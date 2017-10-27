Конкурс без спешки: Горно-Алтайск получит нового сити-менеджера лишь к февралю 2018 года

Депутаты горсовета Горно-Алтайска объявили конкурс на замещение главы администрации города — руководителя исполнительной власти столицы Республики Алтай. В этом деле решили не спешить — потенциальные кандидаты смогут рассказать о своем видении развития Горно-Алтайска лишь 25 января 2018 года, победителя выберут на сессии тайным голосованием примерно в те же даты. Об объявлении конкурса сообщается на сайте администрации.

Решение об объявлении конкурса принято на очередной сессии в конце октября, на которой впервые председательствовал мэр города (так теперь называется руководитель представительного органа) Юрий Нечаев. Депутаты определили, что документы от потенциальных соискателей принимают до 15 ноября 2017 года. Однако конкурсная комиссия планирует рассматривать их более двух месяцев — лишь к 25 января 2018 года предполагается провести сам конкурс, по итогам которого будут даны рекомендации о заключении контракта с сити-менеджером. Ожидается, что примерно в те же даты пройдет сессия, на которой депутаты и утвердят нового сити-менеджера. Дата январской сессии пока не опубликована на сайте администрации.

О желающих принять участие в конкурсе пока ничего не известно, однако очевидно, что пост займет человек, близкий к правительству республики. Наиболее вероятной кандидатурой выглядит действующая и. о. сити-менеджера Ольга Сафронова. В Telegram-канале «Алтайский шепоток» появились сообщения о том, что составить конкуренцию предполагаемому кандидату от регионального кабмина пока не решился никто. «Рассказывают что эсер Шваба предложил «рулетку». Мол, давайте, господа, делать ставки! Но коллеги шутки не поняли. Отреагировали нервно. Комиссия еще не сформирована — «генеральской» половины нет. Да и понимают все, под каким прессом окажутся в предстоящие две недели. Их пугает сама мысль выдвинуться против воли Александра Бердникова», — сообщается в канале. Также автор отмечает, что участие представителя титульной нации в конкурсе маловероятно, что вызывает недовольство части общественности.

Напомним, что с августа 2016 года обязанности сити-менеджера исполняет экс-заместитель председателя правительства Республики Алтай Ольга Сафронова. Тогда ее перевели из правительства на пост первого заместителя главы администрации Горно-Алтайска, что позволило ей стать и. о. сити-менеджера после отстранения Виктора Облогина, которому предъявлено обвинение в мошенничестве и превышении должностных полномочий.