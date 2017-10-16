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Главная Лента новостей Нагорный парк в барнаульском туркластере начал «рассыпаться» через год после открытия

Нагорный парк в барнаульском туркластере начал «рассыпаться» через год после открытия

20.10.2017 16:32

Горожане предполагают, что трещина предвещает обвал всей террасы
Горожане предполагают, что трещина предвещает обвал всей террасы

На одной из террас Нагорного парка в Барнауле, который входит в туркластер «Барнаул — горнозаводской город», треснул асфальт. Огромный разлом длиной около 25 м проходит по самому нижнему ярусу недалеко от лестницы, горожане в соцсетях уже успели ужаснуться произошедшему. Примечательно, что инцидент произошел почти ровно через год после официального открытия объекта. О появлении трещины сообщает «ПолитСибРу».

На этом фото отлично видно, что дождевая вода никуда не уходит с террасы
На этом фото отлично видно, что дождевая вода никуда не уходит с террасы

По утверждению издания, горожане наблюдали увеличивающуюся трещину не первый месяц. В администрации города «ПолитСибРу» оперативно прокомментировать ситуацию не смогли, но пообещали узнать у специалистов причину разлома асфальта. Между тем о ней «знают» комментаторы в соцсетях, которые бросились рассуждать о причинах. Главная мысль — «руко**** делали, не по технологии».

В сообществе Barnaul 22 «ВКонтакте» ситуация вызвала настоящий шквал комментариев. «Какая отмазка на этот раз? Непредвиденная активность кротов? Дождевые черви строят барнаульское метро?» — с иронией написал один из комментаторов. «Не удивлюсь, если скажут, что виноваты люди, которые там гуляют — протоптали!» — написал второй. «Видимо, пока не произойдет реальной катастрофы, которая покажет, из каких ниток сшит этот «туркластер» — делать никто ничего не станет», — уверен третий. «Это духи разрытого кладбища негодуют...» — предположили наиболее суеверные. «Это фиаско, братан», — подытожил дискуссию последний комментатор.

Интересно, что в беседу включился а известный архитектор и любитель старины Александр Деринг. «Не нужно было старую лестницу ломать. Сделали бы капремонт, так же бы осветили, и все было бы нормально. Строители этой новой лестницы сами говорили, что ей новой долго не жить... Так что все закономерно», — уверен г-н Деринг. Очевидно, что устранять разлом должен подрядчик, который взял на себя гарантийные обязательства.

Напомним, что в середине лета часть зеленого склона рядом с новой лестницей, ведущей в барнаульский Нагорный парк, размыло почти до самого основания. Грунт вместе с травой вымыло на одну из террас. По словам начальника отдела инженерной защиты территории комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула Игоря Арапова, речь не идет о непрофессионализме подрядчика. Чиновник утверждает, что все работы были выполнены качественно, и ливневые лотки справляются с объемом воды, однако грунт пока еще не задерновался. Поэтому во время сильных дождей происходит размыв.

Тем временем до конца 2017 года администрация Барнаула рассчитывает завершить работы по обустройству новой набережной Оби и Нагорного парка. Соответствующий тендер за 106,7 млн рублей выиграло ООО «Генподрядная организация № 1». По условиям контракта, исполнитель должен замостить барнаульскую набережную, смонтировать здесь амфитеатр, теневой навес, лавочки; возвести новую лестницу, ведущую от реки к Нагорному парку, установить освещение на объекте, провести озеленение склона с юго-восточной стороны. Наверху будут сделаны тротуары и парковки, проведено благоустройство, установлены скамейки, проведено освещение, а также появится забор, опоясывающий всю территорию парка.

Фото: «ПолитСибРу»


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Комментарий

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Комментариев 9
ФигВам

20.10.2017 16:35

Н-да... Еще прошлой осенью думалось, что так и будет... Ведь предки не дураки были - газон под уклоном, дожди, снег - всё скатывается. Как удержать грунт? самое дешевое - деревья высадить, они корневой
ФигВам

20.10.2017 16:37

системой грунт и удержат. Или сваи бить. Но это - дороже. А тут решили трава пусть эту функцию выполнит.
Н-да. Мастера одним словом. Но деньги как я понимаю - освоили...
Рома

20.10.2017 16:48

Карлину одно оправдание, если ему приходят приказы, а он погонный чел, из метрополии потрать еще лярдик в песок, типа переезд никому ненужных мундепутантов, переведа в министры своих куч гобездельников, виноделие и кластеров побольше и тогда ваша женка будет самым великим и богатым менагером даже в московии. А для холопов новые налоги, жкхтерор и тд и тп, чтобы по Ленину некогда было думать, лишь бы выжить.
!

20.10.2017 17:01

очередной проект Саши-Кластера разваливается
Кум

20.10.2017 17:20

Как ты задолбал со своим Оральным,и так все знают,что у него сиси 3 размера!
Сергей

20.10.2017 17:52

Поколение ЕГЭ выходит на работу.....
вася

20.10.2017 18:02

Заказчик облажался, выбрав безграмотного проектировщика, потом подрядчика, который в жизни террасированием не занимался. Результат налицо. Кстати, этих бракоделов нанимали, ловко обойдя конкурсные процедуры. Так что начинать разборки надо с заказчика этого объекта, а горемыки строители и проектанты сделали как сумели, ну и про госэкспертизу не надо забывать, она вроде как омская была.
Гость

20.10.2017 18:05

Мертвые Идут!
пидарку-рубанку

20.10.2017 18:13

Кум писал(а):
Как ты задолбал со своим Оральным,и так все знают,что у него сиси 3 размера!


высирай под своим ником отрыганок! не пачкай кума, старая перхоть подзалупная!