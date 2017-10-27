Барнаульские власти готовы доплатить 1,2 млн рублей за «связь» с горожанами

Административно-хозяйственное управление Барнаула объявило аукцион на продвижение и мультиформатное наполнение официального сайта города. Таким образом чиновники надеются улучшить взаимодействие органов муниципальной власти с населением, следует из материалов закупки.

Согласно техническому заданию, победитель аукциона в первую очередь должен заняться продвижением офсайта. Для этого ему нужно создать и вести рекламные кампании в Интернете и по радио, согласуя написанные объявления с представителями администрации. Кроме того, особое внимание подрядчику следует уделить мультиформатному контентному наполнению разделов официального сайта Барнаула, для чего нужно создать 56 сообщений о деятельности органов местного самоуправления. Как видно из технического задания, они должны представлять собой баннеры, инфографики с использованием различных методов (гистограммы, линейные графики, диаграммы, линейчатые фигуры, рекурсивные шаблоны, древовидные карты и пр.), рубрики «Ворос-Ответ», «Интервью», «Инструкция» и «Спецпроект». Данные сообщения разработчику необходимо размещать как в 2017 году, так и в первые три месяца следующего года. Начальная цена контракта составляет 1,2 млн рублей, источником финансирования выступает городской бюджет. Победителя аукциона определят уже 3 ноября. Исполнить свои обязательства по контракту он должен до 31 марта 2018 года.

Отметим, что официальный сайт администрации Барнаула обновили совсем недавно - летом текущего года. Аукцион на право его модернизации прошел еще осенью 2016 года. Как следует из материалов сайта Госзакупок, чиновники отдали лот компании Mitra за стартовые 2,4 млн рублей, невзирая на то, что еще двое участников серьезно сбили цену. За право «довести до ума» портал barnaul.org боролось три конкурсанта. Новосибирское ООО «Аш 2 О Дизайн» (предложило 1,85 млн рублей), барнаульский предприниматель Тарас Дружинин (0,3 млн рублей) и компания из краевого центра Mitra. На счету последней, к слову, большинство выигранных аукционов за период 2012-2014 годов по усовершенствованию интернет-площадки администрации города.

Примечательно, что администрация Барнаула занялась очередным усовершенствованием своего интернет-ресурса, несмотря на произошедший в начале 2015 года скандал. Тогда аналогичные работы оценивались мэрией в 1,6 млн рублей. Стоит отметить, что аукцион не получил логического завершения: чиновники отказались от проведения взбудоражившего общественность конкурса после критики «Народного фронта». Если бы закупка состоялась, то модернизации городской портал подвергся бы в третий раз за четыре года.

Между тем в период с 2012 по 2014 годы городские чиновники уже потратили на свой сайт более 2,7 млн рублей. ИА «Банкфакс» удалось обнаружить семь соответствующих аукционов, в которых задания сформулированы как «доработка», «модернизация», «разработка модуля» для официального сайта Барнаула и т. п.