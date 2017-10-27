«Сказка» обустроила барнаульским дошкольникам «ложу» в бывшем ночном клубе

Вестибюль театра

Коллектив алтайского кукольного театра «Сказка» определился, куда потратит свою часть от 3,5 млн рублей, которые через несколько месяцев должны поступить в регион по федеральному проекту «Театры — детям». В первоочередные статьи расходов попало обновление звукового оборудования и развитие новой площадки для детей младше трех лет, рассказала 31 октября на встрече с журналистами директор театра Надежда Васильева.

Она пояснила, что как только стало известно об участии «Сказки» в федеральном проекте, и была озвучена примерная сумма, на которую они вправе рассчитывать, возникла идея полностью обновить звуковое оборудование. Предварительная смета рассчитана на сумму в 2 млн рублей, однако руководство театра готово ее урезать в соответствии с теми средствами, которые по итогу достанутся «Сказке». «Мы остаемся самым гастролирующим театром в Алтайском крае, наши труппы и сейчас находятся на выездах в разных районах и городах региона. Поэтому для нас очень важным остается организация работы театра на гастролях. Не так давно нам приобрели автомобиль Citroen, который позволяет не только с комфортом доставлять до места выступления актеров, но и легко перевозит все декорации и другую материально-техническую часть. А вот вопрос звукового оформления в работе внутри здания и вне его для нас стоит очень остро, и мы хотим полученные средства потратить на новое оборудование», - поделилась г-жа Васильева.

Будущая плошадка для малышей

Она также добавила, что с переездом Алтайского государственного театра кукол «Сказка» во временное здание, где размещался бывший кинотеатр «Родина», у них появилась возможность осваивать новые площадки. В связи с этим на втором этаже строения они планируют разместить так называемый «театр на подушках», который будет работать для детей младше трех лет. «К нам приходят дети разного возраста, но работаем мы в основном с категорией «3+». Младшие ребятишки не всегда могут высидеть целое представление, поэтому нам захотелось создать для них что-то вроде игровой комнаты, где им будут показывать представления «на подушках». Уже сейчас в планах у коллектива постановки «Муха-Цокотуха», «Мойдодыр» и др., которые начнут показывать уже в середине ноября с тем техническим оснащением, что у нас есть. Кроме того, мы бы хотели, чтобы общение с самыми маленькими было более камерным, и готовим для них такие постановки, где они создают искусство за одним столом с мастером. Это всегда очень увлекательно для малышей. Развитие данной площадки также требует звукового оснащения, поэтому мы рассчитываем, что выделенных средств нам хватит и на это», - пояснила директор «Сказки».

На ее пожелания живо отозвалась депутат Госдумы РФ Наталья Кувшинова, которая выступает координатором партийного проекта «Единой России» «Театры — детям» в регионе. Она заявила, что выделение федеральных средств на развитие данной категории культурных учреждений не будет единовременным, поскольку кураторы проекта настояли на дополнительном финансировании. «Буквально неделю назад в преддверии первого чтения принятия федерального бюджета на 2018 год состоялась встреча депутатов фракции «Единая Россия» в Госдуме с министром финансов России. На этой встрече была достигнута принципиальная договоренность, что данный проект не должен быть разовой акцией, что накануне принятия бюджета во втором чтении будут внесены необходимые поправки, чтобы денежные средства были заложены на развитие таких театров. Очень надеемся, что объем средств останется прежним, хотя еще раз замечу, что Алтайский край в сравнении с другими регионами в 2017 году получит приличную сумму (3,5 млн рублей в сравнении с 1-1,5 млн рублей в других регионах)», - отчиталась г-жа Кувшинова.

Ширма для выступления

Надежда Васильева, услышав о возможном пополнении бюджета кукольного театра в 2018 году, отметила, что это было бы весьма кстати, поскольку у театра до сих пор нет своего здания, и им приходится сталкиваться с целым рядом проблем во временном пристанище. Директор «Сказки» пояснила, что театр должен погружать зрителей в особую атмосферу, начиная с вестибюля. «В нынешнем здании, доставшемся нам от бывшего кинотеатра, мы постарались сделать так, чтобы наши маленькие и взрослые зрители прониклись сказкой с самого начала. Поэтому возле гардероба появилось красивое панно с видами Барнаула, также прототип нашего будущего логотипа, над которым уже работают студенты АлтГТУ им. И. И. Ползунова. Он представляет собой сказочницу, которая управляет куклой. Пусть он не совсем доработан, но уже погружает барнаульцев в нужную атмосферу, в отличие от времен, когда рядом с входом в зрительный зал располагалась выставка шуб или меда», - посетовала руководитель.

Также она добавила, что коллективу театра немало времени пришлось потратить на то, чтобы основной зрительный зал соответствовал требованием кукольного представления. «Нам пришлось нарастить сцену и сделать ее шире, чтобы туда помещалась ширма с актерами. Именно поэтому убрали передний ряд кресел — они были слишком близко расположены к сцене. Кроме того, в кукольных театрах ряды кресел выставлены под наклоном, в отличие от кинотеатра, поэтому сразу возникла проблема с просмотром спектакля с верхних рядов — зрителю было видно всю актерскую «кухню» за ширмой. Также было много вопросов по звуку, ведь в кинотеатре звук должен поглощаться утолщенными стенами, а у нас не так. По периметру мы установили микрофоны», - заверила собеседница.

Она продемонстрировала новых кукол, изготовленных к премьерному в текущем сезоне спектаклю «Черная курица», а также показала хранилище декораций и другого технического материала, необходимого для постановок, которое разместили в одном из зрительных залов «Родины». Большое внимание директор уделила знакомству присутствующих с площадкой для «театра на подушках», где уже появились любопытные элементы. Примечательно, что его разместили на территории бывшего бара-ресторана «Точка». «Когда я впервые увидела это помещение на втором этаже, честно, я напугалась, думала, что же мы с ним будем делать? Ведь здесь же было увеселительное заведение для молодежи, здесь еще многие элементы остались на прежнем месте. Но потом у нас появилась идея, которой мы загорелись. Конечно, мы ждем возведения своего здания, но пока готовы работать с тем, что есть, и, надо признать, у нас это получается. Можете прийти в любой выходной и убедиться, что у нас почти всегда аншлаги. К тому же в планах создать спектакль для взрослых. Полагаю, он будет готов к весне, а работу над ним начнем уже в декабре текущего года. Называться он будет «Евгений Онегин»», - пообещала Надежда Васильева.

Вестибюль театра Прототип логотипа Театр добавил новые кабинеты Основной зал театра Директор театра учит кукловодить г-жу Кувшинову Декорации в хранилище Переоборудованный зал Помещение бывшего ночного клуба Будущий театр на подушках