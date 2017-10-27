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Главная Лента новостей В Москве пропала «кандидат в президенты России» из Алейска Елена Климашкина

В Москве пропала «кандидат в президенты России» из Алейска Елена Климашкина

30.10.2017 15:24

Ориентировка на пропавшую
Ориентировка на пропавшую

Волонтеры сообщества «Лиза Алерт» объявили о поисках жительницы Алейска Елены Климашкиной, которая стала известна в мае 2017 года после заявлений о планах выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России в 2018 году. Как указано на сайте организации, в последний раз ее видели 9 октября в Москве.

35-летняя Елена Климашкина пропала, в последний раз ее видели в Таганском районе Москвы. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Разыскивать г-жу Климашкину начали 15 октября, однако поиски пока не увенчались успехом.

В ориентировке указано, что рост Елены Климашкиной 160 см, телосложение полное, глаза — серые, волосы — темно-шоколадные, чуть ниже ушей. В числе особых примет волонтеры отметили, что она сильно сутулится и ей может требоваться медицинская помощь. На момент пропажи женщина была одета в сине-фиолетовое пальто-пуховик ниже колен, черные брюки, ботинки коричневые на шнурках. черную шапку с красными и белыми цветами.

Активисты сообщества «Лиза Алерт» заняты обзвоном медицинских учреждений, куда могла поступить Елена Климашкина. Также они расклеивают ориентировки и покупают на популярных сайтах баннерную рекламу с информацией о пропавшей. Отметим, что страница г-жи Климашкиной «ВКонтакте» удалена.

Как сообщалось ранее, Елена Климашкина родилась в Таджикистане, но в 1990-х переехала в Алейск. В 2006 году окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт, после чего работала в бюджетной сфере, в областях образования, физической культуры и медицины. С 2012 по 2016 годы работала в магазине, в 2017 году вернулась в бюджетную сферу и «ужаснулась» зарплате в 8 тысяч рублей. Тогда она и поняла, что систему «нужно менять кардинально» и задумалась о выдвижении.

Планы зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты России впервые были озвучены в мае 2017 года. Г-жа Климашкина опубликовала предвыборную программу на своем сайте. Она заявляет, что на посту президента распорядится ввести в России полностью бесплатное образование — от школьного до высшего, бесплатную медицину («вплоть до дорогостоящих зарубежных операций»), поднять минимальные зарплаты и пенсии до уровня 1,5-2 прожиточных минимумов, перевести под государственный контроль сферу ЖКХ, открыть государственные магазины, «где будут продавать продукцию только производителей Российской Федерации (лучший аналог «импортозамещения» придумать невозможно)» и т. п.

Судя по тому, что удалось найти в Интернете, в последние годы г-жа Климашкина организует социальные проекты. В частности, на сайте planeta.ru она значится автором проекта кафе «Беседка» для детей-инвалидов. Через сервис краудфандинга она собиралась набрать первоначальные инвестиции в размере 460 тысяч рублей. Однако итоговые взносы к оговоренному сроку составили лишь 5421 рублей, проект был закрыт. После первоначальной майской шумихи вокруг ее персоны г-жа Климашкина пропала с «радаров» СМИ.

Напомним, еще один потенциальный кандидат из Алтайского края заявил о президентских амбициях. Общественник Андрей Нагайцев намерен принять участие в выборах президента России которые состоятся в марте 2018 года. Об этом эксцентричный политик сообщил на своем персональном сайте и в социальных сетях.

Фото: сообщество «Лиза Алерт» «ВКонтакте»


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Комментарий

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Комментариев 14
мое мнение

30.10.2017 15:40

Скорее всего ее потеряли продажные органы .Так как а вдруг она президентом станет, как они кормиться будут
гость

30.10.2017 15:56

мое мнение писал(а):
а вдруг она президентом станет, как они кормиться будут


Не смешите...
Смотрите-ка

30.10.2017 16:50

Сколько кандидатов от АК. Ток-шоу да и только...
А чё ?

30.10.2017 17:01

Толи тоже двинуть в президенты - не всё ли равно где " дурака валять " здесь или в не резиновой . Руководить - это туда , это сюда .... лепота
Директор СССР

30.10.2017 17:04

Она получила Орден Сутулого...
Баба Фрося Алтайский край Россия

30.10.2017 17:09

Так , что это такое делается ? Всё удалено и кто удалил ? По моему разумению , кто не прошёл экзамен , режисёры избавляются от таких претендентов. Ну , что не понимают , что Путин не отдаст власть до своей смерти.Вот вчера И Жирик разлагольствовал , ну зачем смешное шоУ ? Уже под сраку лет , отдал бы в партии руль молодым и умным , пусть крутивертили , а то ещё в президенты!
Жаль женщину и дай ей Бог здоровья.
Гонец из Пензы

30.10.2017 17:28

Бабуль,яйса в трусах не жмут,не?!
Избирком

30.10.2017 17:57

Искать надо в администрации Президента. Там все выдвиженцы проходят до выборов первоначальную подготовку.
искать

30.10.2017 19:32

ее нужно в дурдоме,видимо там уже президенствует.скоро туда и нагайцев прибудет ей для альтернативы)))выборы в дурке пройдут на ура)))
маша

30.10.2017 19:52

Катю Гордон еще забыли.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=118&v=phWlXpkQN9I

Пойду и я что ли куда-нибудь выдвинусь. Например, в сторону российско-казахстанской границы.
Курьянова М.В.

30.10.2017 20:28

Искать надо в администрации Президента. Там все выдвиженцы проходят до выборов первоначальную подготовку.
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Для Избиркома.
Говори подробнее про Администрацию Президента.
Все на этом и держится, русский авось.
Курьянова М.В.

30.10.2017 20:31

Прекратите уже бояться. Честное слово.
Очевидец

30.10.2017 20:35

Можно было бы, конечно, и в президенты заявиться, и даже программу более менее сносную представить... Да вот только - ясен пень, для таких как я закончится этот вояж в лучшем случае на Канарчиковой даче... Всё-таки надо как-то сопоставлять весовые категории и по бабкам и по социальному статусу... Моя семья, мои года - вот и все мое богатство и моя "крыша"... А мне хватает... Будем жить, работать, ну и временами высказывать здесь своё мнение... А этих самовидвиженцев наших я пока не совсем понимаю... Мотивация мне не понятна, пока не ясно: действительно ли это самовыдвиженцы, или кто-то их подбил на это дело... Поживем - увидим...
маша

30.10.2017 20:56

Мотивация мне не понятна, пока не ясно: действительно ли это самовыдвиженцы, или кто-то их подбил на это дело...
____________________
Нужно, чтобы просто главврач Маргулис им телевизор запретил.