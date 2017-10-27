Голову на отсечение: депутаты Романовского района поддержали региональную «политоптимизацию»

30 октября состоялась сессия Романовского районного Совета депутатов, на которой народные избранники определились с новым главой. Им стал 57-летний Андрей Науменко, сообщает официальный сайт правительства Алтайского края.

Как известно, до получения «новой» должности Андрей Науменко в течение пяти лет был главой администрации Романовского района. Его избрали в августе 2012 года, когда прежний управленец Виктор Костенко покинул свой пост по состоянию здоровья. Г-н Науменко был тогда его заместителем. Осуществлять свои полномочия вновь избранный глава будет на постоянной основе в течение пяти лет.

Напомним, что избавление от «двуглавости» муниципальной власти сейчас в регионе происходит повсеместно. Буквально несколько дней назад в Завьяловском районе 39-летний Николай Губерт был избран главой района.