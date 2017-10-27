В Москве пропала «кандидат в президенты России» из Алейска Елена Климашкина

Ориентировка на пропавшую

Волонтеры сообщества «Лиза Алерт» объявили о поисках жительницы Алейска Елены Климашкиной, которая стала известна в мае 2017 года после заявлений о планах выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России в 2018 году. Как указано на сайте организации, в последний раз ее видели 9 октября в Москве.

35-летняя Елена Климашкина пропала, в последний раз ее видели в Таганском районе Москвы. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Разыскивать г-жу Климашкину начали 15 октября, однако поиски пока не увенчались успехом.

В ориентировке указано, что рост Елены Климашкиной 160 см, телосложение полное, глаза — серые, волосы — темно-шоколадные, чуть ниже ушей. В числе особых примет волонтеры отметили, что она сильно сутулится и ей может требоваться медицинская помощь. На момент пропажи женщина была одета в сине-фиолетовое пальто-пуховик ниже колен, черные брюки, ботинки коричневые на шнурках. черную шапку с красными и белыми цветами.

Активисты сообщества «Лиза Алерт» заняты обзвоном медицинских учреждений, куда могла поступить Елена Климашкина. Также они расклеивают ориентировки и покупают на популярных сайтах баннерную рекламу с информацией о пропавшей. Отметим, что страница г-жи Климашкиной «ВКонтакте» удалена.

Как сообщалось ранее, Елена Климашкина родилась в Таджикистане, но в 1990-х переехала в Алейск. В 2006 году окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт, после чего работала в бюджетной сфере, в областях образования, физической культуры и медицины. С 2012 по 2016 годы работала в магазине, в 2017 году вернулась в бюджетную сферу и «ужаснулась» зарплате в 8 тысяч рублей. Тогда она и поняла, что систему «нужно менять кардинально» и задумалась о выдвижении.

Планы зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты России впервые были озвучены в мае 2017 года. Г-жа Климашкина опубликовала предвыборную программу на своем сайте. Она заявляет, что на посту президента распорядится ввести в России полностью бесплатное образование — от школьного до высшего, бесплатную медицину («вплоть до дорогостоящих зарубежных операций»), поднять минимальные зарплаты и пенсии до уровня 1,5-2 прожиточных минимумов, перевести под государственный контроль сферу ЖКХ, открыть государственные магазины, «где будут продавать продукцию только производителей Российской Федерации (лучший аналог «импортозамещения» придумать невозможно)» и т. п.

Судя по тому, что удалось найти в Интернете, в последние годы г-жа Климашкина организует социальные проекты. В частности, на сайте planeta.ru она значится автором проекта кафе «Беседка» для детей-инвалидов. Через сервис краудфандинга она собиралась набрать первоначальные инвестиции в размере 460 тысяч рублей. Однако итоговые взносы к оговоренному сроку составили лишь 5421 рублей, проект был закрыт. После первоначальной майской шумихи вокруг ее персоны г-жа Климашкина пропала с «радаров» СМИ.

Напомним, еще один потенциальный кандидат из Алтайского края заявил о президентских амбициях. Общественник Андрей Нагайцев намерен принять участие в выборах президента России которые состоятся в марте 2018 года. Об этом эксцентричный политик сообщил на своем персональном сайте и в социальных сетях.