видим проблемы в том, что после начала отопительного сезона некоторые котельные не были запущены. Наша задача — обеспечить теплоснабжение к наступлению холодов», — заявил министр.

Отметим, что 25 октября «правительственный час» прошел позже обычного — время заседания сдвинулось из-за визита в регион замминистра строительства России Андрея Чибиса. В итоговом заявлении он в том числе отметил эффективность сферы ЖКХ региона. «Что касается модернизации коммунальной инфраструктуры, мы всегда обращаем внимание властей регионов на необходимость привлечения инвестиций, особенно в территориях, которые являются экономически развитыми, следует привлекать частный капитал. Хорошим примером является город Рубцовск, где продолжительное время существовала проблема подготовки к зиме и прохождения отопительного периода. Эта проблема сейчас решена за счет заключения концессионного соглашения с обязательствами инвестора в размере более миллиарда рублей. И в целом по региону в части подготовки к зиме у нас на данный момент претензий нет», — приводятся на сайте правительства Алтайского края слова Андрея Чибиса.


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Комментарий

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Комментариев 6
Барнаулец

26.10.2017 11:33

И власти нам говорят что инфляция очень маленькая (((((
Барнаулец

26.10.2017 11:36

" сентябре 2017 года стоимость угольной продукции в сравнении с тем же месяцев 2016 года выросла на 25 %"
Виктор

26.10.2017 11:52

Сельские дома в основном не подключены к центральному отоплению и рост цен на уголь больно ударил в первую очередь по сельским жителям. Министру на это наплевать, жители все равно оплатят стоимость теплоснабжения в полном объеме и с предоплатой. Вопрос, почему газификация Алтайского края идет очень медленно, а подключение очень дорогое?
бийчанин

26.10.2017 12:28

газификация - это те же яйца, только сбоку, тарифы регулярно повышают как здрасьте...
Переживающий

26.10.2017 12:59

у нас должен расти и тариф. Сейчас мы стараемся максимально укладываться в те ограничения по росту, которые доводятся федеральным правительством. Они очень маленькие. К примеру, для Москвы предельный рост был установлен в размере 7 %, для Алтайского края — 3,2 %. Я считаю, что это не справедливо, потому что зимы у нас холоднее», — заявил министр. – из текста…
¬ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Что значит "максимально укладываться в ограничения", рост тарифов в Рубцовске – 25%, при установленном 3,2%... это так уложились… знает ли министр Иван Гилев арифметику и во сколько раз 25% превышают установленные 3,2%... в 7,8 раз! Укладыватели…

Ну, а про то, что средняя зарплата в Алтайском крае примерно 50% от средней в Москве, он и не догадывается даже…
Пожаловался, что рост тарифов ниже, чем в Москве….
Вот такие руководители в крае….
Гнать их нужно из Правительства, если не заботятся о населении…
Гость

26.10.2017 15:55

Сам Рубцовскиц концессионер испытывает недостаток поставок угля на свои станции, велико искушение и его молочный брат продает уголь за баксы, рубит бабосы и не стесняется.... а вообще такая ситуация с углем уже лет 20 каждый год, так что нехер делать квадратные глаза, вовремя закупаться надо с учетом спекуляций на рынке вагонов...