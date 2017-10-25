Каменскую «Теплосеть» заставили погасить миллионные долги перед работниками

Муниципальному унитарному предприятию «Теплосеть Камень-на-Оби», несмотря банкротство и проблемы с финансами, пришлось спешно рассчитаться с долгами по заработной плате. На этом настояла прокуратура, сказано на сайте регионального надзорного ведомства.

Установлено, что за август 2017 года 110 работников предприятия не получили зарплату на общую сумму 1,1 млн рублей. В связи с этим межрайонный прокурор возбудил дело о правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы) в отношении директора МУПа. Материал направили в Государственную инспекцию труда в Алтайском крае для рассмотрения по существу. Кроме того, сотрудники межрайонной прокуратуры помогли обделенным работникам направить в суд заявления о взыскании задолженности по зарплате. После этого руководству предприятия пришлось погасить все долги.

Отметим, что обогревом жителей Камня-на-Оби в последние годы занималось именно МУП «Теплосеть», накопившее около 140 млн рублей долгов и находящееся в данное время в процедуре банкротства. В августе текущего года муниципалитет попытался сменить поставщика тепла и подписал контракт сроком 11 месяцев с новосибирской фирмой ООО «Теплосервис». В середине августа она приступила к работе, чтобы успеть подготовить каменское тепловое хозяйство к отопительному сезону 2017-2018 года в сжатые сроки. Однако уже 5 октября компания заявила о своем решении покинуть город из-за отсутствия взаимопонимания с муниципалитетом. После этого ответственность за отопление в домах каменцев вновь возложили на многострадальный МУП.

Однако с началом отопительного сезона сразу возникли серьезные проблемы. В целях продления существующего, либо установления нового тарифа на услуги теплоснабжения на 2017 год МУП «Теплосеть Камень-на-Оби» необходимо было в установленный законом срок (май 2017 года) собрать пакет документов и представить в уполномоченный орган, чего сделано не было. Отсутствие тарифа в свою очередь приводит к невозможности расчета субсидий и компенсаций на отопление. Фактически с 1 января 2018 года определенная категория граждан, пользующихся социальными льготами, может оказаться лишена возможности получать компенсации.