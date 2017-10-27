«Стена падает, дети кричат»: выжившие при взрыве в Рубцовске рассказали подробности случившегося

Пострадавшая рубцовчанка

Жительница рубцовского четырехквартирного дома, где 28 октября произошел взрыв газа, рассказала «Нашим новостям» о том, как их семья выбиралась из-под завалов. По словам женщины, случившееся стало для них полной неожиданностью — рубцовчане уже собрались спать, когда услышали страшный грохот и крики детей из соседней комнаты.

Горожанка рассказала, что трагедия произошла около 23:00, когда они с мужем и двумя маленькими детьми собирались ложиться спать. «Был вечер, все баню топили. Ну, думаем, покупаемся, и спать - мне на работу. После этого зашли, покушали, дети раньше легли, в зале они спали, потом в ту комнату перешли (в свою детскую). Где-то в половине одиннадцатого как грохнулось все, взрыв такой! Стена падает, я начала откапываться, кричу, дети кричат, ни света нет, ничего. Начала себя и Пашу (мужа) откапывать, вместе с ним кидали кирпичи. Потом соседи прибежали, говорят: «У нас зал выпал. Вы живы?» Я ответила, что жива, мы начали мужа приводить в чувство - ему плохо было, во рту штукатурка, на голове кровь, там дышать-то нечем было», - поделилась подробностями пострадавшая. Она пояснила, что ее муж получил травму ноги, а остальные члены семьи отделались ушибами.

Журналисты также выяснили, что квартира, в которой погибли 60-летний мужчина и его 49-летняя сожительница, практически полностью уничтожена. Еще два жилых помещения частично разрушены. Известно, что там проживали две семьи, которые пока отказались от предложения городской администрации переехать на время в здание маневренного фонда.

На официальном сайте Рубцовска городские власти подтвердили, что подготовили пункт временного размещения по адресу переулок Алейский, 47 в помещении муниципального общежития. Однако пока никто из пострадавших в администрацию по данному вопросу не обратился. В настоящее время специалисты «Алтайкоммунпроекта» проводят обследование здания для принятия решения по его дальнейшей судьбе. Местные чиновники прорабатывают вопрос с правительством Алтайского края об оказании помощи пострадавшим людям. «Органы власти намерены держать ситуацию на жестком контроле», - сообщает муниципалитет.

Напомним, 28 октября 2017 вечером в одной из квартир одноэтажного четырехквартирного жилого дома по улице Гвардейской в Рубцовске произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате дом получил серьезные повреждения. При разборе завалов сотрудники ГУ МЧС по региону обнаружили тела двоих человек: 60-летнего хозяина дома и его 49-летней сожительницы. Жильцы других квартир не пострадали. По данному факту СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Известно, что дом не газифицирован, жильцы пользовались газом в баллонах. По предварительным данным, причиной произошедшего стало нарушение правил эксплуатации газового баллона.

Полиция на месте событий Рубцовчане разбирают завалы Ночью после взрыва Рухнувшая стена Один из пострадавших Градоначальник на месте ЧП