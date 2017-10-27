×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

«Почта России» включила «антиспам» на Алтае

4 |
Есть мнение
Гуру МСУ Стелла Штань о феномене алтайской «трехглавости»: «Я бы на месте глав муниципалитетов на переходный период просто отказалась от зарплаты»
41
Разговор
Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

«Надо как-то удивлять»

225

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

В ноябре Бийский драмтеатр представит еще одну премьеру
Барнаульцам покажут выставку-перфоманс о «Пакте Рериха»
#продаю #быстро #недорого
Электронные собаки, динозавры, пауки — барнаульцы погружаются в виртуальную реальность


Резонанс
Темы недели
«Продают за доллары»: глава алтайского Минстройтранса объяснил, откуда «растут ноги» угольных проблем региона
17
«Голубой дом» возвращает контроль над «вольницей» медиацентра администрации Барнаула
39 |
В блогах
Оксана Молодых

27.10.2017

Оксана Молодых

депутат Барнаульской гордумы

Октябрьское заседание Думы Барнаула

12
Андрей Чибис

25.10.2017

Андрей Чибис

главный государственный жилищный инспектор РФ

Городская среда

13
Владислав Вакаев

24.10.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

О конкурсе на главу Барнаула

7
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей «Стена падает, дети кричат»: выжившие при взрыве в Рубцовске рассказали подробности случившегося

«Стена падает, дети кричат»: выжившие при взрыве в Рубцовске рассказали подробности случившегося

30.10.2017 11:43

Пострадавшая рубцовчанка
Пострадавшая рубцовчанка

Жительница рубцовского четырехквартирного дома, где 28 октября произошел взрыв газа, рассказала «Нашим новостям» о том, как их семья выбиралась из-под завалов. По словам женщины, случившееся стало для них полной неожиданностью — рубцовчане уже собрались спать, когда услышали страшный грохот и крики детей из соседней комнаты.

Горожанка рассказала, что трагедия произошла около 23:00, когда они с мужем и двумя маленькими детьми собирались ложиться спать. «Был вечер, все баню топили. Ну, думаем, покупаемся, и спать - мне на работу. После этого зашли, покушали, дети раньше легли, в зале они спали, потом в ту комнату перешли (в свою детскую). Где-то в половине одиннадцатого как грохнулось все, взрыв такой! Стена падает, я начала откапываться, кричу, дети кричат, ни света нет, ничего. Начала себя и Пашу (мужа) откапывать, вместе с ним кидали кирпичи. Потом соседи прибежали, говорят: «У нас зал выпал. Вы живы?» Я ответила, что жива, мы начали мужа приводить в чувство - ему плохо было, во рту штукатурка, на голове кровь, там дышать-то нечем было», - поделилась подробностями пострадавшая. Она пояснила, что ее муж получил травму ноги, а остальные члены семьи отделались ушибами.

Журналисты также выяснили, что квартира, в которой погибли 60-летний мужчина и его 49-летняя сожительница, практически полностью уничтожена. Еще два жилых помещения частично разрушены. Известно, что там проживали две семьи, которые пока отказались от предложения городской администрации переехать на время в здание маневренного фонда.

На официальном сайте Рубцовска городские власти подтвердили, что подготовили пункт временного размещения по адресу переулок Алейский, 47 в помещении муниципального общежития. Однако пока никто из пострадавших в администрацию по данному вопросу не обратился. В настоящее время специалисты «Алтайкоммунпроекта» проводят обследование здания для принятия решения по его дальнейшей судьбе. Местные чиновники прорабатывают вопрос с правительством Алтайского края об оказании помощи пострадавшим людям. «Органы власти намерены держать ситуацию на жестком контроле», - сообщает муниципалитет.

Напомним, 28 октября 2017 вечером в одной из квартир одноэтажного четырехквартирного жилого дома по улице Гвардейской в Рубцовске произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате дом получил серьезные повреждения. При разборе завалов сотрудники ГУ МЧС по региону обнаружили тела двоих человек: 60-летнего хозяина дома и его 49-летней сожительницы. Жильцы других квартир не пострадали. По данному факту СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Известно, что дом не газифицирован, жильцы пользовались газом в баллонах. По предварительным данным, причиной произошедшего стало нарушение правил эксплуатации газового баллона.

Полиция на месте событий
Рубцовчане разбирают завалы
Ночью после взрыва
Рухнувшая стена
Один из пострадавших
Градоначальник на месте ЧП

Фото: PrintScreen сюжета «Наших новостей», «Инцидент Рубцовск», «Типичный Рубцовск», «Рубцовск.info» «ВКонтакте»


Другие новости по этой теме:

 Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели людей при взрыве газа в Рубцовске

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 5
Из АДминистрации

30.10.2017 11:50

«Органы власти намерены держать ситуацию на жестком контроле», - сообщает муниципалитет.
Не смешите народ. Фельдман выполнение своих простых распоряжений контролировать не может, а тут такое...
Ща опять к царю-батюшке в край за помощью побежит. у самого ни мозгов, ни денег, ни людей толковых в окружении, ни желания людям помогать.
СашОК

30.10.2017 11:58

Этим дибилам, надо было бы соблюдать правила обращения с газовым оборудованием!
Хорошо,хоть сами сдохли,не прихватив своих соседей на тот свет!
Гость

30.10.2017 13:18

Страшно жить в МКД с газовыми плитами. Вспомните давний случай в доме с центральной подачей газа на Громова 22 в Рубцовске - в одной из квартир муж намеренно открыл газ, вышел на балкон и бросил спичку в квартиру, его жена с детьми/дитем погибли, мужа-ублюдка выбросило волной с балкона, говорили, что он в тюрьме сдох. Но пострадали конструкции соседних квартир.
!!!!!!

30.10.2017 14:46

А чего вы ждете? где профилактика плит где контроль за продажей газа? У нас торгуют все кому не лень из соседней Новосибирской области. Вызываем аварийку в подъезде воняет газом, а тебе говорят что ждите потом оказывается слесарь на авраийке в соседнем городе Яровое сливал газ с газовоза. Вы что ждали от сокращений штата люди вынуждены работать за 3х в виду отсутствия работы. Едет машина полная баллонов в кузове, а водитель с сигаретой это как? кто когда их инструктирует кто на маршрут выпускает? К работе службы газа очень много претензий кто то миллионные прибыли гребет ,а кто то взрывается. обидно что две жизни прекратились и соседи пострадали а в итоги не кого крайних нет!!! Долбанный капитализм
Вот именно

30.10.2017 17:08

Как перевозят газ - отдельный рассказ . Даже в краевом центре на шиньоне кислород вместе с ацетиленом ...сам видел и не раз , и в кузове где они болтаются как угодно ....не работают контролирующие органы . Ох , не работают ...